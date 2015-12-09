Душман

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 22:18

nemoff Просмотров: 71 Комментарии: 3 +3 Вчера, 22:18 by

Небольшая комната скрыта полумраком, за столом сидит человек в белой футболке и что-то читает в большой микрофон, закрепленный на струбцине. Страница текста, открытая на левом мониторе, пестрит пометками, окружающими строчки. Кириллица перемежается транскрипцией фраз и заметками на полях: «кричит», «сдавленно», «кашель», «плач». На правом мониторе извивается синей диаграммой звуковая дорожка.Рядом, в кресле, за хозяином наблюдает кот - большой рыжий мэйн-кун, привычно и умиротворенно поглядывающий на хозяина внимательными желтыми глазами. Кот привык к тому, что хозяин проводит целые вечера перед этими светящимися прямоугольниками, крича что-то в черную штуку, мерцающую красным огоньком. Привык к тому, что потом голос хозяина, уже не живой, искаженный электроникой, звучит из больших черных коробок, дребезжит, изменяется, как по волшебству становится то голосом ребенка, то старой бабушки, а то и вовсе пугает рыком невиданного зверя. Человеческие игрушки, они такие странные… И кот давно перестал пугаться, шипеть, выгибая спину и дыбя рыжую шерсть.Хозяин здесь, рядом, от него пахнет потом, зеленым чаем и кошачьим кормом. Его теплые руки то и дело гладят кота по голове, а человек приговаривает: «Сейчас, Душманчик, допишу дорожку, и мы с тобой поиграем. Ты же кореш мой, да? Осталось пару фраз этих, етишкин корень, вот не даются они мне…»Кот жмурится, подставляя большую голову под хозяйские ласки, урчит и перебирает когтями по креслу. Он любит такие моменты «соавторства» – за ними обязательно следует поход в кухню и вкусняшки.Человек опять оборачивается к монитору, выделяет строчки текста и вставляет их в онлайн-переводчик. Тот механическим голосом произносит фразу, человек клацает мышкой на повтор раз, другой, третий...Злится: «Да не там же ударение! Что ж ты, сволочь механическая, тупая-то такая… Чувствую, что не там».Сигнал пришедшего сообщения в соцсети сухо клацает в телефоне, человек берет смартфон, смотрит на экран: «Ооооо, Яник! Дружище мой американский, а ну-ка, что ты мне сейчас прислал? Господи, ну, пожалуйста, пусть он знает, как это прочитать». Человек склонился над экраном смартфона, что-то быстро перелистывая пальцами, в устройстве включился динамик, и голос далекого Яника заговорил на незнакомом языке. При первых звуках воспроизводимой записи кот повел ушами с забавными, совсем рысьими кисточками, открыл глаза и, кажется, проснулся. Желтые глаза животного уставились на хозяина, а тот повторял за смартфоном слова чужого языка, и с каждым разом получалось все более похоже…***Праздник был в самом разгаре, когда мой телефон исполнил мелодию из «Секретных материалов». Она лучше всего подходила к Мишке, моему лучшему другу детства.Выскочив из шумного ресторана на ночную улицу, я взял трубку:- Слушаю, Мишань, как дела?- Витек, ты можешь сейчас приехать ко мне? - голос Мишки выдавал испуг.- Миш, я у шефа на юбилее, он не поймет, давай зав...- Витя, это вопрос жизни и смерти, у меня тут полный трындец! Ты мне друг или кто?!- Да что там у тебя случилось?- Приезжай быстрее! И пистолет захвати, это не телефонный разговор...- Какой пистолет? Я в ресторане...- Витек, на меня напали, я ранен...- Ладно, сейчас буду.Мишкино волнение передалось и мне, я вызвал такси и рванул к нему.Мишка был фрилансером: он верстал сайты, создавал и вел интернет-магазины. В нем сочетался талантливый программист и дизайнер. Еще у него было хобби — он вел видеоблог на «Ютубе» и озвучивал всякие интересные истории, сюжеты которых ему часто подкидывал и я. Работая в полиции, я многое повидал, и Мишка жадно слушал мои рассказы, в которых я нередко любил красиво приврать. Но этот факт его не смущал. Ведь истории от этого только выигрывали.Через 20 минут я уже звонил в Мишкину дверь.- Вить, глянь повнимательнее, там на площадке Душки нет? - раздался Мишкин голос из-за двери.Я оглядел лестничную площадку и убедился, что на ней совершенно пусто.