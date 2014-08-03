Призрак в тумане

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:28

Причина: Стилистика автора сохранена

Сергей Долахан (Blazen) Просмотров: 25 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 13:28 by

Туман окутал серостью тот лес,Вуалью облачив его в смятенье.И жаждет в нем рассвета даже бес,А воздух стонет жарко от волненья.Ни птиц, ни комаров, ни мошек,Лишь серость и бескрайняя тоска...Да раны от строптивой кошкиУ путника, пришедшего сюда.Вот тихой тенью, ласково, незримо,В нем призрак... страждущий бредет.Судьба была с его душой игрива,Теперь туман ее в себя вопьет.Он мечется, кричит, рыдает!И подпевает в такт иссохший лес,Ведь он себя уже в миру не чает,Коль он... в туманности исчез.А тихой рысью ласковый охотник,Сомненье жизни прожитой давно,Ползет за ним его пахотникИ вспахивает раны все его...Но призрак все бредет, мечтая,Он ищет путь в сожженной серой мгле.Всплывают лишь клочки, воспоминанья.И меркнут в восходящей тьме.И вот в лесу, дремучем, потаенном,Он потерял последний в смерти свет,Крича, все воет в бреду сонном;Но в праздности спасенья нет.Поник печальный бледный дух,Уселся на трухлявый пень березы.И взгляд его в сей серости потух,И канули в туман его же слезы...

Ключевые слова: Призрак туман отчаяние тоска авторский стих

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