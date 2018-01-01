Марионетка. Часть восьмая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:13

Mr. D Просмотров: 18 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:13 by

Возвращение.Хлипкая дверь вкупе со стулом грозили очень скоро разлететься и впустить в подвал свирепых монстров. Я был очень удивлен, почему дверь вообще выдержала первый удар. Видимо, узость коридора не давала монстру набрать достаточную скорость при разбеге. А когда прогремел второй и за ним третий, я отчетливо ощутил, как лапы монстра смыкаются на моей шее, впиваясь ржавыми гвоздями в горло.Саша рыдал и сопротивлялся, его сестра визжала где-то сзади, Вадик звал меня, торопил. Все звуки вдруг пропали. Я видел лишь свои руки и ревущего толстяка, которого они пытались сдвинуть с места. Гадостная книга оттягивала футболку. Слева глухо затрещала древесина – дверь вот-вот поддастся.Господи, пусть нас тут уже не будет, когда это случится.Я все продолжал тянуть Сашу за руку. Его туша с каждым рывком сдвигалась на несколько миллиметров. Саша сопротивлялся и пытался вырваться. В крике Вадика уже слышалась истерика.– Да вставай ты, свинья! Мы все из-за тебя тут умрем! – у меня появилось желание хорошенько вмазать Саше, чтобы привести его в чувства. И тут он поднял на меня красные от слез глаза и произнес слово, которым и определил свою судьбу.– Отпусти, – твердо. Без сомнений. Спокойно и окончательно.И я отпустил.Дверь разлетелась в щепки.Я пулей полетел к черному квадрату. В висках стучало, по лицу струился пот. Тенебрис острыми уголками впивался в живот. Позади раздался рев зверя. Меня встречало полное недоумения и претензии лицо Вадика.Надеюсь, однажды ты сможешь понять меня.На полной скорости я повалился на пол: рана в ноге не вовремя дала о себе знать. До двери я докатился кубарем и насколько смог быстро скользнул в проем.Перед тем как закрыть дверь, я увидел сцену, которая навсегда въелась в мою память. Позже она много раз разбудит меня среди ночи.Полный смирения и покорности Саша стоит на коленях, а монстр одним махом отсекает его голову. Кровь фонтаном бьет вверх и впитывается в гнилые доски. Его голова, будто кочан капусты, с глухим стуком падает на пол и катится по доскам. Этот звук я тоже запомнил навсегда.Еще я успел заметить, что тварей было всего две. Видимо, Старик сделал свое дело и остальные сейчас пытались устранить последствия.Но еще был вариант, что ничего у Старика не вышло и сейчас он, связанный по рукам и ногам, встречает ужасные последствия своей измены. Этот сценарий я гнал из головы. Сейчас мне нужно быть сильным. Сейчас я должен верить в победу. Любой ценой я выведу нас из этого проклятого дома.– Ты с ума сошел?! – завопил Вадик, перекрикивая рев сестры Саши. – Ты же его УБИЛ!– Послушай… – начал я и ощутил, как нижняя губа вспыхнула болью. Видимо, Вадик принялся махать руками в темноте в надежде задеть меня. И ему это удалось.Я сделал шаг назад, избегая новых ударов, и схватил Вадика за руку. Затем притянул его к себе и развернул, обхватив рукой его шею. Побрыкавшись немного, он понял, что не вырвется и успокоился, но не перестал выкрикивать ругательства в мой адрес.– Да замолчи ты! – поток ругательств прекратился. – А теперь слушай внимательно, времени у нас почти не осталось. Саша бы погубил нас всех. Это ты понимаешь? – долгая пауза, затем слабый кивок. – Хорошо. Он сам выбрал свою судьбу. Да, выбор глупый и безрассудный, может быть, но что поделать? А теперь, если хочешь еще раз увидеть родителей, вставай, бери девочку и старайся не отставать от меня.Я осторожно отпустил Вадика, и он без слов посадил девочку себе на спину, успокаивая ее. Я слабо видел его лицо, но заметил на нем борьбу злобы со смирением. Затем я вынул из кармана клочок бумаги, который мне дал Старик перед уходом. Это была своего рода карта, которую он, видимо, изготовил очень давно, чтобы ориентироваться в катакомбах, а затем, когда запомнил все коридоры, сунул в карман за ненадобностью. Я быстро наметил путь и пошел вперед. И тогда до моих ноздрей долетел слабый запах дыма. Вместе с ним появилась и слабая надежда.