- Нет никого, открывай.- Точно нет? - словно издевался за дверью Мишка.- Да точно, блин! Открывай уже!Щелкнув замком, дверь открылась ровно на два пальца, и в щель показался Мишкин глаз. Зрачок пробежался влево и вправо, после чего дверь приоткрылась шире, но лишь настолько, чтобы я смог протиснуться боком.- Заходи быстрее, - торопливо попросил хозяин квартиры.Как только я протиснулся в щель, дверь была закрыта на замок. Мишка обернулся, и я увидел его лицо, покрытое глубокими царапинами. Рука перевязана, размер красного пятна на повязке говорил, что рана серьезная. В квартире погром, стекло в балконной двери выбито.- Миша, ты с бабой подрался, что ли? Или к тебе грабители вломились?- Нет, Витя… Это все Душман, мать его!- Да ладно! Ты подрался со своим кошаком?! И ради этого выдернул меня с юбилея моего любимого шефа, чего он мне никогда не простит...- На секундочку, этот «кошак» – мэйн-кун и весит 12 килограмм! А это вес средней рыси! - возмутился Мишка.- Миш, твой Душка – добрейшее существо! Что ты с ним сделал, что он взбесился?!- Ничего, Вить! Ты же знаешь, это мой кореш! А тут в него словно бес вселился! После этого заклинания!..- Так, Миша, стоп. Что еще за заклинание?- Рассказ мне прислали по электронке с неизвестного адреса. История очень интересная. По сюжету там два пацана из племени навахо, индейцы в общем, наслушались рассказов там всяких в резервации: про Вендиго, древних богов, войны племен, тотемы-ритуалы… Ну и решили провести свой ритуал, они ж – Навахо! Провели… Короче, с ними там начинает твориться всякая мистика, духи, трупы, оборотни. Очень хорошо текст написан, даже описание ритуала есть и тексты заклинаний. И еще плюс – он не публиковался никогда в Интернете, я пробовал найти. Короче, рассказ этот я решил озвучить для своего канала на «Ютубе». Все нормально было, вот только текст заклинания не давался мне: он, похоже, на каком-то индейском наречии, фиг поймешь, как его произносить. А у меня ж одноклассник в Сакраменто – Яник. Кинул ему по электронке текст, попросил помочь. Не знаю, где Яник в Калифорнии нашел навахо или как он там это сделал, короче - вот… - Миша полистал что-то на экране смартфона, нажал, и в комнате зазвучал голос на неизвестном языке: резкий, неприятный. Казалось, человек, записавший это, выкрикивал последние слова перед смертью, захлебываясь кровью. Голос замолчал, шипение наполнило комнату, затем щелчок – и запись оборвалась.Мишка сглотнул ком в горле и продолжил:- Я, когда это индейское заклинание произнес... Душман рядом спал в кресле. Слышу – завывание такое. Ну, знаешь, как коты умеют. Оборачиваюсь, а Душка мой вскочил в кресле, спину выгнул, прищурился, уши прижал и завывает так - низко, утробно. Он не делал так никогда, Вить! Добрейший котяра, а тут прям давит этим завыванием своим! Глаза жуткие, как будто в глазницах просто кровь скопилась, самих глаз и не видно вовсе.Мишка был реально испуган и сейчас заново переживал эту стычку с Душманом. Бледное лицо покрылось потом, невидящие глаза смотрели куда-то в пустоту, мимо меня:- Вить, я чувствую, что он вот-вот кинется на меня, а зверюга-то он здоровенный. Я таким беззащитным себя почувствовал в этот момент! Я ж в кресле, в руках нет ничего, вскочить не успею. А он меня будто держит этими кровавыми дырками вместо глаз. Морда страшная, угловатая какая-то стала. Завывание это… Но не шипит. И клыки не скалит. Как будто силы набирает, как конденсатор заряжается, и мелко-мелко так кончиком хвоста хлещет. А потом… Он прыгнул, Витя!***Человек и зверь замерли друг напротив друга. Человек - оцепенев от ужаса, зверь - готовясь к прыжку… Залитые кровью, невидящие глаза животного сочились слепой яростью, шедшей откуда-то глубоко изнутри. Что-то злое подчиняло себе все его существо, собирало мышцы, зубы, когти в единую стальную пружину. Зверь прыгнул, издав боевой клич, вцепился в лицо человеку и стал рвать ненавистную, трясущуюся от ужаса плоть…***Я смотрел на изуродованное Мишкино лицо, которое явно требовало немедленного вмешательства травматолога, на замотанные кое-как окровавленными бинтами руки… Это было страшно, но больше всего пугал Мишкин голос. Я слышал в нем надрыв чудом вырвавшейся из пасти хищника жертвы, и, чтобы как-то погасить нарастающую истерику, я спросил:- Миш, а как ты отбился-то? И где сейчас Душман?Мишка глянул на меня, в его глазах светился огонек безумия:- Ну, я руки успел вскинуть, как-то не дал дотянуться в полную силу до лица. Это он мне вскользь располосовал. А потом клыками мне в руку вцепился и кусок мяса вырвал. Вить, там под бинтами - в лоскуты все… Об стол я его ударил хорошо, попробовал навалиться сверху, прижать. А он вырвался, скотина, развернулся и опять прыгнул. Я встал уже, и получилось его ногой отбросить. Раз, другой… А он нападать не перестает, воет так замогильно и раз за разом в атаку. Чувствую, дело – труба! И вот, встали мы друг напротив друга, он назад даже отошел, для разгона, видимо. За моей спиной балконная дверь, я рукой шарю – ручку ищу и… Тут эта скотина прыгнула. С бешеной скоростью! А я уже не думал ничего, просто упал ничком и голову руками обхватил…***Человек и зверь замерли на миг, лицом к лицу перед последним прыжком. Человек окровавленный, тяжело дыша, прижимал к груди истерзанную руку, глаза заливала кровь из многочисленных порезов на лице. Зверь собирался в стальную пружину перед прыжком, желая только одного – снять скальп с этого воняющего страхом бледнолицего, прокусить ему яремную вену и пить теплую, густую, пульсирующую темными солеными фонтанчиками кровь. Он вложил все в этот прыжок: метнулся комком вековой ненависти, боли, ярости, жажды и…***- Слышу звон стекла надо мной и… Витя, он двойной стеклопакет пробил! Удар был такой силы, что Душка легко сквозь стекло балконной двери пролетел. А я ж в шоке, не понимаю, что произошло! Заглянуть-то на балкон ссыкотно, а лежать-то - так еще страшнее… Короче, собрался я с духом, выглядываю, а на балконе нет никого. Он с 12 этажа ушел!Ну, я пока до аптечки доковылял, перекисью все залил, перевязался как мог - полчаса прошло, успокоился немного. Пойду, думаю, гляну, где трупешник-то. Бросить так - не вариант, он клейменный же. Даже если соседи не сдадут, по клейму на меня моментально выйдут.Взял, короче, саперку с собой. Там ведь у нас палисадники с деревьями под балконом. Пока темно да народу нет, решил прикопать его. Выхожу, а в палисаднике пусто! Ни трупа, ни следов. Я малость прибалдел от страха. Потом чувствую взгляд с дерева. Голову поднимаю, а там глаза! Красные такие! Прямо в душу мне смотрят. И вой этот кошачий, на рычание переходящий.Потом он с дерева как сиганет на меня! А я лопатой размахнулся и со всей силы по нему треснул, прямо в полете.Витя, это саперка заточенная, и я точно по нему попал. Да таким ударом можно было березку молодую срубить. Я чувствовал, что хоть и плашмя - но попал! Сто процентов! Звук глухой был. От такого удара любой бы кони отбросил. А кот отлетел, потом встал - и за мной! Я лопатой в него запустил да как вперёд ломанулся!А куда бежать? Код на домофоне набрать не успею, растерзает меня Душка. Ну, я к машине, брелок-то сигнализации в кармане. Только слышу - Душман меня настигает. Ну, притопил я что есть мочи, успел кнопку нажать, в салон – нырь. Дверь захлопнул. Думаю - все, тут не достанет.Во дворе темно и пусто. Сижу в машине, по сторонам смотрю. Никого нет. Район-то наш на отшибе, как стемнеет – на улицах пусто. Тут меня дернуло фары включить. Лучше бы я этого не делал!Метрах в десяти впереди вижу Душмана. Он медленно идет прямо на машину и смотрит мне в глаза. А над ним вроде как облако небольшое: черное и с щупальцами. Щупальца извиваются и прямо к коту тянутся. Как будто контролирует оно Душмана. Меньше секунды я его видел в свете фар. А потом оно пропало, и Душман с разгона мне прямо в лобовое прыгнул! Гребаный триплекс как снаряд пробил! Хорошо, что не навылет, застрял наполовину. И, кажется, его это не волнует вовсе - он шипит, скалится и дотянуться до меня когтями пытается.Ну, пока он выбирался, я бегом в лифт успел забежать и домой. Потом вот тебе позвонил. В общем, не знаю, кто прислал мне это заклинание, только теперь в Душмана какая-то хрень вселилась, и он непременно меня убить хочет.- Вить, у тебя ствол есть? Может, ты его пристрелить попробуешь?- Ты с ума сошел? Я потом как отписываться буду? Дескать, применил табельное оружие в связи с возникшей угрозой жизни и здоровью - на меня кот напал! Миша, а может он у тебя заболел чем? Ну, бешенство там?- Во-первых, я его на улицу не выпускаю никогда, а во-вторых, у него все прививки сделаны. Нет у него бешенства, я уверен! Это все заклятие!- Ладно, не кипятись. У меня один историк есть знакомый, проходил по делу как-то. Не знаю, спец ли он по индейцам, но другого варианта точно нет. Давай-ка я ему твое заклинание скину, а утром позвоню, спрошу, что это такое.- Хорошо, только сегодня ты у меня ночуешь.- Лады, – видя Мишкино состояние, я не мог отказать другу, он реально был смертельно напуган. Да и потом – в травматологию его точно нужно свозить: тут без дюжины швов дело не обойдется.Оставался один вопрос, который беспокоил меня на тот момент:- Миш, а ты другану своему американскому звонил? Ну, который тебе эту гадость прочитал. Может, он что пояснит? Да и вообще, это звуковое сообщение какое-то странное, там с ним все в порядке?Миша испуганно поглядел на меня, отвел глаза в сторону и пробубнил:- Не отвечает он теперь на звонки, Вить, вообще. Вроде в социальных сетях светится «онлайн», а не отвечает. Ну, у нас разница во времени большая, может спит или нажрался там. Я позвоню еще, - Миша говорил это оправдываясь, как нашкодивший мальчишка перед участковым, пряча глаза и краснея. Мы оба прекрасно понимали, что с человеком, оставившим то голосовое сообщение, что-то случилось…***Скинув заклинание профессору Данилину, мы с Мишкой пошли на кухню. Я поставил чайник и вызвал такси.- Как самочувствие, Мишань?- Рука и лицо горят.- Не кисни. Сейчас такси подадут, и зашивать тебя поедем. А то будешь на Микки Рурка похож, в худшие годы…До приезда такси я пытался как мог подбодрить друга, мы успели сделать пару глотков чая. Миша пил, нелепо наклоняясь к кружке и прихлёбывая – видимо, кружку было больно держать искалеченными животным руками. А я думал, не опасен ли Душман для других людей. В демоническую версию все-таки до конца не верилось…Раздался звонок диспетчера, машина была у Мишкиного дома. Я попросил таксиста подогнать машину к самому подъезду и открыть переднюю дверь, затем вышел на улицу и огляделся по сторонам на предмет отсутствия Душмана.- Чисто, Мишань, давай в машину! - крикнул я в подъезд, и Мишка пулей запрыгнул на переднее сидение. Я сел сзади и, хлопнув дверями, такси рвануло в травматологию, которая находилась в другом конце города.Пока Мишку зашивали, я задремал в коридоре. На дворе занимался рассвет, когда мне позвонил профессор Данилин.- Да, профессор, слушаю вас… - сонно пробормотал я в трубку.- Виктор, где вы взяли этот текст?- Другу моему по электронке кто-то прислал.- Дело в том, что это и вправду написано на языке североамериканских индейцев, я скинул текст своему бывшему аспиранту... Он очень взволновался и просил вас немедленно приехать к нему.- Он что, разбирается в этом?- Да! Он просто маньяк в плане изучения истории коренных жителей Америки! Он долгое время жил в племени Навахо, проходил там обряд инициации или что-то в этом роде, мы его между собой «шаманом» в шутку называем.- Ммм, круто, - пробормотал я.- Не то слово, это очень круто! И он говорит, что заклинание, которое вы скинули... Оно очень серьезное. Это может стоить жизни тому, кто его произнес.- Он что, может нам помочь?- Шаман…, ну, Гарик, сказал, что знает, как избавиться от тотема убийцы.- От кого? - переспросил я, окончательно просыпаясь.- От того, кто, по всей видимости, охотится на вашего друга.- Давайте адрес, профессор.- Он живет на старой даче. Поселок Снегири, улица Садовая, дом 128, это не далеко и… Виктор, я очень Вас прошу, отнеситесь к вопросу серьезно, езжайте к нему как можно быстрее, – по голосу было слышно, что Данилин ни минуты не сомневается в правдивости рассказа Мишки, вот тебе раз! Похоже, влипли.- Огромное спасибо, профессор, до свидания!В этот момент из операционной, слегка пошатываясь, вышел аккуратно перевязанный Миша, а следом за ним хирург.- И все-таки, что за зверюга так серьезно потрепала вашего друга? – обратился ко мне хирург, протягивая ладонь, на которой лежал немаленький такой коготь.- Вот, посмотрите, что я извлек из разорванной руки пострадавшего. Это же на рысь целую тянет.- Да, действительно... Серьезный трофей, - посмотрел я на ладонь.- Доктор, разрешите нам взять это на память.- Не вопрос, забирайте.Я взял коготь и положил в карман.- От бешенства колоть будем? - глянул доктор на Мишаню поверх очков.- Кот был привит, и… Я уверен, что он не бешеный, - процедил Миша.- Ну, это как сказать... Судя по вашему виду, котяра взбесился не на шутку, -прищурился хирург, протягивая Мишане листок с назначениями. – Что с приказом «пять-шесть-пять» делать будем? - доктор уставился на меня, продолжая хитро щурить глаз. – Вы же в неофициальном порядке, как я понимаю, не при исполнении, и я обязан сообщить…- Доктор, а о чем заявление писать? О нападении кота? Это бытовая травма. Кот - его имущество, претензий у гражданина ни к кому нет. Вы же не сомневаетесь, что это именно кот? Вон и коготь извлекли. Давайте, закроем этот вопрос, а я заскочу к Вам на днях для окончательного урегулирования, – тут я хитро подмигнул ответственному эскулапу, – и, конечно же, лично прослежу, чтобы пациент посещал все перевязки в поликлинике по месту жительства.Хирург улыбнулся и скрылся за дверью своего кабинета. Я усадил Мишку на кушетку в коридоре больницы и, вызвав очередное такси, кратко поведал ему суть беседы с профессором Данилиным.- Дачный поселок Снегири... Это недалеко от моего дома, там километров семь, не больше, - произнес Мишка.- Да, я знаю. Бывал там, когда одного жулика брали.- Слушай, может этот аспирант – разводила какой-нибудь? Сейчас начнет мне ауру исправлять да чакры прочищать за деньги? - выразил скепсис Мишаня.- Профессор Данилин – очень серьезный человек, я давно с ним знаком. Мы привлекаем его как эксперта, когда дело хищения исторических ценностей касается. Он мне сказал пулей лететь к их «шаману», все очень серьезно! И если он рекомендует кого-то, значит это будет профессионал и зря трепать не станет, – отрезал я.***Место проживания аспиранта Гарика-Шамана мы отыскали спустя полчаса блужданий по кривым улочкам поселка Снегири. Его жилище оказалось на самом отшибе и соседствовало с необитаемыми участками, поросшими травой, в зарослях которой утопали развалины старых хибар.Дача отшельника имела обшарпанный, но обитаемый вид. Трава была скошена, и на лужайке, рядом со старым домиком, стоял настоящий вигвам. Перед вигвамом над костром висел котелок, в котором что-то бурно варилось. Весьма колоритный хозяин этой «резервации» вышел навстречу нашему такси.У него были длинные черные волосы с вплетённым пером, загорелая кожа, мокасины и старые потертые джинсы. Изо рта торчала дымящаяся трубка. Забавно было видеть такого персонажа в дачном обществе средней полосы России. Почему-то сразу вспомнились фильмы из детства «про индейцев», с Гойко Митичем.Расплатившись с водителем, мы вышли из машины и поздоровались с Гариком.- Я вас ждал. Проходите, пожалуйста, в дом, на улице оставаться опасно, – произнес «краснокожий» на очень хорошем русском языке, выдававшем в нем образованного человека, что заставило еще раз сдержать улыбку.Гарик был похож на отца, затеявшего игру «в индейцев» с детишками и на минутку отвлекшегося на разговор с соседом. Все было бы комично, если бы не голос «русского индейца», максимально серьезный и собранный, и вид забинтованного Мишки.- Почему опасно? – округлил глаза перебинтованный Михаил.- Рангивак уже идет сюда, – совершенно спокойно произнес Гарик.- Кто идет?! – выдохнул Мишка.- Проходите, я все расскажу вам в доме, – подталкивая нас и озираясь по сторонам, строго сказал Гарик. Было заметно, что ему самому хочется как можно скорее попасть в надежное укрытие.Старенькая дачная хижина внутри была вся увешана масками, амулетами, перьями и прочими предметами из мира бесстрашных представителей племени навахо. Дым из трубки Гарика смешивался с дымом каких-то благовоний и создавал совершенно дикий букет запахов. Жестом пригласив нас присесть на диванчик у зарешеченного окна, Гарик произнес:- Рангивак – это дух-убийца. Еще в доколумбовы времена шаманы племени навахо научились вселять его в животных при помощи заклинания. Обычно это животное являлось тотемом племени. Например, Ягуар или Волк. После обряда вселения Рангивака животное становилось совершенным киллером.Зверя, в которого вселился Рангивак, практически невозможно убить, но есть одно важное условие. Сразу после того, как Рангивак войдет в животное, ему надо указать цель. Для этого нужно произнести имя жертвы и дать зверю понюхать вещь, которая принадлежала тому, кого надо убить. Например, часть одежды, прядь волос или украшение.Если этого не сделать, то Рангивак начнет охоту на того, кто прочитал заклинание, и его невозможно будет остановить. Он обязательно найдет и убьет свою цель. Скрыться от него невозможно, тотем-убийца не ест, не пьет, не спит, он не сдохнет, пока не выполнит свою задачу.- Так это мой кот теперь должен меня убить? – Мишкин голос предательски дрогнул: кроме испуга, в нем таилась обида и жалость по отношению к Душману, Мишка искренне любил своего необычного питомца.— Это уже не Ваш кот. Вернее, он себя не контролирует, возможно даже – физически он мертв. А того, кто в него вселился, убить невозможно, и он обязательно доведет дело до конца! Теперь Вы – его цель, и очень скоро он будет здесь.– А если его из пистолета... – начал Мишаня.– Это бесполезно и неправильно, - прервал Гарик. - Даже если Вы его разрубите на части и спалите дотла, Рангивак просто переселится в другое животное и продолжит охоту на Вас. Но в этом случае все станет намного хуже – Вы уже не будете знать, откуда ждать удара.– И что же нам теперь делать? - вступил в беседу я.– Есть только один способ. Надо создать еще один тотем-убийцу и в качестве цели указать вашего кота.– Обалдеть! Они что, должны убить друг друга? – выдохнул Миша.– Нет, убить не получится, драться они могут вечно. Поэтому в момент схватки надо произнести заклинание трижды и в обратном порядке, тогда Рангивак покинет тотемы и вернется в мир духов. Вроде как деактивировать бомбу или процесс в системе завершить…– Я что-то не пойму, этот ваш Рангивак – он один или их много? - попытался уточнить я.– Эээ … Чтобы было понятнее для нашего уха, скажу словами из Библии: «Их легион».– Блин, ну я ведь просто рассказ озвучивал... Я не хотел никого вызывать...– Это все понятно, - перевел свой орлиный взгляд на Мишу Гарик, - только вот Рангиваку не важно, кто и с какой целью произнес заклинание. Он как компьютерная программа, запущенная незадачливым пользователем, как вирус-зловред. Ему настолько ненавистен род человеческий, что он с радостью будет убивать по первому же зову, а случайно прозвучало заклинание или специально – ему плевать, дверь-то Вы ему открыли и цель указали. Он бы с удовольствием убивал, направо и налево, но правила игры все-таки есть, цель должна быть одна, и потом процесс завершается.- Хорошо, и как же мы создадим этот… еще один тотем? – обратился я к Гарику.- Вы должны сходить на конечную остановку дачного автобуса. Там обитает стая бездомных псов. По пути купите в магазине кусок колбасы или несколько сосисок. Короче, ваша задача – привести мне сюда самого здорового пса. Он и будет вторым тотемом. Дальше я сделаю все как надо.- А сколько это будет стоить? – вдруг ляпнул Мишаня.Гарик посмотрел на него так, что Мишка вдавил голову в плечи и потупил взор.- Ребята, я ученый и посвященный в шаманы племени навахо, – ледяным голосом начал Гарик. – Я вижу, что кто-то сыграл с вами злую шутку, и мы вместе должны исправить эту ситуацию. Или Рангивак вернется в мир духов, или Вы, Михаил, умрете в ближайшее время. И заметьте, ваша смерть – самое простое решение вопроса: Рангивак уйдет, и еще одним не в меру любопытным блогером будет меньше.Я попробую решить вашу проблему, не задавайте дурацких вопросов и помогите мне.– Как?! – Мишка уже давно оставил свой скепсис и трепетно внимал словам странного аспиранта.– У вас есть что-нибудь, принадлежащее коту? Клок шерсти, игрушка, ошейник, все что угодно.– Коготь подойдет? – протянул я трофей Гарику.– Более чем, – деловито произнес он и положил коготь на какую-то специальную тарелочку.***С бездомным псом все вышло на удивление легко. За сосиски вся стая из шести бродячих собак была готова бежать за мной, хоть на край света. Вся сложность заключалась в том, чтобы прогнать лишних претендентов на должность тотема. Но я справился. Вожак сам выделился из стаи и отгонял соперников от лакомства, им доставались только крохи, упавшие с «барского стола».Уже через час у вигвама Гарика мирно дремал на привязи сытый беспризорный кобель, видимо считающий, что он очень удачно «поступил на службу» и обрел хозяина.– Прогнать Рангивака гораздо сложнее, чем его вызвать, изгнание может совершить только шаман, – с этими словами Гарик подошел к зеркалу и стал наносить на свое лицо узор кирпичного цвета, макая пальцы в плошку с какой-то густой пастой.Затем он надел ожерелье из когтей и зубов на шею и водрузил головной убор – накидку из шкуры волка. Если бы я увидел его в первый раз именно в таком виде, то был бы уверен, что это шаман индейского племени: настолько четко внешность Гарика вписывалась в образ гордого представителя племени навахо.– Я - Bilagaana, дийин племени, – положив руку на грудь, обратился к нам Гарик. - Такое имя дали мне вожди навахо. Теперь обращайтесь ко мне только так.Переоблачившись в шамана, Bilagaana попросил ни в коем случае его не беспокоить, после чего вышел на улицу и, усевшись на землю рядом с собакой, стал что-то бормотать на непонятном наречии, временами попыхивая трубкой.Мы с Мишкой задремали в домике. Я в кресле, а Мишка на диванчике. Бессонная ночь дала о себе знать.Проснулся я от того, что кто-то теребил меня за плечо.– Просыпайтесь, он уже здесь, – послышался голос разбудившего нас шамана.На улице стемнело, Bilagaana словно отлитый из бронзы стоял в полумраке комнаты.– Кто здесь? – спросонья переспросил Мишка.– Душман уже близко, пошли готовить второй тотем, – позвал Bilagaana.Рассадив нас полукругом рядом с бездомной собакой, шаман стал вызывать Рангивака. Все роли были расписаны. Bilagaana произносит заклинание, а Мишка должен назвать кличку кота и дать новому тотему понюхать коготь Душмана.Пламя костра совершало свой таинственный ночной танец, его блики, разрывая темноту ночи, плясали на наших лицах. Три человека сидели около пса, и шаман монотонно произносил заклинание.Казалось, что его слова вводят в транс не только нас, но и все окружающее пространство. Даже языки пламени двигались в такт произносимым на печальный распев словам чужого, непривычного слуху языка.Вдруг шерсть на собаке встала дыбом, глаза наполнились кровью, и зверь медленно встал на лапы.Это уже был не тот жалкий бездомный пес, заискивающе глядящий в глаза людям, выходящим из поселкового магазина. В свете костра стояло мощное существо, поигрывающее канатами мускулов под вздыбившейся пегой шерстью. Оскаленная громадными желтыми клыками пасть сочилась слюной и дышала зловонным паром, несмотря на теплую ночь, явно различимым в свете костра.Низкое и глухое рычание, которое он издал, было настолько жутким, что я еле сдержался, чтобы не рвануть в дом. Новый тотем обвел нас троих невидящим кровавым взглядом, полным звериной ярости. Мы буквально кожей почувствовали, что еще немного - и он разорвет нас в клочья, если не получит указаний насчет своей жертвы.Настал момент, когда Миша должен был протянуть псу коготь Душмана и произнести кличку кота вслух. Но Мишка окаменел от страха.Сам Рангивак, превративший пса в исчадие ада, медленно двинул прямо на нас. Пламя костра, горевшего за его спиной, дополняло картину, и казалось, что эта бестия выскочила в наш мир из огня преисподней.Чтобы протянуть руку навстречу этой твари, да что уж там, просто чтобы сделать вдох, требовалось собрать всю свою волю в кулак.– Давааай! – буквально прорычал я, глядя на застывшего от ужаса Мишку. Тот, обливаясь потом, медленно протянул уцелевшую руку вперед и разжал кулак. Тотем остановился и, не спуская с нас звериного взгляда, понюхал коготь.- Д-д-д-ушман, - заикаясь от страха, произнес Мишка.И в этот момент мы услышали дикий вой со стороны соседнего заброшенного участка. После чего на освещенную костром поляну перед вигвамом медленно вышел Душман.Мы думали, что предел страха был достигнут, когда Bilagaana сотворил из собаки «нечто», но, похоже, судьба приготовила нам еще не одно испытание в эту ночь, погружая нас в самые глубины темного первобытного ужаса.Ночь окружала площадку с костром, вигвамом и тремя сидевшими людьми плотным кольцом, за которым, казалось, в качестве зрителей замерли все демоны ада, наслаждаясь муками смертных.Нечто, вселившееся в мэйн-куна, сотворило из кота инфернальное создание. Перемены были настолько разительны, что облик Мишкиного «кореша» уже едва угадывался в этом существе.Душман стал больше, теперь он не уступал в размерах новому тотему. Его клыки торчали из оскаленной пасти, словно ножи. Искаженная яростью морда смотрела на Мишку залитыми кровью глазами. Чудовищные мускулы бугрились под рыжей, испачканной кровью и грязью шкурой демона.В какой-то момент он встал, наткнувшись на невидимую преграду, и яростно взвыл, в конце своего адского пассажа переходя на визг.Шаман выхватил из костра палку, макнул в какую-то темную массу. Головня зашипела, задымилась, источая головокружительное зловоние. Дийин размахнулся и швырнул палку под лапы существу, когда-то бывшему Душманом, открывая брешь в защите и одновременно давая преимущество «своему тотему».Пес напал первым. Бросок был настолько стремительным, что мы не уловили, как здоровенный кобель влетел в клубы фиолетового дыма и набросился на кота. Два демона в свете костра рвали друг друга на части. Вой, рык, визг, звуки ударов, треск ломающихся костей и рвущихся сухожилий. Жуткое ощущение охватило нас, сидящих на ночной поляне, будто мы присутствуем при крушении столкнувшихся лоб в лоб товарных составов, и вот-вот груда бьющегося и искореженного металла навалится на нас, не оставив и мокрого места. Но отвести глаза от этой титанической схватки уже не было сил.И вот собака вцепилась в горло Душману и трясла своей громадной башкой, стараясь сломать позвоночник, но тот подкатился под пса и коронным кошачьим приемом вспорол когтями задних лап, брюхо адскому псу. Густой запах крови и внутренностей разнесся над поляной.Горло Душмана было разорвано в тряпки. Хриплые сипы вырывались уже прямо из трахеи, но самым жутким было то, что никакие, даже самые ужасные, раны не могли остановить этих тварей. Они продолжали рвать и метать, уничтожая свои земные тела, несмотря ни на что.Безумная атмосфера демонической битвы, разворачивающейся у нас на глазах, так ошарашила, что я почувствовал себя маленьким испуганным ребенком, которому хочется забиться под одеяло и лежать, боясь пошевелиться.В какой-то момент я услышал шамана – он вскочил и выкрикивал заклинание. И без того трудный язык навахо, звучавший к тому же «задом-наперед», уже не воспринимался человеческим слухом как слова.Затем он шагнул к костру, выхватил из огня горящую палку и швырнул ее прямо в сцепившихся в клубок тотемов. Они вспыхнули так, словно были облиты бензином. Но и это не остановило битву. Уже полыхающие зверюги продолжали с ревом уничтожать друг друга, пока земля не поглотила их.Почва просто разверзлась и сомкнулась вновь, когда этот огненный клубок провалился.Тишина, которая наступила в этот момент, оглушила нас. Потом из ночных ветвей каркнула ворона, и шаман, дийин Bilagaana, повернувшись к нам, произнес:- Все, Рангивак ушел в мир духов.Облегчение, которое мы испытали в тот момент, сложно с чем-то сравнить. Ноги сделались ватными, и захотелось поскорее оказаться дома.***Мишка позвонил мне, когда ему сняли швы. Ту историю и озвучку к ней он удалил, а адрес почты, с которой ее прислали, заблокировал.Его американский друг Яник больше на связь не выходит. Так сложились обстоятельства, или реально сообщение от него пришло с того света, мы уже никогда не узнаем.Мишка говорит, что чувствует себя хорошо. Только вот какая-то большая черная ворона его донимает. Прилетает, усаживается напротив его окна и смотрит. Не по-доброму так, будто ждет чего-то…

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