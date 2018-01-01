Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Марионетка. Часть восьмая

Возвращение.

Хлипкая дверь вкупе со стулом грозили очень скоро разлететься и впустить в подвал свирепых монстров. Я был очень удивлен, почему дверь вообще выдержала первый удар. Видимо, узость коридора не давала монстру набрать достаточную скорость при разбеге. А когда прогремел второй и за ним третий, я отчетливо ощутил, как лапы монстра смыкаются на моей шее, впиваясь ржавыми гвоздями в горло.

Саша рыдал и сопротивлялся, его сестра визжала где-то сзади, Вадик звал меня, торопил. Все звуки вдруг пропали. Я видел лишь свои руки и ревущего толстяка, которого они пытались сдвинуть с места. Гадостная книга оттягивала футболку. Слева глухо затрещала древесина – дверь вот-вот поддастся.

Господи, пусть нас тут уже не будет, когда это случится.

Я все продолжал тянуть Сашу за руку. Его туша с каждым рывком сдвигалась на несколько миллиметров. Саша сопротивлялся и пытался вырваться. В крике Вадика уже слышалась истерика.

– Да вставай ты, свинья! Мы все из-за тебя тут умрем! – у меня появилось желание хорошенько вмазать Саше, чтобы привести его в чувства. И тут он поднял на меня красные от слез глаза и произнес слово, которым и определил свою судьбу.

– Отпусти, – твердо. Без сомнений. Спокойно и окончательно.

И я отпустил.

Дверь разлетелась в щепки.

Я пулей полетел к черному квадрату. В висках стучало, по лицу струился пот. Тенебрис острыми уголками впивался в живот. Позади раздался рев зверя. Меня встречало полное недоумения и претензии лицо Вадика.

Надеюсь, однажды ты сможешь понять меня.

На полной скорости я повалился на пол: рана в ноге не вовремя дала о себе знать. До двери я докатился кубарем и насколько смог быстро скользнул в проем.

Перед тем как закрыть дверь, я увидел сцену, которая навсегда въелась в мою память. Позже она много раз разбудит меня среди ночи.

Полный смирения и покорности Саша стоит на коленях, а монстр одним махом отсекает его голову. Кровь фонтаном бьет вверх и впитывается в гнилые доски. Его голова, будто кочан капусты, с глухим стуком падает на пол и катится по доскам. Этот звук я тоже запомнил навсегда.

Еще я успел заметить, что тварей было всего две. Видимо, Старик сделал свое дело и остальные сейчас пытались устранить последствия.

Но еще был вариант, что ничего у Старика не вышло и сейчас он, связанный по рукам и ногам, встречает ужасные последствия своей измены. Этот сценарий я гнал из головы. Сейчас мне нужно быть сильным. Сейчас я должен верить в победу. Любой ценой я выведу нас из этого проклятого дома.

– Ты с ума сошел?! – завопил Вадик, перекрикивая рев сестры Саши. – Ты же его УБИЛ!

– Послушай… – начал я и ощутил, как нижняя губа вспыхнула болью. Видимо, Вадик принялся махать руками в темноте в надежде задеть меня. И ему это удалось.

Я сделал шаг назад, избегая новых ударов, и схватил Вадика за руку. Затем притянул его к себе и развернул, обхватив рукой его шею. Побрыкавшись немного, он понял, что не вырвется и успокоился, но не перестал выкрикивать ругательства в мой адрес.

– Да замолчи ты! – поток ругательств прекратился. – А теперь слушай внимательно, времени у нас почти не осталось. Саша бы погубил нас всех. Это ты понимаешь? – долгая пауза, затем слабый кивок. – Хорошо. Он сам выбрал свою судьбу. Да, выбор глупый и безрассудный, может быть, но что поделать? А теперь, если хочешь еще раз увидеть родителей, вставай, бери девочку и старайся не отставать от меня.

Я осторожно отпустил Вадика, и он без слов посадил девочку себе на спину, успокаивая ее. Я слабо видел его лицо, но заметил на нем борьбу злобы со смирением. Затем я вынул из кармана клочок бумаги, который мне дал Старик перед уходом. Это была своего рода карта, которую он, видимо, изготовил очень давно, чтобы ориентироваться в катакомбах, а затем, когда запомнил все коридоры, сунул в карман за ненадобностью. Я быстро наметил путь и пошел вперед. И тогда до моих ноздрей долетел слабый запах дыма. Вместе с ним появилась и слабая надежда.

