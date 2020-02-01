Подруга. Часть 5

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 42 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:26 by

Подходило время к вечеру. Через некоторое время должна была вернуться Света, и няня с нетерпением ждала, когда же ее рабочий день подойдет к концу. Ирина за все это время съела всего один бутерброд, а дальше отказывалась от еды, и девушка так и не смогла заставить ее перекусить. Девочка весь день провела в своей комнате, периодически выглядывая из нее и наблюдая за няней, которая смотрела телевизор или переписывалась в соцсети.Настя держала в руках телефон и отвечала на сообщения, когда услышала смех из детской. Она подумала, что девочка наконец-то повеселела к вечеру и переключила свое внимание снова на переписку. Затем она услышала, как дверь в детской распахнулась и громко ударилась о стену. Ирина выбежала из комнаты, специально громко топая. Она пронеслась по комнате мимо Насти и залетела в ванную, хлопнув за собой дверью. Девушка проводила ребенка равнодушным взглядом, не став вмешиваться, а в ванной повернулся с щелчком замок. Тогда няня отложила телефон и подошла к двери ванной.- Ира, все нормально? – В ответ была тишина.Настя взялась за ручку и хотела повернуть ее, но дверь не поддалась.- Ирина, открой дверь. Я же тебе говорила, не запираться. – Затем девушка услышала, как внутри что-то громко начало падать, и девушка стала дергать за ручку сильнее, и повысила голос, испугавшись за ребенка: - Ира, немедленно открой дверь! Или я все расскажу маме! – Пригрозила она.- Не ори на меня! – Крикнула в ответ Ирина, но дверь так и не открыла.Девушка не ожидала такой реакции от ребенка и отступила от двери на шаг назад. За дверью послышалась какая-то возня и зажурчала ввода.- Ирина, что ты делаешь?- Мы с Элли будем играть здесь.- Чекнутая малявка. – Проговорила вполголоса Настя и начала стучать в дверь, но девочка и не думала открывать. - Все, я звоню твоей маме! – Сказала няня и направилась за телефоном, но остановилась, не сделав и шагу.До нее донесся стук из детской, девушка насторожилась. Она стала вслушиваться в тишину, которую нарушали шум журчащей воды и стук. Ей показалось, что это резиновый мячик отлетает от стены и ударяется о пол. Затем в комнате что-то упало, и послышался тихий голосок.- Мама….Девушка вздрогнула от неожиданности, по спине побежали мурашки, но она поняла, что это заговорила кукла, которая упала на пол. Немного придя в себя, девушка хотела пойти посмотреть в чем дело, но не успела. К ее ногам медленно выкатился маленький красный мячик и остановился, ударившись об ее ногу. Настя сглотнула комок в горле и посмотрела в дверной проем, но там никого не было. Было только слышно, как мигает с треском лампочка, и свет резко погас во всей квартире.Настя собрала волю в кулак и направилась в детскую. Она остановилась на пороге, не решаясь сделать шаг. Чутье ее останавливало, каждая клеточка кричала об опасности, но девушка не могла поверить в мистическое происхождение происходящего. В комнате было темно, открывать шторы было бесполезно, потому что наступил поздний вечер. Она вглядывалась в темноту, но ничего не смогла увидеть необычного.Через мгновение девушка услышала, как сзади что-то щелкнуло, и она обернулась на звук. Открылась дверь, и из ванной выглянула девочка. Настя вздохнула с долей облегчения, и ей прямо в ухо кто-то сказал грубым голосом.- Поиграем?У девушки резко подкосились ноги, и она с грохотом рухнула на пол. Сердце чуть не вырвалось из груди, от страха на глазах появились слезы. И она на четвереньках быстро, как могла, поползла к ребенку, который стоял на том же месте, что и мгновение назад. Она схватила ее подмышку и заволокла обратно в ванную, и закрыла дверь на замок. Настя прижала Ирину к себе, из нее вырывались всхлипы. Она закрыла рот рукой, чтобы не пугать ребенка и старалась придти в себя. Только после этого, она поняла, что Ирина была вся мокрая, а сама она стоит на холодном и мокром полу, а из крана сильно хлещет вода.Настя на ощупь, в темноте, нашла кран и выключила воду, не отпуская Ирину. После этого она снова прикрыла рот рукой и приложила ухо к двери, и стала вслушиваться в звуки, которые доносились снаружи.Все было тихо, но время от времени слышались скрипы половиц. Кто-то медленно ходил по квартире. У Насти снова навернулись слезы на глаза. Девочка стояла рядом и молчала. Казалось, ей совсем не было страшно, или она не понимает, что происходит. К закрытой двери кто-то медленно подошел и дотронулся до ручки. Она немного повернулась, но защелкнутый замок не дал открыть ее. У Насти сердце чуть не выпрыгнуло, хотя оно уже и так было в пятках, и она отпустила руку девочки, и двумя руками зажала рот, чтобы не закричать. Затем девушка услышала, как шаги стали медленно удаляться, и Настя снова хотела прижать ребенка к себе, но не нашла ее на расстоянии вытянутой руки. Тогда она стала шепотом звать девочку, ища ее вытянутыми руками в темноте.- Ира, иди сюда. – Но девочка не отзывалась. – Ира, не пугай меня. – Срывающимся голосом проговорила няня. – Ира…И тут Настя почувствовала в спину сильный толчок, и со всего размаху, поскользнувшись на мокром полу, упала в ванну, до верху наполненную ледяной водой. На мгновение холод и падение сковали Настю, и опомнившись, она стала хвататься за все, что могла нащупать. Но мокрые руки соскальзывали, и она никак не могла ухватиться, как следует. Этого времени хватило Ирине, чтобы открыть дверь и выбежать. Теперь она играла в прятки, а Настя была в ужасе.

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