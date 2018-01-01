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Страшилки

Ромашки

Приближался полдень. Солнце почти достигло своей пиковой точки на небе. На кладбище царила тишина. Светлана протёрла столик у могилы своего мужа. Вот уже два года прошло с тех пор, как его не стало, а она так и не привыкла к тому, что его больше нет. Частенько она приезжала из недалёкого пригорода на кладбище к его могиле. Рассказывала о своей жизни, об их сыне, о друзьях и знакомых. Потом немного прибиралась и отправлялась домой.

Сегодня погода была прекрасной. «Ну, до встречи», - сказала, как обычно, Светлана, посмотрев на фотографию своего мужа, и побрела по тропинке в сторону автобусной остановки. Дорога была уже совсем близко, а кладбищенские ряды начали редеть, когда Светлана заметила маленькую брошенную могилку. Старая ржавая ограда покосилась. Сгнивший крест упал. Всё поросло травой. Но не сама могилка привлекла внимание женщины, а прекрасные ромашки, что росли внутри ограды. Они были просто великолепны и отличались от тех, что росли по всему кладбищу. К тому моменту, как стемнело, букет из этих ромашек стоял в вазе на кухонном столе.

На часах было без пятнадцати одиннадцать, когда Светлана легла в свою кровать. Её сын уже давно спал. Этот день для них обоих был трудным. Женщина закрыла глаза и начала медленно погружаться в сон. Неизвестно, сколько времени прошло. Светлана находилась на границе между сном и реальностью, когда тихий детский смех вернул её обратно в спальню. «Наверное, показалось», - подумала она и вновь закрыла глаза. За спиной раздался ещё один детский смешок. Светлана перевернулась и заметила маленькую тень, прошмыгнувшую в открытую дверь спальной комнаты. Сонная, плохо понимающая происходящее, женщина поднялась к кровати и направилась в сторону двери. Она шла босиком и чувствовала холодный пол в то время, как её сознание приходило в себя после дремлющего состояния. Покинув свою спальню, она остановилась у открытой двери, ведущей в комнату сына.

Светлана подошла к его кровати. Он спал, тихо и безмятежно. Мать укрыла его одеялом и поцеловала в щёку. Она хотела вернуться в свою постель, но оцепенела, увидев маленький тёмный силуэт, выглядывающий из-за дверного угла. Он словно наблюдал за ней. Потом раздался детский смешок, и силуэт скрылся. Прошло примерно две минуты, когда Светлана нашла в себе силы сойти с места. Она отправилась на кухню. И там, во тьме, она увидела картину, навсегда врезавшуюся ей в память.

В льющемся через окно лунном свете стояла маленькая девочка в белом сарафанчике и со светлыми кудрявыми волосами. В руках она держала тот самый букет из ромашек. Взгляд Светланы встретился с холодным взглядом девочки. Она хихикнула и исчезла. А ромашки тот час упали на пол. «Господи, это я её сюда привела», - подумала Светлана и кинулась собирать цветы с пола. Собрав всё до единого цветочка, Светлана выбежала из дома и бросила букет на землю, а потом вернулась, крепко заперев дверь.

После всего Светлане даже удалось заснуть. Но сон был неспокойный, тревожный. Первые лучи восходящего солнца пробудили её ото сна. Она поднялась и направилась на кухню. Ромашки. Завядшие ромашки снова стояли в вазе на столе. Рядом лежала пустая банка, а по столу был рассыпан сахар. И на сахаре было написано детским тоненьким пальчиком: «Отпусти меня».

Этим утром Светлана вновь отправилась на кладбище.

Автор: nitrosh.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:18
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 12:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 86Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кладбище ромашки лунный свет детский смех первые лучи солнца

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