Шли мы очень быстро, почти что бежали. В коридорах, похожих друг на друга, было трудно ориентироваться. С каждым шагом я все точнее понимал: мы заблудились. Сзади слышалось тяжелое дыхание Вадика. Мы оба запыхались, легкие горели. Температура в катакомбах явно повысилась, а запах дыма, постепенно заполнявшего катакомбы, душил нас.– Похоже, нам суждено умереть в этом доме, – просипел Вадик с большими паузами между словами. Я не хотел этого признавать, но, похоже, он был прав.Я так старался найти выход, что совсем упустил кое-что из вида: девочка больше не плачет. Да и вообще очень давно она не издает никаких звуков. От предположений у меня похолодело в груди, но останавливаться было нельзя. Любая остановка уничтожит все шансы выжить.Пот заливал глаза, в голове шумело. Расплывчатым взглядом я вглядывался в карту. Ноги будто превратились в вату, очень хотелось спать. Я оглянулся и увидел Вадика, плетущегося за мной. Он натыкался на стены и кашлял, а на спине у него подпрыгивало тело девочки.Посмотрев на одну из стен, я вдруг заликовал. На углу был неровно выведен черной краской крест. Ровно такой же, который обозначал выход на карте.– Мы дошли, – голос слабый и далекий. И я повторил уже громче. – Мы дошли!Прямо за углом коридор упирался в стену, к которой была приставлена лестница, ведущая к выходу.– Иди первый, – сказал я Вадику и взял девочку на руки.Он поднялся по лестнице, она ответила ему предательским скрипом. Повозившись немного с замком, он все же открыл дверь.Меня тут же обдало приятным прохладным воздухом. Яркий свет ударил в глаза.Вадик вылез наружу, склонился над выходом, закрыв собой синее небо, и протянул руки. Я передал ему девочку и начал взбираться наверх. Спасение было так близко и все, о чем я мог думать в тот момент, это сухая древесина, из которой была сделана лестница. Я молился, чтобы лестница дала мне выбраться из этого ада.Приблизившись к выходу, я вцепился землю, вогнав пальцы в траву, и в этот момент одна из ступеней лестницы проломилась. Я повис над бездной, а лестница сложилась пополам и упала в катакомбы. Держался я на удивление крепко, но трава начинала рваться и если бы не Вадик, вовремя схвативший меня, я бы уже точно никогда не выбрался на поверхность.Он потащил меня наружу, я стал карабкаться, помогая себе ногами. Нам давалось это очень нелегко. И вот спустя несколько мгновений я выбрался из ямы и мы повалились на траву, тяжело дыша.Свежего воздуха оказалось так много, что от его избытка у меня закружилась голова. Солнце жгло привыкшую к мраку кожу. И я чувствовал себя превосходно. Я чувствовал себя живым.Недалеко от меня зашуршала трава, затем раздался долгий кашель, я открыл глаза и увидел бледное лицо девочки. Она медленно открыла глаза и посмотрела на меня. А затем ее взгляд прошел сквозь меня, а ее лицо вдруг вытянулось.В двух сотнях метров от нас пылал старый дом. Яростное пламя полностью охватило его, поднявшись высоко к небесам, испуская черный, как глубокий космос, дым. Огонь бушевал, он мял и пережевывал дом и все, что было внутри. И всех, что были внутри. Из его недр доносились множественные крики боли, слившиеся в один.Дом, давно пораженные страшной болезнью, наконец исцелился.В окне второго этажа, в той самой комнате, где я нашел дневник Старика, я увидел маленькую ручку, которая протиснулась сквозь решетку и тянулась к свободе. Мгновением позже она вспыхнула и перестала двигаться.Я встал и побежал к дому, ноги еле держали, но я должен был знать.– Стой! – кричал Вадик. – Ты больной?Я подошел так близко, как только мог. Жар от горящего дома шел невероятный. Я стоял и ждал. Но ничего не происходило.Старик сумел заблокировать выходы и поджечь дом. Он сумел потянуть время, чтобы мы успели выбраться. Но вот сам выйти он не смог. И я задал себе вопрос, задержали его твари или же он сам решил остаться? В любом случае, он сделал то, что обещал, и, возможно, даже искупил свою вину. Я тоже кое-что пообещал и мне предстояло сдержать слово.– Ну что там? – спросил Вадик, когда я вернулся. Девочка сидела рядом и заворожено смотрела на горящий дом. Кажется, она была в шоке.– Ничего. Теперь ничего.– Эти твари сгорели? – я кивнул и на лице Вадика появилось облегчение. – А Старик?