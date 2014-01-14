Ночной паралич

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vologodskaya Просмотров: 33 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:09 by

Добрый день, уважаемые посетители замечательного сайта, где можно поделится чем-то личным и получить на это хоть какую-то обратную связь, какой мало сейчас в нашем мире.Хочу рассказать случай из своей жизни про ночной паралич или, как его еще называют - сонный.Было это в 2005 году на последнем курсе университета. Жила я с родителями, не в общаге. Все как обычно... Легла спать, заснула вроде бы... Через сон почувствовала, как кто-то залез на одеяло и идет по моей спине... Именно идет... Подумала сначала - кошка, но почувствовала только две ноги и то, что оно небольшое, может и лапы, не ноги... И так жутко стало. Хочу крикнуть, а не могу. Хочу пошевелится... Тоже не могу... Поняла, что могу открыть глаза, открываю... Смотрю - мама читает книгу, и включена лампа... И еще интересно то, что ее я видела как бы сверху, как будто с потолка. Дальше оно начало прыгать по моей спине и надавливать. Я попыталась смахнуть рукой, но не получилось.Вдруг, это спустилось обратно с моей спины, и я смогла проснуться.Та же самая ситуация повторилась через месяц в 2005 году. Все также кто-то забрался, но оно еще издавало звуки, как бы выло: " Эээээ"... Очень страшно и жутко было. Это продолжалось примерно минуты две, не больше. Полное оцепенение, и я видела маму, читающую книгу.На утро, когда проснулась, увидела у себя один седой волос. Что это было, так и не знаю.Больше в моей жизни такого не повторялось.PS. В тот 2005 год я записала все в вордовском файле и поставила пароль на этот файл. Что удивительно, пароль я забыла, и этот файл был утерян, как будто его и не было никогда. Посмотрела в википедии определение: Со́нный парали́ч (сонный сту́пор) или катаплексия пробуждения — состояние, когда паралич мышц наступает до засыпания, или же пробуждение происходит до его спада.Если это так, кто тогда по спине ходил и выл...Автор - я.

Ключевые слова: Паралич кошка мама звуки оцепенение авторская история.

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