Квартира. Часть 4

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:15 by

Сонный паралич возникает неожиданно, вызывая ужас и панику. Это расстройство сна, при котором человек не может пошевелиться или издать звук. Сонный ступор может возникать до пяти раз за ночь. При этом возникает чувство страха, визуальные и слуховые галлюцинации. Тем не менее, ночной паралич не представляет угрозы для жизни. Как правило, сонный паралич наблюдается при засыпании и во время фазы быстрого сна.Симптомы: сохраняется движение глаз, но возникает парализованность тела, приступы удушья, зрительные, слуховые галлюцинации, ощущение чьего-то присутствия, сны наяву, панический страх.Ключевая причина возникновения кроется в недрах нервной системы.Другие причины: психические нарушения, частые стрессы, нервозы, прием антидепрессантов, других лекарств, нарко-алкогольная зависимость, смещение суточных биоритмов, расстройство на гормональном уровне, бессонница, отсутствие полноценного отдыха.Избавиться от сонного паралича можно при помощи: нормализации режима дня, регулярной физической активности, отказа от вредных привычек, проветривание помещения, прием ванны для расслабления, проведения курса витаминотерапии, нормализация рациона питания, лечение хронических заболеваний.Слушала лекцию Ева, сидя в аудитории.- Может быть, тебе переехать? – предложил Саша, когда лекция закончилась, и девушка вернулась на работу.- Проблема не в квартире, а в нас. К тебе же оно тоже прицепилось, – заметила Ева.Мужчина пожал плечами, он тоже был в замешательстве, но старался не поддаваться панике.- Я тебе не говорила, но я видела ее в своем окне, когда была на улице.- Хочешь сказать, я тоже могу увидеть ее вот так, как тебя сейчас? – удивился мужчина.- Не знаю, – задумалась Ева. – Но я уверена, что это не сонный паралич.Сказав это, она закрыла кабинет на ключ и направилась к выходу, а мужчина проводил ее взглядом, ничего не сказав.Приехав домой, Ева сняла туфли и, поставив обнаженные ноги на холодный пол, с облегчением вздохнула. Она открыла воду в ванной и пошла переодеваться.Начинала побаливать голова от бессонной ночи. Пока набиралась вода, Ева хотела позвонить брату, но потом передумала, потому что беспокоилась за него. Если бы она ему позвонила, и брат услышал бы ее срывающийся голос, то он сразу бы прие6хал к ней, и, наговорившись допоздна, остался бы ночевать, а после этого существо могло прицепиться и к нему тоже. Поэтому Ева не стала рисковать. Она решила никому об этом не говорить, даже близким подругам. Хватило и того, что она втянула в эту историю Сашу, и теперь ее не покидало чувство вины.Ева закрыла кран, и, раздевшись, легла в тёплую воду. Ей хотелось расслабиться и ни о чем не думать. По телу разлилось тепло, и, зевнув, она на мгновение закрыла глаза, насладившись горячей водой.Пролежав так минуту-другую, Ева задремала, склонив голову. Девушка проснулась от звука резко полившейся воды из крана. Она открыла глаза и увидела, что кран открыт на всю, и вода сильным напором льется в ванну. Ева попыталась подняться, но тело ее не послушалось. Сразу же на глаза навернулись слезы от беспомощности, и появилась паника. Она поняла, что сейчас произойдет что-то страшное. Тогда девушка начала осматриваться и пытаться пошевелить конечностями, но безуспешно. Прошла минута, и вода начала стремительно подниматься. Упавшие на глаза, мокрые волосы мешали смотреть по сторонам. Ева старалась пошевелить рукой, но не получалось, лишь слегка тряслись пальцы.Вдруг за спиной она услышала шелест шторы и поняла, что там кто-то есть. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Она хотела закричать, но не получилось издать ни звука. Затем шелест стал еще громче, паника усилилась, а вода подступала.Вода подошла почти к носу, Ева подумала, что еще минута, и она начнет захлёбываться, от этого слезы сильнее брызнули из глаз. И собравшись с силами, она смога подняться, немного наглотавшись воды. Девушка вылезла из ванны, и, забыв про полотенце, выскочила из комнаты. Осознав, что чуть не умерла, разрыдалась. Трясущимися руками и, давясь слезами, еще не восстановив дыхание, она, голая и мокрая, пошла в спальню за телефоном. Она еле набрала номер Саши, а когда он взял трубку, закричала, рыдая:- Она хотела меня убить!Саша не стал задавать лишних вопросов и сказал, что сейчас приедет, а Ева, выронив телефон из рук, стянула халат с вешалки, накинула его на плечи и обессилено опустилась, облокотившись об стену, продолжая плакать.Ева не знала, сколько времени так просидела, но уже успела немного успокоиться. В дверь позвонили. Девушка пришла в себя и направилась открывать. Саша вошел без слов, а она бросилась ему на шею и снова зарыдала. Мужчина обнял ее и стал гладить по спине.- Она хотела меня убить, – повторила Ева, всхлипывая.- Что случилось? – спросил Саша, продолжая успокаивать ее, гладя по спине.- Я была в ванной, – дрожащим голосом начала рассказывать Ева. – И случайно задремала, а когда проснулась, вода была открыта и наполняла ванну, а она была сзади, я ее не видела, но знала, что она там. – Протирая слезы с глаз, закончила рассказ девушка.Саша не знал что ответить.- Я боюсь… я боюсь спать, – уставшим голосом произнесла она.- Собирайся, – вдруг сказал мужчина. - Ева вопросительно посмотрела на него. – Поедем ко мне, может, там будет спокойнее.Девушка не стала спорить. Она сейчас была согласна на все, поэтому молча пошла собираться, а Саша проводил ее жалобным взглядом.Ева вытерла мокрые запутанные волосы, оделась и собрала некоторые вещи.Сложив все необходимое в сумку, она вышла к Саше, который ждал ее в прихожей, готовая ехать. Уходя, она оглянулась, почувствовав, как будто их кто-то провожает взглядом, но за спиной никого не было.

Ключевые слова: Квартира ванна вода сонный паралич сон авторская история

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