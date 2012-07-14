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Страшные Арты

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Русский цифровой художник, график Александр Федосов. Ошеломляет необычайная точность, внимание к самым мелким деталям. Такое качественное творчество требует поистине недюжинного таланта. Если вы сейчас же сядете за фотошоп и попробуете изобразить нечто похожее, даже если у вас будут специальные инструменты, то у вас просто ничего не выйдет. Для того, чтобы создавать такие иллюстрации, нужно не просто желание, но большой опыт работы и, конечно же, знание различных аспектов живописи. Александр Федосов всем этим обладает и владеет в совершенстве.

В мире огромное количество цифровых художников, особенно в последнее время, когда практически любой человек может заняться этим делом, просто включив компьютер, но Федосов относится именно к тем, кто занимается этим не ради развлечения, или для того, чтобы удивить друзей, а ради самого искусства в самом настоящем его проявлении.

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Александр Федосов. Ошеломительная графика

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Графика девушки монстры страшные арты

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:21
0
Группа: Редакторы
Репутация: (792|-1)
Публикаций: 293
Комментариев: 2 298
Работы вроде бы красивые, но какие-то безжизненные, что ли... Не цепляют. Плюс поставил, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: PabloEscobar
Сегодня, 12:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Арты, если честно, больше подходят на какой-нибудь игровой фест. Да и жути не нагоняют, увы.
Зарегистрирован: 15.07.2018
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