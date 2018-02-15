Выпусти меня. Часть 8

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:44

Estel_N Просмотров: 37 Комментарии: 1 0 Сегодня, 06:44 by

Наступило утро воскресенья. Костя уехал по делам, но обещал скоро вернуться, а Вера, приготовив завтрак и заставив Алису хоть немного поесть, пошла в сад.Пока мать обрезала розы и оставила дочь без присмотра, Алиса решила исполнить обещание ночному «другу». Девочка выглянула в окно из своей комнаты, чтобы проверить, не следит ли за ней мать, и быстро побежала в комнату родителей. Она закрыла за собой дверь и начала открывать все ящики на туалетном столике, чтобы найти шкатулку с украшениями и ключ, который там прятали. Немного порывшись в вещах матери, Алиса наткнулась на то, что искала. Она достала ключ из тайника и радостно побежала в свою комнату, снова заглянула в окно: мать занималась цветами в саду. Потом пошла по коридору к закрытой комнате. Девочка, немного помедлив, заглянула в замочную скважину и, увидев много света, вставила ключ и повернула его. Замок поддался, и дверь открылась.Алиса зашла во вторую детскую комнату, она не понимала, почему дверь всегда была закрыта, ведь здесь так светло и лежали старые игрушки.На мебели был большой слой пыли, и девочка, пройдя внутрь комнаты, оставила на полу следы от босых ног. Потом ее внимание привлекла стена, на которой были ободраны обои, и виднелась еще одна деревянная дверь. Алиса подошла к ней и снова заглянула в замочную скважину. На двери не было ручки, и она не могла ее открыть, хоть и попыталась потянуть на себя, просунув маленькие пальчики в щели.- Выпусти мен, - неожиданно послышался из-за двери детский голосок.Алиса испугалась и отпрянула.- Ты там? – осторожно спросила она.- Я здесь,– ответил «друг».- Я не могу открыть, – снова просунув пальцы в щели и потянув, сказала она.Но дверь не поддалась, и Алиса вспомнила, что ночью она нашла под кроватью старый ключ, вдруг он подойдет, и побежала в свою комнату. Она схватила ржавую вещицу и мигом рванула обратно.Девочка подошла к двери и вставила в нее старый ржавый ключ, но не решалась повернуть его.- Выпусти меня, и мы будем играть, ты же хочешь братика, – сказал голос за дверью.- Да, хочу… - задумалась Алиса и, помедлив, повернула ключ.Замок загремел, и дверь приоткрылась. Девочка заглянула внутрь, вокруг была темнота, тогда она сильнее открыла дверь, чтобы свет проник внутрь, но светлее там не стало, она растерялась. «Я не боюсь темноты», - мысленно проговорила она и сделала один шаг в темноту.- Ты здесь? – пытаясь оглядеться по сторонам, спросила Алиса.- Да, я здесь, – ответил детский голос впереди нее. Но девочка не решалась идти дальше.- Выходи, мы будем играть, – предложила она. Потом услышала хриплое дыхание и хруст, также впереди себя, но из-за темноты никого не видела.Алиса стала вглядываться в темноту и еле разглядела высокую тонкую фигуру впереди себя, которая, тяжело шагая, переваливалась с боку на бок и вся хрустела. Девочка не могла пошевелиться.- Я иду, – сказало существо своим хриплым голосом, и Алиса громко закричала от страха.Вера услышала крик дочери и, все побросав, побежала в дом. Она поднялась на второй этаж и на секунду замерла на месте, увидев открытую дверь, которая всегда должна быть заперта. Женщина, забыв свой страх, бросилась бежать туда. Войдя в комнату, Вера увидела, как Алиса сидит, сжавшись в угол, и плачет, а в центре комнаты стоит ужасное существо.Оно медленно подняло свою длинную когтистую руку, и проводка, которая тянулась по потолку, ожила. Она задвигалась и потянулась к Вере.- Неблагодарная, – прохрипело существо, и провода обвели горло женщины и подняли над полом.Вера начала задыхаться, она судорожно пыталась освободить шею от проводов, но не получалось: силы ее оставляли, воздух заканчивался, глаза налились кровью.Костя вошел в дом и услышал сильный плач и истерику дочери. Он бросился бежать на второй этаж, откуда доносился крик.Поднявшись, мужчина увидел силуэт Веры, который висел в воздухе в старой детской, а изнутри доносился плач, но, подойдя ближе, он понял, что ее шея обтянута проводами и жена мертва. Костя переступил порог комнаты и увидел сидевшую в углу Алису. Она сильно плакала и сжималась в комочек, а рядом с ней стояла фигура: тело длинное и худое с серой кожей, руки тонкие, как спички, с длинными и острыми когтями, спутанные волосы до плеч, большой рот с множеством клыков, черные глазницы и дыра вместо носа.Костя замер на месте, он не мог сделать ни шагу, тело стало ватным от ужаса. Существо медленно подняло руку и взмахнуло ей, с грохотом стекла в окне разбились, и мужчина выпал из окна, а девочка упала без чувств.

Ключевые слова: Голос существо ребенок дверь ключ авторская история

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