Я промолчал. Затянулась долгая пауза.– Дым точно увидели в городе. Скоро приедут пожарные и заберут нас, если мы подождем. Мы им все объясним.– Нет, – категорично отказал я. – Нас обвинят в похищении, – я кивнул на девочку, – в поджоге и убийстве. В доме найдут два обгоревших трупа. Один обезглавленный. Сможешь ты такое объяснить?Вадик замялся.– Мы поступим по-другому. Река обмельчала, поэтому пойдем вверх по течению. Когда найдем переход, вернемся в город. Ни я, ни ты никогда тут не были, понял?– А как мы объясним, что нас сутки не было дома?– Ты скажешь, что ночевал у меня, а я скажу – что у тебя. Если не поверят, будем выкручиваться. Но никто не должен знать, что мы были здесь.– Нам ни за что не поверят, – Вадик мотал головой. – Это тупо. И что будем делать с ней?Я и сам понимал, насколько сложная перед нами стояла задача, но ничего лучше я придумать не мог.Пока девочка смотрела на разгоревшийся пожар, я отвел Вадика в сторону.– Ее мы оставим тут, – Вадик тут же запротестовал, но я его остановил. – Сам посуди. С собой мы ее взять не сможем все равно. Скоро сюда приедут пожарные, они позаботятся о ней, отвезут ее домой.– Она все расскажет.– Может, да, а может – нет. Видишь, в каком она состоянии? Да и кто ей поверит? – Вадик задумался. – Думай быстрее, я уже слышу сирены. Поговори с ней, у вас вроде бы налажен контакт.Вадик подошел к девочке, мирно сидящей на траве и отстраненно наблюдающей за огнем. Все, что она пережила за последние несколько дней, точно оставило отпечаток на нее хрупкой психике. Не могло не оставить.– Э-э-э… привет. Послушай, мы сейчас уйдем, но за тобой скоро придут, хорошо? – в голосе Вадика было столько нежности, сколько я никогда раньше не слышал. Девочка подняла на него голубые глаза и внимательно слушала. – Тебя отвезут домой, к маме и папе. Ты только немного подожди.– Где Саша? – голос без эмоций.Вадик беспомощно оглянулся на меня. Я лишь пожал плечами. А что ей можно на это ответить?– Он… ну… придет попозже. Сейчас мы уйдем, а ты посиди тут и скоро за тобой приедут, ладно? – Девочка кивнула. – Только пообещай кое-что, хорошо? Никому не рассказывай, что тут случилось. Говори, что ничего не помнишь. Взрослые тебе не поверят и отправят к психологу, это такой человек… – я кинул в Вадика камень. – Ну да, в общем, ты должна говорить, что ничего не помнишь, ты обещаешь?– Да, – спокойно ответила она.Вадик пошарил в карманах и вынул тряпичную куклу, которую подобрал на полу в подвале.– Вот, поиграй пока с ней. И никому ни слова, ты помнишь? – девочка кивнула и Вадик подошел ко мне. – Ну что, думаешь, не расскажет?– Не знаю. Будет хорошо, если она вообще когда-то сможет говорить. Выглядит она как-то… ненормально.Вой сирен уже был слышен совсем близко. Мы последний раз посмотрели на девочку, вертевшую в руках куклу, на дом, что догорал за ней, и побежали в противоположную от сирен сторону.Деревья сгущались и скоро мы уже оказались в настоящем лесу. Слева извивалась река и я с радостью отметил, что она стала уже, чем у дома Старика. Должно быть, где-то поблизости все же есть переход.Я уже собирался предложить спуститься ближе к воде, как вдруг увидел вдалеке серую фигуру. Мы остановились и пригляделись. Надежды на то, что перед нами был ствол дерева, исчезли, когда фигура выпустила вверх густые клубы дыма. Это был человек. И он смотрел на нас.Мы с Вадиком замерли, не понимая, что делать дальше. Враг он или друг? Как он вообще оказался в старой части города? Странной также была и его одежда. Не только для местности, но и в принципе для здешних жителей: длинное серое пальто, трость и необычный головной убор.Наверное, мы бы так и стояли, таращась на незнакомца, если бы он жестом не подозвал нас.Сложно объяснить наше безоговорочное доверие, которое мы испытали в тот момент, но мы синхронно, ни секунды не думая, двинулись навстречу незнакомцу. Я просто знал, что он может помочь.Бледное уставшее лицо встретило нас сдержанной улыбкой. Он снял головной убор и слегка поклонился. Теперь я вспомнил, что такие, кажется, звались восьмиклинками.– Приветствую вас, мальчики, – начал он и покрутил рыжий ус. – Ну что, книжица опять бед натворила? М-да. Справедливости ради замечу, что в этот раз все обошлось гораздо, гораздо менее масштабно.