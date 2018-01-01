Мифология от Klaher Baklaher

Мифология от Klaher BaklaherРаботы, основанные на славянской мифологии и фольклоре.
Аука — в славянской мифологии дух леса, персонификация эха.
Гамаюн — по славянской мифологии вещая птица с человеческим ликом, глашатай богов.
Фенрир — в германо-скандинавской мифологии чудовищный громадный волк, сын Локи и Ангрбоды, враг богов.
Русалки — в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети.
Боровик — по славянской мифологии один из лесных духов, хозяин боров и рощ.
Зюзя — в белорусской мифологии божество зимы, воплощение холода, также локальный аналог Деда Мороза.
Водяной и русалка. Водяной — в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала.
Домовой и кикиморы. Домовой — у славян (а также в ряде других культур) дух-хранитель дома. Кикимора — в славянской мифологии злобный женский дух дома.
Автор - Klaher Baklaher.
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