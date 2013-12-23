Что за странное место?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:33

Wasser Просмотров: 179 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:33 by

Коллегу зовут Михаил. Тогда он только закончил училище и, не имея желания работать по специальности, устроился работать администратором в небольшой компьютерный клуб.Новая работа вполне устраивала парня, главным образом потому, что рабочее место располагалось недалеко от дома - всего 15 минут ходьбы. Да и график очень удобный - неделя через неделю. Работал он до 24:00.Компьютерный клуб располагался в спальном районе, прямо в здании полузаброшенного детского сада. Чтобы добраться домой, Михаилу нужно было всего-то обойти гаражи и пройти по тихим и малолюдным улочкам два квартала.В ту ночь Миша, как всегда, обошел здание клуба, запер все выходы и направился в сторону гаражей.День выдался тяжелым, и парень был погружен в свои мысли, не замечая ничего вокруг.Миновав гаражи, ему нужно было пройти через частный сектор (улочки, где были только небольшие одноэтажные дома), фонарей там, само собой, не было, и Михаил подсвечивал себе фонариком на телефоне. Со временем он заметил, что идет довольно долго, а улица все не кончается, но, списав все на усталость и заметив отблески от фонарей впереди, парень прибавил шаг.Добравшись до источника света, Миша очень удивился, так как вместо родной многоэтажки он увидел сквер, за которым виднелись другие частные дома. Михаил подумал, что никакого сквера здесь быть не может, так как он живет в этом районе с детства и знает его вдоль и поперёк.Любопытство взяло верх, и он направился к парку.Сквер выглядел бы вполне обычным (деревья, лавочки, клумбы), если бы не статуя в центре. Это была женщина в длинном одеянии, с волосами, скрытыми под покрывалом. Ее руки были сложены перед грудью - как будто в молитве.По странной причине статуя наводила жуть на парня, и он поспешил прочь. Михаил решил опять вернуться к гаражам, так как подумал, что свернул не туда. Дойдя до места, где, по идее, должны быть гаражи, он увидел, что вместо них стоит церковь, окруженная старым и ржавым забором, а за церковью виднеется железнодорожная насыпь, и начинается пустырь.Тогда он, уже немного паникуя, решил снова пройти по улице, по которой пришел от сквера. Пустые улицы и незнакомая местность наводили на парня страх, но, к его счастью, он увидел мужчину, который, наверное, тоже возвращался с ночной смены. Михаил попросил у него закурить и спросил, как называется эта улица. Работяга сказал название той улицы, по которой Миша ежедневно возвращался домой. Он поблагодарил его и поспешил вперед. Через пару минут Михаил увидел свою родную многоэтажку с привычными разбитыми лавочками и ночным ларьком.Придя домой, он долго не мог уснуть - все думал, куда он попал той ночью, так как никаких парков и церквей в его районе нет, да и сам район находится не на окраине города, а почти в центре.Потом Михаил не раз пытался найти странный сквер и церковь, но безуспешно. Даже смотрел через Google Earth, но в его городе не существовало подобного места. Коллегу до сих пор волнует вопрос: где же он тогда побывал?

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