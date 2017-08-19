Бомжиха

Летяга Просмотров: 100 Комментарии: 3 +4 Вчера, 19:26 by

«Фу! Какая мерзость!» - подумала Светлана, с отвращением глядя на двух бомжей, которые с остервенелым видом рылись в куче отбросов. Они громко ругались, не скупясь на крепкие словечки, и толкали друг друга, стремясь отхватить добычу получше.Бомжей Светлана не любила. Не просто не любила, а ненавидела и презирала до тошноты. Ей был противен один вид этих людей, одетых в рубище, противен запах мочи и гнили, которыми была пропитана каждая клеточка их грязных тел. Она, конечно, понимала, что мало ли какие жизненные обстоятельства привели этих несчастных к столь плачевному существованию, но при виде этой категории людей её охватывало чувство глубокого омерзения. Вот и сейчас, крепко вцепившись в ручку мусорного ведра, содержимое которого она оставила на помойке,Светлана ускорила шаг, чтобы оказаться подальше от этого столь противного ей места. Неожиданно совсем рядом она услышала хриплый голос.- Послушайте, дамочка, а может на дне вашего ведёрка найдётся что-нибудь и для меня?Молодая женщина инстинктивно повернулась на голос. Перед нею стояла очень неопрятная старуха, одетая в чёрную рваную юбку, свисающую лохмотьями с тощей фигуры. Несмотря на жару, эта фигура натянула на себя толстую куртку неопределённого цвета и вязаную шапку, из-под которой выбивались жиденькие седые космы. Вокруг летали густые пары алкоголя, ощущаемые даже на расстоянии. Что и говорить – бомжиха! Глубоко запавшие глаза на жёлтом лице с любопытством смотрели на Светлану.- Ишь, какая хорошенькая, румянец на щёчках, губки бантиком, прям дамочка! И чего твоему муженьку надо, жил бы да жил с такой красоткой!Находиться в непосредственной близости, тем более вступать в разговоры с такой особой не входило в планы ошарашенной женщины.- Что вам надо? Не приближайтесь ко мне! – срывающимся голосом взвизгнула Светлана.- Да ничего не надо. Может, я тебе помочь хочу, а ты орёшь сразу, - засмеялась бомжиха, обнажая полусгнившие зубы.- Себе помоги сначала, уродина немытая! До чего дошло, эти твари уже среди бела дня на улице к людям пристают! Куда полиция смотрит! Пошла вон от меня! – завопила Светлана, со всех сил бросая пластмассовое ведро в тощую фигуру бомжихи.Она не шла, она бежала что есть мочи до самой двери квартиры. Только когда щёлкнул замок, она перевела дух. Да! Нервишки определённо сдали. А месяца три назад её жизнь была совсем другой. Весёлые вечеринки с подругами, обеды в лучших ресторанах города, модные дорогие шмотки, ни забот, ни хлопот. С деньгами мужа она много могла себе позволить. Этакая молоденькая ряженая куколка, которая даже яичницу приготовить не умела, а теперь ей самой приходится выносить мусорное ведро!Муж был на семнадцать лет старше Светланы. Солидный мужчина, крепко стоящий на ногах. Своя фирма, роскошная квартира, загородный дом. О чём может мечтать молодая девушка, никогда не имевшая даже своей комнаты в детстве. Ей казалось, что счастье заключается в удачном замужестве, которое обеспечит ей безбедное существование. И она удачно вышла замуж! Главное, не сломаться от изобилия щедрот, которыми забрасывает тебя жизнь. Светлана сломалась. Зачем думать о будущем, об учёбе, о детях, если жизнь полна наслаждений. За последние три года она с головой окунулась в беспечную жизнь, совершенно забросив дом и семью. О детях не хотела слышать, заниматься хозяйством не умела, работать - а зачем? Средств на жизнь вполне хватает, ведь у неё хороший муж, который может устроить всё. А теперь источник иссяк!Беспечная женщина была настолько занята собой, что не заметила беды в лице уже немолодой секретарши мужа Нины Петровны. Нина Петровна была обыкновенной женщиной, немного полноватой, с ласковыми серыми глазами и старомодной косой, которую она всегда укладывала корзинкой на затылке. К тому же она одна воспитывала двоих детей. Но разве поймёшь этих мужчин! Супруг объявил Светлане, что любит и ценит в Нине Петровне то, о чём мечтал всю жизнь: добропорядочность, хозяйственность и женственность. Её же, Светлану, выгнать на улицу ему не позволяют моральные установки и закон, так что после развода она будет жить в двухкомнатной квартире, которая уже оформлена на её имя. К той квартирке он прилагает значительную сумму, которая позволит бывшей супруге ни в чём не нуждаться, хотя бы первое время. Естественно, свои вещи и украшения она может забрать с собой. Какая щедрость!