Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Призрак в тумане

Туман окутал серостью тот лес,
Вуалью облачив его в смятенье.
И жаждет в нем рассвета даже бес,
А воздух стонет жарко от волненья.

Ни птиц, ни комаров, ни мошек,
Лишь серость и бескрайняя тоска...
Да раны от строптивой кошки
У путника, пришедшего сюда.

Вот тихой тенью, ласково, незримо,
В нем призрак... страждущий бредет.
Судьба была с его душой игрива,
Теперь туман ее в себя вопьет.

Он мечется, кричит, рыдает!
И подпевает в такт иссохший лес,
Ведь он себя уже в миру не чает,
Коль он... в туманности исчез.

А тихой рысью ласковый охотник,
Сомненье жизни прожитой давно,
Ползет за ним его пахотник
И вспахивает раны все его...

Но призрак все бредет, мечтая,
Он ищет путь в сожженной серой мгле.
Всплывают лишь клочки, воспоминанья.
И меркнут в восходящей тьме.

И вот в лесу, дремучем, потаенном,
Он потерял последний в смерти свет,
Крича, все воет в бреду сонном;
Но в праздности спасенья нет.

Поник печальный бледный дух,
Уселся на трухлявый пень березы.
И взгляд его в сей серости потух,
И канули в туман его же слезы...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:28
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:28 by Сергей Долахан (Blazen)Просмотров: 25Комментарии: 1
+6

Ключевые слова: Призрак туман отчаяние тоска авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:26
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6767|-1)
Публикаций: 109
Комментариев: 5 483
Я картинкой комментарий оставлю))
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/119/49/119049299_Prizrak_Brokkena_nbrokG7E2xk.jpg
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.