Брат возле брата - так в астрале взято

Тот самый Галаперидол Просмотров: 587 Комментарии: 7 +6 Вчера, 19:58 by

Захожу сюда, смотрю истории и чувствую - соскучились вы по мне. А я тут как тут, с историей наперевес.Есть у меня друг, да не абы какой, а лучший. Парень он серьезный, в плане того что всякую фигню придумывать не будет, он много в жизни повидал, и особо у меня никогда не было поводов ему не доверять.Сам парень жил на момент истории в Волгограде, там у его деда был огромный трехэтажный дом. Он был подростком, и они часто тусовались большой компанией у него, соответственно и оставалась эта компания в этом самом доме на ночь.В этой компании были два брата-близнеца, и в одно утро после тусовки ребята рассказали захватывающую историю, после которой мой друг даже решил завести себе кота, не знаю зачем, наверное, так чувствовал себя увереннее... Когда не один.Со слов:В общем, сидим мы такие утром за столом, мирно завтракаем, и тут зашёл разговор про то, что кому сегодня снилось. Доходит очередь до одного из братьев, он поворачивается ко второму и говорит: " Саня, а чо, кстати, я сегодня проснулся, а ты надо мной нависаешь, лунатишь?" На что второй округлил глаза, проглотил бутер и выдал: "Блин , Андрей, снится мне какая-то фигня непонятная, открываю глаза, а надо мной нависаешь ты, но я как-то спокойно обратно отрубился".Короче, резко повисла неловкая тишина на секунд 20, наверное.Потом все вроде в русло алкогольного угара увели и забыли, а я вот что-то впечатлился, даже кота завел.Вот такая история. Всем спокойной ночи впредь)))

Ключевые слова: друг тусовка алкоголь близнецы авторская история

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