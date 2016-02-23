Марципан

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:15

Причина: Авторская стилистика сохранена

Матвеевский Просмотров: 38 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 13:15 by

Кто-то бродит по извилистым ночным улицам. Зеленоватые отсветы газовых фонарей мелькают то здесь, то там. Сгущаются сумеречные тени, сотканные из тумана. Из тумана же появляется и игрушечная повозка, запряженная игрушечной лошадкой. Повозка тихо скрипит, плывя над мокрой мостовой, и заканчивает свое ночное шествие за поворотом.Повозкой правит потертый плюшевый кролик во фраке. За спиной колоритного кучера сидит маленькая леди лет пяти по виду. Ее зовут Лилли Мэй. Ее причудливый, старомодный наряд напоминает наряд куклы. Она и сама похожа на куколку. Только сильно потрепанную. На ее бледном личике застыли восковой блеск и отражение иллюзии прошлого.— Мистл Клолик, — шепчет Лилли Мэй. — Давайте домой…Кролик почтительно прикладывает плюшевую лапку к груди и разворачивает повозку. Лилли Мэй стесняется своей картавости, но разве можно стесняться верного друга?Лилли Мэй уже очень давно живет в старом, заколоченном доме одна. Ну почти одна. Компанию ей составляет Мистер Кролик, фарфоровая Аннабель и сверчок Леопольд. Леопольд редко приходит пить чай, но его дружеский стрекот наполняет жилище маленькой хозяйки уютом.Девочка иногда задумывается о том, почему взрослые оставили ее совсем одну в старом доме. Когда-то она заболела. Ей было очень жарко. Мама напевала колыбельную и гладила по лицу. Было щекотно. Лилли Мэй заснула. А проснулась уже одна. Сколько же времени прошло? Считать Лилли Мэй уже умела, но длинная череда ночей и дней не поддавалась счету. Дом ветшал, скрипел и покрывался паутиной. Взрослые в нем не появлялись.Гулять маленькая леди отваживается выезжать только в сумерках, когда на улицах города пусто. Взрослые почему-то странно ведут себя, когда видят ее и Мистера Кролика.Вот уже и дом недалеко. Только что это за звуки? Протяжная, хрустальная мелодия звучит невероятно красиво. Какой-то старый человек играет на свирели. Кто же это?Он выпил уже достаточно сегодня. Домой идти совсем не хотелось. Октябрьская луна застенчиво пряталась за облаком. Ламберт решил немного поиграть. Он достал свою потертую свирель, прошедшую с ним и огонь и воду, и заиграл.От дорожки поднимались туманные клубы, а воздух был пропитан легким запахом спящего города. Музыкант не сразу заметил появление маленькой фигурки. Фигурка вслушивалась в мелодию и начала кружиться.Музыкант прекратил играть и вопросительно посмотрел на девочку. Девочка осторожно подошла ближе. Она была крошечной и бледной, будто сотканной из окружающего тумана.Девочка сделала неловкий книксен, как полагалось воспитанной леди, и робко спросила:— Сэл, у вас не найдется конфеты?Если бы девочка могла покраснеть, она бы покраснела. Спрашивать у незнакомых конфеты неприлично, но что делать, если уже очень давно никто не предлагал тебе конфет?Музыкант нахмурился, порылся в кармане и нашел потрепанный марципан.Конфета немедленно была съедена, а маленькие, липкие пальчики стыдливо спрятались за пышной юбкой.— Сэл, а не хотите ли зайти ко мне на чай?Отчего бы не зайти?Мистера Ламберта (так звали музыканта) удивить чем-либо было крайне сложно. Но игрушечной повозке с кроликом это удалось. Впрочем, встреча с Лилли Мэй и сама по себе была странной.В доме мисс Мэй было темно и сыро, но хозяйка явно не придавала этому значения. Она беззаботно провела Ламберта в гостиную, где пылилось множество различных диковинок, освещенных тусклым каминным светом.Треснувший золотой кубок стоял на большом столе, над которым темные настенные часы отмеряли давно остановившееся время. На полке хмурилась гипсовая Паллада. Где-то за стеной пищали мыши и стрекотал сверчок. Ветер завывал в трубе, а отсыревшие доски скрипели на все лады.На маленьком столе, бывшем, по всей видимости, когда-то столиком для визиток уже была расстелена дырявая скатерть. За столом сидел давешний кролик и фарфоровая кукла. Она, впрочем, признаков жизни не подавала. Мисс Мэй торжественно вынесла поднос с игрушечным чайником и крохотными чашками. В центр стола горделиво была поставлена вазочка с чем-то зеленоватым.Ламберт сделал вид, что пьет невидимый чай и поблагодарил хозяйку за угощение. Она смущенно улыбнулась и попросила сыграть что-нибудь.Ламберт достал свирель. По темной гостиной заструились чарующие звуки. Мисс Мэй сложила крохотные ручки на коленях, и сосредоточено слушала музыку.— Вы еще плидете? — в вопросе читалась робкая надежда.— Разумеется. Каких конфет ты хочешь в следующий раз?Что такое дружба? Лилли Мэй теперь может ответить так: «Навелно, это когда тебе плиносят малципан, а ты угощаешь длуга чаем. И вам холошо. И ты тепель не одна».

Ключевые слова: Призрак музыка игрушки старый дом видение одиночество авторская история

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