– Извините, а вы кто? – недоуменно спросил я, но мужчина не ответил и продолжил свой монолог.– Должен сказать, вы молодцы. Жаль, конечно, вашего друга. А с девочкой умно поступили, ничего не скажешь, – затем он вскинул руки и, резко развернувшись, пошел. – Так, хватит болтовни, идите за мной.Озадаченно переглянувшись, мы побежали за незнакомцем.Он шел быстро и уверенно, постоянно вынимая из кармана красивые золотые часы. Очень скоро мы вышли из леса на пыльную дорогу. Насколько я помнил из рассказа дедушки, в старой части города стоял завод (возможно, там и работал когда-то Старик) и была дорога, соединяющая этот завод с новой частью. Но когда завод зачах, дорога стала никому не нужна. По всей видимости, к ней мы и вышли.На обочине была припаркована неприметная, старенькая иномарка. Мужчина открыл дверцу и сел за руль, и я подумал, неужели он действительно оставил здесь машину и пошел в лес, чтобы ждать нас? Откуда он знал, что мы будем именно там? Откуда он вообще так много о нас знал? И кто он такой? Все эти вопросы хаотично крутились в моей голове, не давая покоя.Сев в машину, мы с Вадиком уже приготовились заваливать мужчину вопросами, но он нас опередил.– Сначала послушайте, как мы будем действовать, а уж потом я попробую ответить на ваши вопросы. Знаю, что не отстанете. По рукам? – нас такой расклад устраивал и мы кивнули. – Хорошо. Во-первых, ваша идея с ночевкой, извините, чушь полная. Вызовет слишком много вопросов, а моя работа – их как раз таки избегать. Так что позвольте мне заняться вашим алиби. Далее – Сашу вы никогда не знали, встречали, конечно, во дворе, но не дружили и не общались. То, что выпало на его долю, – печально, конечно, и ужасно. Но это уже случилось. О существовании его сестры вы, естественно, понятия не имели. И забудьте навсегда о пожаре и Старике. Тут все ясно?Мы снова кивнули. Я посмотрел в окно, лес уже был далеко позади, и мы медленно подъезжали к городу.– И последнее – нужно как-то объяснить вашу пропажу.И незнакомец изложил нам новую историю, согласно которой нас с Вадиком похитили. В городе время от времени пропадали дети (и теперь мы знали, в чем было дело), так что версия была убедительной. К тому же, как сказал незнакомец, радость от того, что мы нашлись, загладит печаль от пропажи.Нас затащили в машину и повезли за город, но бдительный гражданин это заметил и сообщил, куда надо. Затем поиски и погони. Нас нашли и мы провели ночь в милиции, отвечая на различные вопросы. Родителям сообщать не стали, чтобы избежать паники и утечки информации. Похитителей в итоге поймали и теперь мы, спасенные, ехали домой. И вез нас уже не странный незнакомец, а сотрудник правоохранительных органов. Он также добавил, что о документальных подтверждениях этой истории можно не волноваться.Когда он закончил и убедился, что мы все запомнили, я наконец спросил.– Это вы следили за Стариком, когда он отправился за книгой?– Да, – коротко ответил он. Я примерно сопоставил даты и пришел к выводу, что выглядит он слишком молодо для своих лет.– Вы помощник того существа из сна? – Вадик вопросительно посмотрел на меня и я добавил: – Я потом расскажу.– Ну нет. Боги, знаешь, бывают разные. А такие, как я, не вмешиваются в дела книги. Мы лишь следим за тем, чтобы все двигалось в верном направлении. И иногда устраняем последствия.– То есть вы знали, что произойдет, когда Старик найдет книгу? Знали об убийствах? Почему ничего не сделали?– Да, я все это знал. И знаю еще много чего. Но ты не видишь мир целиком, понимаешь? Все это должно и будет происходить. Я лишь появляюсь, чтобы направить и исправить ситуацию, когда это нужно, – я собирался спросить что-то еще, но он меня перебил. – Кстати, насчет книги. Старик же сказал тебе, как с ней поступить?– Да.– Хорошо. Так и сделай.Я совсем не заметил, как машина оказалась в нашем дворе. Незнакомец заглушил двигатель, снял восьмиклинку и сбросил пальто. Под ним оказалась настоящая милицейская форма.– Ну что, идемте, – проговорил он, и мы вышли из машины.

Ключевые слова: Старик девочка дом авторская история

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