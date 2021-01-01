Ухажёр

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:38 by

- Митрич ещё не пришёл? – удивлённо спросил Ванька Гора, подходя к костру. – Стемнело уже, может приболел? Сбегать, глянуть что ли?- Утром посмотрим. Колька домой мимо ходит, он и проведает, что там с ним. А то сейчас припрёмся, а дед спит, мало ли, бессонница от него, может, отстала, наконец-то. Разбудим старика. Нехорошо. Только, после того, как его бабка с Максимова холма приходила, я бы ни за что не уснул, - отозвался Серёга Петров.- Ну, во-о-от…, - расстроенно протянул Николай, - и что теперь делать? Рассказывать истории некому. Скучно же. Давай, Серый, хоть ты придумай что-нибудь.- Чего придумать-то? Днём мы с отцом крышу перекрывали, мамка полола грядки. Ничего интересного, - пожав плечами, ответил Сергей. – Лучше пойду закидушки проверю.Он отправился к Ине и у костра наступила тишина.- Молодёжь, чего это у вас так тихо? Случилось что или переругались, теперь не разговариваете?Услышав знакомый голос, парни вздрогнули от неожиданности.- Тьфу ты, дед, напугал! - проворчал Колька Самохин. – Мы-то надеялись, что ты десятый сон видишь, а ты явился - не запылился, да ещё тихо так подкрался, словно не по земле пришёл, а на крыльях прилетел.- Ага, по дороге к соседке заходил, у её курицы перья ощипал, к фуфайке прицепил, вот и прилетел, - сквозь смех ответил Митрич.- А правда, чего так долго шёл-то? – поинтересовался Ванька.- Говорю ж, к соседке по делу заходил.- Ой, темнишь, Митрич, про какое-то дело наплёл… шуры-муры поди завёл, с тёткой Верой?Дед посмотрел на него, как на умалишённого, а потом улыбнулся, поняв, что тот шутит.- Не с ней, с её дочкой у меня шуры-муры, я ж не шибко старый ещё, мне больше молоденькие девчонки нравятся.Парни засмеялись.К костру подошёл Серёга.- Так и знал, что Митрич пришёл, - сказал он. - Они тут без тебя, дед, ныли, как дети малые, когда сказку просят, даже меня просили быть рассказчиком. Но куда мне до тебя. Чего сегодня шёл так долго?- Да, пошептались мы малёхо с Веркиной Галкой, вот и припозднился. Расскажу вам про что, если рот на замок закроете и по деревне мои слова не разнесёте.Ребята пообещали. Проще рассказ Митрича в секрете сохранить, чем остаться без интересной истории.Рассказывать-то дед горазд: чего не было - приврёт, что было - приукрасит. Вот и получается всегда у него интересно да складно.- Тогда расскажу, только чайку налейте, а если что покрепче имеется, тоже не откажусь.- Выпивки нет, ты уж извини, - ответил Ванька, - мать бражку только сегодня вечером поставила.- Ну и ладно, пить вообще вредно, между прочим, так доктор по телевизору говорил, - нравоучительно заметил Митрич.Все засмеялись. Умеет же старик настроение поднять. Даже огонь в костре заплясал веселее.- Слушайте уже, оболтусы!У Галки есть подружка в городе, она к ней ездила позавчера. Я видел эту городскую подругу пару раз, тихая такая, скромная девчонка (будь она другая, из таких, каких сейчас полно, к ней Верка никогда бы дочку гостить не пустила).Вернулась Галя из города какая-то мрачная. Я её вчера пытал что да как - молчала, будто партизанка. Думал уже случилось с ней плохое, обидели в городе… а сегодня, видать, не хватило сил молчать, она всё и рассказала. Во время нашей беседы дрожала, как лист на осине, оглядывалась по сторонам, видно было, что боязно ей про это вслух говорить, едва немного успокоил.В общем, у Яны этой, с которой она дружит, была любовь - парень из института, где она учится. Он видный такой, и на лицо, и ростом… не то Алексей, не то Александр, не запомнил я. Девки за ним увивались, а он почти месяц Янку обхаживал. Галка говорила, что этот ухажёр не из подружкиной группы, а про какой-то другой поток или что-то вроде того твердила. Это я не понял. Сейчас у них каникулы, Яна и не ожидала, что он ей позвонит и начнёт приезжать чуть ли не каждый вечер.Они почти месяц гуляли по городу, в кино и кафе разные ходили. Вдруг он ей и говорит, мол, поехали, я тебя с мамой познакомлю. Она так-то не против была днём съездить, а тут почти ночь уже, время к двенадцати близится. Отец с матерью опять же волноваться будут.Он ей – «позвони, предупреди»!Она как может упирается, а он всё уговаривает, да так настойчиво, что девчонка даже испугалась. Наотрез отказалась ночью с ним ехать, тем более, когда он сказал, что его родители за городом живут. Как потом обратно-то возвращаться?Разозлился парень на ровном месте, наорал на неё, и бросив среди улицы, ушёл.- Правильно, что не поехала, - сказал Ванька, - дурак он, что ли, кто же девушку ночью с родителями знакомить? Только что в этой истории такого, что рассказать Галине было страшно?- Не торопись, странности имеются. Я сам, пока сюда шёл, всё думал, правда это или показалось девчонке. В общем, когда он от Яны пошёл, парень этот, она вслед ему посмотрела и чуть не упала, да и упала бы, если бы оторопь не взяла. Застыла, не могла ни рукой, ни ногой двинуть, правда быстро отошла и бегом оттуда рванула домой. А утром Галке позвонила, потому что больше никому рассказать не могла, боялась, в дурку увезут.- Что там такое было-то? – нетерпеливо воскликнул Колька Самохин.- А было, ребята, вот что…Когда он спиной к ней повернулся, Яна увидела его тень, может, от уличного фонаря, может, от проезжающей мимо машины… не важно. А у той тени - рога и хвост. Она на часы посмотрела - ровно двенадцать. Они раньше гуляли допоздна, но до полуночи он всегда уходил, а тут, пока спорили, задержался.- Да, ладно, такого не бывает, - отчего-то неожиданно охрипшим голосом произнёс Колька.- Если чего с тобой не случалось, то не значит, что с другими произойти не могло, - серьёзно ответил старик.Он допил чай и вытер рукавом губы.- Смотрите, к Галине с расспросами не приставайте, вы обещали. Она всё, что знала, мне рассказала, а я- вам. Теперь у Галкиной подружки проблема - осенью в институт идти, а она боится, вдруг столкнётся с тем парнем. Вот так-то.- Да уж, - задумчиво произнёс Серёга Петров, - с одной стороны всякое бывает, а с другой, может быть, этой Яне и впрямь, показалось, но ей теперь действительно, жутковато в тот институт ходить, где он учится.- А что, картошку сегодня печь не будем? – бодро спросил старик. – Забыли?- Заслушались, - ответил Ванька Гора и засмеялся.Автор - Лана Ленц.

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