Голая русалка вышла из воды

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 93 Комментарии: 2 +4 Вчера, 19:26 by

Дабы просмаковать данный материал, нужно затронуть сам образ русалки и вообще причины её бытия. Считается, что душа утопленницы особенным образом получает наказание от Бога. За самоубийство душу эту не пускают в небесные врата, и потому вынуждена она мыкаться по земле. Есть утверждение, что русалка непременно обязана кого-либо утопить, и только тогда она будет прощена, но в мифологии я не нашёл этому подтверждения. А вот то, что эта дива выглядит как получеловек-полурыба - абсолютно точно. С незапамятных времён именно так изображали славянское существо многие страны мира. И неважно было, в бурном ли океане видели русалку, или в глухом сибирском озерце. Выглядит она всегда одинаково, но только до той поры, пока не выберется на берег. На суше её тело полностью соответствует обычному человеческому. Встретить эту диву – к очень большой беде. Она заманивает путников чарующими песнями и свистом в непроходимую чащу и сжирает. Русалки это не обязательно водные создания. Их можно встретить и на тропинке, и в чистом поле, и даже в бане. Теперь давайте вернёмся к нашей истории и, вместе с героиней повествования, перенесёмся на шесть лет назад, в жаркое лето 2014 года.О, это великое слово – наука! Сколько свершений, сколько открытий и разочарований было принесено ей в жертву. Вика не была исключением. Положив на алтарь свободы семью и размеренную жизнь, она посвятила всю себя геологии. Ни разу не была замужем, звёзд с неба не ловила и всё свободное время пропадала в экспедициях. Особенно любила Виктория неторопливо прогуливаться по горным склонам и, как открытую книгу, изучать минералы у себя под ногами. Вечерами, сидя у костра там, где «багульник по сопкам цветёт», она мечтала дописать диссертацию и получить, наконец, учёную степень. Даже когда экспедиций не было, и научные изыскания ограничивались работой в душном кабинете, она не упускала возможность прогуляться по окрестностям Читы. В субботу же, рано утром, всенепременно закидывала за плечи свой потрёпанный брезентовый рюкзак и уезжала с ночёвкой на природу. Иногда её сопровождали две подружки – коллеги по цеху. Инга и Маша не разделяли романтических увлечений своей подруги и довольно холодно смотрели на геологию и на науку в целом. Но, тем не менее, не упускали возможность насладиться единением с природой за короткое сибирское лето.В тот пятничный вечер три подруги вышли из института позже обычного. Два часа после работы они сидели и обсуждали маршрут выходного дня. Жребий пал на реку Никишиха. Девушек манили открытые горные отложения недалеко от федеральной трассы. В том месте речка теряла свой стремительный разбег и разливалась под скалой широким плёсом. Днём это было излюбленным местом для купания для многих горожан. Сказано - сделано. Рано-рано утром Вика, Инга и Мария погрузились в мягкие кресла УАЗика. Шофер работал при институте, давно симпатизировал Маше и поэтому частенько подвозил неразлучную троицу.Тушёнка, пачка макарон и чай с сахаром – что ещё нужно для счастья? Быстренько управившись с ужином, девушки блаженно растянулись на мягком моховом матрасе. Журчала река, где-то за скалой звонко пиликала птичка. Торжественная тишина опустилась на землю. Давно уехали последние отдыхающие, предоставив весь пляж в распоряжение подружек. Инга, любившая поспать, залезла в палатку и вскоре заснула. Маша с Викторией продолжали сидеть на берегу, молча наблюдая как бежит вода. На это можно смотреть вечно. И тут приключилась первая странность. Против течения, по чистой водной глади, плыл большой высохший берёзовый лист. Вообще, по реке много что плывёт летом, но тот факт, что листик медленно, но уверенно преодолевал течение, заставил девушек насторожиться. Они подошли к берегу и присели на корточки. Люди науки привыкли доверять своим глазам. Берёзовый лист тем временем подплыл прямо к ним. Мягкая волна вынесла его на берег. Маша подняла его за веточку и покрутила в пальцах. Листик как листик.Дивясь этому природному чуду, девушки вернулись к костру. Рядом лежала кучка сухого лапника, как стратегический запас топлива. Прошло ещё полчаса. Солнце уже скрылось за горизонтом, тени исчезли и наступили долгие летние светлые сумерки. Краем глаза подруги заметили некое движение на реке и одновременно повернули головы. То, что они увидели в следующее мгновение, заставило их встать со своих мест. Там, по руслу реки, брела совершенно нагая женщина. Вода едва доходила её до колен. Незнакомка шла медленно, но уверенно. При этом она пристально смотрела на девушек. «Было совершенно очевидно, что она нас видела, так как приближалась к костру. Она был не молода, но фигура хорошая. Длинные волосы и полное отсутствие одежды. Я даже подумала, что она перебрала с алкоголем и ушла от свой компании», - вспоминает Вика. Подруги не знали, что делать и как себя вести. Среди абсолютной тишины и красоты природы сие неожиданное явление голой женщины выглядело совершенно диким и нереальным. Девушки стояли, как завороженные. Ночная гостья тем временем вышла на берег. Подозревая недоброе, Вика схватила кучу лапника и бросила его в костёр. Вспыхнуло яркое пламя, и женщина из реки на глазах исчезла. Исчезла, как будто и не было её вовсе. Лишь в ушах у девушек остался протяжный нечеловеческий крик. То был даже не крик, а полный боля и отчаяния вопль. Из палатки выглянула заспанная Инга и начала сетовать на подруг за то, что они шумят и мешают ей спать.Вот такая история случилась под Читой шесть лет назад. Случилась она не с выпившими людьми и не в глухой деревне. Свидетелями сего стали люди науки, которые привыкли здраво смотреть на жизнь. Совершенно очевидно, что лгать им нет никакого смысла. Тем более, что эту историю впервые услышали только наши читатели. Доселе Виктория не решалась никому рассказать про данный случай, дабы не стать объектом насмешек. Лично для меня очевиден тот факт, что многочисленные истории о домовых наконец-то разбавились потрясающим событием, произошедшим на берегах Никишихи. Я понимаю, что благодаря мультфильмам Диснея образ русалки перекочевал из разряда злых духов в раздел милых существ, символизирующих любовь. Но из тьмы славянской мифологии мы знаем, что русалка это своего рода земной демон, неупокоенная душа, желающая обрести царство небесное. Я выражаю благодарность Виктории за её рассказ и прошу читателей также поделиться своими случаями из жизни.Автор - Антон Доценко.

Ключевые слова: Озёра древняя мифология сверхъестественное русалка

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