Чего-чего, а такого поворота судьбы женщина никак не ожидала. В ход пошли слёзы, женское кокетство и даже кулаки, которыми она устроила существенный беспорядок в приёмной мужа и на голове у своей соперницы. Ничего не помогло. Её хоть и сдержано, но крепко тряхнул любимый супруг.- "Перестань устраивать истерики! Эх, Света, ты так ничего и не поняла! Ты молодая, красивая. Твоё счастье ещё у тебя будет, так не омрачай моё!"Сейчас Светлану счастливой назвать никак было нельзя. Защёлкнув замок на двери, женщина присела тут же и разразилась истеричным плачем, в котором была обида, страх и злость.Резкий звук звонка заставил её поднять голову.- Эй, дамочка, ведро возьми. Ты мне им чуть глаз не выбила, - раздался голос за дверью.Что! Этой бомжихе хватило наглости проследить, где она живёт!- Слушай, пошла отсюда! Я сейчас полицию вызову!- Зря ты так. Я реально могла бы тебе помочь. Есть одно весьма верное и простое средство. Жить с другой твой бывший точно не будет. Ну, если не хочешь, дело твоё.За дверью послышались шаркающие шаги, а потом всё стихло.Не снимая цепочки, Светлана осторожно приоткрыла дверь и выглянула наружу. Тяжело кряхтя и прихрамывая, старуха спускалась вниз, подметая длинным рваньём лестничный пролёт. В воздухе летал смрадный запах помойки. Пустое мусорное ведро стояло тут же, у двери, которую Светлана быстро захлопнула.Плакать и жалеть себя уже не хотелось. «Из огня да в полымя. Откуда эта старая карга узнала о моих проблемах? Средство у неё есть! Ещё бы с бомжами я не связывалась!» - подумала горемыка, осматривая себя в зеркало, висящее в прихожей. Но зерно сомнения было уже посеяно в её тщеславную душу, жаждущую мести и победы.Прошло несколько дней. Светлана старалась развеять свои мрачные мысли, благо, знакомых из старой жизни у неё было предостаточно. Сидя за столиком в уютном кафе, она рассказала про случай с бомжихой своей приятельнице Лике, особе помешанной на гадалках и магах.- И ты ничего не спросила про это средство? Светка, ну ты и дура!- Да я тебе говорю: старая бомжиха. Ты бы её видела! С ней рядом стоять даже противно, а разговаривать…- Знаешь, я бы никогда не упустила такого шанса. Может, она и живёт на помойке, но что-то знает и умеет это точно. Зачем ей тогда тебе предлагать помощь. Денег ты ей всё равно не дашь. Сунула там съестного, водки, зато узнала бы что-нибудь . Ой, как же всё это интересненько!Приятельницы ещё долго сидели за столиком, разговаривая о том и о сём.Возвращалась Света домой уже за полночь. Выйдя из такси, она боязливо оглянулась по сторонам. Вот и подъезд.- Ну что, дамочка, решилась или нет? Время уходит!Из темноты показалась фигура старухи, которая прихрамывающей походкой приближалась к женщине. Света вздрогнула от неожиданности, но ни кричать, ни прогонять старуху не стала.- А откуда мне знать, что средство твоё подействует? Да ты ещё и цену заломишь!- Средство верное, проверенное. А цена. Мне много не надо, сколько дашь и на том спасибо.-А про меня откуда знаешь?- Поживёшь с моё на свете, и ты знать будешь. У таких как ты все проблемы на лбу написаны. Вон холёная какая, сразу видно – к работе не привыкла, а живёшь хорошо. Эх. Я тоже когда-то такая красотка была. Да ещё счастья в глазах у тебя нет, тоска одна.- Ладно, ладно, говори своё средство, а там сама разберусь.- Просто всё: нужно на кладбище взять землицу с семи свежих могил и разбросать её перед любовным гнездом, приговаривая «Как живые с мёртвыми не живут, так и рабу божьему (назовёшь имя) не жить с рабой божьей (назовёшь имя). Проговоришь три раза с верой в божью справедливость, а там вскоре всё на свои места встанет.- Землю с кладбища? Это и есть средство? Да это бред и только!- Ошибаешься! Мать моя от своей это слыхала, а та…Что-то в хриплом голосе и облике бомжихи показалось полуночнице настолько зловещим, да ещё налетевший ветерок пронизал тело ночным холодом. Не дослушав старуху, Светлана бросилась прочь к спасительному подъезду и перевела дух только у двери квартиры. Её бил озноб, руки дрожали, а сердце готово было выскочить от нахлынувшего страха. Только стены квартиры подействовали успокаивающе, да принятая таблетка снотворного, погрузившая сознание женщины в тяжёлое забытьё.Проснулась она поздно. За окном светило солнце, играя яркими бликами на одеяле. Как будто ничего и не было: ни проблем, ни старухи с её странным заговором. "А почему бы не попробовать?" – думала женщина, лёжа в кровати. Личные амбиции заглушили голос разума, а воображение рисовало виноватого мужа, стоящего у дверей квартиры с огромным букетом цветов и заплаканную физиономию Нины Петровны, ретирующуюся с поля битвы.Кладбище встретило Светлану резкими порывами ветра. Солнце скрылось за тучами. Посетителей не было видно, поэтому теперь это место выглядело одиноким и печальным. Молодая женщина, воровато оглянувшись и, брезгливо морщась, нагребла в целлофановый пакет несколько пригоршней земли с первых могил. «Надо бы на могилку родителей зайти», - промелькнула мысль, которую он тут же отбросила. Тащиться на другой конец не очень-то хотелось, таксисту обещала вернуться через двадцать минут, да и не за тем сюда приехала в такую даль. Сейчас её волновал другой вопрос – как разбросать эту землю незаметно перед квартирой, если кругом установлены видеокамеры. На выходе ветер плюхнул ей в лицо кучу пыли. В сознании всплыл образ матери, строго грозивший пальцем и качавший головой. Отодвинув этот образ в глубину души, женщина поспешила с кладбища.Близился вечер, погода портилась. Всю дорогу до города Светлана думала о плане своих действий. Хорошо бы всё сделать сразу. Везти землю с кладбища в квартиру казалось идеей немыслимой. Проблема решилась сама собой. Непогода бушевала вовсю! От сильного ветра чахлые деревья пригибались к земле. Дворы были усеяны поломанными ветками, а по улицам несло кучи пыли и мусора. В воздухе пахло дождём. Такси остановилось у знакомого дома. Несмотря на темноту, ни в одном окне не горел свет. «Ага, электричества нет! Вот и славно!» - злорадствовала Светлана.Посыпав землю на пороге подъезда, она проговорила три раза заветные слова. Всё происходящее с одной стороны смешило её, а с другой настораживало и пугало. Женщина осторожно поднялась по тёмной лестнице на третий этаж и щедро посыпала площадку перед квартирой.«А пусть думают, что грязь с улицы после дождя нанесли! Теперь посмотрим, дорогой, сколько твоя любовь продержится!» С этими мыслями заговорщица в последний раз оглянулась на своё творение, хотя в таком полумраке особо ничего заметно не было, потом быстро сбежала вниз и исчезла в темноте двора.Прошло два месяца с того злополучного вечера. Лето подходило к концу, но погода баловала своими тёплыми солнечными деньками. Поначалу Светлана жила в каком-то нервном ожидании. Она осаждала своих подруг звонками и бесчисленными вопросами. Но всё как-то само собой стало отходить на второй план.Во-первых, она остро стала нуждаться в деньгах. Те, что дал её бывший муж, растворились в шумном водовороте бесчисленных нужных и ненужных потребностей, а другого источника существования у женщины не было.Во-вторых, она познакомилась с Андреем. Молодой, но уже разведенный мужчина сразу покорил её своим шармом, галантностью и обаянием. К тому же, у него водились деньги, что для Светланы было довольно важно.В-третьих, начало беспокоить состояние её здоровья. Дело в том, что у неё стали болеть ноги. Каблуки она любила всегда, они так подчёркивали изгиб точёных ножек, но теперь туфли на высоких каблуках превратились в сущий ад. Ноги опухали, суставы ломило, а мышцы сводило судорогой. Позднее стали появляться сосудистые звёздочки и невыносимая тяжесть в ногах. Она обращалась к врачу, но тот списал всё на варикоз, прописав гели и мази. Впрочем, они не особо помогали. Порой женщина не могла долго уснуть, ворочаясь от боли. Лишь к утру болезненные ощущения стихали и она засыпала. Старую бомжиху видела редко. Место обитания той осталось прежним - неизменная площадка с мусорными баками. Завидев Светлану, старуха ничем не выдавала, что они знакомы и продолжала заниматься своим делом, ковыряясь в отходах большого дома.Сегодня Светлану разбудил звонок. Кто-то настойчиво жал на кнопку, выжимая длинные трели.- Светка, давай открывай, - тараторил голос Лики. - Открывай давай. Ты упадёшь, когда узнаешь!Света накинула халат и открыла дверь. В прихожую впорхнула весёлая и свеженькая Лика. Она схватила подругу за руки и выпалила на одном дыхании.- Всё! Новая пассия твоего бывшего несколько дней назад собрала вещички, забрала своих сопляков и уехала в неизвестном направлении! Правда, твоего бывшего уже видели в обществе какой-то блондинки, но это ни о чём не говорит! Теперь не отмалчивайся, колись, подруга, что там тебе бомжиха насоветовала.Подруга без энтузиазма и радости смотрела на Лику.Светлана сегодня почти не спала. Болела голова, ноги горели огнём и чесались, её знобило, несмотря на то, что в квартире было довольно тепло.- Не звонил ещё?- Нет. Слушай, Лика, я себя неважно чувствую, давай потом поговорим.- Так мне что, уйти? – разочарованно протянула та.- Ты не обижайся, только правда, нездоровится мне в последнее время.- Да, подруга, видок у тебя неважный. Ладно, отдыхай, лечись, скоро всё наладится.Закрыв за Ликой дверь, Светлана вздохнула и прошла в ванную. Она сняла длинный халат и осмотрела ноги. От увиденного по спине поползли мурашки. На обеих ногах, чуть пониже колен зияло множество небольших ранок, из которых сочилась сукровица. «Господи, что это? Вчера этого не было! Что происходит!» - пронеслось в голове у несчастной. Первой мыслью было позвонить врачу, но какое-то седьмое чувство говорило, что начало этой неприятности кроется ни где-нибудь, а в старой отвратительной бомжихе, которую надо немедленно найти.Наскоро одевшись и схватив мусорное ведро, Светлана, прихрамывая, отправилась во двор, вернее в ту часть двора, где надеялась увидеть старую знакомую. Она не ошиблась. Бомжиха сидела на голой земле и сосредоточено рассматривала что-то внизу.- Эй! – окликнула её женщина.- Что, пришла долг отдать? – воззрилась на Светлану старуха.- Долг? А за что? Он больше не живёт с той, но и ко мне бывший муженёк не приходил. Его уже видели с новой избранницей. Ты же говорила, что твоё средство вернёт мне мужа!- Я этого не говорила! Я сказала, что он не будет жить с той, которую предпочёл тебе. Ты сама только что сказала, что они больше не живут вместе, а раз он с другой, значит, не было между вами никакой любви! Так, пыль одна! Всё стало по своим местам.- По местам! А это что?Разъярённая женщина приподняла край длинной юбки, показывая опухшие ноги, покрытые язвочками и засохшей сукровицей. На старуху этот жест не произвёл никакого впечатления.- Так! Значит сама по кладбищенской, собственноручно заговорённой земле прошла! Вот дура! Я же говорила – не вздумай наступать, рассыпала, сказала и ушла! Слушать надо было, дамочка! Много лет назад я сделала такую же ошибку. Сколько ни пыталась её исправить, ничего не получалось.Только теперь Светлана заметила, что делала бомжиха там, внизу…На грязных, источающих отвратительную вонь ногах старухи, чуть пониже коленных суставов, копошились черви. Старуха выковыривала их острой палочкой и поливала мутной жидкостью из маленькой, такой же грязной бутылочки.- И завтра, и послезавтра, и через месяц будет тоже самое, - вздохнула она.Вздох ужаса вырвался из горла «дамочки». Сдерживая рвотные позывы, Светлана отвернулась от омерзительной картины и побрела прочь. Вслед ей неслось хриплое хихиканье бомжихи. Перед глазами несчастной пронеслась вся её жизнь: счастливые картины беспечного веселья, лица подруг, дорогие безделушки, физиономия Нины Петровны со старомодной корзинкой на затылке, поездка на кладбище, она сама, повторяющая заговор, образ матери, шепчущий слова предостережения, и собственные отвратительные ноги, кишащие червями. По-видимому, это будет очень скоро!Автор: dianaviugina.

Ключевые слова: Бомжиха ревность старуха кладбище

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