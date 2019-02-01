Сад

demchenko1997 Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:14 by

Молодой эльф лежал на кровати и читал книгу по мифологии. Занимательное чтиво, жвачка для мозгов, если хотите, не более того – отличный повод расслабиться после учебной недели. Но только не для него. Аленар был очень любознательным парнишкой, учителя хвалили его, а родители не могли нарадоваться успехам юного дарования и гордились им. Особый интерес Аленар проявлял к биологии и мифологии. Довольно странная смесь интересов. Так думали все, в том числе и родители, но они не стремились огородить его от увлечений: всё-таки, как считали отец и мать, это было всяко лучше, чем опасные виды спорта или драки на Энорском лугу. Аленар перелистывал страницу за страницей, разглядывая изображения таинственных существ и созданий, которые когда-то давно населяли Единоземье. «Давно же это было…» – подумал юноша, разглядывая рисунки дриад, големов, омнелей и агваров. Из всех этих видов остались, пожалуй, только дриады, они были полноправными гражданками Эльфийской Империи. В основном они занимались сельским хозяйством и поддержанием хрупкой экосистемы планет.Аленар перевернул страницу и улыбнулся. Это был его любимый вид. Энты. Могучие древесные великаны, что когда-то населяли колыбель рас Млечного Пути. Эти исполины всегда восхищали юного любителя природы. Он мечтал когда-нибудь встретить такого, хоть и знал, что остались они, скорее всего, только на страницах Единой Сети да в учебниках. От этого Аленар становилось грустно. Эльф пролистал несколько страниц и наткнулся на изображение огромного чёрного энта. От его образа эльфу стало не по себе: вместо коры – обугленные чёрные головешки, опалённые листья, ветки, потрескавшиеся стволы-ноги и ярко-красные глаза, в которых, казалось, горели тысячи лесов.– «Кавтиан. Тёмный энт… Дух страдания природы… Легенды гласят, что он появился после того, как лесной дух Алион из-за шалости спалил священную рощу великого Лориэльского леса. Древние эльфы считали его одним из слуг Артемиды и Танатоса. Дух появлялся на месте сгоревших лесов и хоронил мёртвых животных, превращая их в удобрение для леса. Так древние пытались объяснить перерождение, незамкнутость бесконечного цикла жизни…» – Аленар вздохнул, сладко зевнул и посмотрел в окно. Субботний день в Цимирильском феоде подходил к концу. Тёмно-малиновый закат растекался по крышам домов. Может быть пора немного вздремнуть?– Сынок! – раздался голос снизу. Усталость как рукой сняло.– Да, мам? – отозвался Аленар.– Эмирель приехал! – радостно ответила мама. – Иди встречай брата!Аленар засиял от счастья. Он так ждал этого дня. Он вскочил, как ошпаренный, чуть не споткнулся о робота-уборщика и выскочил из комнаты. На ходу напялив футболку, Аленар побежал вниз по лестнице. На пороге уже стоял Эмирель. На нём была парадная форма бронетанковых войск. Выглядел брат очень уставшим, Аленару казалось, что он не спал несколько суток.– Эмирель! – поприветствовал старшего брата Аленар и бросился его обнимать.– Привет, братишка! – радостно засмеялся танкист. Братья были счастливы как никогда. – Я же обещал, что возьму отгул ненадолго. Вот и выкроил время.– Как же здорово, что ты навестил нас! – улыбнулась мать и помогла Эмирелю снять китель. – Ой, мальчики. Пойдёмте в сад! Я уже всё накрыла. Мариэль!– Да, Ланая? – отозвался глава семейства.– У тебя там всё готово? – спросила жена.– Да, ещё чуть-чуть, скоро подойду! – успокоил супругу Мариэль. Ланая покачала головой, усмехнулась и пригласила сыновей за стол.– Ой, духи лесов! – опомнилась Ланая и побежала на кухню. – У меня же льмир сгорит! Мальчики, вы пока побеседуйте тут, хорошо?– Да, мам, конечно, – закивал Эмирель и повернулся младшему брату. Аленар заулыбался. Старший брат засмеялся и потрепал младшего за волосы.– Эх, Аленар, давно мы с тобой не виделись! – начал Эмирель и пригубил стакан воды. – Еле-еле отпросился… Ребята тоже захотели отгул взять небольшой, но не вышло.– А ты правда из танка стрелял? – глаза Аленара загорелись. Эмирель засмеялся:– Ещё как! Скорострельность у «Льенториена» просто бешеная! А точность… «Громовержцы» и рядом не стояли! Думаю, в этом году на соревнованиях победа будет за нами.– А ты дашь мне покататься? – с детской наивностью спросил Аленар.– Ну, всему своё время, – усмехнулся Эмирель. – На параде обязательно попрошу, чтобы тебя ко мне в танк подсадили. Думаю, Валион не будет против.– А ну-ка, ну-ка, ох, ох, прям с пылу с жару! – в кухню зашёл отец. В руках он держал поднос с жареными хлебцами и копчёной рыбой. – Всё как вы любите!Аленар обожал это блюдо. В особенности от отца. Ни один шеф-повар бы не сравнился с его мастерством готовить литан. Вскоре мама принесла льмир – запечённый сыр с начинкой из овощей. Льмир был чем-то вроде традиционного первого блюда, рецепт которого передавался из поколение в поколение. Мама всегда говорила Аленару, что бабушка готовила лучший льмир, который она когда-либо пробовала. «Вот бы бабушка была жива…» – подумал Аленар.– Ну, дорогие мои, предлагаю выпить за Эмиреля, за гордость нашей семьи! Уверен, твои бабушка и дедушка гордилась бы тобой, сын! Как и мы все! – произнёс тост глава семьи. – Имиль!– Имиль! – громогласно поддержали Мариэля остальные. Раздался звон бокалов. В этот момент Аленар чувствовал себя по-настоящему счастливым. Семья была для него всем. Об этом ему всегда напоминал любимый сад, раскинувшийся на заднем дворе. В разгар застолья Аленар отпросился подышать свежим воздухом, встал из-за стола и пошёл на улицу.Сад был для него настоящей отдушиной, ведь в нём он чувствовал связь со своими предками: мама рассказывала, что когда-то давно их пра-пра-пра-пра… В общем, очень-очень старый дедушка, первый переселенец с Земли, посадил несколько деревьев, чтобы прокормить семью; с тех пор с каждым поколением деревьев становилось всё больше, и вскоре на участке раскинулся огромный цветущий сад, в котором каждый год новое поколение сажало деревья. Эмирель рассказывал, как посадил первый ясень в пятнадцать лет. Аленару тоже хотелось как можно скорее посадить своё первое дерево, стать частью истории семьи.– Прекрасное место, не правда ли? – Аленар встрепенулся. Он не заметил, как сзади к нему подошёл Мариэль. Отец положил сыну руку на плечо и улыбнулся. – Мне тоже нравилось тут бывать, когда был такой же, как ты. Мы с твоими дедушкой и бабушкой каждые выходные ухаживали за садом, чтобы сохранить память о наших предках. Скоро и ты посадишь своё дерево.– А почему мы сажаем деревья? – спросил Аленар. – Ну… Я понимаю, что это традиция, всё такое… Но… Что она означает?– Я знал, что когда-нибудь ты задашь этот вопрос, – усмехнулся отец. – Что ж, пора рассказать тебе обо всём. Когда-то давно первый эльфийский князь влюбился в очаровательную дворянку. Они так горячо любили друг друга, что никогда не хотели расставаться. Но время брало своё, и через триста лет княгиня умерла. Долго горевал князь, всё вернуть хотел свою любимую жену. И тогда он стал просить помощи у Артемиды, защитницы лесов. Тогда она сказала посадить рядом с домом семя дерева, что было дорого ему, и удобрить его прахом усопшей, тогда она всегда будет рядом. Так он и сделал. Князь взял семя ивы, у которой он впервые поцеловал свою жену, посадил его возле дома и удобрил прахом. Ива росла ни по дням, а по часам, и вскоре стала столь красивой, что все приходили посмотреть на это чудо природы. С тех пор мы следуем этой традиции, помня о тех, кто был нам дорог.Аленар хотел было спросить о Тёмном Энте, но вдруг почему-то говорить об этом перехотелось. Зачем портить тёплую атмосферу?– Ну что, пойдём в дом? – улыбнулся Мариэль. Аленар слегка замешкался, но затем улыбнулся и кивнул. Отец и сын развернулись и медленно направились в дом, чтобы насладиться прекрасным вечером. Вечером, который будет последним приятным воспоминанием в жизни юного биолога.***Едва лучи рассвета протиснулись сквозь шторы, страшный грохот потряс дом. Аленару показалось, будто разверзлась земля. С полок попадали книги, компьютер и планшет упали со стола, с потолка посыпалась штукатурка. Эльф вскочил и ринулся к большому полукруглому окну. Аленар не мог поверить своим глазам: небо заполонили огромные воронки, из которых появлялись силуэты огромных восьмилапых существ. Их глаза горели ярко-красным, на их спинах – огромные пушки с непонятными узорами. Они заворожили Аленара, что-то величественное и одновременно жуткое было в них. Так он и смотрел. Смотрел, как небо разрезают истребители, как на улицах появились танки и бронетранспортёры. Вдруг снизу послышались шаги.– Эмирель, ничего не забыл? Проверь! – раздался испуганный голос. Эльф сразу понял – это мама. Юноша вскочил, быстро оделся и побежал вниз. Возле двери в военной форме уже стоял Эмирель. Мама испуганно кружилась вокруг него, словно пигалица над птенцами. – Военный билет, вещи…– Да, мам, всё взял… – ответил старший брат. Он надел фуражку и побежал было к двери, как Аленар тут же остановил его:– Эмирель, что случилось?– Война, Аленар… – только и успел произнести брат, как чудовищный взрыв потряс дом. Разбились стёкла, где-то закричала мама. На пол полетели картины, фотографии, в гостиной с грохотом упала люстра.– Вот что, – Эмирель взял пистолет и закинул на плечо сумку. – Скоро сюда прибудет транспортник, он заберёт вас в безопасное место, в убежище. Не собирайте долго вещи, главное живыми остаться.– Что происходит? Что это за пауки? – спросил Мариэль. – Я видел, что у орков, гномов и людей то же самое. Император Луминель уже обращение сделал. Там… Такое…– Не знаю, пап! – вспылил Эмирель. – Мне нужно прибыть в расположение Кельборасского бронетанкового батальона. Срочная мобилизация. А что там будет – не знаю…– А нам что делать? – спросил Мариэль.– Собирайтесь и уезжайте, держитесь подальше от городов, – наказал Эмирель и открыл дверь. Снаружи его уже ждал военный транспортник. – Люблю вас.Танкист обнял на прощание родителей и поспешил к машине. Аленар хотел было что-то сказать брату, но слова застряли в горле. Он чувствовал, что шанса повидаться с Эмирелем может больше и не представиться. Что же делать? Что же делать? Решение пришло мгновенно. Аленар открыл дверь и побежал вслед за Эмирелем. Вокруг творился настоящий хаос: на горизонте вспыхивали пожары, грохот взрывов разрывал утреннюю тишину, эльфы в панике бежали прочь, запрыгивая в транспортники. Аленар поднял взгляд вверх и ужаснулся. Над ним кружилась огромная алая воронка, мимо которой пролетали группы боевых звездолётов.– Назад! Всем назад! Дорогу! – Аленара оттолкнул в сторону солдат. Мимо ехала колонна из танков и бронетранспортёров. За ними тянулись грузовики с военными. Осмотревшись по сторонам, эльф заметил брата. Тот уже залезал в транспортник.– Эмирель! Эмирель! – бросился догонять брата Аленар. Эмирель услышал знакомый голос и прокричал:– Аленар! Позаботься о родителях! За вами скоро прибудут эвакуационные автобусы. Вас переправят подальше от центра Цимирильского феода. А может и на Сорижель отправят, если повезёт. Мы обязательно встретимся. Береги маму с папой!Это всё, что танкист успел сказать брату. Транспортник загудел и устремился в сторону военной базы. Аленар молча смотрел, как брат всё отдаляется и отдаляется от дома. А вдруг он больше не увидит его? А вдруг его убьют? А если…– Аленар! – голос отца вывел юношу из ступора. Он обернулся. Родители уже стояли на крыльце с вещами.