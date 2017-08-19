Исполнитель кошмаров

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:53

Эвиллс Просмотров: 30 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:53 by

Хеллоуин прошёл, но только не для меня. В моём мире вечная ночь и бесконечный Хеллоуин! Я крадусь в кошмарных снах, выискиваю потаённые страхи. Простираю свои щупальца в людские души. Никогда им не увидеть моего лица. Я безлик и беспощаден!Имя мне - Слендермен.Некоторые наивно думают, что я выдумка. Пусть эти несчастные так и считают, пока.Пока я не обовью их своими щупальцами и не уволоку в беспроглядный мрак ужаса!Вот они идут, трое школьников. Я знаю их имена. Будущего у них нет.Андрей, ему четырнадцать, курит втихаря от родителей, любит компьютерные игры. Не смотря на заурядную внешность, чем-то нравится девчонкам. Это он заводила в компании. Двое других мальчишек под стать ему, хулиганы и двоечники. Самые обычные куски мяса. Что их этой ночью потянуло в мою рощу? Жажда приключений или глупость?Скорее всего, и то и другое.- Мишка, не отставай! Чего ты опять в свой айфон уткнулся? Юрка, подзатыльника ему дай! - Андрей их лидер, вот с него и начну. Как он браво распоряжается! Посмотрим...- Пацаны, а чё мы в лес этот дурацкий ночью попёрлись? Никакого Слендера-же не бывает? - подал голос один из мальчишек.- Ты, Юрка, дурак и уши у тебя холодные. Ни фига Слендер не выдумка! Скоро мы его увидим. Он точно в этой роще есть, мне наш физрук, Семён Николаич рассказывал. Говорил, что видел его! - ответил Андрей.- Миха, ну ты опять в своём айфоне копаешься. Всю романтику портишь!- Не интересно мне по лесу ночью шастать. Никакого Слендера нет. А твой физрук после бутылки водки может и десять Слендеров увидеть, - недовольно пробубнил Миха.- Не лес, а роща. Здесь раньше кладбище было. А Слендер есть! Надо его позвать и он появится, - не унимался Андрей.Начал падать снег. Его крупные хлопья таинственно и плавно кружатся, будто танцуют. Луна чарующим светом серебрит мои владения. А я рядом с глупыми искателями приключений. Я всегда рядом. В любой мрачной мысли, в каждом тёмном подвале и на чердаке. Я в лесах и за углами. От меня не скрыться! А эти мальчишки решили меня вызывать?! Необъяснима тяга людей к Смерти. А я - её верный помощник.Безликий и беспощадный!Андрей с важным видом сказал:- Так, дружно берёмся за руки и повторяем за мной:Слендер, Слендер, появись.Нам скорее покажись!И желанья исполняй.И подарок забирай.- Вот как, значит? Думают, что я сразу явлюсь им? Хотя, я и сам собирался. Напугать дурачков, да и утащить их в мёртвый ужас!- А чё за подарок? Он и правда желания исполняет, Слендер твой? - поинтересовался Юрка.- Блин! А вдруг, он и правда явится?! Он-же злой. Убивает только, - с тревогой спросил Мишка.- Дураки! Я всё узнал. Физрук мне рассказал, он вызывал его. И желания Слендер исполняет. Надо только подарок хороший дать.- Андрей-то спец, оказывается? Забавно! А физрука их, Николаича, я знаю. Это по моей просьбе он надоумил пацанёнка прийти ночью в мои любимые владения.Погосты, особенно бывшие, мои любимые пристанища. А желания-то я исполняю, но только тем, кому сочту нужным. Вот Николаич хороший подарок дал, душу свою в вечное услужение мне и три жертвы каждый год. За это я сделал его бессмертным.Теперь не стареет и убить его невозможно. Справедливый обмен. Пора и школьниками заняться. Пришли мои три жертвы. Вот уже на три голоса бормочут:"Слендер, Слендер, появись.Нам скорее покажись!И желанья исполняй.И подарок забирай."Что они там дарить-то мне собрались? Айфон? Смешно!Вот я надвигаюсь всей своей массой мрака и холода. Щупальца мои вытягиваются. Всё ближе и ближе. Я уплотняюсь и разрастаюсь. Хотели увидеть безликого парня в костюме? А увидят лишь непроглядный, чёрный мрак. Да щупальца, холодные и липкие,проникающие в самое сердце, в каждую нервную клетку. Много щупалец и ни капли жалости. Я - Лихо, порождение смертоносной Нави. В этом времени имя мне - Слендер.- Ребят, чёт холодно сильно стало, и темень какая-то близко. Пошлите домой, - зябко поёживаясь, забормотал Миха.- Молчи, идиот! Слендер уже близко. Щас желания исполнять будет, - рявкнул Андрей.Но я не исполнил желания. Даже слушать их не стал. Множество щупалец из чёрного облака, вот всё, что одноклассники увидели перед смертью. И боль. О, какая боль!Жертвы её ощутили сполна. Я впивался в каждую частичку их души, рвал их трепещущие сердца! И полилась кровь. Много крови. Она рисовала причудливые узоры на чистом, белом снегу. Кровавые ручейки прожигали его, впитываясь, но растекаясь там, где твёрдый наст. Я так люблю рисовать чужой кровью на снегу! Она так сладко пахнет! Поднимается тёплый, кровавый пар и тает в призрачной, туманной высоте.Замолкают, хрипя, детские крики. Растворяются души новых жертв в кошмарах моего вечного Хеллоуина.Я здесь. Я всегда рядом. В каждой мрачной мысли, за каждым углом, в каждой тени.Исполнитель кошмаров - Слендер.

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