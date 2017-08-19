Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

"Луна, подруга – страсть моя"

Луна, подруга – страсть моя…
Пленишь, зовёшь и возбуждаешь!
Из недр души второе «я»
Неумолимо пробуждаешь…

Растут клыки, вскипает кровь,
Трещит по швам моя одежда.
Безумно больно! Вновь и вновь
Кости трещат. И нет надежды

Собой остаться в эту ночь –
Поля, леса… Я мчусь стрелою!
Сомненья, страхи – ушли прочь,
Бегу, петляя, за тобою…

Журчит ручей. А рядом дом,
С цепи срывается собака!
Предупреждая о плохом,
О волке… Глупая, однако…

Один удар! И тишина…
Вскочили люди в страхе жутком,
Ведь завтра съест меня вина
За эти страшные поступки!

Но для тебя на всё готов,
Моя Луна, моя подруга!
Забрался в дом моих «врагов»
Убил их всех, загнавши в угол…

Услышал плач. Издавши рык,
Сорвал с петель большие двери,
Застыл в проёме я на миг!
Убить ребёнка? Заблестели

От жажды крови вдруг глаза!
Она затихла… Холодна.
По шерсти катится слеза…
Довольна мной, моя Луна?

Но ты молчишь, рассвет нагрянет,
Как и всегда – исчезнешь вновь.
Очнусь в лесу… Всё как в тумане,
Ты предала мою любовь…


"Луна, подруга – страсть моя"

Сегодня, 11:37 by QustoПросмотров: 23Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Луна оборотень ребёнок любовь авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:35
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1937|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 672
Паша молодец! Паша хорошо пишет, прям в точку! Очень стильно и я бы сказал проникновенно составлен слог стиха! А фото так вообще крутое! braavo +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.