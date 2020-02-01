Подруга. Часть 8

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:12

Estel_N Просмотров: 87 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:12 by

Света проснулась от грохота, который донесся с кухни. Она встала с постели и пошла проверить, что происходит. Осторожно заглянув, она увидела, как Ирина намазывает толстый слой варенья на хлеб и жадно ест его. Девочка заметила мать, выглядывавшую из-за коска.- Мамочка, я такая голодная. – Облизывая пальцы, сказала девочка.- Сейчас я приготовлю завтрак. – Машинально ответила Света и развернулась, чтобы пойти переодеться.Но девочка остановила ее, она быстро подбежала к матери и резким движением обняла ее за бедра. Она сильно прижалась к ней и проговорила:- Мамочка, прости меня, пожалуйста, я больше не буду хулиганить. Прости меня. – Еще крепче прижалась девочка.Света была сильно удивлена поведением дочери, она не знала, как отреагировать, ведь девочка никогда раньше не извинялась. Она только бедокурила и не признавала свою вину.- Хорошо, но обещай мне, что больше не будешь меня расстраивать.- Обещаю. – Ответила девочка и подняла голову, взглянув на мать, и улыбнулась.- Что это? – Вдруг воскликнула женщина. Она взяла ребенка за подбородок и стала присматриваться. - У тебя зубы стали розовые, вчера этого не было.Девочка потупила взгляд и перестала улыбаться. Женщина отступила от нее и проговорила:- Быстро завтракаем. У тебя сегодня переливание.- В меня снова будут тыкать иголками? – Расстроено спросила девочка.- Ты же понимаешь, что без этого никак? – Ответила мать, гладя ребенка по голове. – Как же у тебя выросли волосы. – Удивилась женщина, расправляя по плечам пышные русые пряди.Позавтракав, Света одела дочь в специальную одежду, лицо намазала кремом, чтобы чувствительная кожа не получила ожоги, и они поехали в больницу. Сегодня должны были сделать плановое переливание крови, и заодно Света хотела проконсультироваться насчет зубов, которые вдруг порозовели.В этот раз при переливании девочка не капризничала, она даже не пискнула, когда в вену воткнули иголку. Ира бесстрастно смотрела на врачей и ждала окончания процедуры, которая раньше ее доводила до бешенства.За время, пока Ириной занимались врачи, Свете объяснил лечащий врач ребенка, что розовый цвет зубов при болезни Гюнтера – это не редкость. Просил не пугаться, но быть на стороже, ведь болезнь может прогрессировать. Света молча выслушала врача и пообещала при любых новых симптомах и изменениях сразу же приехать в больницу.После завершения процедуры, Света забрала дочь абсолютно спокойную и в хорошем настроении.Подойдя к подъезду, Света вспомнила, что забыла ключи от квартиры в машине.- Постой здесь, в теньке, минутку. Я принесу ключи.Ирина осталась стоять у подъезда под козырьком, а мать быстрым шагом пошла к машине. Рядом играли дети, примерно ее возраста. Ира молча наблюдала за ними своим внимательным взглядом.- Что смотришь? Вампирша! – Вдруг закричал мальчик, подходя к ней. – Смотрите, у нее зубы розовые! – Стал кричать мальчик, показывая на нее пальцем. – Ты что кровь пила? – Мальчишка схватился за свой толстый живот и стал громко смеяться. Остальные дети тоже подхватили смех.- Заткнись! – Крикнула Ирина и со всех сил ударила мальчишку кулаком прямо в нос.Раздались крики и визиг детей при виде крови. Мальчик стал захлебываться и плакать. Из носа брызнула кровь, а Ирина даже бровью не повела.Света издалека увидела эту картину и со всех ног бросилась бежать туда. Она сильно схватила дочь за тоненькую ручку и быстро потащила ее по ступенькам в квартиру. Ира не сопротивлялась, она молчала, и ничто в ее поведении не говорило о дурном поступке. Света отшлепала ребенка и, поругав, отправила в свою комнату. Ирина в этот раз не проронила ни слезинки.После обеда Света зашла к дочери, чтобы поговорить.- Ты сломала ему нос.Девочка молчала.– Ты хоть понимаешь что сделала?В ответ была тишина.– Его родители не будут жаловаться, потому что многие видели, что он обзывался, и этот мальчик большой задира и привык получать по шее за свои проступки.- Он заслуживал это. – Вдруг произнесла девочка.Света растерялась, она не нашла, что ответить. Ей очень хотелось еще раз отшлепать ее.- И не смей бить меня! Я знаю, ты хочешь. – Неожиданно серьезным голосом сказала Ирина, словно прочитав ее мысли.Света подошла к дочери и подняла руку, чтобы ударить ее по губам за такой тон. Но девочка поймала руку матери на лету и больно схватила ее за запястье своими маленькими худенькими пальчиками, отчего она почувствовала, как впились в кожу ногти.- Или ты тоже пожалеешь, как этот сопляк. – Проговорила Ирина, угрожающе смотря матери в глаза.Света вырвала руку, она испугалась дочь в этот момент. Хотя та была всего лишь маленькой девочкой, но в ней было что-то зловещее.- Я хочу есть. - Сказала Ирина и, встав с кровати, пошла на кухню, шаркая ногами.Она прошла мимо матери, которая проводила ее взглядом и осталась стоять на месте, как вкопанная, держась за руку со следами на ней.Девочка зашла на кухню и с важным видом села на свой стул, близко пододвинувшись к столу. Она положила руки на стол и стала терпеливо ждать, когда придет мать и покормит ее.Света осторожно зашла на кухню и взглянула на девочку, которая молча сидела за столом и внимательно смотрела на нее. Женщина еще прижимала руку, на которой были отметины от тонких, но сильных пальцев ребенка.- Я такая голодная, что съела бы тебя, мамочка. – С подозрительной улыбкой произнесла девочка, показав свои розовые зубки.Мать стала разогревать еду, чтобы скорее удовлетворить аппетит ребенка. Света торопилась, и у нее все падало из рук. Она никак не могла с собой совладать.- Какая ты неуклюжая, мамочка. – Наблюдая за движениями матери, заметила Ирина.- Что с тобой происходит? – Осведомилась мать, не выдержав перемену в дочери.- Ничего. Все отлично. – Опять улыбнувшись, ответила девочка.- Раньше ты так со мной не разговаривала.- Теперь все будет по-другому. – Облизнув розовые зубы, ответил ребенок.- Ты меня пугаешь. – С опаской произнесла Света.- Тебе не нужно бояться, пока… - Загадочно ответила Ирина.У Светы окончательно пропал весь словарный запас. Она положила в тарелку макароны с сыром и поставила перед ребенком. Ирина начала с жадность есть, даже не глядя. Света села напротив нее и в шоковом состоянии стала наблюдать за дочерью. Она никогда не видела, чтобы Ирина так жадно ела.- Еще. Я не наелась. – Через несколько минут потребовала девочка.Женщина была удивлена таким аппетитом девочки, ведь она всегда ела, как птичка, а иногда совсем отказывалась от еды. Тогда Света наложила еще порцию и подала ребенку, а сама снова села напротив, продолжая наблюдать.- А ты почему не ешь? – Быстро прожевывая, спросила девочка.- Мне не хочется. – Тихим голосом ответила мать.- Очень вкусно, я давно не ела. - Продолжая жевать, ответила Ирина.

Ключевые слова: Мать ребенок зубы больница кровь еда авторская история

Другие, подобные истории: