Мифология от Klaher Baklaher

Lynx Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:02 by

Работы, основанные на славянской мифологии и фольклоре.— в славянской мифологии дух леса, персонификация эха.— по славянской мифологии вещая птица с человеческим ликом, глашатай богов.— в германо-скандинавской мифологии чудовищный громадный волк, сын Локи и Ангрбоды, враг богов.— в славянской мифологии духи водоемов, в которых превращаются умершие девушки, утопленницы, некрещёные дети.— по славянской мифологии один из лесных духов, хозяин боров и рощ.— в белорусской мифологии божество зимы, воплощение холода, также локальный аналог Деда Мороза.— в славянской мифологии злой дух, воплощение стихий воды как отрицательного и опасного начала.— у славян (а также в ряде других культур) дух-хранитель дома.— в славянской мифологии злобный женский дух дома.Автор - Klaher Baklaher.

Ключевые слова: Мифология иллюстрация духи иллюстратор художник

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