– Мама! Папа! Быстрее! Нужно… – только и успел промолвить эльф, как вдруг справа послышался металлический лязг, сопровождаемый леденящим душу воем. Аленар бросил взгляд вправо и ужаснулся: разрушая дома поступью своих огромных металлических лап, к ним двигался исполинский чёрный паук; ярко-красные глаза ослепляли перепуганных горожан; все вдруг закричали, когда его огромные пушки стали наливаться ослепительным алым светом. Аленар посмотрел на родителей. В их взгляде вспыхнули ужас и страх. Крик матери разрезал само бытие. Отец прижал мать к груди. «Беги, Аленар!» – только и успел услышать эльф, как из пушек железного чудовища вырвался оглушительный залп. В секунду пространство вокруг заполнила алая пелена. Аленар видел, как дом превращается в пепел, как разбиваются окна, как лопаются и вытекают глаза родителей, как кожа и плоть испаряются с костей, как их черепа превращаются в угольки. Истошный вопль матери был громче пения хора дриад. В нём смешалось всё: боль, страх, отчаяние, безысходность, животный ужас, что испытывает живое существо перед концом… Это всё, что успел сообразить Аленар в тот момент: в ту же секунду он почувствовал, как ударная волна отбросила его в сторону. Боль… Невыносимая боль… Жар охватил все тело… Удар… Вновь боль… Осколки ранят кожу… Свист в ушах… Гул… Грохот… Пустота… Пустота… Пустота…***Аленар почувствовал, как кто-то сверлит его взглядом. Он приоткрыл глаза и увидел перед собой чей-то тёмный силуэт. Из него торчали какие-то изогнутые палки, а весь он был опутан то ли верёвками, то ли нитями. Аленар присмотрелся и тут же в ужасе отпрянул. Перед ним стоял высокий чёрный древочеловек. Кора была чёрной, будто смола, обугленные ветки доставали до земли, с тлеющих листьев осыпался пепел, голова представляла собой потрескавшийся чёрный пень, в котором тлели ярко-красные угольки-глаза. Сомнений не было, всё как в книжке. Это был Тёмный Энт. Исполин с жутким треском направился к юноше. Аленар в ужасе попятился назад.– Ты… Ты Тёмный Энт! Как… Как это возможно?! – испуганно заверещал эльф. – Ты же… Ты же миф! Сказка! Я сошёл с ума? Ты призрак?– Для кого как, Аленар, – ответил древень. От его голоса по спине юноши пробежали мурашки. – Для тебя – вряд ли, потому как я единственный, кто в силах помочь тебе.– Я… Я не понимаю… – замешкался Аленар. Энт подошёл поближе и наклонился к юноше. Вблизи этот исполин выглядел ещё более жутко.– Твоя семья погибла, Аленар, – объяснил Тёмный Энт. – Брат оставил тебя один на один с ужасами этой опустошительной войны. Мир на пороге вымирания, Аленар. И только ты можешь его спасти.– Но как? Неужели ты имеешь в виду… – от одной мысли эльф вздрогнул.– Именно, – закивал Энт. – Легенды не врут. Лишь кровь и благодатная почва способны возродить мёртвых из пепла, как соки, что текут в стволах всех деревьев. Только так ты сможешь спасти свою семью.В этот момент Энт тут же испарился, и на его месте остался разорванный контейнер с семенами. Видимо, мама бросила его, когда всё началось… Он подобрал остатки семян и осторожно положил их в карман. Что ж, семена есть, пепел остался. Но… Что же делать с удобрением? И тут Аленара посетила во истину страшная мысль. Эльф побежал на руины дома и стал рыскать в поисках чего-либо подходящего. Искать пришлось не долго: среди разбросанного по выжженному саду хлама он нашёл электрическую тяпку, до войны мама рыхлила ей землю, чтобы сажать цветы; в нём был даже зимний режим, который нагревал лезвие и позволял растапливать мёрзлую землю. Что ж… Помощи было ждать неоткуда: Эмирель уже скорее всего был где-то далеко, воевал за будущее семьи, родственников не осталось. Будущее, которое Аленару предстояло возродить. Сегодня ночью.Как же трудно Аленару было найти первую жертву. Ведь нужно столько продумать: возраст, сила, рост, способность сопротивляться… Всю ночь он мотался по опустевшим улицам Цимирильского феода, в попытке найти удобрения. Но внезапно ему улыбнулась удача: не успел эльф свернуть на улицу Милианоры, как вдруг его окликнул чей-то тонкий испуганный голосок:– Извините, Вы не видели мою маму?