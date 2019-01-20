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Стихи

Ведьма

Ведьма

Я уходила вдаль, меня не понимали,

И все кричали: «Ведьма! Ведьма!» вслед,

А ведь они, глупцы, даже не знали,

Каких им это стоить будет бед.

Они кричали, как шакалы львице вслед,

Они кидались, словно на больного волка,

О, скольких это стоило им бед,

О, сколько вышло с глупости их толка!

Меня сначала это угнетало,

Я шла, забитая, одна, куда-то вдаль,

И мне покоя долго не давало,

Что все жестоки – ничего не жаль.

Но все пройдя пустыни и пути,

Я посмотрела в небо ясным взором,

Зачем людские толки, все путы?

Зачем мне подчиняться приговорам?

Я – ведьма! Слышите? Я истина и зло!

Я – волк! Я – тьма! Я вам не львенок – львица!
Кричите, шавки, что угодно! Все равно!

Вы – прах забот, а я – себе царица…


Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:51
Сегодня, 13:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 54Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Ведьма творчество стихи проклятие

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 14:06
+2
Группа: Авторы
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Комментариев: 1 322
Ага, я вся такая- растакая мадам Брошкина))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:17
0
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Репутация: (2842|-1)
Публикаций: 1 716
Комментариев: 11 054
Цитата: Sniff
Ага, я вся такая- растакая мадам Брошкина))

Она же Ведьмаааааааа) Ей можно всё! girlred good
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#3 написал: Sniff
Сегодня, 14:19
+1
Группа: Авторы
Репутация: (148|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 322
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Sniff
Ага, я вся такая- растакая мадам Брошкина))

Она же Ведьмаааааааа) Ей можно всё! girlred good

А какая из нас, дефачек не ведьма?)))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:22
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2842|-1)
Публикаций: 1 716
Комментариев: 11 054
Цитата: Sniff

А какая из нас, дефачек не ведьма?)))

Исключений к сожалению я не знаю, в каждой сидит вот такая мадам Брошкина-Ведьма)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#5 написал: Sniff
Сегодня, 14:26
+1
Группа: Авторы
Репутация: (148|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 322
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Sniff

А какая из нас, дефачек не ведьма?)))

Исключений к сожалению я не знаю, в каждой сидит вот такая мадам Брошкина-Ведьма)))

Вот именно)) тебе плюс)))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#6 написал: Marion Phauna
Сегодня, 14:51
0
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (380|0)
Публикаций: 281
Комментариев: 3 871
какой пафосный стих. так это не про ведьму, а про стерву обыкновенную, которая пытается свое чсв поднять.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#7 написал: Sniff
Сегодня, 15:10
+1
Группа: Авторы
Репутация: (148|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 322
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Sniff

А какая из нас, дефачек не ведьма?)))

Исключений к сожалению я не знаю, в каждой сидит вот такая мадам Брошкина-Ведьма)))

Настоящий мужик)))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
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