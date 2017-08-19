"Луна, подруга – страсть моя"
Луна, подруга – страсть моя…
Пленишь, зовёшь и возбуждаешь!
Из недр души второе «я»
Неумолимо пробуждаешь…
Растут клыки, вскипает кровь,
Трещит по швам моя одежда.
Безумно больно! Вновь и вновь
Кости трещат. И нет надежды
Собой остаться в эту ночь –
Поля, леса… Я мчусь стрелою!
Сомненья, страхи – ушли прочь,
Бегу, петляя, за тобою…
Журчит ручей. А рядом дом,
С цепи срывается собака!
Предупреждая о плохом,
О волке… Глупая, однако…
Один удар! И тишина…
Вскочили люди в страхе жутком,
Ведь завтра съест меня вина
За эти страшные поступки!
Но для тебя на всё готов,
Моя Луна, моя подруга!
Забрался в дом моих «врагов»
Убил их всех, загнавши в угол…
Услышал плач. Издавши рык,
Сорвал с петель большие двери,
Застыл в проёме я на миг!
Убить ребёнка? Заблестели
От жажды крови вдруг глаза!
Она затихла… Холодна.
По шерсти катится слеза…
Довольна мной, моя Луна?
Но ты молчишь, рассвет нагрянет,
Как и всегда – исчезнешь вновь.
Очнусь в лесу… Всё как в тумане,
Ты предала мою любовь…
Пленишь, зовёшь и возбуждаешь!
Из недр души второе «я»
Неумолимо пробуждаешь…
Растут клыки, вскипает кровь,
Трещит по швам моя одежда.
Безумно больно! Вновь и вновь
Кости трещат. И нет надежды
Собой остаться в эту ночь –
Поля, леса… Я мчусь стрелою!
Сомненья, страхи – ушли прочь,
Бегу, петляя, за тобою…
Журчит ручей. А рядом дом,
С цепи срывается собака!
Предупреждая о плохом,
О волке… Глупая, однако…
Один удар! И тишина…
Вскочили люди в страхе жутком,
Ведь завтра съест меня вина
За эти страшные поступки!
Но для тебя на всё готов,
Моя Луна, моя подруга!
Забрался в дом моих «врагов»
Убил их всех, загнавши в угол…
Услышал плач. Издавши рык,
Сорвал с петель большие двери,
Застыл в проёме я на миг!
Убить ребёнка? Заблестели
От жажды крови вдруг глаза!
Она затихла… Холодна.
По шерсти катится слеза…
Довольна мной, моя Луна?
Но ты молчишь, рассвет нагрянет,
Как и всегда – исчезнешь вновь.
Очнусь в лесу… Всё как в тумане,
Ты предала мою любовь…
Сегодня, 11:37 by QustoПросмотров: 23Комментарии: 1
Ключевые слова: Луна оборотень ребёнок любовь авторский стих