Александр Федосов. Ошеломительная графика

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 11:29 by

Русский цифровой художник, график Александр Федосов. Ошеломляет необычайная точность, внимание к самым мелким деталям. Такое качественное творчество требует поистине недюжинного таланта. Если вы сейчас же сядете за фотошоп и попробуете изобразить нечто похожее, даже если у вас будут специальные инструменты, то у вас просто ничего не выйдет. Для того, чтобы создавать такие иллюстрации, нужно не просто желание, но большой опыт работы и, конечно же, знание различных аспектов живописи. Александр Федосов всем этим обладает и владеет в совершенстве.В мире огромное количество цифровых художников, особенно в последнее время, когда практически любой человек может заняться этим делом, просто включив компьютер, но Федосов относится именно к тем, кто занимается этим не ради развлечения, или для того, чтобы удивить друзей, а ради самого искусства в самом настоящем его проявлении.Автор - blincov.

Ключевые слова: Графика девушки монстры страшные арты

Другие, подобные истории: