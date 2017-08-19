Подруга. Часть 3

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 77 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:49 by

- Я замерзла, – пожаловалась Ира, когда мать укладывала ее спать.- Укрывайся хорошенько, сейчас согреешься, – подоткнула одеяло под бока Света.- Можно мне сегодня спать с тобой? – с надеждой спросила Ирина.- Но ты уже большая, и должна спать одна.- Но мама... - запротестовала было девочка.- Я оставлю дверь открытой и включу ночник.После этого ребенок не стал спорить, потому что это было бесполезно, и мать включила маленький ночник около кровати, в форме зайчика. От него стало в комнате немного светлее, но для освещения всех углов сил ему все равно не хватало. Сегодня Света купила его, подумав, что Ира боится темноты, так накручивает себе, что видит в темных углах всякую чертовщину, а так будет спокойнее. После этого она ушла сама готовиться ко сну.Ночью Ирина проснулась оттого, что с полки упали игрушки. Девочка села на кровати и стала смотреть по сторонам, но в комнате никого не было. В этот момент ночник быстро замигал и погас.- Элли? – настороженно спросила девочка, когда услышала, как стульчик в углу подвинулся, заскрипев ножками об пол. – Ты меня пугаешь. – Всматриваясь в темный угол, произнесла Ирина. – Не люблю, когда ты так делаешь, мама не верит, что ты есть. Она думает, что это я разбрасываю игрушки.- Она поверит… - ответил тоненький детский голосок. – Спи, я буду здесь.Сквозь сон Света услышала, как в спальню открылась дверь, и девочка босыми ножками прошлась быстрым шагом и забралась под одеяло к матери. Она прильнула к ее спине и обняла за шею своими тоненькими и холодными ручками.- Какие у тебя ледяные ноги, – простонала Света, не открывая глаз, когда Ира прижалась к ней всем телом.Она взяла девочку за руки и стала гладить их своей теплой рукой, чтобы немного согреть. Ребенок сильнее прижался к матери и приблизился к ее уху, и неожиданно произнес грубым жутким голосом.- Ты примешь меня, мама?Женщина вскликнула от неожиданности, сбросила с себя ледяные руки ребенка и соскочила с кровати. Она быстро включила свет и стала искать глазами того, кто обнимал ее мгновение назад, но рядом никого не было. Нет, это не могло ей присниться, она была абсолютно уверена, что еще не спала, и ее руки до сих пор помнили холодное прикосновение. Тогда она пошла к дочери, чтобы проверить ее. Потому что ей стало тревожно.Дверь в детскую была открыта, как и тогда, когда она уходила, а внутри была темнота. Женщина подошла к кровати, но девочка спокойно спала, ночник не горел. Она стала пытаться снова включить его, но лампочка внутри перегорела. Пришлось оставить все как есть. И тогда мать решила включить свет в коридоре, на всякий случай.Девочка зашевелилась и перевернулась на другой бок, когда включился свет и осветил ее подушку. С кровати упал плюшевый мишка, которого она обнимала во сне, рядом с желтыми глазами, которые были под кроватью.

Ключевые слова: Ребенок голос темнота мать сон авторская история

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