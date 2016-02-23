Лорд Байрон (на дороге)

Часть I

Глава I

НА ДОРОГЕ

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:44

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сергей Лячный Просмотров: 48 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 17:44 by

Я не буду вдаваться в подробности, рассказывая вам, как я заблудился в лесу и чудом вышел на дорогу, середина которой сильно заросла травой, а это означало, что по ней давно уже не ездили. Передвигаться стало намного легче, хотя местами кустарник разросся так сильно, что мне приходилось продираться сквозь него, чтобы вновь выйти на дорогу. Полная луна освещала мне путь мягким голубоватым светом, что позволяло без усилий рассматривать окружавшую меня местность.Я верил, что рано или поздно дорога выведет меня к живым людям. На душе стало намного легче, а все страхи и опасения понемногу улетучивались – пробуждая надежду на счастливый исход моих скитаний.Ночью лес живет совсем иной жизнью. Каждый звук, каждый шорох может предзнаменовать опасность, но еще опаснее – отсутствие всякого звука. Я так увлекся своими мыслями о скорой встрече с людьми и о том, как набью себе брюхо едой, что не обратил внимания на воцарившую тишину.Из раздумий меня вырвал силуэт на дороге. Я остановился и пристально всмотрелся, очертания предмета напоминали валун. «Может, поэтому-то дорогой и не пользуются?» - подумал я. Помедлив ещё немного, пошел к силуэту.Когда же я смог рассмотреть силуэт в деталях, было уже поздно что-то предпринимать, я застыл в страхе, что попытка бегства закончится моей гибелью.На дороге стояло кресло, в котором сидел мужчина в черном фраке. На голове у него был высокий цилиндр, который он слегка приподнял над головой, когда увидел меня. Луна светила ему в спину, поэтому его лицо я никак не мог рассмотреть, но кожей ощущал пристальный взгляд. Правой рукой он опирался на длинную и гладкую ручку топора. «Зарубит!» – мелькнуло у меня в голове.Сколько прошло времени – я не знаю, но мне показалось, что прошла целая вечность. Я стоял как вкопанный, а мужчина продолжал сидеть. Никто не предпринимал каких-либо действий, никто не выронил и звука.Я представлял, как он в один прыжок оказывается рядом, взмахивает топором и обезглавливает меня. Представлял, как начинаю убегать, и мне в спину вонзается топор. В любом случае меня убьют, поэтому, преодолев свой страх, я прошептал:- Вы меня убьете?Человек в цилиндре вместо ответа жестом показал, что мне лучше молчать, и я повиновался. Прошло ещё какое-то время, и тишину пронзили истошные завывания. Испугавшись, я кинулся в сторону, но натолкнулся на уже стоящего рядом мужчину. Он ловко уложил меня на землю, и дальше события развивались с огромной скоростью.Со всех сторон раздавался шум возни и рычания, а спустя мгновение на дорогу стали выскакивать мерзкие твари. Они были похожи на огромных крыс без шерсти и передвигались так быстро, что разглядеть их детальнее у меня не получилось. Эти твари окружили нас, и один Бог знает, что они бы сделали со мной, если бы не таинственный человек с топором, оказавшийся на моем пути.Твари прыгали на нас, пытались вцепиться в плоть, но мужчина орудовал топором быстрее, и окровавленные ошметки разлетались в разные стороны. Уродливых крыс становилось все больше и больше, они лезли отовсюду и не прекращали атаковать. Их визг и хрюкающее рычание стало подобно грому, я попытался встать с земли, чтобы помочь мужчине, но он прижал меня к земле, наступив на грудь.Уже позже я понял, что окажись я на ногах, то стал бы только мешать ему, и мы бы, скорее всего, погибли от когтистых лап и острых зубов жутких существ.Моя одежда и лицо покрывались теплыми каплями дурно пахнущей крови, и я тратил все свои усилия на то, чтобы не вырвать свой скудный ужин из ягод и орехов. За борьбой я уже не следил, а закрыл глаза и надеялся на лучшее.Когда смолк свист топора, и мужчина убрал ногу с моей груди, я открыл глаза: вокруг нас лежали тушки порубанных существ, некоторые еще дергались в агонии, другие пытались уползти в лес с перерубленными спинами. Земля, трава, кусты – всё было покрыто вонючей кровью, а вот на мужчине не было и капли. Он отступил на шаг от меня и достал из кармана носовой платок, вытер им свой топор и выкинул окровавленный платок в траву. После чего молча подошел к своему креслу и вновь сел в него.Кое-как я вытер свое лицо, и меня все-таки вырвало. Окровавленную куртку я снял и зашвырнул в кусты, после чего подошел к мужчине и начал разговор:– Что здесь только что произошло?!Мужчина молчал.– Кто вы такой?!Мужчина и на этот вопрос не ответил.– Вы вообще умеете говорить?! Вы меня понимаете?!– Спрячься! – резко, словно ударил молот по наковальне, приказал он.Я растерянно озирался, пока не заметил туман, заволакивающий дорогу сзади меня. Я стал за спинку кресла и спросил:– Что это?Он безмолвно встал на ноги и положил топор себе на плечо. Туман сгущался, клубился, стелился по земле и приближался к нам, а потом словно наткнулся на преграду и принял очертания дверного проёма. Я затаил дыхание.Из проема вышло худющее нечто. Одето оно было лишь в рваные штаны из мешковины. Кожа его была синюшно-серой, а глаза словно у вареной рыбы. В руках оно держало цепь с большими звеньями, которые брякали от каждого его движенья. Оно обратило свои слепые глаза в нашу сторону, втянуло носом воздух и заскрежетало зубами. Мне стало жутко и хотелось убежать, но интерес пригвоздил меня к креслу и заставил наблюдать.Мужчина снял топор с плеча лишь тогда, когда существо с тумана бросилось на него, размахивая цепью. Я видел, как звеня и брякая в миллиметрах от лица человека в цилиндре, проносится край цепи. Он так ловко увертывался, как не смог бы ни один живой человек – хотя я уже сомневался, что мой спаситель был человеком.«Почему он не наносит ответный удар?» – задавал я себе вопрос.Худющее нечто не прекращало попыток достать мужчину и ударить его, было видно, что оно злился сильней и сильней. Цепь летела быстрей, но ударяла лишь землю, выбивая из нее куски. Мне пришла мысль, что человек с топором попросту насмехается над своим противником.Вскоре существу с цепями надоело без толку колотить землю, и оно прекратило свои попытки. Тяжело и часто дыша, время от времени нюхая воздух, существо определяло наше местоположение. Так вышло, что нечто из тумана оказалось ближе ко мне, чем к мужчине в цилиндре. Он учуял мой запах и, резко повернувшись ко мне лицом, взмахнул цепью. Я услышал, как брякнули звенья, а потом ощутил резкую и пронзительную боль в голове…Когда я открыл глаза, то увидел над собой потолок. Голова гудела, её пронзали пульсирующие волны острой боли, которые эхом разносились по всему телу. Встать я не смог – сильно кружилась голова.Услышав мою возню и стоны, в комнату вошла хозяйка дома и озарила меня своей улыбкой:– Слава тебе, Господи! Я уж думала мужа за врачом посылать – так долго вы находились в беспамятстве!– Где я? – спросил я, превозмогая боль.– У меня дома… ой! Вы сейчас на хуторе Пушнина, знаете такой?Я отрицательно покачал головой, и от этого у меня потемнело в глазах.– Да! Мы находимся в такой глубинке, что откуда кому-то знать о нашем существовании?.. – сама себе проговорила женщина.– А как я попал к вам?– А! Так вас же лорд привез!– Лорд?– Ну…я не знаю, как назвать такого человека, – джентльмен? Ну, знаете? Он одет был как в старину на западе одевались богатые люди?– Понял, – ответил я, вспомнив одеяние своего спасителя.– А вы его друг? Мы его, если что, побаиваемся, – прошептала она.– Я даже не знаю его имени, а он что живет в вашем посёлке?– Он назвал себя Бароном, вроде, хотя… нет, он назвался Байроном! Да, точно вам говорю, он так и сказал: «Меня зовут лорд Байрон!».– Интересно, – сказал я сам себе.– Очень! – согласилась хозяйка. – Он странный человек! Мы его частенько видим в окрестностях. Он постоянно ездит на повозке, запряженной тройкой черных лошадей. Зачем он кресло возит с собой, мы так и не понимаем? А кучер, какой у него, – видели? Такое чувство, что и не человек вовсе!Я прожил в доме, как узнал позже – Хворостовских, еще неделю, а когда оправился и восстановил свое здоровье, поблагодарил хозяев за их доброту и гостеприимство и отправился искать таинственного лорда Байрона, который нисколечко не был похожим на поэта – умершего почти двести лет тому.Продолжение следует...

Ключевые слова: Дорога таинственное существа лорд авторская история

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