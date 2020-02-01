Подруга. Часть 9

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:39

Estel_N Просмотров: 62 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:39 by

Весь день Света была сама не своя. Она избегала общества дочери, притворяясь, что у нее домашние дела. Или закрывшись в ванной, она долга смотрела на себя в зеркало и думала об Ирине, о ее резком изменении в поведении и этих устрашающих, поменявших цвет, зубах. А за закрытой дверью она слышала, как Ира ходит по пятам матери, и догадывалась, что сейчас она стоит за дверью, приложив ухо, и подслушивает. Раньше такого никогда не было, теперь Ирина пугала мать своим поведением.Женщина постаралась собраться, она встряхнула головой и повернула ключ на ручке. За дверью никого не было, наверное это паранойя, и Света направилась в свою комнату, пройдя мимо комнаты Ирины. Но проходя, она остановилась, потому что боковым зрением ей показалось, что на кровати сидит очень худая девочка с черными волосами и серой кожей. Света вошла в детскую, на кровати сидела Ирина. Она расчесывала свои русые волосы. Девочка почувствовала, что мать смотрит на нее и обернулась.- Что-то не так?- Мне показалось… не важно. – Тряхнув головой, отогнала видение Света, а девочка улыбнулась матери и подошла к ней, отложив расческу.- Ты весь день меня избегаешь. – Пожаловалась Ира, обняв мать за бедра.- Просто я была занята. – Отстраняясь от дочери, постаралась оправдаться мать.- Ты и сейчас отталкиваешь меня. – Смотря ей в глаза, заметила Ира.- Мне надо идти. – Развернувшись, ответила она.Она зашла в свою комнату и закрыла за собой дверь, но перед этим еще раз взглянула на Иру, которая провожала ее взглядом.Поздней ночью Свету разбудил скрип открывающейся двери. Она услышала, как в комнату кто-то вошел, шаркая босыми ногами. Женщина открыла глаза, но сделала вид, что спит. Ребенок подошел к кровати и стал ползком залезать под одеяло. Света не шевелилась. Затем она почувствовала, как к спине прильнуло маленькое тельце, которое было жутко холодным. Шею обвили худенькие и тонкие ледяные ручки. Света подняла глаза и взглянула в зеркало, которое стояло напротив. В нем она увидела, в слабом освещении, рядом со своим лицом, худое серое лицо ребенка с горящими желтыми глазами. Это лицо было похоже на личико дочери. Женщина оцепенела от страха и не могла произнести ни слова, а лицо девочки с этими жуткими глазами приближалось к ее уху и шепнуло хриплым скрипучим голосом, тоже посмотрев в зеркало и поймав взгляд на себе.- Ну что, ты примешь меня, мама?Света закричала и, не оглядываясь, бросилась бежать, а вслед ей доносился истерический смех девочки. Она заперлась в ванной и включила свет. Руки дрожали, дыхание прерывалось. Вдруг лампочка замерцала и с треском разлетелась на мелкие осколки. Стекла ударили в лицо, и она почувствовала солоноватый привкус крови на губах. Началась паника, сердце бешено билось, готовое вырваться из груди, руки стали трястись еще сильнее. Света вытянула их вперед и стала искать дверь на ощупь, но наступила на осколок и подвернула ногу, падая она исцарапала руки о мелкие стекла.Стоя на четвереньках, Света пыталась восстановить дыхание и подумать, что же делать, но тут за спиной кто-то резко произнес прямо в ухо:- Бу!Женщина дернулась вперед и, ударившись головой о раковину, потягала сознание.Света очнулась спустя некоторое время. Дверь в ванную была открыта, и в комнату проникал яркий свет. Женщина не понимала, сколько прошло времени и почему слишком светло. Очень болела голова и звенело в ушах.Света приподнялась на вытянутых руках и выглянула в дверной проем. В зале было очень светло, потому что было открыто окно, и в квартиру заходил свежий ветер, развевая раздвинутые шторы. Света осторожно поднялась, держась за косяк, она услышала возню на кухне и пошла туда.Войдя, вся растрепанная, в ссадинах на руках и с засохшей кровью на губах, волоча ногу за собой, она увидела, как Ирина ест бутерброд и запивает молоком. Девочка заметила мать и все свое внимание направила на нее.- Ты ужасно выглядишь. – С иронией произнесла девочка, и глаза ее улыбнулись.- Оставь мою дочь. – Сказала женщина, еле шевеля языком.Она поняла, что этот ребенок не ее дочь. Она ее безумно пугала, особенно этой ночью. Каждой клеточкой Света чувствовала, что в девочке есть что-то зловещее.- Что ты сказала? – Отложив бутерброд, спросила Ирина, приподняв бровь.- Оставь мою дочь! – Крикнула Света, сдерживая слезы.- Нет! – Закричала девочка. – Она моя! – Рявкнула Ира, и глаза блеснули бесноватыми огоньками.Света отшатнулась назад и оперлась спиной об стену.- Кто ты? – Ошарашено спросила женщина, не веря своим глазам и ушам.Но девочка засмеялась, а потом пронзительно завизжала, так, что стакан, в котором было молоко, лопнул, и жидкость разлилась по столу. Света закрыла уши руками и зажмурилась, а девочка в ночной рубашке и босиком выбежала из квартиры. Света была в шоке. Она не знала, что делать, ей было слишком страшно, и еще раскалывалась голова, не давая все осмыслить. Ей хотелось просто закрыть дверь на ключ, и чтобы Ирина никогда не возвращалась обратно. Что она даже не подумала, что девочка может получить сильные ожоги на солнце без специальной одежды.Прихрамывая и облокачиваясь на стены, она дошла до входной двери и повернула ключ.

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