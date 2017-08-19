Луна, подруга – страсть моя…

Пленишь, зовёшь и возбуждаешь!

Из недр души второе «я»

Неумолимо пробуждаешь…



Растут клыки, вскипает кровь,

Трещит по швам моя одежда.

Безумно больно! Вновь и вновь

Кости трещат. И нет надежды



Собой остаться в эту ночь –

Поля, леса… Я мчусь стрелою!

Сомненья, страхи – ушли прочь,

Бегу, петляя, за тобою…



Журчит ручей. А рядом дом,

С цепи срывается собака!

Предупреждая о плохом,

О волке… Глупая, однако…



Один удар! И тишина…

Вскочили люди в страхе жутком,

Ведь завтра съест меня вина

За эти страшные поступки!



Но для тебя на всё готов,

Моя Луна, моя подруга!

Забрался в дом моих «врагов»

Убил их всех, загнавши в угол…



Услышал плач. Издавши рык,

Сорвал с петель большие двери,

Застыл в проёме я на миг!

Убить ребёнка? Заблестели



От жажды крови вдруг глаза!

Она затихла… Холодна.

По шерсти катится слеза…

Довольна мной, моя Луна?



Но ты молчишь, рассвет нагрянет,

Как и всегда – исчезнешь вновь.

Очнусь в лесу… Всё как в тумане,

Ты предала мою любовь…