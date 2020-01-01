Сонный паралич, мой опыт

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:13

Генрих Ельшин Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:13 by

Когда мы ложимся спать, мозг парализует наше тело, чтобы в момент сновидения мы резко не подпрыгнули и не рухнули с кровати. Например, когда снится что-то масштабное, где ты бежишь за кем-то или ещё что-то активное делаешь. Если бы мозг не отключал тело в этот момент, этот же импульс мы бы повторили из кровати.А теперь представим: когда из-за переутомления, моральной или сильной физической усталости очень хочется спать. Стоит коснуться головой подушки, как человек проваливается в сон. И в момент погружения бывает пограничное состояние, когда мы уже начинаем что-то видеть, но мозг ещё не успел "обесточить" тело, поэтому можно резко дернуться. Думаю, такое бывало у всех. Мозг в этот момент не успел уловить, что человек уснул.Сонный паралич - обратная ситуация. Ты проснулся, видишь себя в своей комнате, знакомый интерьер, но мозг ещё не осознал, что тело проснулось. И появляются сновидения наяву. Человек осознаёт себя в своей квартире, но творится чёрт-те что. Кто-то садится на грудь и сдавливает её. Откуда-то выползает темнота и набрасывается на тебя. Все твои тайные страхи глубин души выползают на поверхность.Мой первый опыт был аналогичным. Ощущение, что я не могу выбраться из сна. Кто-то постоянно преследует. А самым страшным было следующее. Ощущаю, что вот я проснулся, всё хорошо. Уже не страшно. Подхожу к выключателю света, щёлк. А света нет. В этот момент я понимаю, что ещё сплю и кошмар продолжается. И снова из-за угла на меня прыгает тьма, накатывает страх. Такие моменты могли повторяться по кругу. Страх, ощущение что проснулся, щёлк - света нет. Раз по 7-8-10. Кругами, пока наконец точно не проснусь.Следующим этапом я научился звать из сна свою жену, чтобы разбудила. Тоже очень странное ощущение: во сне кажется, что ты кричишь её имя, а наяву это были стоны. Я буквально стонал и звал её. Тебя будто размазывает, а ты всё карабкаешься и в страхе пытаешься проснуться. В итоге научился, жена начала меня будить в такие моменты. Со временем ей это надоело, т.к. ситуация возникала не часто, но и не редко, где-то около трех-пяти раз за месяц. А иногда и пару раз за один месяц. В общем, попросила, чтобы я что-то делал с этим. Представьте, взрослый дядька, тридцати одного года, стонет по ночам. Жуть.Когда сонный паралич возникает, вы осознаете себя, осознаете, что не спите, и творится жуть. Это первый этап, когда вы можете управлять сном! И когда я осознал это, начался кайф! Буквально месяц назад, плюс-минус, понимаю, что вот он - сонный паралич. Я осознаю явь, но понимаю, что снова не могу выбраться из сна. И что-то тёмное бросается на меня с пола прямо в лицо. Что сделал я? Бросился в ответ. Будто супермен! Мы отлетаем к стене, перемещаемся по потолку – работает подсознание и эффект сновидения ещё сохраняется.В общем, я полностью научился управлять сном в такие моменты! Главное, самое главное: ты понимаешь, что паралич наступил, и нужно перестать бояться! Ты хозяин сна! Раза два у меня была схватка со страхом во всех его образах, но потом... Потом я просто перебарывал эту силу и уже сам направлял сон. Понимая, что сплю и ничего не случится, я прыгал из окна своего 17 этажа и взлетал. Я гулял по паркам. Творил всякую дичь во сне. Поверьте мне, во сне есть, где разгуляться. А получать удовольствие от того, что вы сами всё контролируете, – это особенно яркие краски и эмоции! Так что главный совет, ещё раз, - перестать бояться и осознать свой страх, осознать, что это сон и ничего не случится. Научиться давать отпор страху!Но самое неприятное, когда я начал осознавать всё это и получать настоящее удовольствие от паралича и того, что за ним последует, всё реже стал наступать этот момент. Будто меня теперь боится эта энергия.На днях, около 6 утра, проснулся и уже чувствовал, вот сейчас наступит. Знакомая вязкость в теле: я вроде бы проснулся, но не до конца. Всё лежал и ждал в этой полудрёме. Но нет, дальше я просто уснул обычным сном.Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен!

Ключевые слова: Сонный паралич сновидения контроль авторская история

Другие, подобные истории: