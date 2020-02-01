Подруга. Часть 2

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:48

Estel_N Просмотров: 106 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:48 by

Света зашла в спальню и дала волю чувствам. Она упала на кровать и заплакала, уткнувшись лицом в подушку, чтобы Ирина не слышала ее рыданий. На тумбочке, около кровати, лежали фотографии, на которых были запечатлены она и ее будущий муж – отец Ирины.Молодые люди собирались пожениться, когда Света забеременела, но до свадьбы дело никак не доходило: то появлялись неотложные дела, командировки на длительное время у парня, так и решили сделать свадьбу после рождения ребенка. Но когда Света родила девочку, которую они ждали и уже любили, сразу после родов врачи поставили малышке страшный диагноз. После этого молодой человек сразу же изменился в поведении, он стал холоднее относиться к своей будущей жене, а ребенка на руки вовсе брать не хотел.После того, как Свету выписали из роддома, мужчина закрылся в детской с ребенком и долго не открывал. Света не понимала, в чем дело, а он ничего не говорил. Она думала, что он старается свыкнуться с болезнью дочери, и у него идет внутренняя борьба. Через некоторое время мужчина вышел из комнаты, поцеловал Свету и сказал, что его срочно вызвали на работу. Но ни вечером, ни через день он не вернулся. Света все поняла, но пыталась все равно его разыскать. Потом общие знакомые сказали ей, что он уехал в другой город и ворачиваться обратно не собирается, и что у него там появилась женщина.После этого Света хотела покончить с собой. Она уже набрала ванну и достала лезвие, но услышала плачь ребенка. Пришлось повременить с задуманным. Она взяла дочь на руки и приложила ее к груди, и поняла, что не может оставить ее одну, что она себя не простит.Света тихо всхлипывала и рассматривала фотографии шестилетней давности и только сейчас вспомнила, что руки в мази, которой она смазывала покрасневшие пятна на коже у дочери. Тогда Света пошла в ванную помыть руки и привести себя в порядок.Женщина смывала мазь, когда услышала, что девочка снова с кем-то разговаривает и на повышенных тонах. Было не похоже, что она просто играет, и тогда она решила зайти проверить девочку.Света подошла к детской, но не стала сразу входить, потому что услышала, как Ирина всхлипывает, стараясь удержать слезы, но продолжает разговаривать с кем-то, и мать подумала, что ребенок снова ведет диалог со своей воображаемой подругой.- Почему ты мне больше не отвечаешь? – После недолгой паузы девочка продолжила. – Ты меня обманываешь, она меня любит.- С кем ты говоришь? – Не выдержала Света и вошла.Девочка стояла посередине комнаты с заплаканными глазами и расчесывала красные пятна на руках. Ира не отвечала, она продолжала стоять, опустив глаза. Женщина подошла к ней и опустилась на колени.- Не чеши, а то будет долго заживать.Тогда девочка протянула свои тоненькие ручки к матери и обняла ее за шею, и захныкала. Мать тоже обняла ребенка и стала ее успокаивать, поглаживая по спине.- Мама, - Заговорила девочка, сквозь слезы, – Элли сказала, что ты меня не любишь.- Глупости. Конечно же я тебя люблю. Ты моя дочка. – Вытирая слезы с глаз ребенка, ответила мать.Девочка немного успокоилась, но продолжала хлюпать носом.- А еще она часто говорит, что из-за меня ушел папа.Женщина отстранила дочь на расстояние вытянутой руки и заглянула ей в глаза.- Кто тебе это сказал?- Элли! – Возмущенно ответила девочка.- Ее не существует, ты ее придумала.- А вот и нет! Она существует.- Ты разговариваешь сама с собой. Это все в твоей голове. Перестань думать о ней.- Нет, она существует, я видела ее однажды.- Как это? – Удивилась мать.- Я спала, но что-то разбудило меня. В комнате было очень темно, но я разглядела, что на стуле кто-то сидит. – Девочка показала пальцем в угол комнаты, на маленький детский стульчик, и женщина оглянулась, посмотрев у казанную сторону, пот, и продолжила слушать ребенка. – Она увидела, что я не сплю и встала со стула. Я испугалась, потому что у нее были длинные руки и желтые глаза, они светились в темноте, но она была похожа на меня. Я спряталась под одеяло, и она сказала, чтобы я не боялась, что она моя подруга и будет здесь меня ждать. После этого она замолчала, и я выглянула из-под одеяла, но ее уже не было.- Тебе это приснилось. Это был просто страшный сон.- Но я не спала. Я проснулась. – Запротестовала девочка.- Тебе так показалось, но на самом деле ты спала, и это приснилось. – Попыталась объяснить мать, чтобы ребенок перестал бояться.Девочка растерялась и не нашла, что ответить. Она была уверена, что это был не сон, но прислушалась к маме.– Не думай об этом, Элли тебе приснилась. – Подбадривала мать. – Мне нужно уйти на десять минут. Ты будешь хорошей девочкой? – Заглянув ей в глаза, спросила она.- Угу. – Закачала головой Ира.Женщина поднялась и подошла к двери, но остановилась, и окликнула дочь, обернувшись.- Эй! Я люблю тебя.- И я тебя, мама. – Радостно ответила девочка.

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