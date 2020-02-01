Я люблю тебя, мамочка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:26

Причина: Изменен раздел.

OmbreMorte Просмотров: 53 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:26 by

Эта история произошла с одной женщиной.Но сначала кратко о героине истории. Эту женщину зовут Ирина. У неё был сын. Его звали Егор.Ирина проснулась оттого, что лучи солнца проникли в её спальню. Ирина посмотрела на часы. Было 8:30. “Надо вставать, – подумала она, ведь у Егорки сегодня день рождения”… Ирина встала и пошла на кухню. Попивая ароматный кофе, она подумала, что подождёт, пока Егор проснётся, а потом они вместе пойдут в магазин, чтобы купить сынишке машинку, которую он так давно хотел. Потом, когда они придут домой, к Егорке придут его друзья, они попьют чай с тортом, а потом, скорее всего, уйдут играть в комнату Егора.– Да, так всё и будет… – сказала себе женщина.Позже, когда Егор проснулся, они, как и планировала Ира, пошли в магазин. Вот, машинка уже куплена, мама и сын идут счастливые домой. И вроде бы всё хорошо, но… До дома Егор так и не дошёл… Когда Ира и Егор переходили дорогу, какой-то водитель не притормозил, и Егора сбила машина… Вызвали Скорую помощь, но мальчика не удалось спасти…Прошла пара недель. Похороны уже состоялись. Ире очень плохо без сынишки, но, как известно, время лечит. Прошла ещё неделя. Ира приходит домой, уставшая после работы. Когда она заходит на кухню, то видит, что вся посуда вымыта. “Странно, – думает Ирина, я же помню, что утром в раковине лежали две грязные чашки… Может, мне просто показалось?”Когда Ира лежала в кровати, пытаясь уснуть, она услышала в комнате Егора какой-то шум. Женщина встала и пошла смотреть, что там происходит. Зайдя в комнату, Ирина увидела на кровати Егора записку: “Мама, это я помыл посуду, ты довольна?” Вдруг у Ирины зазвонил телефон. Она побежала в свою комнату. Номер засекречен. Ирина поднесла к уху телефон и сказала:– Алло?– (Молчание, слышны какие-то шорохи в трубке)…– Алло, кто это? Почему вы молчите? – спросила ИринаВ трубке раздались гудки…Ирина долго лежала в кровати, она думала об этой странной записке, об этом звонке… В этих мыслях женщина пролежала до трёх часов, но потом сон всё-таки взял своё.Утро плавно перетекло в день, а день в вечер. Ирина пришла домой и услышала, как на кухне из раковины капает вода. Женщина осторожно пошла на кухню. Посуда опять была помыта. Ирине стало не по себе. Вдруг сзади она слышит голос Егора:– Мама, прости, я забыл выключить воду.Ирина оборачивается и видит, что около стола стоит Егор. Ирина закричала. Егор спросил:– Мама, ты не рада, что я пришёл к тебе? Давай обнимемся!Ирина потеряла сознание.Когда она очнулась, то увидела на столе записку: “Мамочка, прости, что напугал тебя. Я больше не буду приходить к тебе, но знай, я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя, мамочка”…Автор - неизвестен.

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