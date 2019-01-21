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Истории из жизни

Брат возле брата - так в астрале взято

Захожу сюда, смотрю истории и чувствую - соскучились вы по мне. А я тут как тут, с историей наперевес.
Есть у меня друг, да не абы какой, а лучший. Парень он серьезный, в плане того что всякую фигню придумывать не будет, он много в жизни повидал, и особо у меня никогда не было поводов ему не доверять.
Сам парень жил на момент истории в Волгограде, там у его деда был огромный трехэтажный дом. Он был подростком, и они часто тусовались большой компанией у него, соответственно и оставалась эта компания в этом самом доме на ночь.
В этой компании были два брата-близнеца, и в одно утро после тусовки ребята рассказали захватывающую историю, после которой мой друг даже решил завести себе кота, не знаю зачем, наверное, так чувствовал себя увереннее... Когда не один.
Со слов:
В общем, сидим мы такие утром за столом, мирно завтракаем, и тут зашёл разговор про то, что кому сегодня снилось. Доходит очередь до одного из братьев, он поворачивается ко второму и говорит: " Саня, а чо, кстати, я сегодня проснулся, а ты надо мной нависаешь, лунатишь?" На что второй округлил глаза, проглотил бутер и выдал: "Блин , Андрей, снится мне какая-то фигня непонятная, открываю глаза, а надо мной нависаешь ты, но я как-то спокойно обратно отрубился".
Короче, резко повисла неловкая тишина на секунд 20, наверное.
Потом все вроде в русло алкогольного угара увели и забыли, а я вот что-то впечатлился, даже кота завел.
Вот такая история. Всем спокойной ночи впредь)))
Вчера, 19:58 by Тот самый ГалаперидолПросмотров: 587Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: друг тусовка алкоголь близнецы авторская история

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Комментарии

#1 написал: привет)
Вчера, 20:14
0
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Комментариев: 11
анинигиляторная свеча возмездия
Зарегистрирован: 21.01.2019
#2 написал: Молния
Вчера, 20:21
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Комментариев: 78
улыбнул заголовок
Зарегистрирован: 30.05.2015
#3 написал: Reiana Flaim
Вчера, 21:52
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Комментариев: 1 864
Походу сильная у братьев связь.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#4 написал: Серебряная пуля
Вчера, 21:53
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2485|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 5 769
Верю.
Видимо двое выходящих в астрал не должны спать рядом. Один другого будет пугать, но и слушать по утрам росказни о себе тоже страшно.

Друг наверно сонным параличём страдал, раз так сильно испугался.
Мне в детстве страшилку рассказали, причём уверяя, что всё так и было:
Мол у одной девицы тоже были "Такие сны," ( про астрал, и сонный паралич мы тогда не знали.) Както раз она проснулась и не могла пошевелить ни рукой ни ногой, и голос пропал, видит в комнату мужчина вошёл, причём довольно приятной наружности, а в голове мысль закралась:"На ноги ему не смотри,"- она посмотрела, а у него вмест ступней копыта.

Вот не приятно страдающим астралом / сонным параличём узнать, что когда ты не можешь позвать на помощь, к тебе кто-то может прийти, ещё и с копытами. Учитывая, что тогда это была первая услышанная мной история в стиле "рога- копыта."
++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#5 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:38
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Комментариев: 491
Простенько, но со вкусом. +
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#6 написал: marzzz
Вчера, 23:05
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Публикаций: 88
Комментариев: 6 248
после которой мой друг даже решил завести себе кота, не знаю зачем, наверное, так чувствовал себя увереннее... Когда не один.

stuck_out_tongue_winking_eye
Хорошего сторожевого пса, он хотел сказать? lol Кота?! Эту меховую тряпку? Да котэ сольется первыми при виде астральной сущности! Кошки слишком эгоисты, чтобы кто -то, кроме них самих, их вообще интересовал в этом и иных мирах.

Связь у парней. Мои племяшки- близняшки этим тоже "страдают".
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:13
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Группа: Журналисты
Репутация: (2546|-1)
Публикаций: 1 509
Комментариев: 9 448
Мистическая связь у близнецов.) И главное ведь молчали до этого вечера, боялись друг другу рассказать, а тут на те пожалуйста.))) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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