Тайна Дефо. Последний реквием. Часть вторая

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Оливия ворочалась на кровати без сна. Безрадостная мысль, что Константин может оказаться прав насчет скорой гибели мира, не давала ей покоя. Отчаявшись уснуть, она оделась и вышла в коридор.Под потолком горели лампы дневного света, глубокая нерушимая тишина давила на слух. Только где-то на нижних уровнях гудели генераторы, питающие бункер электричеством.Оливия побродила по бункеру — и везде натыкалась на запертые двери. Прислоняясь к гладкому металлу, она улавливала слабые отзвуки: шелест деревьев и травы, плеск воды и ровное тяжелое дыхание чего-то громадного. На ум ей приходили только огнедышащие драконы, спящие на грудах золота, но не станет же Константин держать их в бункере? Или станет?Набродившись по бункеру до боли в ногах, Оливия заглянула в кабинет Константина. Никого там она уже не застала. На столе горела забытая лампа, вокруг черепа тускло мерцали свечи. Его глазницы были пусты и темны, намекая на то, что дух либо покинул свое вместилище, либо притворился спящим.- Габриэль! — тихо позвала Оливия. - Габриэль!Череп озарился зеленым пламенем, заструившимся из глазниц.- Бессонница? - Габриэль деланно зевнул. - Мне вот снился чудесный сон. Отпадная тусовка. Ибица. Безотказные девушки. Грязные танцы. Понимаешь, чего ты меня лишила?- Я не могу перестать думать о рассказе Константина. Мне не верится, что он прав насчет нашего конца.- Не переживай раньше времени - морщины появятся.- Тебе легко говорить. Ты уже и так мертв.- Ничего подобного. Просто я знаю Константина получше тебя. Он мастак нагнетать страсти и сеять панику, но не все так плохо. Раз уж пришла, заходи - потолкуем.Оливия вошла в кабинет. Дверь за ней закрылась с негромким шипением.- Начнем наш сеанс, - сказал дух, подражая интонации психоаналитика. - Ложись и расскажи старине Гэбу все, что тебя беспокоит.Оливия прилегла на диван у стены: мягкий и весьма удобный.- История Константина выглядит как сюжет какого-то замысловатого романа... Мне сложно в нее поверить.- Понял. Тебе нужны доказательства, что Константин не врет.- Что-нибудь, кроме легенд.- Ну, что ж… В пятидесятых годах двадцатого века я был советником у Илая Карпентера. Неординарный человек. Он первым выдвинул теорию, что человечество - не первая цивилизация на Земле. Ты слышала когда-нибудь о Мохенджо-Даро?- Нет.- Это древнеиндийский город. Археологи обнаружили его в 1922 году. При раскопках ими было найдено множество скелетов людей и животных, излучающих сильную радиацию. Все постройки города были оплавлены, что возможно только при ядерном взрыве. Изучив характер разрушений, они установили точное место падения бомбы и проследили движение взрывной волны.- Да ладно! Атомная бомба у дикарей? Ты меня не разыгрываешь?- Больно надо. Не веришь - можешь проверить меня на досуге. Древнеиндийский эпос “Махабхарата” повествует о священной войне богов против демонов:Оливия слушала и не находила слов. Все услышанное сходилось с описанием последствий ядерных бомбардировок.- Изучив тексты “Махабхараты”, - продолжал рассказывать Габриэль, - археологи пришли к мнению, что в поэме описывается первая в истории ядерная война, которая на то время была возможна исключительно в теории и околонаучной фантастике. Но в древнем мире, отстоящем от нашего на шесть тысяч лет, ни о каком ядерном оружии не могло быть и речи. Раскопки в Мохенджо-Даро спешно свернули, археологам запретили разглашать совершенные открытия под угрозой пожизненного заключения. Илай Карпентер взялся распутать эту загадку. Он основал тайное общество, известное как “Просвещенные”, и развернул масштабные исследования древних цивилизаций по всему миру, пытаясь раскрыть настоящую историю планеты. Все закончилось скверно.- Что случилось?- Исследования Карпентера бесславно завершились в Гренландии. Он напал на след сохранившегося города древних, погребенного глубоко под землей, загорелся идеей раскопать его, совершить невероятные открытия и прославить свое имя в веках - всеми исследователями со временем овладевает мания величия. Илай Карпентер построил над городом научно-исследовательский комплекс, собрал наиболее выдающиеся умы “Просвещенных” и с энтузиазмом приступил к работе. Пробивая шахтные туннели к городу, они немного просчитались и случайно разрушили склеп, в котором был запечатан неизвестный неизлечимый вирус. Он погубил весь персонал комплекса. Илай Карпентер сбежал в первые дни эпидемии, запечатав комплекс и бросив своих людей умирать от болезни.