Аленар повернулся. К нему немного боязно шёл мальчик, сжимая в руках какую-то игрушку. В глазах Аленара заблестела жалость. Он умело отыгрывал этот приём, часы в театральном кружке не прошли даром. Эльф спрятал тяпку, подошёл к ребёнку и улыбнулся:– Привет. Я сам вот… Ищу родных… Они уехали, а я замешкался и тут остался… Пытался догнать, но не успел. Вот жду теперь нового конвоя. Как тебя зовут?– Тадлан, – ответил мальчик. – Я тут живу недалеко… Ты не знаешь, когда будет новый конвой?– Сам бы хотел ответить на этот вопрос, – вздохнул эльф. – Меня Аленар зовут, кстати. Ты очень храбрый, раз пошёл вот так, один. Не страшно?– Есть немного… – признался мальчик. – Тут ведь ходят эти злые пауки. И скорпионы… Я слышал, они даже танк разорвать на кусочки могут. Не хотелось бы мне с ними повстречаться.– Да уж, это точно, – согласился Аленар. Он еле сдерживался. Руки тянулись к тяпке. «Рано, рано, погоди!» – твердил себе эльф. Аленар осмотрелся по сторонам и улыбнулся: – Слушай, Тадлан, тут небезопасно. Мало ли вновь эти пауки придут. У меня тут дом неподалёку. Можешь у меня посидеть немного, пока всё малость не успокоится. Я тебя чаем угощу. Как тебе?– Не знаю… – заподозрил что-то неладное Тадлан. – Я лучше пойду домой. А то вдруг конвой будет проезжать… Спасибо, что помог! Пока!«Нет, нет, нет… Нет! Только не это! Он же сейчас уйдёт! Надо действовать! Но я не готов…» – Аленар был в замешательстве. Он медленно поплёлся за мальчишкой. Надо было что-то делать. Эльф нажал на кнопку. Лезвие тяпки засветилось ярко-белым. Мальчик отдалялся с каждой секундой. Сейчас или никогда! Аленар замахнулся… Он даже не заметил, как прошёл первый удар. Всё было, как в тумане. Удар за ударом, удар за ударом… Кровь мальчишки хлюпала, будто грязь под ногами. С каждым ударом Аленар вздрагивал, с каждым ударом он чувствовал, как оцепенение и ужас улетучиваются, как странная благодать, ни с чем не сравнимое наслаждение окутывают его. Мальчик даже не пикнул: он умер мгновенно, когда лезвие пробило череп. Аленар остановился, чтобы отдышаться. От трупа ребёнка заструились ручейки крови. Убийца испуганно осмотрелся по сторонам… А вдруг здесь камеры? Хорошо, что темно… Надо скорее сматываться… Аленар взял труп ребёнка и побежал домой.Открыв дверь в чудом уцелевшую оранжерею, он положил труп на стол. Мальчика, скорее всего, скоро схватятся. Нужно было как можно быстрее всё закончить. Аленар сорвал с трупа одежду и кинул её в контейнер для отходов. «Потом сожгу», – подумал эльф и достал набор биолога. Когда-то он с его помощью изучал строение на мелких животных. Теперь ему предстояло проверить свои знания на более крупной особи. Аленар взял лазерный скальпель и прикоснулся лезвием к грудине. Осторожный надрез… Кожа разошлась, как ткань, мышцы расступились… Показалась грудная клетка… Теперь рёбра… Аленар с точностью хирурга пробирался к вожделенным внутренностям, осторожно убирая кости и мясо. Наконец, вот оно! Эльф улыбнулся и бережно взял окровавленными руками сердце. Улыбка озарила его лицо. Свежие внутренности… Свежая кровь… Ни с чем не сравнимая удача… Какое блаженство… Аленар засмеялся и начал обмазываться наполненными кровью внутренностями. Скоро… Очень скоро они вернутся… Надежда есть!Эльф бережно, по капельке сцежил остатки крови в лейку, взял ведро с внутренностями и побежал на грядку. Теперь осталось только засеять. Аленар достал из кармана семена и стал раскидывать их по грядкам. Когда семена закончились, эльф собрал с земли пепел, что ещё не успел унести ветер, и по горсточке засыпал ямки с семенами. Осторожно засыпав ямки, Аленар взял лейку. Кровавый душ оросил засеянные грядки. Аленар был счастлив, как никогда, ведь скоро, очень скоро его родные воскреснут. Они расцветут в этом саду тысячью красок. Они будут с ним. Всегда.***Внезапные исчезновения всколыхнули Элендильский феод. После пропажи маленького мальчика и ещё двух девушек, которые не успели сесть на транспортники, жители создали несколько поисковых отрядов. Они прочёсывали улицы днём и ночью, но так и не нашли следов. Вскоре об этом стало известно «Стражам Анора», которые после беседы с семьями пропавших возбудили уголовное дело. А когда на улицах феода стали находить странные чёрные рисунки огромного энта, поползли слухи об организованной группировке. Эльфы считали, что совершить столько убийств в одиночку, так мастерски прятать трупы и притом оставлять послания просто невозможно. Жители тут же вспомнили старые легенды и прозвали её бандой «Тёмного Энта».Но вся эта шумиха Аленару была неинтересна. Наоборот – она его даже забавляла. Интересно, как скоро они смекнут, в чём дело? Это было лишь вопросом времени. Главное – успеть возродить сад, тогда вся семья снова будет вместе. Он создал себе алиби: каждый вечер, он уходил в сторону пункта выдачи продовольствия, но за несколько улиц до места назначения он сворачивал на дорогу до Энейского поля и шёл искать свежие трупы. Чтобы не тащить на себе всю тушу, он потрошил их на месте, наливал в ёмкости кровь и складывал всё в сумку, где якобы были продукты. Возвращаясь домой, он притворялся грустным и подавленным. Отличная маскировка. За несколько дней никто из горожан не подошёл к нему с расспросами: все думали, что Аленар был слишком подавлен из-за смерти семьи и никак не хотел уезжать из дома, чтобы как-то быть к ним поближе. Никто даже не подозревал, что живёт рядом с жестоким убийцей. Казалось, это могло продолжаться вечно, пока однажды не произошёл один случай, который изменил всё…Однажды вечером в дверь дома постучали. В это время Аленар читал книгу по биологии. От стука он вздрогнул: в его доме давно не было гостей. Эльф насторожился. Кто это мог быть? Паника, паника, паника охватила Аленара… Он схватил тяпку, спрятал её за спину и осторожно подошёл к двери. Стук становился всё настойчивее. Что же делать? Неужели узнали? Ноги Аленара подкосились… Спина намокла от холодного пота… Он медленно подошёл к двери… Трясущаяся рука прикоснулась к дверному сканеру…– Добрый вечер, – на пороге стоял «Страж Энора». Аленар понял это по удостоверению, который страж порядка тут же не замедлил показать. – Капитан Малитор, «Стражи Энора». Извините, что так поздно. Я к Вам по поводу недавних исчезновений. Не могли бы Вы ответить на пару вопросов?– Да, конечно, проходите, – сказал Аленар и пригласил капитана в дом.– Примите мои соболезнования, – вздохнул капитан и вошёл в прихожую. – Многие ваши соседи уже уехали. Все сейчас бегут от войны. Хотя… Куда там скроешься… Я смотрю, вашему дому не поздоровилось.– Это точно, – закивал Аленар. – В первый день всё так быстро произошло, что я даже не успел ничего понять. Только вышел провожать брата, обернулся, тут вспышка и… – голос эльфа осёкся. Он сам удивился, как смог так мастерски отыграть. – Я даже представить не мог, что всё так обернётся. Даже жить не хочется…– Не знаю, смогу ли Вас понять, – покачал головой Малитор. – Мою семью успели эвакуировать на «Сорижель». Двоюродный брат постарался. Айнон, может слышали?– Не имел чести, извините, – пожал плечами Аленар и проводил Малитора на полуразрушенную кухню. Внимание капитана тут же привлёк сад, в котором явно недавно работали.– Это ваш сад? – спросил Малитор.– А, да, – улыбнулся Аленар. – Это семейная реликвия. Наша гордость. Здесь мы храним память о предках. Отец очень хотел, чтобы я посадил свой первый ясень, но… К сожалению, всё перечеркнула война… Раньше за садом ухаживали родители, теперь это мой долг.– Да… Война – страшная вещь. Прошло всего несколько дней, а она уже перемолола столько судеб… – вздохнул Малитор и остановился на крыльце. – У Вас ещё кто-то остался?– Да. Брат, – ответил Аленар. – Он танкист, оператор орудия. Его зовут Эмирель. Он уехал как раз в тот день, когда всё началось… Не знаю, жив ли он ещё.– Да, сейчас всем нелегко… – закивал Малитор. – Вы не против перейти к делу?– Конечно, – согласился Аленар.– Что ж, Вы знали Тадлана Анвама? – спросил следователь.– Нет, но я слышал об его исчезновении, – Аленар потупил взгляд. – Ужасно… Я даже не могу поверить, что в такое страшное время кто-то занимается подобными зверствами…– Зверствами? – переспросил Малитор. – Вы считаете, что его убили?– Я не исключаю этой точки зрения, – объяснил Аленар и подошёл к ростку ясеня. – Эта война много кого выбила из равновесия. Всякое может быть… Вы только посмотрите, как быстро растут!– Да, это впечатляет, – согласился Малитор. – Как Вы находите в себе силы ухаживать за садом в такое время?– Это всё, что осталось от моей семьи, – признался Аленар. – Вы слышали легенду об эльфийском князе, который влюбился в очаровательную дворянку?– Нет, – улыбнулся Малитор и продолжил осматривать сад. – Что за легенда?– Князь очень любил свою жену. Когда она умерла, он долго горевал, не находил себе места, – сказал Аленар и подобрал с земли тяпку. – Он стал просить помощи у Артемиды, чтобы та помогла ему воскресить любимую. Артемида наказала посадить дерево рядом с домом и удобрить её прахом умершей княгини. Так князь и сделал. Через несколько лет дерево выросло, и князь понял, что слова Артемиды были правдой: ива была столь нежной и изящной, что князь сразу вспомнил свою любимую. Так и зародилась эта традиция… Но есть одно «но»…– Какое же? – спросил Малитор, осматривая грядки. Внезапно ему на глаза попался странный кусок бежевой ткани. Следователь взял щипчики и осторожно поднял его. Малитор тут же достал сканер и поспешил сделать анализ ДНК. Детектив вздрогнул: личность принадлежала Анее Ливей – девушке, пропавшей несколько дней назад.– Понимаете, господин Малитор, – сказал Аленар и нажал на кнопку. Лезвие тяпки засветилось ярко-синим. – Легенды не возникают просто так. Они являются приукрашенным отражением действительности. Если их кто-то писал, вполне возможно, что нечто подобное имело место. Как биолог, я заинтересовался этим случаем. И знаете… Думаю, легенды были правы.Следователь едва успел уклониться от удара и отпрыгнуть в сторону. Тяпка распорола землю.– Что ты творишь, Аленар?! – воскликнул Малитор. – Зачем ты убил всех этих людей?– Всё очень просто, – засмеялся Аленар. – Этих тварей, что опустошают наши земли, не остановить. Они будут продолжать свой поход, пока от нас не останется лишь пыль! Они убили мою семью, моих соседей, всех, кем я дорожил! Убьют и меня, но перед этим я лишь хочу, чтобы моя семья возродилась. В виде этого сада. И я ни перед чем не остановлюсь! Из вас получится прекрасное удобрение!Малитор полез за пистолетом. Убийца тут же метнул в следователя тяпку. Плазменное лезвие впилось в кисть. Малитор закричал от боли и схватился за ладонь. Боль была невыносимой. Не успел офицер опомниться, как тут же увидел, как Аленар бросился на него, чтобы добить. В его глазах была чистая ненависть, маниакальное желание убивать охватило разум. Аленар замахнулся. Офицер успел остановить руку юноши. Он давил с такой силой, что на мгновение офицер усомнился, что перед ним живое существо. Следователь понял: «Либо он, либо я». Малитор собрал все свои силы и потянулся за пистолетом. Пальцы медленно царапают землю. Сантиметр за сантиметром, будто рак-отшельник, тянутся они к пистолету… Пять сантиметров… Четыре… Три… Всё давит и давит обезумевший мальчуган. Считанные сантиметры отделяют детектива от смерти…От внезапного громкого звука Аленар вздрогнул. Он почувствовал жгучую боль. Эльф посмотрел вниз. В животе зияла небольшая дырка от плазменного выстрела. Пистолет офицера дымился. Аленар выронил тяпку. Юноша почувствовал холод, руки задрожали. Перед глазами – сад. Сад, который на эти несколько дней стал смыслом его жизни. Что же он натворил… Тысячи мыслей завертелись в угасающем рассудке… Калейдоскоп воспоминаний вскружил голову… Мама, папа, сад, взрыв, война, огромные пауки… Дом… Дом… Взор меркнет… Туман застилает взгляд… Брат… Холод… Дышать всё труднее…– Прости меня, Эмирель… – только и успел произнести Аленар, как силы окончательно оставили его. На глазах Малитора Аленар покачнулся и рухнул на землю. Малитор быстро подбежал к юноше. Прислушался.– Всё ещё дышит… – прошептал Малитор и связался с центром: – Инарель, это Малитор. Вызывай сюда медиков. И… Патруль тоже.Убийца лежал на траве, корчась от боли. Тяжело дышать… Слёзы текли из глаз. Отчаяние охватило душу Аленара. Перед глазами появилась вся семья. Они ждали его… Они звали его… Но как же сад? Как же сад? Веки опустились… Пустота… Пустота… Пустота…***– Что ж, господин Аленар, вряд ли всё это может оправдать двадцать убийств с особой жестокостью, но всё равно спасибо, что поделились, – сказал следователь. – Капитан Малитор идёт на поправку. Раны были тяжёлые, но не смертельные. Мы уже обо всём сообщили родственникам. Как Вы могли, Аленар? В такое время? – следователь замотал головой.– Рад, что мой рассказ был Вам интересен, – улыбнулся Аленар. От этой улыбки собеседнику стало не по себе.– Да уж… – поёжился следователь и убрал экран с документами. – А мы думали, что на такое способна только группа. Вы загубили двадцать душ, Аленар. Разве этого мало?– Эти жертвы были необходимы, – сказал юноша. – Ведь только так я мог воскресить свою семью. И тогда мы с братом бы вернулись к нормальной жизни, ко всему, что было до войны. Кстати… Я могу с ним поговорить? Война ведь закончилась, его наверняка должны были отпустить.– Аленар… – следователь вздохнул. В его взгляде юноша разглядел сожаление. – Вы ведь знаете, что Ваш старший брат погиб в бою у реки Эльемар?Сердце Аленара ёкнуло.– Как… погиб? – он не мог поверить своим ушам. Неужели… Но ведь… Пресвятые предки…– Его «Льенториен» взял огонь на себя, чтобы дать отойти мотострелковому батальону капитана Аннкагалона, – поведал историю следователь. – Они попали под плотный огонь… В общем, мы потеряли с ними связь. Потом, когда закончились бои, нашли его танк. Только пепел выгребли… Единственное, что мы нашли – это сохранённое в базе данных письмо Фиравеля, механика-водителя, и как раз послание Вашего брата.Аленар ничего не ответил. Он не знал, что сказать. Эльф понял, что все его действия были напрасными.– Приговор суда вы знаете, – следователь свернул дело и встал из-за стола. – Он вступит в силу через два часа. У вас есть какая-нибудь последняя просьба?– Да, – кивнул Аленар. – Включите мне запись его письма, когда выбросите в открытый космос.– Что ж, хорошо, – вздохнул следователь и подошёл к двери. – У Вас остался час. После приговор будет приведён в исполнение. Всего доброго.С этими словами он удалился из комнаты.***– Здравствуй, братишка… Даже не знаю, что и сказать. У меня пока всё хорошо. Экипаж – хоть куда. Валион – прекрасный командир. Мы слышали про банду "Тёмного Энта»… Как эти ублюдки посмели высунуть головы в такое время? Попадись мне такой на глаза, я… Ох… Ладно, чего-то я разорался. Сейчас все спят, устали. Фиравель выдохся после нескольких часов на марше. Ещё бы! Вести такую машину – это не по мишеням стрелять. Еле унесли ноги с базы… Поверить не могу, что мы выжили в этом аду. В общем, я чего хотел сказать-то… Береги маму с папой. Будь сильным. На тебя вся надежда. И… Не забывай ухаживать за садом. Он объединяет нас. Мы ведь семья, верно? Ладно. Надо бы тоже вздремнуть немного. Мы обязательно увидимся. Люблю тебя!Сообщение завершилось. Через мгновение плеер вновь заработал, и голос Эмиреля вновь раздался в наушнике. Но Аленар его уже не слышал. Его безжизненное тело мчалось сквозь космос. Он был уже далеко. Эльф был в кругу любящей семьи. В тёплом, любимом саду.

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