Шли мы очень быстро, почти что бежали. В коридорах, похожих друг на друга, было трудно ориентироваться. С каждым шагом я все точнее понимал: мы заблудились. Сзади слышалось тяжелое дыхание Вадика. Мы оба запыхались, легкие горели. Температура в катакомбах явно повысилась, а запах дыма, постепенно заполнявшего катакомбы, душил нас.

– Похоже, нам суждено умереть в этом доме, – просипел Вадик с большими паузами между словами. Я не хотел этого признавать, но, похоже, он был прав.

Я так старался найти выход, что совсем упустил кое-что из вида: девочка больше не плачет. Да и вообще очень давно она не издает никаких звуков. От предположений у меня похолодело в груди, но останавливаться было нельзя. Любая остановка уничтожит все шансы выжить.

Пот заливал глаза, в голове шумело. Расплывчатым взглядом я вглядывался в карту. Ноги будто превратились в вату, очень хотелось спать. Я оглянулся и увидел Вадика, плетущегося за мной. Он натыкался на стены и кашлял, а на спине у него подпрыгивало тело девочки.

Посмотрев на одну из стен, я вдруг заликовал. На углу был неровно выведен черной краской крест. Ровно такой же, который обозначал выход на карте.

– Мы дошли, – голос слабый и далекий. И я повторил уже громче. – Мы дошли!

Прямо за углом коридор упирался в стену, к которой была приставлена лестница, ведущая к выходу.

– Иди первый, – сказал я Вадику и взял девочку на руки.

Он поднялся по лестнице, она ответила ему предательским скрипом. Повозившись немного с замком, он все же открыл дверь.

Меня тут же обдало приятным прохладным воздухом. Яркий свет ударил в глаза.

Вадик вылез наружу, склонился над выходом, закрыв собой синее небо, и протянул руки. Я передал ему девочку и начал взбираться наверх. Спасение было так близко и все, о чем я мог думать в тот момент, это сухая древесина, из которой была сделана лестница. Я молился, чтобы лестница дала мне выбраться из этого ада.

Приблизившись к выходу, я вцепился землю, вогнав пальцы в траву, и в этот момент одна из ступеней лестницы проломилась. Я повис над бездной, а лестница сложилась пополам и упала в катакомбы. Держался я на удивление крепко, но трава начинала рваться и если бы не Вадик, вовремя схвативший меня, я бы уже точно никогда не выбрался на поверхность.

Он потащил меня наружу, я стал карабкаться, помогая себе ногами. Нам давалось это очень нелегко. И вот спустя несколько мгновений я выбрался из ямы и мы повалились на траву, тяжело дыша.

Свежего воздуха оказалось так много, что от его избытка у меня закружилась голова. Солнце жгло привыкшую к мраку кожу. И я чувствовал себя превосходно. Я чувствовал себя живым.

Недалеко от меня зашуршала трава, затем раздался долгий кашель, я открыл глаза и увидел бледное лицо девочки. Она медленно открыла глаза и посмотрела на меня. А затем ее взгляд прошел сквозь меня, а ее лицо вдруг вытянулось.

В двух сотнях метров от нас пылал старый дом. Яростное пламя полностью охватило его, поднявшись высоко к небесам, испуская черный, как глубокий космос, дым. Огонь бушевал, он мял и пережевывал дом и все, что было внутри. И всех, что были внутри. Из его недр доносились множественные крики боли, слившиеся в один.

Дом, давно пораженные страшной болезнью, наконец исцелился.

В окне второго этажа, в той самой комнате, где я нашел дневник Старика, я увидел маленькую ручку, которая протиснулась сквозь решетку и тянулась к свободе. Мгновением позже она вспыхнула и перестала двигаться.

Я встал и побежал к дому, ноги еле держали, но я должен был знать.

– Стой! – кричал Вадик. – Ты больной?

Я подошел так близко, как только мог. Жар от горящего дома шел невероятный. Я стоял и ждал. Но ничего не происходило.

Старик сумел заблокировать выходы и поджечь дом. Он сумел потянуть время, чтобы мы успели выбраться. Но вот сам выйти он не смог. И я задал себе вопрос, задержали его твари или же он сам решил остаться? В любом случае, он сделал то, что обещал, и, возможно, даже искупил свою вину. Я тоже кое-что пообещал и мне предстояло сдержать слово.

– Ну что там? – спросил Вадик, когда я вернулся. Девочка сидела рядом и заворожено смотрела на горящий дом. Кажется, она была в шоке.

– Ничего. Теперь ничего.

– Эти твари сгорели? – я кивнул и на лице Вадика появилось облегчение. – А Старик?

Я промолчал. Затянулась долгая пауза.

– Дым точно увидели в городе. Скоро приедут пожарные и заберут нас, если мы подождем. Мы им все объясним.

