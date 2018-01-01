Марионетка. Часть третья

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr. D Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:29 by

Пока Саша истерил, а Вадик в оцепенении наблюдал за расширяющейся рекой, я пытался найти в себе самообладание и рассуждать здраво, но давалось это с трудом. Мы находились в полной заднице и, по всей видимости, только я мог придумать, как из нее выбраться. Что же, вариантов я видел не так много: впереди – река, которую в ближайшие несколько часов переплыть не представлялось возможным даже нам с Сашей, не говоря уже о Вадике; позади – дом Старика, в котором теоретически можно обсохнуть и даже найти какое-то средство связи. На это надежды почти не было. Разве станет сумасшедший отшельник, стрелявший в каждого, кого видит, держать при себе телефон? Кому он станет звонить? Абсурд. Но шанс все же был, хоть и очень небольшой. И что у нас остается? Идти по берегу вдоль реки в надежде, что мы найдем мост или сужение реки, где ее можно будет беспрепятственно пересечь.Я отчетливо понимал, что наши шансы погибнуть или потеряться были катастрофически выше шансов выжить, и на меня стала накатывать паника. Едкой желчью она разливалось в груди, отчего становилось трудно дышать и контролировать свои мысли, в глазах темнело. Я тут же дал себе пощечину так сильно, как мог. Затем еще одну. В голове прояснилось. Я повернулся к друзьям и сказал:– Надо попробовать зайти в дом.Вадик посмотрел на меня стеклянным взглядом. Наверное, подумал, что ослышался. Саша же просто сидел в грязи, обхватив голову руками, и что-то бормотал.– Я ни за что туда не пойду. Не-а. Ты забыл, чей это дом? – запричитал Вадик.– Включи ты уже голову! – рявкнул я, отчего Вадик даже вздрогнул. Мне это не понравилось, но отчаяние и злость не отпускали. – Старик умер, понимаешь ты это? Никакой он не вампир, не оборотень, он человек из плоти и крови, и вчера он сдох! Перестань ты уже быть ребенком! Дом сейчас пуст, там может быть телефон, ты хочешь отсюда выбраться? В крайнем случае, мы хотя бы обсохнем, разведем огонь, может, найдем еду. А если повезет, позвоним домой.По взгляду Вадика я понял, что мое послание до него дошло и он со мной согласен. Ошарашен, может оскорблен, но согласен.– Хорошо, – я старался удерживать добродушные интонации в голосе. – Теперь помоги мне с Саней. Пожалуйста.Мы подошли к Саше и попытались его поднять, взяв с обеих сторон под руки, но он лишь немного приподнялся над землей.– Давай! Нам надо идти, дождь усиливается!Саша, похоже, услышал, и во второй раз нам удалось поднять его почти без труда.Быстрым шагом мы направились в сторону дома. Ворота были открыты, будто ожидали нас, и вежливо приглашали войти. Поломанные доски забора напоминали острые гнилые зубы чудовища, что вот-вот нас проглотит.– Мы сделали все правильно. Так не должно быть, – прошептал Саша. Похоже, он был в бреду.Пройдя ворота, мы увидели большой, но тесный двор: тут и там хаотично валялся мусор, какие-то ржавые конструкции и механизмы неизвестного назначения. В дальнем конце стояли закрытые контейнеры для мусора, стенки которого украшали мерзкие пузырчатые подтеки разных цветов, а когда с той стороны подул ветер, он принес с собой такую мерзкую вонь, что нас троих чуть не стошнило.Вблизи дом был еще ужаснее. От него несло гнилью, местами на нем обосновались мхи, лишайники и колонии грибов – язвы на изможденном теле.Я медленно поднялся по бетонным ступеням, пока мои друзья ждали внизу. Стучать не стал по понятным причинам. Я замер и с минуту вслушивался. Гул ветра, скрип проржавевших петель на ставнях, звон капель от прохудившейся крыши, скрип половиц. Стоп, что? Нет, конечно, половицы не скрипели. Кто бы мог ходить в доме? Мой напуганный разум везде видел опасность.Сердце в груди стучало так, что я буквально слышал его бешеный ритм. Ладони вспотели, а в горле пересохло. Рука потянулась к ручке. А что если дверь закрыта? Не могу сказать, радовала меня эта мысль в тот момент или удручала. Я толкнул дверь – ничего. Тогда я навалился на нее всем телом, и она медленно поддалась. Хорошо, видимо, медики не закрыли дверь, когда забирали старика.Секунду, а как они попали в дом? Ведь их должны были вызвать. И тут в моем мозгу засветилась радостная мысль. В доме все-таки есть телефон! Старик, конечно, отшельник и псих, но рациональность в нем есть. Была…Но вместе с радостью пришло смутное ощущение, будто я что-то упустил, однако думать об этом не было времени.Я шагнул внутрь. Через заколоченные окна свет еле пробивался, так что мне пришлось подождать, пока глаза привыкнут к полумраку. Мой взгляд скользил по интерьеру, выискивая потенциальную угрозу, но, похоже, в доме было безопасно. Небольшая гостиная, множество дверей, лестница на второй этаж, коридор и… две светящихся точки в темноте коридора. Меня охватил первобытный ужас, по спине забегали мурашки. Там, в глубине дома кто-то стоял и пялился на меня? Я действительно это вижу? Я всматривался все тщательнее, от напряжения у меня застучало в голове, тварь тоже не спускала с меня взгляд, изучала меня.– Ну что там?От неожиданности я подпрыгнул и в силу того, что у меня начал ломаться голос, завизжал совершенно неподобающим образом. Когда я обернулся, светящихся точек уже не было.Вадик стоял у подножия лестницы и трясся от холода, обхватив себя руками, челюсть ходила ходуном, а дождь все лил и лил.– Да, извини, – спохватился я, – конечно, поднимайся, все в порядке.Что-то не совсем правильно. Почему он обхватил себя обеими руками, когда одной из них он должен был…– Вадик, а где Саня?– Я-я не понимаю… – Вадик растерянно огляделся. – Он был прямо тут, стоял рядом. Честно, я и не заметил, как он пропал.Ну почему все должно становиться хуже? У нас и без того была куча проблем, а теперь, похоже, придется искать Сашу. При этом не в самом приятном месте.Я уже собирался спуститься к Вадику, как вдруг почувствовал на шее прикосновение чего-то холодного и мерзкого. Обернуться я не успел – что-то обхватило мою шею, больно вогнав острые когти в кожу, и с огромной силой швырнуло в дом.В последний момент я успел увидеть за спиной Вадика какую-то отвратительную тварь, что тянула к нему длинные руки... вернее, что-то, отдаленно их напоминающее. Разглядеть мне ее не удалось. Вадик пронзительно закричал. Дверь с силой захлопнулась и прихожая погрузилась во мрак.

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