- Трусливый ублюдок! - Оливия гневно стиснула кулаки. - Как он мог так поступить?!- Легко судить кого-то, когда сам не бывал на его месте, не видел ужасы и отчаяние тех дней. Наблюдая за разрастающейся эпидемией и безуспешными попытками ученых найти вакцину, Илай Карпентер принял единственное верное решение - закрыть комплекс на карантин и запереть вирус внутри. Он спас человечество от вымирания. Всех спасти невозможно, кем-то так или иначе приходится жертвовать.- Какое отношение Илай Карпентер и его тайная организация имеют к Дефо?- “Просвещенные” изучали известные и малоизвестные легенды всех народов мира и искали им реальные подтверждения. При раскопках средневековых захоронений у Гластонбери они обнаружили летописи малочисленного ордена монахов, описывающие схождение Дефо на землю. Монахи сравнили его с падением небесной звезды. Позднее были найдены свидетельства, что в лесах близ Гластонбери жила женщина с необычными способностями. Она исцеляла больных и увечных наложением рук, предсказывала будущее, знала, когда ждать дождей, а когда засухи. Хроники ордена приписывают ей власть над четырьмя стихиями природы — земли, огня, воздуха и воды, и пятой - квинтэссенцией.- Даже если допустить, что ты говоришь правду, в чем я лично сомневаюсь, - сказала Оливия, - все равно это слишком фантастично звучит.- Не фантастичнее ядерных войн во времена фараонов, - возразил Габриэль. - Сам я Дефо никогда не встречал, мы зависали в разных тусовках, знаешь ли, но до меня доходили слухи, что она променяла божественность на смертность.- Так что посоветуешь мне делать?- Поумерь уже скепсис, милашка, и начинай верить, что мы не карнавал тут разыгрываем. Речь идет о серьезных вещах.- Мне нужно все обдумать, - Оливия встала с дивана.- Обдумай. Только долго не тяни. Время не на вашей стороне, - вдруг слишком серьезно и спокойно, без тени насмешки, проговорил Габриэль.Зеленое пламя внутри черепа угасло. Оливия задула догорающие свечи, потушила лампу на столе и вернулась к себе. До утра она так и не уснула.Константин тоже не спал. Он спустился на самый последний уровень бункера и заперся в пустой ракетной шахте. В бетонный пол шахты был вделан круг из серебра, вокруг него - и на стенах - нарисованы сложные, витиеватые символы. Защитные знаки против демонов.Поставив на круг пять черных свечей, Константин поджег их, отошел к двери шахты и прочитал заклинание. Огоньки свечей взвились вверх, из круга потянуло дымом и серой. В тишине послышались вопли и стоны проклятых душ, рычание адских псов и тщетные мольбы грешников, приговоренных к вечности в огне.Константин не увидел появления демона, но почувствовал близость падшего - все его инстинкты взывали к немедленному бегству. Он испытывал невольный страх и трепет перед невидимой сущностью, запертой внутри круга, но держал свои чувства и эмоции под полным контролем. Демон не должен почувствовать слабость призвавшего его - иначе никакая защитная магия его не удержит.- Отчаянный шаг, Константин, - сказал демон, торжествуя. - Вызвать меня в твою святая святых. Признаться, такого шага я никак не ожидал. Чего тебе нужно?- Не ерничай, Асгафер. Ты знаешь, зачем вызван сюда.- Слыхал, - съязвил демон. - Все носишься со своим идиотским замыслом спасения мира? Брось, ты уже ничего не изменишь и никого не спасешь.- Сам - нет. Ты мне поможешь.- Самонадеянный наглец! В чем мой интерес помогать тебе?- Выгода. Не будет больше мира, не будет людей и сделок, не будет новых душ. Что скажет Люцифер, когда узнает, что ты мог помешать нашей гибели, но позволил гордыне ослепить себя? За такой прокол он тебя по головке не погладит.- Не смей произносить имя Владыки! - взревел демон, его красные глаза яростно вспыхнули. - В твоих устах упоминание его равносильно оскорблению!- Но если ты сыграешь на нашей стороне, - продолжил Константин, игнорируя ярость Асгафера, - Люцифер вознаградит тебя. Если ты впечатлишь его, возможно, он пожалует тебе титул Князя Тьмы. Как тебе?- Неслыханно! Ты искушаешь меня?!- Не делай вид, что не хочешь подняться по карьерной лестнице. Учитывая наше положение, - это твой последний шанс выбиться из “шестерок”. Неужели ты его упустишь?- О чем ты просишь, Константин?- Указать мне, где искать могилу Дефо и ее перерожденное воплощение.- И это все, в чем ты нуждаешься?! Подумай, сколько еще благ ты можешь от меня получить!- За мою душу, разумеется?- Ничего не дается задаром, - наставительно сказал демон. - Кому как не тебе это знать.