– Нет, – категорично отказал я. – Нас обвинят в похищении, – я кивнул на девочку, – в поджоге и убийстве. В доме найдут два обгоревших трупа. Один обезглавленный. Сможешь ты такое объяснить?

Вадик замялся.

– Мы поступим по-другому. Река обмельчала, поэтому пойдем вверх по течению. Когда найдем переход, вернемся в город. Ни я, ни ты никогда тут не были, понял?

– А как мы объясним, что нас сутки не было дома?

– Ты скажешь, что ночевал у меня, а я скажу – что у тебя. Если не поверят, будем выкручиваться. Но никто не должен знать, что мы были здесь.

– Нам ни за что не поверят, – Вадик мотал головой. – Это тупо. И что будем делать с ней?

Я и сам понимал, насколько сложная перед нами стояла задача, но ничего лучше я придумать не мог.

Пока девочка смотрела на разгоревшийся пожар, я отвел Вадика в сторону.

– Ее мы оставим тут, – Вадик тут же запротестовал, но я его остановил. – Сам посуди. С собой мы ее взять не сможем все равно. Скоро сюда приедут пожарные, они позаботятся о ней, отвезут ее домой.

– Она все расскажет.

– Может, да, а может – нет. Видишь, в каком она состоянии? Да и кто ей поверит? – Вадик задумался. – Думай быстрее, я уже слышу сирены. Поговори с ней, у вас вроде бы налажен контакт.

Вадик подошел к девочке, мирно сидящей на траве и отстраненно наблюдающей за огнем. Все, что она пережила за последние несколько дней, точно оставило отпечаток на нее хрупкой психике. Не могло не оставить.

– Э-э-э… привет. Послушай, мы сейчас уйдем, но за тобой скоро придут, хорошо? – в голосе Вадика было столько нежности, сколько я никогда раньше не слышал. Девочка подняла на него голубые глаза и внимательно слушала. – Тебя отвезут домой, к маме и папе. Ты только немного подожди.

– Где Саша? – голос без эмоций.

Вадик беспомощно оглянулся на меня. Я лишь пожал плечами. А что ей можно на это ответить?

– Он… ну… придет попозже. Сейчас мы уйдем, а ты посиди тут и скоро за тобой приедут, ладно? – Девочка кивнула. – Только пообещай кое-что, хорошо? Никому не рассказывай, что тут случилось. Говори, что ничего не помнишь. Взрослые тебе не поверят и отправят к психологу, это такой человек… – я кинул в Вадика камень. – Ну да, в общем, ты должна говорить, что ничего не помнишь, ты обещаешь?

– Да, – спокойно ответила она.

Вадик пошарил в карманах и вынул тряпичную куклу, которую подобрал на полу в подвале.

– Вот, поиграй пока с ней. И никому ни слова, ты помнишь? – девочка кивнула и Вадик подошел ко мне. – Ну что, думаешь, не расскажет?

– Не знаю. Будет хорошо, если она вообще когда-то сможет говорить. Выглядит она как-то… ненормально.

Вой сирен уже был слышен совсем близко. Мы последний раз посмотрели на девочку, вертевшую в руках куклу, на дом, что догорал за ней, и побежали в противоположную от сирен сторону.

Деревья сгущались и скоро мы уже оказались в настоящем лесу. Слева извивалась река и я с радостью отметил, что она стала уже, чем у дома Старика. Должно быть, где-то поблизости все же есть переход.

Я уже собирался предложить спуститься ближе к воде, как вдруг увидел вдалеке серую фигуру. Мы остановились и пригляделись. Надежды на то, что перед нами был ствол дерева, исчезли, когда фигура выпустила вверх густые клубы дыма. Это был человек. И он смотрел на нас.

Мы с Вадиком замерли, не понимая, что делать дальше. Враг он или друг? Как он вообще оказался в старой части города? Странной также была и его одежда. Не только для местности, но и в принципе для здешних жителей: длинное серое пальто, трость и необычный головной убор.

Наверное, мы бы так и стояли, таращась на незнакомца, если бы он жестом не подозвал нас.

Сложно объяснить наше безоговорочное доверие, которое мы испытали в тот момент, но мы синхронно, ни секунды не думая, двинулись навстречу незнакомцу. Я просто знал, что он может помочь.

Бледное уставшее лицо встретило нас сдержанной улыбкой. Он снял головной убор и слегка поклонился. Теперь я вспомнил, что такие, кажется, звались восьмиклинками.

– Приветствую вас, мальчики, – начал он и покрутил рыжий ус. – Ну что, книжица опять бед натворила? М-да. Справедливости ради замечу, что в этот раз все обошлось гораздо, гораздо менее масштабно.

