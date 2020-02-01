Подруга. Часть 7

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 46 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:49 by

После того, как мать на нее накричала, Ирина больше не вышла из своей комнаты. Она так и просидела под одеялом с головой до самой ночи, и в конце концов, измученная от истерики и голода уснула.Света не подходила к дочери, она была на нее слишком зла. Ведь из-за ее выходки, хотя ребенку она и казалось невинной, теперь у них не было няни. Не все хотели сидеть с ней - к девочке было очень трудно найти подход. И теперь Света не знала, что делать, она не могла оставить работу и сидеть с дочерью, а оставлять ее одну, она не решалась, потому что девочка была еще мала и любила хулиганить. Хоть в сердцах она и сказала, что хотела бы повернуть время в спять и отказаться от нее, она все равно любила дочь, но не могла показать это в полную силу, как хотелось бы ребенку.Света легла в постель, сон все никак не шел, хоть она и была измучена за прошлую ночь. Она забыла о ночном инциденте, голова была забита недавним происшествием, и она понятия не имела где теперь искать новую няню. Изредка Света слышала, как всхлипывает девочка, она даже хотела встать и успокоить ребенка, но потом передумывала. Она твердо решила ее наказать, размышляя о завтрашнем дне, который снова принесет кучу проблем и переживаний, и Света провалилась в тревожный сон.Ирина проснулась посередине ночи. Желудок свело, ей очень хотелось есть. Она привстала на кровати и хотела пойти на кухню, поискать что-то закусить.- Вот видишь, она сказала, что не любит тебя, а ты мне не верила. – Вдруг послышался голос «подруги» из того же темного угла.Ирина обернулась, но в комнате было слишком темно, чтобы хоть что-то можно было разглядеть. У девочки снова на глаза навернулись слезы от этих слов, и она ничего не ответила. А голос продолжал:- Она хотела бросить тебя. – Напоминала «подруга».Девочка не знала, что ответить. Она еще сильнее опустила голову и надула губы, готовая снова заплакать.- Но я могу тебе помочь. – С ноткой веселья сказал голос.- Как? – Недоверчиво пробубнила девочка.- Я могу стать тобой, быть всегда рядом, подсказывать как вести себя. Ты согласна? – Уговаривал голос.- Я не знаю… Мама будет ругаться. – Растерялась девочка.- Она ничего не узнает, Она больше никогда не будет ругать тебя. Она будет любить тебя, будет все покупать. – Продолжала науськивать «подруга».Девочка заинтересованно подняла глаза и попыталась разглядеть говорящего. Она немного сомневалась, но ей больше всего на свете хотелось, чтобы мама ее любила.- Ты согласна принять меня? – Не унимался голос.- Да. – Немного подумав, ответила девочка, дрожащим голосом.Затем Ирина услышала, как стульчик в темном углу отодвинулся и с него кто-то поднялся. Она затаила дыхание и стала всматриваться. Кто-то медленно двигался к ней, и девочка увидела невысокую фигуру, очень худую, а на лице были большие горящие желтые глаза. Девочка не двигалась, ей стало страшно, и она уже пожалела, что согласилась на это заманчивое предложение. Но она не могла произнести ни слова протеста.Фигура медленно приближалась, выходя их мрака, и Ирина узнала в этой фигуре себя, словно в зеркале, только эта девочка была более худая, и глаза были нереального цвета. Ира вся сжалась от страха, а другая Ирина подходила все ближе. Она протянула руки вперед и стала медленно забираться на кровать к ребенку, надвигаясь своим худым телом. Девочка попятилась назад, и ей пришлось лечь под нарастающим давлением другой Ирины.Желтые глаза надвигались. Они уже были над ней, когда худые руки с серой кожей крепко взяли ребенка за плечи. Девочка хотела закричать, но от шока не смогла открыть рот. Она только широко раскрыла глаза и громко, и часто дышала. Худое тело стало на нее ложиться, придавливая своим, казалось, небольшим весом, но когда оно оказалось полностью на Ирине, девочке стало безумно тяжело и заболело в груди. Она не могла сделать ни одного вздоха. Ребенок стал извиваться, дергать ногами в разные стороны, пытаясь освободиться от тяжести, но руки крепко держали ее костлявыми длинными пальцами, впившись в кожу. А маленькая, но безумно тяжелая голова легла на грудь и не давала дышать. У девочки закончились силы сопротивляться, и она ослабела, начав хрипеть. Перед глазами помутнело, воздуха словно не было вокруг. Она широко открывала рот, как рыба, стараясь жадно ухватить хоть немного желаемого кислорода, но не получалось, а в груди все горело сильнее и сильнее, и Ирина полностью расслабилась, не в силах больше цепляться за жизнь. И вдруг, все прекратилось. Она вздохнула полной грудью и резко соскочила с кровати. Отдышавшись, она подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение. Ирина улыбалась, ей очень нравилось то, что она видела: в темноте горели желтые глаза, смотревшие из зеркала.

Ключевые слова: Подруга ребенок мать темнота голос тяжесть ночь глаза авторская история

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