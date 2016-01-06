Голодно нечисти...

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 14:57 by

В ноябре бабка не велит в лес ходить.Ноябрь – время тёмное, смазанное – ни день, ни ночь. Серость-стылость повсюду. Небеса то снегом трясут, то моросью…Деревенские всё больше по домам сидят.А нечисти куда податься?Кто со зверьем в спячку залёг. Кто по стылой чащобе мыкается да плачет, кричит, тоску по теплу изливает.А кто вылезает из-под земли на свет – вот как мерзь или стыти. Теперь их время.Голодные мерзюки. Злые. Рассядутся по веткам, затаятся и ждут, не покажется ли в лесу человек. Из-за таких и нельзя теперь в лес. Не выпустят. Съедят.Мерзюки, они и в деревню прилетают. Не часто, но бывает. Это когда совсем оголодают.Третьего дня одного такого на своем заборе приметил сосед, дядька Пётр. Сидел тот огромной нахохленной птицей. В серые складчатые крылья кутался да глазами поводил. Они у него огромные. Рачьи. Шустро на стебельках поворачиваются. А уж смердел как!..И ведь не просто сидел, заговорил, обратился к дядьке!Это плохой знак. Значит, голодно мерзюкам в лесу, нет добычи.Мерзь тот попросил у дядьки собаку. Бабка говорила, что в деревне, возле жилья, они сами не могут ничего взять, просят. А откажешь – запомнят! Тогда только попади в лес!Дядьке бы схитрить, а он испугался, палку метнул в мерзюка...Стыти - те другие. Подселенцы. Вроде бесплотных духов поначалу, но когда жертву найдут, тогда всё. Не заметишь, как подкрадутся. Вдохнёт такого человек вместе с воздухом и начнётся…У нас случай был в деревне по прошлому ноябрю как раз... Приехали две городские, вроде как за грибами. Да только какие грибы в ту пору, так, последыши. Гнилые да червивые, а если мороз, так и подмороженные. Те, правда, можно в суп кинуть, навар дадут неплохой. Мы с бабкой по зиме как выберемся за дровами, так всегда наберем немного, они потом, как живые, на подоконнике шевелятся, будто ползут..Ну вот. Приехали они, значит, да у дядьки Петра остановились. Жена его, тётка Александра, им про лес всё как есть рассказала. Да только кто б её слушал-то. Городские – не деревенские, ни во что не верят.Вот и пошли. И Пётр с ними – нужно же кому-то дорогу показывать.А к вечеру только одна вернулась, в корзинке листья прелые да гнилушки. Глаза шальные, смотрят, не видят будто.И сразу к печке, готовить собралась, жарить добытое. Тётка Александра её пытать – остальные где, куда подевались-то? А та даже не слушает, вроде робота стала. Знай своё делает, водрузила на печь сковороду и вывалила на неё весь свой лесной улов. И сразу ложку – цап, есть принялась. Да жадно так, быстро. Хозяйка перекрестилась и к нам.А что мы-то…Бабка моя, конечно, пошла, но помочь не смогла. Эту науку редко кто разумеет. Пришлось приглашать обученного. Жил недалеко такой мужик.Он у нас позже обряд провёл. Подробностей не знаю, выгнали меня под дождь. Так я к окошку. Кое-что подсмотрелось.Посадили ту городскую на пол и перед ней миску поставили, стал тот мужик в миску бросать травины сушёные и руками размахивать. Потом поджёг их и голову городской низко над ними наклонил. Это чтобы дышала…Она биться принялась. Тут уж и бабка моя на помощь кинулась, держали вдвоём крепко. А из миски пар повалил белый, густой…Уж потом почернел враз – это когда у городской из ноздрей стыть вышла, чёрным облаком заметалась по комнате. Обученный к ней. Изловчился да проткнул её подожжёной лучиной. Стыть и оплавилась, только лужа на полу тёмная осталась. Липкая такая. Вроде мазута.Бабка её после долго вывести не могла.Городская почти сразу очухалась. Но толком ничего не рассказала. Потерялись они, разошлись по сторонам. Подруга её вроде птицу огромную приметила, побежала за ней, всё заснять хотела. Дядька Пётр остановить её пытался, следом кинулся… А сама она в сторону ушла, в туман попала и больше ничего не помнит.Так вторую и не нашли. И дядька пропал. Местные не пошли за ними в лес, побоялись. Позже, уже группа из области приезжала, военные. Да толку…Видно, не птица – мерзюк их за собой сманил. Ну и попировал с собратьями вдосталь.Голодно нечисти в ноябрьском лесу...Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Ноябрь лес бабка запрет деревенские мерзь стыти-подселенцы духи мужик обряд нечисть

Другие, подобные истории: