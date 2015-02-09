Голодный дом

Estellan Просмотров: 162 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 10:20 by

Наверное всем известно, что самые мерзкие телефонные звонки звучат ночью. Такие звонки никогда не обещают ничего хорошего. Особенно, когда вбуравливающаяся в мозг трель раздается ровно в три часа.Не открывая глаз, Саня дотянулся до орущего на стуле у кровати телефона и, нажав кнопку, поднес трубу к уху.- Это кому там надо руки вырвать и спички вставить? – хрипло поинтересовался парень у подозрительно потрескивающего аппарата?- Алекс? Ты там спишь, что ли? – неприятно бодрый голос собеседника заставил Саню разлепить глаза и попытаться сфокусироваться на сути беседы. На иностранный манер его звали в их общей компании все, но этот голос казался и знакомым, и незнакомым одновременно.- Нет, конечно. У меня традиционные еженощные пляски с бубном. Миха? Какого черта? Три часа ночи, - узнавание все же обрело более-менее осмысленные формы. Миха был сокурсником и вечным энерджайзером их компании. Вечно влипающий в неприятности и ищущий приключений на свою голову и голову всех, кто подвернется под руку. Сейчас его голос звучал сдавленно и напугано, наверное, именно поэтому Саня его узнал не сразу.- Короче, Алекс, тут такое дело…- Оно до утра не подождет?- Да слушай ты. Я тут такую тему нарыл, короче, я тебе на мыло адрес скинул и карту. Будь там завтра, после обеда. Ты же вроде работу искал, там как раз типа квесты орагнизуют, им новый распорядитель нужен. Я договорился. Ты там, главное, будь… тебя примут. Короче, главное не опаздывай…Звонок оборвался. Где быть? Зачем? Куда не опаздывать? Саня с укором посмотрел на утративший связь с реальностью телефон, пожал плечами и, пообещав себе завтра спустить с неугомонного товарища шкуру, снова заснул.Утром отыскать Миху не получилось. В выходные большая часть сокурсников и друзей пребывала в разной степени оторванности от реальности. Его телефон молчал. А писать на мыло было так же бестолково, как звонить на выключенный телефон.Плюнув на очередной задвиг товарища, наверняка всю ночь куролесил, сейчас, небось, отсыпается. Саня открыл свое мыло и прочитал полученное письмо. Надо же, и в самом деле предложение о работе. Контактов конторы указано не было, только адрес и приложенная карта. Подозрительное местечко. Впрочем, съездить и посмотреть можно. В конце концов, работу Саня искал уже почти месяц, и подходящих вакансий не подворачивалось. Если и эта работа не подойдет, всегда можно уйти.Искомое место оказалось недалеко за городом. До съезда с шоссе, Саня добрался на попутке. Прошел с километр по петляющей по лесу дороге и слегка обалдел, когда увидел вынырнувший из-за поворота дом. Остановился. Сверился с картой. Если это не очередной Михин прикол, то он действительно на месте. А если прикол, то пары зубов Миха может не досчитаться.Особняк в лесу был больше всего похож на резиденцию какого-то мажора, а меньше всего – на место проведения квестов. Черт знает, что за квесты могут проводить в таком доме. Разве что какие-то запретные развлечения для богатеев. Как там Миха сказал, вакансия распорядителя? Ага. А потом Саню найдут в лесу, в разных пакетах.Возвращаться домой с пустыми руками не хотелось, не смотря на то, что Саня шестым чувством чуял какую-то подставу. Некоторое время здравый смысл боролся с жаждой наживы. Наконец последняя победила, и Саня направился к особняку, предчувствуя, что его пошлют далеко и не за пиццей. Это, если сразу собак не спустят.Беспрепятственно пройдя территорию, парень подошел к двери, позвонил и прислушался. Сначала было тихо, уверенный в том, что это только потому, что охрана перезаряжает оружие и спускает собак, Саня чуть не подпрыгнул, когда дверь внезапно и абсолютно бесшумно отворилась, и перед ним предстал мужик в костюме, похожий на организатора квестов ровно столько же, сколько и сам парень. Больше всего он был похож на какого-нибудь английского дворецкого.- Добрый день, - обратился к нему мужик и едва заметно изогнул левую бровь. – Вы Александр? Проходите.Дворецкий посторонился, открывая проход.- Э-э-э… здрасте? – сам не зная почему, Саня, как на поводке, зашел в дом, не услышав, как за его спиной так же бесшумно дверь закрылась. – Лучше Алекс.- Алекс? Хорошо, - дворецкий едва заметно кивнул, окончательно убедив парня в том, что его здесь явно планируют пустить на органы. – Михаил говорил, что вас интересует должность распорядителя. Прошу за мной.- Миха был здесь? – идя за лакеем по просторному холлу, Саня все сильнее чувствовал, как по его спине начинают бегать мурашки. Что-то здесь было как-то не так.- Он здесь… - эхом отозвался мужик, когда они уже подходили к стойке, больше всего похожей на стойку регистрации в каком-нибудь отеле.За стойкой ворковала по телефону светловолосая девушка, обратившая на подошедших внимания не больше, чем на пролетающую в солнечных лучах пыль.- Он здесь? А чем вообще вы тут… - договорить Саня не успел.- Михаил очень хорошо отзывался о ваших навыках, как организатора. Вы понимаете, что мы в этом должны удостовериться лично. Собеседование пройдет в зеленой гостиной. Лето отведет вас туда.Лакей кивнул на девушку за стойкой и исчез из поля зрения. «Какое странное имя», - подумал парень, переведя взгляд на блондинку.- А… - собрался, было, уточнить, а как зовут самого мужика, только уточнять было уже не у кого. Саня был готов поклясться, что отвел взгляд от сопровождающего он только на секунду. Никто не смог бы за секунду пробежать через холл или скрыться за дверью. До любой двери было не менее десятка метров.Пока обалдевший парень искал взглядом люки в полу, девушка закончила свой разговор и перевела на него взгляд. Глаза у нее были необычные. Какие-то… золотистые?- Здравствуйте. Вы, наверное, Алекс, на собеседование?Не в силах что бы то ни было ответить, Саня просто кивнул. Стало весьма интересно, что же они такое тут могут отыгрывать? Особняки с призраками? Детективы? Очень недурно получилось у дворецкого испариться. В лучших традициях.- Меня зовут Лето, я отведу вас в зеленую гостиную.- Лето? Какое необычное… имя, - Саня попытался усмехнуться, но получилось не очень. Показалось, что стало очень холодно. А еще, с самого захода в дом, его не покидало ощущение взгляда в спину. Зябко поежившись, парень запихнул руки в карманы.Девушка пристально посмотрела на Саню своими необычными глазами.- Традиционно у распорядителя четыре помощницы: Лето, Зима, Весна и Осень. Прошу за мной.Не давая Сане опомниться, нимфа вышла из-за стойки и, прихватив с собой небольшую стопку бумаг, направилась к левой двери. Саня снова поволокся следом, окончательно перестав строить предположения относительно этого места. Было стойкое ощущение, что с каждым шагом становится все прохладней. Он мог поклясться, что начал замечать вырывающиеся изо рта парки.Двустворчатая дверь распахнулась перед девушкой, так же бесшумно, как и входная. Не смотря на то, что на ней были туфли, а пол казался каменным, он не слышал, чтобы ее обувь издавала хоть какие-то звуки при ходьбе. Собственных шагов он тоже не слышал. «Дурдом какой-то», - констатировал Саня и прибавил шагу, чтобы не отстать от сопровождающей.Коридор был обычным, все тот же каменный пол, затянутые синими обоями стены, и ряды дверей по обе стороны. Конца коридора видно не было, словно он терялся в темной дымке.- А здорово у вас все тут… необычно. А чем вы вообще…Договорить он снова не успел. Девушка как-то слишком резко свернула направо и остановилась у одной из абсолютно одинаковых дверей.- Прошу сюда, скоро к вам подойдут.И снова дверь распахнулась бесшумно, Саня не был даже уверен в том, коснулась ли девушка ручки. Сделав пару шагов, парень заглянул в комнату. Он не удивился бы, увидев там дыбу, клещи, цепи или, наоборот, хорошо оборудованный медицинский кабинет. Но комната выглядела совершенно обычно: пара кресел, журнальный столик, ковер на полу, несколько картина на стенах, два стеллажа с книгами. Правда, нет окон и это довольно странно.Пока Саня рассматривал комнату, сопровождающая последовала примеру своего предшественника и тоже испарилась.- Какая-то у них тут эпидемия… - пробормотал себе под нос Саня и, подозрительно всмотревшись сначала в одни конец коридора, потом в другой, но, так и не обнаружив ничего предосудительного, зашел в комнату.Первые полчаса соискатель сидел как на иголках, готовый отреагировать на любой малейший шорох или скрип, но ничего не происходило. Потом стало скучно. Саня успел посидеть в каждом из кресел, обследовал столик на предмет пыли, хотел изучить, что тут за книги припасены, но они оказались муляжом. То ли просто нарисованные на деревяшке, то ли вырезанные, он так и не смог понять. Попытка взять одну заставила пошевелиться весь монолит, поставленный на полку единым блоком. Стало неуютно. «Если это Михин прикол, я его найду…» - мрачно пообещал себе Саня и пошел к другой полке.Свет мигнул. Остановившись, парень покрутил головой, осматриваясь, светильников было три. На всех стенах кроме той, где была дверь. Сначала мигнул один, потом второй, третий. Все одновременно. И снова по кругу. «Ну точно какой-то хоррор-квест и, похоже, я стал участником».Такими мелочами современного человека напугать трудно, поэтому Саня просто стоял на месте, чтобы в темноте не теряя времени сразу же рвануть к двери, и крутил головой, как коты на теннисе, наблюдая за странным поведение освещения.- Ребят, придумайте что-нить посерьезней. Ну детский сад же, - фыркнул он в тишину, и в тот же миг свет перестал придуриваться, загоревшись ровно. – Другое дело. – Похвалил парень невидимого оператора, плюхнулся в кресло, расслабившись в ожидании новых попыток его напугать.Время шло, но больше ничего не происходило. Снова стало скучно. Устав сидеть без дела, Саня выбрался из кресла и внезапно обнаружил, что на месте одной из картин присутствует зеркало. Здесь же не было зеркала, только картины.Подойдя к неожиданной находке, парень попытался постучать по стеклу пальцем, но, вместо стекла, обнаружил лишь шершавую поверхность холста.- Неплохой трюк… - снова заметил он в пустоту и поймал себя на том, что в этом месте неожиданно начал разговаривать сам с собой. – Но все равно скучно. Пойду я…Отражение в зеркале неожиданно стало меняться. Привычная уже, собственная физиономия в отражении стала вытягиваться, превращаясь в лошадиный череп, над головой изогнулись рога, глазницы зияли чернотой. Вместо привычной одежды, на плечи неведомого существа была накинута какая-то пыльная тряпка.- А это уже лучше, - Саня отступил от «зеркала», и рогатый сделал то же самое. Парень покачал головой, череп скопировал и этот жест. Наклонил голову, поднял руку, вторую…Некто в «отражении» повторял каждый его жест.- Жуть какая…Именно в этот момент череп замер, повернул голову влево, вправо, и сделал шаг в сторону, исчезнув из этой рамы. В глухой тишине раздались шаги, и, следом, рогатый появился в другой картине, прямо поверх изображения, поманил Саню пальцем, и снова стек в сторону, шаги, и он уже в третьей картине.- Что за дела? – Саня поймал рогатого в четвертой картине, коснулся стены.Рогатый стоял не двигаясь, больше не повторяя движения человека, просто, казалось, ухмылялся. Череп не мог выражать эмоции, но эта ощущалась прямо шкурой. Ладонь Сани коснулась обоев, рамы картины, скользнула под раму. Ничего. Ни проводов, ни техники. Если судить по весу, перед ним просто картина. Не более. Но картины обычно так себя не ведут.- Что ты…Еще раз пройдясь рукой под картиной, парень остановился, опершись рукой о стену и чувствуя себя крайне глупо. Именно в этот момент дверь снова открылась.Нарисовавшийся в дверях дворецкий выглядел образцом спокойствия.- Все хорошо?- Ну я не знаю. Вы бы хоть чаю предложили, - Саня собрался отодвинуть мужика с прохода и убраться отсюда. Похоже, собеседования не будет. Но внезапно понял, что не может отойти от стены. – Что за?Возмутился, поняв, что прилип. Шершавая на ощупь, стена словно приклеилась к руке. Рванулся, пытаясь отклеиться. Стена проявила настойчивость, вытягиваясь зелеными жгутами, в цвет обоев, и оплетая руку выше.- Что это? – вырваться не получилось. Новый рывок лишь заставил подобие щупалец двигаться быстрее, оплетая руку уже выше локтя.- Насколько я вижу, собеседование прошло успешно, - лакей снова едва заметно кивнул, на этот раз улыбнувшись.- Какое, к чертям, собеседование? Здесь никого не было!Саня орал, от стены отделялись новые жгуты, вытягивались из стены, начиная оплетать и ноги, и туловище.- В этом доме не бывает случайных людей, - новая улыбка выглядела уже как откровенное глумление. – Случайный человек просто не сможет сюда попасть. Скажите, вы замечали необычный холод? Свет мигал? По вашему лицу вижу, что да. Это два из трех признаков. А теперь третий вопрос…- Да пошел ты! – бьющийся в зеленых путах, Саня уже был почти полностью похож на кокон, только голова и была свободной. – Пошли вы все!- Вы видели странное существо в картинах? С рогами и лошадиным черепом вместо лица? Впрочем… - парень уже вряд ли смог бы что бы то ни было ответить, полностью превратившись в ворох зеленых жгутов, которые плавно втягивались обратно, в стену, вместе со своей ношей. – И так понятно, что да.Лишившись возможности двигаться и дышать, парень чувствовал, как все его тело сковывал холод. Вокруг было так тихо, что хотелось закричать только для того, чтобы эту тишину прервать. Постепенно даже ощущение собственного тела пропадало. Совсем скоро не осталось ничего.Свет прорезал эту темноту, потом появилось ощущение движения, а уже после этого Саня понял, что лежит на полу. Рядом он обнаружил склонившегося над ним дворецкого.- Поздравляю, вы приняты на должность распорядителя. Предыдущий как раз на днях ушел в стены.- В стены? – парень поднялся, осмотрел себя. Вроде, все было нормально, с той разницей, что одежда изменилась, она стала такой же, как и у дворецкого, а в груди, там, где раньше всегда ощущался беспокойный стук сердца, сейчас царила безмолвная холодная пустота.- В стены. Видите ли, стены этого дома хранят так много секретов, так много жизней.***Погода портилась. Дождь набирал обороты, а гром гремел так громко, что сотрясались огромные окна. Саня, точнее, распорядитель, остановился у одного из окон, силясь полюбоваться буйством природы сквозь стекла, которые только казались прозрачными. Казались…Этот дом был странным. Необычным. Почти ничто здесь не было тем, чем казалось. Со временем он привык к этому, как и все, служащие Дому. Он сам выбирал где появиться, в каком городе, какой стране, на каком полушарии. Он сам выбирал людей, которые придут к нему и навсегда останутся в его стенах. Он всегда приманивал их, когда был голоден. А голоден он был постоянно.Служащие дому были привязаны к нему так же, как и те, кто навсегда остался в его стенах. Они были частью его. Они не могли его покинуть, выйти за порог. Отняв жизнь, Дом давал им подобие существование в обмен на служение. Хоть и такой призрачной, они все дорожили этой жизнью.В этот день, помимо плохой погоды, служащих преследовало и плохое настроение самого дома. Что-то тянуло в груди, мешало сосредоточиться на мыслях, на работе. Лето у стойки недовольно шуршала бумагами. От одной из стен отделилась Осень и направилась прямиком к распорядителю.- Что-то не так? – опередил он девушку.- Что-то тревожит северный сектор. Комнаты нестабильны. Постоянно меняются. Возможно, кто-то из новеньких.- Хорошо, я разберусь.Распорядитель сделал несколько шагов в сторону нужной стены, проход по которым значительно облегчал перемещение по особняку, оказавшись напротив входной двери, когда она вдруг распахнулась, а в дом вломилась загадочная троица.На соискателей троица похожа не была. Новая добыча? Пожалуй, за все месяцы служения Дому, распорядитель такую добычу видел впервые.- Всем стоять! Грабли на башню! – рявкнул самый рослый из компании, помимо роста обладающий выразительной лысиной и внушающим оружием в руках. Дуло описало дугу по холлу и остановилось как раз напротив груди распорядителя. Дверь за вломившимися закрылась.- Спокойно, спокойно… - распорядитель послушно поднял руки, с умилением узнав в незнакомцах своих земляков, по манере разговора.- Ты мне еще повякай тут, - возмутился второй из налетчиков, щуплый, черноволосый, невысокий, похожий на мокрого воробья.Третьим, точнее, третьей в их компании была девушка, вооруженная не хуже своих спутников, но обладающая весьма яркой внешностью, сейчас изрядно побитой дождем.- Что вам нужно?- Тебе же сказали заткнуться! – лысый отвел дуло в сторону и выстрелил. В стойке появилась изрядная дыра, ощетинившаяся щепками. По дому пронеслась волна протестующего скрипа. – Закрой рот и отвечай, где у вас сейф?Распорядитель честно пытался выполнить оба требования одновременно, краем глаза заметив, как Лето сделала шаг назад, погрузившись в толщу стены. Вряд ли любого из них можно было бы так просто убить, но разбираться с основными проблемами надлежало именно распорядителю.- Сейф?- Ты тут тупого из себя не строй! Где денежки? – голос у девушки оказался неожиданно неприятным, скрипучим, прокуренным. Очарование рассеялось.- Деньги? Я знаю, где деньги, - где там Осень сказала беспорядки? На севере? Как, однако, все отлично совпало.Сразу три дула уставились на него, заставив задуматься о весьма неприятных ощущениях, если у кого-то из них все же дрогнет палец на спусковом крючке.- Ну и чего ты тут раскорячился, как пень! Шевели копытами, - девушка распорядителю перестала нравиться окончательно. А ее слова разрывали в клочья его мышление. Как может корячиться пень, и откуда у него копыта?- Прошу за мной, - распорядитель едва заметно кивнул и, развернувшись, буквально кожей чувствуя, что оружие все еще наставлено на него, неторопливо пошел в сторону правого коридора. Гости не могут ходить сквозь стены. По крайней мере, пока что.Налетчики отправились за ним. Чернявый, правда, задержался у двери, попытается открыть? Ему это вряд ли поможет. Но потом все же догнал остальных, металлически бряцающих то ли оружием, то ли одеждой.Правый коридор отличался от левого только цветом обоев. Здесь они были золотистые. А в остальном все так же, теряющийся в дымке дальний конец коридора и ряды дверей по обе стороны.Дом шептал в голове тысячью голосов. Распорядитель слышал каждый из них, но особо выделялся один, диктующий направление. На мгновение прикрыв глаза, он вздохнул и, почувствовав конкретный приказ, развернулся к левой двери, коснулся, открывая. Где-то над головой что-то звучно бухнуло в пол. Он знал что это значит. Что-то в доме менялось.- Сейф здесь.Открывшаяся взгляду комната была очень похожа на ту, в которую, в свой визит, попал сам распорядитель. Зеленые обои, пара кресел, столик… Единственным отличием здесь был невесть откуда-то взявшийся старинный громоздкий сейф.Гости, оценив неожиданную честность своего пленника, принялись весьма эмоционально переговариваться между собой, не опуская, впрочем, направленного на него оружия. Наконец что-то решив, двое отделились, принявшись осматривать сейф, а чернявый остался следить за распорядителем.За стенами снова что-то бухнуло, затрещало и заскрипело. Распорядитель поднял голову к потолку. Охранник недовольно ткнул его дулом в грудь.- Подельников ждешь?- Нет. В этом доме нет подельников…- Да у вас, лохов, и охраны нет.- В этом доме нет нужды в охране.- Да что ты заладил, в этом доме, в этом доме. А что в этом доме есть?- Секреты, - распорядитель улыбнулся уголками губ.- Слышь, Мара, в этом доме секреты, - заржал в сторону подельников чернявый.- Заткнись! – на два голоса раздалось от сейфа.А потом что-то заскрипело особенно противно, как пенопластом по стеклу, и лысый заорал.- Что это? Что? – голосил лысый, девушка не орала, не говорила, она суетилась вокруг громилы, видимо, чем-то пытаясь ему помочь.Распорядитель знал, что все это тщетно. Дом начал есть.- Что у вас там? – чернявый тоже засуетился, обернувшись к голосившему. Распорядитель качнулся вперед, толкнув того в сторону стены. Стена гостеприимно раскрылась огромным зевом, усеянным многими сотнями зубов-щепок, раздался визг, а потом стена схлопнулась.- Ах ты, тварь! – девушка, среагировавшая на визг, круто развернулась и, вскинула оружие.Несколько выстрелов приглушили даже вопли лысого, которого плавно, сантиметр за сантиметром, жадно втягивал в себя сейф, сразу поглощая. На одежде распорядителя распустилось сразу несколько алых пятен. Боли почти не было, он думал, что она будет гораздо сильнее. Впрочем, дожидаться новых ран он не стал.Снова несколько стремительных шагов вперед, сокращая расстояние. Перехватить ствол оружия, успевшего рявкнуть выстрелами еще несколько раз до того, как распорядитель вырвал его их рук девушки и отшвырнул его в сторону.- Не подходи, не подходи! – она выхватила откуда-то из куртки нож, размахивая им перед собой, пятясь к стене.- А то что? – он приближался неторопливо, пальцами левой руки отклеивая неприятно липнущую к груди рубашку. – Я уже сказал, этот дом хранит много секретов.Сейф добрался уже до головы лысого. Вопли стихли, теперь раздавался только неприятный сосущий звук.- В этот дом не может попасть кто попало. Только те, кому суждено. Из него нельзя выйти после того, как за тобой закрылась дверь. Он ищет людей, когда голоден. А голоден он почти всегда. В его стенах живут сотни душ, они дают ему жизнь.Приблизившись вплотную, почти не чувствуя вонзившегося в живот ножа, распорядитель прижался к девушке, вжимая ее в стену, которая тут же принялась оплетать тело девушки зелеными жгутами, лишая способности двигаться, сопротивляться, дышать.- А знаешь, что самое занимательное? В стенах – это буквально. Вы уже не покинете эти стены.Отступив на шаг, распорядитель смотрел, как зеленые жгуты утягивают кокон, еще совсем недавно бывший девушкой, в стену. Выпуклость была похожа на вспучившиеся обои. Из противоположной стены вышла Осень и остановилась рядом с ним.- Комнаты перестали меняться. Они стабилизировались.- Хорошо, пока что Дом сыт. Какое-то время он будет доволен. Думаешь, он сделает из них служащих?- Нет. Служащими становятся только те, кто действительно ему нужен, и кто подходит для этой работы. Их он отбирает особенно тщательно. Скоро придет время менять Зиму.- Я знаю, она говорила, что ее цикл скоро закончится.- Хорошо, значит, скоро ты сам увидишь, как это происходит. Дом выберет город для переноса. Готовься.- Меня всегда терзало любопытство, как Дом умудряется не привлекать внимание в городах своим внезапным появлением.- Ты не знал? Дом всегда выбирает уже существующее здание, чтобы в него вселиться.Стена разгладилась. Больше ничто в комнате не говорило о произошедшем здесь всего мгновения назад. Распорядитель и его помощница вышли в коридор. Предстояло вернуться к обычным делам.

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