– Извините, а вы кто? – недоуменно спросил я, но мужчина не ответил и продолжил свой монолог.

– Должен сказать, вы молодцы. Жаль, конечно, вашего друга. А с девочкой умно поступили, ничего не скажешь, – затем он вскинул руки и, резко развернувшись, пошел. – Так, хватит болтовни, идите за мной.

Озадаченно переглянувшись, мы побежали за незнакомцем.

Он шел быстро и уверенно, постоянно вынимая из кармана красивые золотые часы. Очень скоро мы вышли из леса на пыльную дорогу. Насколько я помнил из рассказа дедушки, в старой части города стоял завод (возможно, там и работал когда-то Старик) и была дорога, соединяющая этот завод с новой частью. Но когда завод зачах, дорога стала никому не нужна. По всей видимости, к ней мы и вышли.

На обочине была припаркована неприметная, старенькая иномарка. Мужчина открыл дверцу и сел за руль, и я подумал, неужели он действительно оставил здесь машину и пошел в лес, чтобы ждать нас? Откуда он знал, что мы будем именно там? Откуда он вообще так много о нас знал? И кто он такой? Все эти вопросы хаотично крутились в моей голове, не давая покоя.

Сев в машину, мы с Вадиком уже приготовились заваливать мужчину вопросами, но он нас опередил.

– Сначала послушайте, как мы будем действовать, а уж потом я попробую ответить на ваши вопросы. Знаю, что не отстанете. По рукам? – нас такой расклад устраивал и мы кивнули. – Хорошо. Во-первых, ваша идея с ночевкой, извините, чушь полная. Вызовет слишком много вопросов, а моя работа – их как раз таки избегать. Так что позвольте мне заняться вашим алиби. Далее – Сашу вы никогда не знали, встречали, конечно, во дворе, но не дружили и не общались. То, что выпало на его долю, – печально, конечно, и ужасно. Но это уже случилось. О существовании его сестры вы, естественно, понятия не имели. И забудьте навсегда о пожаре и Старике. Тут все ясно?

Мы снова кивнули. Я посмотрел в окно, лес уже был далеко позади, и мы медленно подъезжали к городу.

– И последнее – нужно как-то объяснить вашу пропажу.

И незнакомец изложил нам новую историю, согласно которой нас с Вадиком похитили. В городе время от времени пропадали дети (и теперь мы знали, в чем было дело), так что версия была убедительной. К тому же, как сказал незнакомец, радость от того, что мы нашлись, загладит печаль от пропажи.

Нас затащили в машину и повезли за город, но бдительный гражданин это заметил и сообщил, куда надо. Затем поиски и погони. Нас нашли и мы провели ночь в милиции, отвечая на различные вопросы. Родителям сообщать не стали, чтобы избежать паники и утечки информации. Похитителей в итоге поймали и теперь мы, спасенные, ехали домой. И вез нас уже не странный незнакомец, а сотрудник правоохранительных органов. Он также добавил, что о документальных подтверждениях этой истории можно не волноваться.

Когда он закончил и убедился, что мы все запомнили, я наконец спросил.

– Это вы следили за Стариком, когда он отправился за книгой?

– Да, – коротко ответил он. Я примерно сопоставил даты и пришел к выводу, что выглядит он слишком молодо для своих лет.

– Вы помощник того существа из сна? – Вадик вопросительно посмотрел на меня и я добавил: – Я потом расскажу.

– Ну нет. Боги, знаешь, бывают разные. А такие, как я, не вмешиваются в дела книги. Мы лишь следим за тем, чтобы все двигалось в верном направлении. И иногда устраняем последствия.

– То есть вы знали, что произойдет, когда Старик найдет книгу? Знали об убийствах? Почему ничего не сделали?

– Да, я все это знал. И знаю еще много чего. Но ты не видишь мир целиком, понимаешь? Все это должно и будет происходить. Я лишь появляюсь, чтобы направить и исправить ситуацию, когда это нужно, – я собирался спросить что-то еще, но он меня перебил. – Кстати, насчет книги. Старик же сказал тебе, как с ней поступить?

– Да.

– Хорошо. Так и сделай.

Я совсем не заметил, как машина оказалась в нашем дворе. Незнакомец заглушил двигатель, снял восьмиклинку и сбросил пальто. Под ним оказалась настоящая милицейская форма.

– Ну что, идемте, – проговорил он, и мы вышли из машины.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:13
Сегодня, 09:13 by Mr. DПросмотров: 18Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Старик девочка дом авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.