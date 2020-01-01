Чёртова просека

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:42 by

- Митрич! - обрадовались парни, завидев издали силуэт деда на фоне почти спрятавшегося за холмом светила.Привыкли слушать его байки: иногда смешные, иногда до мурашек по коже - страшные, а порой, заставляющие крепко задуматься.- Чего, не ждали, поди? - спросил старик, присаживаясь к костру.- Жди тебя или нет, ты ж всё равно притащишься, - хохотнув, ответил Ванька Гора.- Дык скучно дома торчать, с вами, молодёжью, словно сам молодею. Днём по грибы ходил, сыроежки попёрли, на жарёху набрал, пока вы лодырничали да дрыхли. Старым быть хорошо, спать совсем неохота, времени – завались, бессонница называется.- Дед, мы скинемся, снотворное тебе купим.- Не надо было приходить? Мешаюсь? – обиделся Митрич.- Да шутят они, не обращай внимания, ждали, интересно же сказки твои послушать, - отозвался Серёга Петров, – а что болтают ерунду, на это не смотри, это от нечего делать дурачатся.Он ходил ставить донки, чтобы утром домой идти не с пустыми руками, а с рыбой. За ночь несколько раз бегал, смотрел, что поймалось, а наловив немного, сматывал снасти, «мне лишнего не надо» - говорил.Старик приободрился, когда тебя ждут, оно приятнее, чем, когда не ко двору.- Дед, чай будешь? Заварили недавно, горячий ещё…- А то, я вот и конфеток принёс, угощайтесь.Он достал из кармана скрученный из газеты кулёк с ирисками.Парни взяли по одной, больше из вежливости, чем из любви к ирискам.- Берите ещё, - не успокаивался Митрич, - я в прошлый раз покупал, они мягкие были, а в этот твёрдые попались, мне всё равно не по зубам.Посмотрел сегодня, когда грибы рвал, похоже, скоро Чёртова просека совсем зарастёт. Мелкого самосеву полно и раньше было, а сейчас подросли деревца, прямо почти настоящий лес.А знает кто, почему это место Чёртова просека называют?Парни переглянулись, ответа не последовало.- Эх, молодёжь, ничего-то вы не знаете. Слушайте, хоть я вам расскажу, пока живой, а то так и не узнаете.Было это ещё до вашего рождения, в аккурат через пять лет после отечественной войны. В нашей деревне жила красивая девушка, дояркой работала. Хорошая была девчонка, всегда на доске почёта её фамилия висела, и на вечорках первая плясунья. Звали её Настя Долгоусова.А в деревне за лесом, в Опаровке, жил Митроха, вредный такой мужик, неприятный. Дед у него колдовством промышлял. Прежде ведь почти в каждой деревне свой колдун или ведьма имелись.На такого, как Митроха, сейчас и головы никто бы не повернул, но после войны с мужиками было тяжко, поэтому даже на него некоторые отчаявшиеся бабоньки поглядывали. Но ему это было до лампады, ему красавицу в жёны захотелось.Приехал со сватами на Настин двор.Сваты приговаривают, мол, ехали в объезд, далеко… соглашайся быстрее, а то ещё обратно надо засветло вернуться.Только Настасья отказала, а в конце посмеялась и произнесла такие слова:- Когда от вашей деревни до нашей торная дорога через лес будет, тогда и приезжай, а сейчас отправляйтесь восвояси, а то и впрямь до ночи домой не поспеете.Они уехали, а ночью разразилась страшная гроза. На улицу было не выйти, ветер дико выл, шумело всё так, что делалось страшно. Думали унесёт наши дома. Я-то тогда небольшим был, но помню, как сейчас. Колькина бабка тоже помнить должна, они жили в то время в деревне, это ваши семьи потом приехали.Он кивнул на Ваньку и Серёгу.- В общем, утром ровная дорога лежала посреди леса, словно какой-то великан повалил деревья. Ехать по ней, конечно, неловко было бы, дорогу ещё доделать надобно, деревья убрать, но факт оставался фактом, просека широкая.Наши деревенские были напуганы, никогда подобного не видывали. Настин отец девку свою в охапку и в город к двоюродной сестре увёз, от греха, кто ж после такого отдаст дочку.Митроха опять приехал через день, худой стал, страшный. А ему сказали, что он опоздал, просватали её уже, уехала к свадьбе готовиться. Проклял он тогда весь род Долгоусовых. Они один за одним быстро вымерли. Настёне отец запретил даже на похороны в деревню приезжать. Сам тоже к концу года преставился.- А она-то живая? - спросил Серёга.- Не знаю, врать не хочу, только больше о ней никто не слышал. Митроха тоже долго не прожил, зарезал его кто-то.А деревья (те, поваленные) хотели мужики растаскать на свои хозяйские нужды, да только... то глаз кому-то веткой выхлестнет, то топор отскочит, то змея из веток из-под ствола выползет – ужалит…Хотели трактором, глохнет.Одним словом - проклятая древесина. Так вся и погнила. Там трясина образовалась, хоть никогда болота не было. Деревенские то место стороной обходили всегда. Говорят, парень там однажды пропал, когда городские в Опаровку на картошку со стройотрядом приезжали. Поспорил, что пройдёт по просеке, да и сгинул.А теперь потихоньку затягивает деревьями Чёртову просеку… может, лес восстановится, спадёт проклятье, лес-то он в чём виноват?Автор - Лана Лэнц.

Ключевые слова: Митрич лес просека костер рассказ деревня колдун сватовство проклятье

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