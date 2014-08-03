Призрак в тумане

Призрак в туманеТуман окутал серостью тот лес,
Вуалью облачив его в смятенье.
И жаждет в нем рассвета даже бес,
А воздух стонет жарко от волненья.
Ни птиц, ни комаров, ни мошек,
Лишь серость и бескрайняя тоска...
Да раны от строптивой кошки
У путника, пришедшего сюда.
Вот тихой тенью, ласково, незримо,
В нем призрак... страждущий бредет.
Судьба была с его душой игрива,
Теперь туман ее в себя вопьет.
Он мечется, кричит, рыдает!
И подпевает в такт иссохший лес,
Ведь он себя уже в миру не чает,
Коль он... в туманности исчез.
А тихой рысью ласковый охотник,
Сомненье жизни прожитой давно,
Ползет за ним его пахотник
И вспахивает раны все его...
Но призрак все бредет, мечтая,
Он ищет путь в сожженной серой мгле.
Всплывают лишь клочки, воспоминанья.
И меркнут в восходящей тьме.
И вот в лесу, дремучем, потаенном,
Он потерял последний в смерти свет,
Крича, все воет в бреду сонном;
Но в праздности спасенья нет.
Поник печальный бледный дух,
Уселся на трухлявый пень березы.
И взгляд его в сей серости потух,
И канули в туман его же слезы...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:28
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:28 by Сергей Долахан (Blazen)Просмотров: 25Комментарии: 1
Ключевые слова: Призрак туман отчаяние тоска авторский стих