Свечи вокруг круга догорали. Когда угаснет последняя - защита ослабнет, и демон сможет вырваться. Асгафер знал это и расчетливо тянул время. Но Константин тоже знал.- Моя душа останется при мне, - произнес он твердо. - Я приказываю тебе ответить, где находится могила Дефо и ее инкарнация!- Мне нравятся морские пейзажи Шотландии. Там так легко дышится, а шелест волн услаждает слух… Тебе не помешает отпуск, Константин.- Не ответишь - я отправлю тебя назад ни с чем. В Ад ты все равно вернешься, но победителем или проигравшим - решать только тебе.- Отдаю должное, ты хорошо подготовился к нашей встрече, Константин. Только из уважения к твоей предусмотрительности и находчивости, я скажу - могила Дефо находится под горой Морвен, что у Берридейла. Ответ же на твой второй вопрос таков - жизнь всегда тянется к смерти.Зная, что времени остается мало, и ничего больше он из демона не вытянет, Константин зачитал реверсивное заклинание и изгнал его туда, откуда призвал.Двухместный глайдер, взятый из недр хранилища Константина, пригодился как нельзя кстати и быстро летел над скалистым ландшафтом шотландского высокогорья. Внизу мелькали выгоревшие леса, пересохшие реки, руины городов и безымянных деревенек. В земле виднелись глубокие кратеры от упавших на землю бомб, не атомных, но нанесших не меньшие разрушения.Оливия сидела в кресле пилота и уверенно правила навстречу заходящему солнцу - огромный багровый диск медленно скрывался за выбеленными вечным снегом горными вершинами. Константин сидел сзади. Он был необычайно молчалив, за весь полет не произнес ни слова.- С тобой все хорошо? - озабоченно спросила Оливия, не отрывая взгляда от приборной панели.- Да, все в порядке. Воспоминания нахлынули.- Поделишься?- Не чем особо делиться. В молодости я несколько лет жил в Шотландии. Это прекрасная страна с самобытной культурой. Тяжело видеть ее мертвой землей.В голосе Константина прозвучали горечь и скорбь. Оливия пожалела, что понапрасну разбередила его душу.- Прости, - смутилась она. - Мне не следовало поднимать эту тему.Константин промолчал.На горизонте показался Берридейл. Война не пощадила древний город. Первые кварталы были разбомблены, от зданий остались одни обгоревшие остовы. Дороги изрыли воронки от упавших снарядов, обрушившаяся эстакада монорельса погребла под обломками вагоны и автомобили. Окраины Берридейла стали одной большой могилой.- Не думаю, что кто-то может здесь жить, - отметила Оливия. - Город, похоже, брошен.- Все равно стоит проверить, - услышала она ответ. - Духи не указали бы нам на это место, если бы тут никого не осталось.Оливия не стала спорить. Она снизила глайдер и описала круг над городом. Ничего. Ни в одном доме не вспыхнул луч света, никто не выбежал на улицу и не замахал руками, привлекая к себе внимание. Сканеры не находили никаких признаков жизни.- Кажется, на этот раз духи все же ошиблись. Выживших здесь нет, - грустно произнесла Оливия, тяжело вздохнув.Глайдер пролетал над городским парком, разросшимся до небольшого леса. В тени деревьев мелькнула короткая вспышка. Кабину глайдера разорвал резкий сигнал тревоги.- Ракета! - Оливия налегла на штурвал. - Держись!Глайдер резко рванул ввысь. На радаре появилась маленькая точка. Несмотря на разницу в скорости, расстояние между ней и глайдером стремительно сокращалось.Оливия заложила крутой вираж, уклоняясь от ракеты. Одним нажатием кнопки на приборной панели она сбросила ложные цели. Под днищем глайдера замелькали оранжевые вспышки - подрывы снарядов-обманок. Противоракетная защита не сработала. Ракета обошла “обманки” и не отставала от глайдера. Столкновения было не избежать.В отражении стекла кабины Оливия видела побледневшее лицо Константина. Он закусил губы, вцепился в ручки кресла и трясся от приступа внезапно накатившего страха.- Надо катапультироваться! - крикнула Оливия. - Иначе погибнем!Константин коротко кивнул.- Надень кислородную маску! Спереди под сиденьем есть ручка! Когда скажу - дергай ее что есть силы!Оливия направила глайдер вниз, к земле. Она рассчитывала на одно: при катапультировании они окажутся выше глайдера, и когда ракета попадет в него, их шансы не попасть в радиус поражения взрыва и выжить возрастут.Навстречу глайдеру стремительно неслась земля. Стрелка альтиметра лихорадочно крутилась, отсчитывая расстояние до столкновения.- Пора! - скомандовала Оливия, нащупав спасительный рычаг катапульты. - Дергай ручку! Быстрее!Автоматика отстрелила крышу кабины. Два кресла вылетели из глайдера как пробки из бутылки шампанского. