Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Мифология от Klaher Baklaher

Работы, основанные на славянской мифологии и фольклоре.

Аука — в славянской мифологии дух леса, персонификация эха.
Мифология от Klaher Baklaher

Гамаюн — по славянской мифологии вещая птица с человеческим ликом, глашатай богов.
Мифология от Klaher Baklaher

Фенрир — в германо-скандинавской мифологии чудовищный громадный волк, сын Локи и Ангрбоды, враг богов.
Мифология от Klaher Baklaher

Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети.
Мифология от Klaher Baklaher

Боровик — по славянской мифологии один из лесных духов, хозяин боров и рощ.
Мифология от Klaher Baklaher

Зюзя — в белорусской мифологии божество зимы, воплощение холода, также локальный аналог Деда Мороза.
Мифология от Klaher Baklaher

Водяной и русалка. Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала.
Мифология от Klaher Baklaher

Домовой и кикиморы. Домовой — у славян (а также в ряде других культур) дух-хранитель дома. Кикимора — в славянской мифологии злобный женский дух дома.
Мифология от Klaher Baklaher

Автор - Klaher Baklaher.
Источник.
Сегодня, 14:02 by LynxПросмотров: 25Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Мифология иллюстрация духи иллюстратор художник

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.