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Пытка зерном

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:17

Причина: Авторская стилистика сохранена

radiolex Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:17 by

Андрей завернул за очередной угол. Безымянная улица. Слева гаражи и узкоколейка, справа старые, деревенского типа домики, за ними виднелись панельные дома. Улица была неопрятная, мрачная, очень темная. По бокам улочки росли высоченные тополя, посаженные в незапамятные советские времена, а гаражи всем своим видом говорили – уйди прочь. Вся в колдобинах, гравийка шла вперед, сверкая осенними лужами. Андрей привык шагать по этим страшным подобиям улиц. Он жил здесь, родился в этом районе. Это был самый неблагополучный район города, и даже несмотря на это, Андрею нравилось это место. Тут частно находили трупы бомжей и пьяниц, а три года назад на заброшенном цеху хлебокомбината погибла девочка. Можете себе представить, что происходило в этой районе в девяностые годы.Андрей любил писать. Он писал о разном: о жизни, о тщетности бытия, о своем районе тоже писал. Писал о том, как хорошо жить в его стране, в его городе, о том как приятно купаться в речке летом в деревне. Он писал обо всем. И его любимой порой года для этого занятия была осень. Вот и сейчас, знойными осенними деньками, Андрей регулярно выходил из дому и ходил по таким вот улочкам в поисках вдохновения. Вдохновением могло быть что угодно – мокрое белье, развешанное на улице, дома, желтые листья, парк, старые Москвичи и ЗИЛы, городская речушка и берег, холодный сентябрьский ветер, дымящие трубы заводов и, конечно же, элеватор. Элеватор был особенным местом для Андрея, в честь него и был назван Заводской район.Город Андрея был относительно молодым и строился вслед за большим химическим заводом. Но поскольку завод этот находился в километре от города (не только по экологическим соображениям), то он не являлся районом города, при том что население не превышало 50 тысяч. Поэтому хлебокомбинат стал основоположником Заводского района в городе. Вскоре его окружали другие более мелкие заводы: ремонтный, ЖБИ, две ПМК, небольшой мясокомбинат.Андрею нравился элеватор хлебокомбината, особенно осенью. Было такое чувство, будто он своими огромными серыми цилиндрaми силосов скребет, раздирает свинцовые облака, со скрежетом металла дрожит, издает грохот машин, сотрясает землю своими облезлыми цехами с выбитыми окнами. И эти огромные стаи ворон, ищущих зернышки, залетающих в эти самые разбитые окна внутрь элеватора, протыкая и пронизывая его тело насквозь. А элеватор рычит от боли, издавая редкие, но гулкие звуки по всему району. Такие звуки, будто каждый раз падает на бетонный пол огромное металлическое сердце. Пока что вороны побеждают. Уже половина всего хлебокомбината стоит заброшенная, остальная половина еле работает. Но слишком смелые вороны и не подозревают, что прилетая внутрь, пронизывая внутренности громадного железобетонного чудовища, впиваясь в сердце, они совершают ошибку. Приземляясь внутрь огромных зерновых хранилищ – силосов, которые с виду напоминают огромные бочки, вороны зачастую подвергаются ответному удару.Так в народе прозвали явление, когда тело элеватора засасывает птиц и крыс внутрь себя, поглoщая их тушки горами зерен. Элеватор засасывает их все глубже и глубже в зерновой ад, откуда им уже никогда не суждено выбраться. Мальчик часто рассуждал об этом. О том, как птицы, лакомясь элеваторным зерном, сами того не подозревая погибают. Потому что даром не дается ничего. И Андрей это понимал. Он думал об этом слишком часто. Когда шел по улице в магазин – он думал о пытке зерном. Когда играл в телефон на перемене в школе – он думал о воронах. Когда засыпал – ему снился бледный, мрачный, страшный силуэт элеватора. Да и само слово элеватор пугало Андрея. Что-то в нем есть резко отталкивающее, чуждое русскому духу. Смертельное.Элеватор поглощал не только мелких птиц и грызунов. Редко, очень редко, в ловушку может попасть и пища покрупнее. Жертва обстоятельств. Жертва, которая и строила этот чудовищный, древний механизм. Жертва, руководящая этим зерновым арнавалом смерти. Человек. Строитель, вахтер, рабочий, сторож. Любой человек – это жертва завода. Конечно же, Андрей не раз думал об этом. И естественно, естественно, он знал, что элеватор поглощает людей. Было лишь два вопроса – как и как часто. Нет, нет. Конечно, вопросов было тысячи. Но главных. Первостепенных. Всего двa. Это были самые зубодробительные, и в то же время самые простые вопросы, над которыми Андрей ломал голову вот уже год. Простые, как дважды два, и в то же время такие манящие и интересные.Вот уже 36 лет прошло с тех пор, как погиб один из работников элеватора и хлебокомбината. Пусть у него не будет имени, но у него будет буква. Его звали Д. Это случилось в далеких 70-ых, когда при Брежневе жилось если не отлично, то хорошо-средне-терпимо. В тот год городскому хлебокомбинату и, собственно, элеватору исполнялось всего 8 лет. Молодой город, молодой завод, молодые люди и свежий взгляд на вещи. Трава зеленее, солнце ярче, и жизнь лучше. Но вот, завод постигла беда. На ночной смене элеватора погиб рабочий Д. Причину смерти никто узнать не смог, само проиcшествие пытались скрыть, но в итоге новость была опубликована через два дня после смерти Д. По слухам, работника нашли ранним утром 18 августа, когда разгружали зерно из силоса под номером N второй секции в грузовики. Высыпали, высыпали – в итоге тело мертвого Д. закупорило бункерное отверстие. Подняли волнение, пришлось распиливать бункер. Уже к 12 Д. был извлечен из бункера. Вскрытие показало, что внутри у Д. обнаружили килограммы зерна, значительное количество находилось в желудке и легких. Работник по неосторожности упал в технологическое отверстие для россыпа зерна внутрь силоса. Странно то, что до проиcшествия, завод неоднократно проходил проверки на отлично, и ко всем проемам были прикручены прочные решетки. И это лишь одна из баек про элеватор смерти.Андрей остановился и бросил очередной взор на бетонного монстра. За его спиной – рюкзак, в руках – телефон. Сегодня он идет исследовать заброшенные цеха хлебокомбината в одиночку. В его планах – посещение второй секции силосного комплекса.Кто знает, с каким гостеприимством встретит исследователя элеватор. Одно известно – в конце концов всех постигнет Пытка зерном...

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