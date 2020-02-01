Подруга. Часть 1

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:01

Estel_N Просмотров: 110 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:01 by

Ирина подошла к окну и протянула руку к плотной темно-коричневой шторе, которой было занавешено окно. Она не решалась отодвинуть ее, но ей очень хотелось посмотреть вниз, с пятого этажа, как играют дети, ее ровесники. Ведь около дома была детская площадка.Ирина однажды сделала это, ведь в комнату через плотно занавешенное и наглухо закрытое окно все равно проникали детские крики, смех и песенки, во время игры ребятишек. Когда девочка своей маленькой и бледной ручкой отодвинула тяжелую, темную штору, в комнату ворвался яркий солнечный свет. Ирина широко открыла рот, она старалась скорее им надышаться, чтобы свет хоть немного остался в ней, пока мама не увидела и не отшлепала ее снова.И вот, Ирина задумалась и медлила, она не понимала почему другие дети называют ее вампиренышем и показывают в нее пальцем, когда она в специальной одежде выходила с мамой на прогулку. Наверное, это от ее бледной кожи - она у нее была не такой как у других.Ирине было всего шесть лет. И она страстно мечтала быть, как все дети, и ни чем от них не отличаться: ходить в школу, играть днем на улице под ярким солнцем, иметь друзей. Настоящих, живых друзей, а не плюшевого мишку – Тедди, куклу – Катю и Элли, которую она никогда не видела, но которая разговаривает с ней, но назвать ее живой, маленькая Ира не могла, хоть и считала ее единственной подругой. Только в этот раз Элли молчала. Она не отговаривала Иру не открывать окно, потому что ее кожа сражу же получит солнечные ожоги и будет болеть, но ей так хотелось быть такой же как все. А Элли вообще никогда не отговаривала Ирину от плохих поступков: вроде раскидывать игрушки, мешать маме делать работу по дому, закатывать истерики. Она часто говорила девочке, что у нее нет папы, а у других детей есть. От этого Ирина сильно плакала, что мама ее еле успокаивала.Ирина дотронулась своими маленькими и худенькими пальчиками до шторы с твердым намерением отодвинуть ее, но в это время в комнату вошла мать и ударила ее по руке полотенцем. Девочка испугалась, она резко отдернула руку, и у нее задрожали губы.- Я тебе что говорила?! – Закричала мать, грозя ей пальцем перед лицом.- Но мама… - Запротестовала девочка.Женщина опустилась на колени и обняла дочь, не дав ей договорить.- Никогда не отодвигай шторы днем, или у тебя опять все будет болеть, как в прошлый раз, помнишь?- Угу…- Закивала девочка.- Я приготовила обед, пойдем.Ирина нехотя заширкала ногами, но не стала противоречить матери. Она села за свой стульчик и стала вилкой копаться в тарелке. Мать ничего не говорила дочери. Она села напротив девочки и стала терпеливо ждать, когда та закончит баловаться с едой. Ирина всегда очень плохо и неохотно ела.Света любила дочь, но и в то же время она ее терпеть не могла. Она все время заставляла девочку сидеть в своей комнате и меньше показываться ей на глаза. А еще ее очень бесило, когда девочка ширкала ногам, но выбить это из нее она никак не могла.- Сегодня ночью меня снова разбудила Элли. Она хотела поиграть, но мне хотелось спать, и я не согласилась доставать куклы, тогда она не дала мне больше спать, и начала рассказывать страшные истории, и…- Тебе надо меньше смотреть телевизор. – Остановила ее мать. – Сегодня я куплю тебе книжку, будешь читать.Девочка сделала недовольную гримасу и отложила вилку.- Я наелась, пойду играть.Девочка слезла со своего стульчика и пошла к себе в комнату, ширкая ногами, а Света стала убирать со стола. Через мгновение из детской раздался звонкий крик Ирины. Света выронила тарелку из рук и побежала к дочери.Девочка стояла на пороге детской, закрыв лицо руками, а из окна лился яркий солнечный свет. Женщина быстро задернула штору и начала ругать ребенка.- Зачем ты это сделала?! Ты же знаешь последствия.- Это не я! – Завопила девочка.Света принесла мазь и стала смазывать покрасневшие участки кожи на руках и лице дочери. Девочка хныкала от прикосновений.- Еще раз так сделаешь, и я больше не буду тебя лечить! И пусть у тебя все болит.- Но это не я! – Продолжала хныкать девочка.Мать резко взяла ребенка за локоть, что та прекратила плакать.- Не смей открывать шторы, или я тебя отшлепаю. Ты меня поняла? – Строго сказала мать.Девочка молча закивала головой с большими каплями слез на щеках. После этого она ушла и закрыла за собой дверь детской, а ребенок так и остался стоять посреди комнаты с мокрыми глазами от слез.- Зачем ты это сделала? – Спросила Ира, всматриваясь по сторонам, когда ушла мать.- Ты же сама хотела это сделать? – Послышался тихий детский голос в ответ.- Я почти передумала.- Не ври! Я знаю, что ты хотела это сделать. – Твердо произнес голос.- Из-за тебя мама на меня ругалась. – Немного помедлив, продолжила девочка.- Она злится не по этому, а потому что из-за тебя ушел папа.- Не правда! – Ирина не хотела в это верить, и от этих слов ей стало обидно.- Она не любит тебя.- Не правда! – Опять навернулись слезы на глаза Иры.- Она сама это говорит, когда ты спишь. Я слышала.- Я не верю тебе.- Как хочешь. – Насмешливо произнес детский голос.Автор - я.

Ключевые слова: Голос ребенок болезнь подруга авторская история

Другие, подобные истории: