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Творческие истории

В плену у миража

Хорошо быть торговцем, не скованным предрассудками, когда другие купцы боятся уходить в пустыню в месяц Хамсин. Дураки опасаются джиннов и прочей ерунды, но Саида детские сказки не страшат. Кто-то из мудрецов говорил: алчность и упрямство погубили множество душ. Саид же всегда считал себя не алчным, но прагматичным, не упрямым, но целеустремленным.

Суеверий торговец не любил, и теперь двигался по обжигающей глади пустыни гордым победителем. Пусть эти глупцы из Хорезма сидят себе на лавках, а молодой купец хорошенько заработает, когда перепродаст свой шафран. Золото скрасит все неудобства пути.
За эти дни он лишь трижды видел песчаные вихри и ничем они его не впечатлили. Когда знаешь, зачем идешь, никакие ифриты, никакое солнце и никакой песок тебе не станут преградой.

Путешествие, правда, несколько затянулось. Величественные барханы на горизонте не желали сменяться верхушками башен. Но восточные купцы не зря говорят: дорогу осилит идущий.

Через несколько дней блужданий Саид не хотел мириться с тем, что заблудился. Ночами он смотрел на далекую звезду Альтаир, мерцавшую в тишине несмешливым блеском, и крепко сжимал зубы до скрипа.

Беспощадный солнечный свет погубил верблюда. Ни капли воды, ни малейшей надежды. Но Саид упрямо шел дальше, впрочем, в его положении ничего другого и не оставалось. Брел же пророк Муса многие годы через пустыню, не отступился?
Что это там виднеется? Никак человек? Перед торговцем предстал смуглый старик в лохмотьях.

— Мир вашему дому, уважаемый! Не подскажете ли, где ближайший город?

— И вашему дому мир, молодой человек. А вот там, за барханом!

Старик махнул рукой, и удивленный путник узрел, как из песчаной дымки на горизонте проступают очертания города.
Приближаясь, Саид думал, что крепостные стены ему что-то напоминают. Ах, да… Так он себе представлял в детстве пылающий Гулистан. И золотые ворота, и островерхие минареты…

— Куда держишь путь, странник?

Купец оглянулся на звонкий голос и не поверил своим глазам. Нет, таких красавиц не бывает! В мире Всевышнего хватает чудес, но ее лицо сияло ярче солнца, но столь мягко, что этот невозможный свет не резал глаза. Губы прекраснейшей из гурий пылали, словно лал, а пленительные изгибы стройного тела прятались под тончайшим шелком. От нее веяло покоем и прохладой. О, Творец Всего Сущего, неужели Юсуф Египетский на землю возвращен? Неужто Зухра сошла с небес?

— Я стремлюсь в тот прекрасный город, что отливает золотом в солнечных лучах, — ответил потрясенный Саид.

Прекрасная двушка засмеялась. Смех ее показался влюбленному соловьиными переливами. Она властно оглядела его и сказала:

— Купец Саид, я знаю о чем ты мечтаешь! Ты хочешь обрести власть и богатство. Для этого тебе нужно запечатать мои уста поцелуем. Осмелишься?

Он не нашел в себе сил отказать. Красавица притянула к себе несчастного. В поцелуе, однако, он не ощутил ничего, кроме жаркой горечи песка.

Вокруг Саида стало совершенно пусто. Ни красавицы, ни очертаний города. Только солнце и пустыня. И громоподобный смех, переходящий в медный гул.
Песок вокруг поднялся гигантским живым гребнем. С ужасом Саид понял, что это Иблис в образе песчаной змеи неторопливо окружил его. Не успел он вымолвить и пары слов, как пасть чудовища открылась и поглотила грешника.
В холодных лучах коварного Альтаира еще много ночей пустынные гули грызли остатки костей Саида, рискнувшего бросить вызов джиннам в месяц Хамсин.

Сегодня, 09:27 by МатвеевскийПросмотров: 66Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Мираж джинн демоны пустыня авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:33
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 837
Комментариев: 8 956
Рассказ сделает честь самой Шахерезаде!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: conjure one
Сегодня, 11:11
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6941|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 719
Кто-то из мудрецов говорил: алчность и упрямство погубили множество душ. Саид же всегда считал себя не алчным, но прагматичным, не упрямым, но целеустремленным.


Получается, самообман... Эх, Саид,.. Верил бы ты сказкам... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:19
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 90
Комментариев: 5 747
Коротко, но очень емко. ++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (215|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 374
Умная история. Плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#5 написал: Матвеевский
Сегодня, 12:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (167|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 354
Цитата: Летяга
Рассказ сделает честь самой Шахерезаде!

Цитата: conjure one
Кто-то из мудрецов говорил: алчность и упрямство погубили множество душ. Саид же всегда считал себя не алчным, но прагматичным, не упрямым, но целеустремленным.


Получается, самообман... Эх, Саид,.. Верил бы ты сказкам... +++

Цитата: зелёное яблочко
Коротко, но очень емко. ++++

Цитата: Ksenya078
Умная история. Плюс,+.

Я рад, что история понравилась. Всем спасибо за комментарии
Зарегистрирован: 5.03.2018
  
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