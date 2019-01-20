Ведьма
Я уходила вдаль, меня не понимали,
И все кричали: «Ведьма! Ведьма!» вслед,
А ведь они, глупцы, даже не знали,
Каких им это стоить будет бед.
Они кричали, как шакалы львице вслед,
Они кидались, словно на больного волка,
О, скольких это стоило им бед,
О, сколько вышло с глупости их толка!
Меня сначала это угнетало,
Я шла, забитая, одна, куда-то вдаль,
И мне покоя долго не давало,
Что все жестоки – ничего не жаль.
Но все пройдя пустыни и пути,
Я посмотрела в небо ясным взором,
Зачем людские толки, все путы?
Зачем мне подчиняться приговорам?
Я – ведьма! Слышите? Я истина и зло!
Я – волк! Я – тьма! Я вам не львенок – львица!
Кричите, шавки, что угодно! Все равно!
Вы – прах забот, а я – себе царица…
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:51
Сегодня, 13:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 54Комментарии: 7
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