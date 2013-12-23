Ночная прогулка

Новость отредактировал YuliaS - 17-04-2019, 16:36

Матвеевский Просмотров: 153 Комментарии: 8 +7 17-04-2019, 16:36 by

Становится темно и холодно. Вечер тихо бродит по улицам и всматривается желтыми глазами в окна домов. Город лениво засыпает. Бесстрастная луна, лелеющая вечность, наполняет улочки призрачными бликами.Темный маленький силуэт в старинной шляпе скользит по мостовой. Лилли (вы же ее узнали?) останавливается у залитых светом витрин, любуется огоньками. Хор ночных шорохов не пугает девочку, ведь она является частью подлунного мира. Ее ночные странствия не имеют особенной цели. Но сегодня она пережила необычное приключение.На свете существуют люди, которым тьма дарит крылья. Днем они влачат жалкое существование, а ночью кровь в их жилах вскипает. Таким был и Поль. Обычный бруклинский клерк долгими часами ждал рождения сумерек. Лишь луна проявляла его сущность. Он становился подлинным Демоном. Ночью его опьянял запах неуязвимости.Под черными крыльями старого плаща он прятал громоздкий футляр от контрабаса. Футляр всегда оставался пустым. В нем так удобно хранить добычу! Сверкая стеклышками пенсне Поль бродил по тускло освещенным улицам, и искал идеальную цель. Чаще всего ему приходилось довольствоваться маленькими попрошайками. Ночью простых детей не так уж легко найти! После этих грязных созданий он долго оттирал черный футляр, но что поделать? Уникальная коллекция прекрасных сувениров росла. Каждый экземпляр хранил память о маленькой душе, боли и о невероятном наслаждении… Каждый сувенир оставался его сокровенной победой.Сегодня Полю очень повезло. Своим чутким зрением (в темноте Поль видел не хуже кошки) он приметил прелестную малютку, невесть как оказавшуюся на вечерних улицах. Девочка была одета аккуратно, но старомодно. Это, пожалуй, даже добавляло перчинки к ночному приключению. О, эта девочка будет для Поля особенной! Она станет настоящим бриллиантом в его коллекции.— Здравствуй, милое дитя, — сказал Поль ласковым голосом.Девочка подняла на него огромные глаза, в которых отразилась полная луна, и застенчиво улыбнулась. Только ее щечки сохранили бледность. Неужели больная?— Здлавствуйте, сэл.Малютка очаровательно картавила. Поль решил, что если она и больная, то ничего страшного. Коллекции это не помешает.— Как тебя зовут?— Лилли.— А меня Поль.— Плиятно познакомиться. А что это такое большое у вас в луках?— Это контрабас. Я музыкант. Возвращаюсь с репетиции.Девочка нерешительно улыбнулась, а Поль продолжил:— Лилли, я хочу показать тебе котяток. Хочешь на них посмотреть?— А погладить их можно?— Я даже подарю тебе любого.Бледное личико Лилли просияло. Удивительно легко складывалась беседа. Полю очень повезло с наивной глупышкой.— А где живут котятки?— У меня дома. Это совсем недалеко. Пойдем!Пока Поль искал подходящую подворотню, девочка задавала глупые вопросы про котяток, на которые он отрывисто отвечал:— Сейчас сама увидишь.Вот и подходящий темный закуток. Дыхание Поля стало тяжелым, прерывистым. Демон окончательно проснулся.— Нам сюда.В жизни иногда случаются неожиданности. Зайдя в абсолютно пустую подворотню, Поль в полной тишине почувствовал кожей затылка ледяное дыхание. Чьи-то стальные пальцы сжали его предплечье. Глаза Поля бешено вращались, горло пересохло. Вместо крика из него вырвался сдавленный скрип. Он не понимал, что происходит. Тишину прервал низкий глухой голос, звучащий как на старой пластинке.— Привет, Лилли. Познакомь меня со своим новым другом.Девочка обернулась и весело ответила страшному голосу:— Лунной ночи, мистел Ламбелт. Дядя Поль обещал показать мне котяток.— Котяток… У меня идея, Лилли. Ты ведь живешь недалеко, принеси нам своего знаменитого пирога, которым ты обещала меня угостить. Мы с дядей Полем подождем тебя тут.Девочка послушно отправилась куда-то. Поль ощутил отчетливый запах крипты.Лилли очень торопилась. Ей хотелось произвести впечатление на своего нового друга кулинарным мастерством. Вообще-то, готовить у нее получалось не очень хорошо, но в этот пирог она вложила всю свою душу.Вернулась в подворотню девочка быстро, но нашла там только мистера Ламберта. Он ждал ее в своем дырявом, перепачканном землей фраке. Рядом с ним стоял громоздкий футляр дяди Поля. Ей показалось, что футляр стал каким-то грязным и раздутым.— А где дядя Поль?— У него появились неотложные дела. Он попросил меня присмотреть за своим контрабасом.Лилли грустно вздохнула.— Не печалься. Он когда-нибудь попробует твой пирог. Лилли, ты же знаешь, смотритель не разрешать нам гулять после 3 утра. Предлагаю пойти ко мне. Мисс Уиллкок давно хотела попробовать твой пирог.Мистер Ламберт украдкой спрятал пенсне, испачканное чем-то красным в карман, поднял потяжелевший футляр и повел повеселевшую девочку к ограде Грин-Вуд.

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