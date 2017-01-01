Образы шумерской мифологии от Yigit Koroglu

Lynx Просмотров: 339 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 01:46 by

Опубликованы окончательные версии артов и описания к персонажам.Я выбрал шумерскую мифологию, так как всегда был очарован их культурой и жизнями. Также шумерский народ жил в соседних регионах, а также там, где я живу сейчас, поэтому эта культура всегда была мне близка.Вы можете найти тысячи документальных фильмов и книг о них, если вам интересно, но я выбрал наиболее интересные части истории.Бог луны, покровитель астрономии и мудрости.Является защитным божеством. Часто изображается с головой человека, с крыльями птицы, телом вола или льва.Богиня исцеления, медицины и заклинания. Она может вернуть к жизни.Был создан из глины и слюны матерью-богиней Аруру, чтобы избавить Гильгамеша от его высокомерия. Он был в некотором роде, как антитеза воину-королю. Энкиду становится постоянным компаньоном короля и глубоколюбимым другом, сопровождающим его в приключениях.Гильгамеш - полубог сверхчеловеческой силы, который строит городские стены Урука, чтобы защитить свой народ, и после смерти своего друга Энкиду отправляется на встречу с мудрецом Утнапиштимом, который пережил Великий Потоп. Его имя означает что-то вроде «Предков героя». Он великий воин неповторимой силы.Они были задуманы, как духи тех, кто не был похоронен должным образом. Их считали мстительными к живым, и они могли завладеть телами людей. Они считались причиной болезней и сталкивали в преступную жизнь.Эрешкигаль - королева подземного мира.Нергал - божество, которое возглавляет преисподнюю. Он стоит во главе пантеона, назначенного для правления мертвыми. Он был также богом войны и чумы.Молодой бог с огромной силой и магией. Он может создавать торнадо, огненный дождь и ездит на огненной колеснице.Эти существа имеют человеческое туловище и человеческие руки, а остальное тело скорпионье. В произведении "Эпос о Гильгамеше" они стоят у ворот бога солнца Шамаша в горах Машу. Они дают вход в Курнуги - страну тьмы.

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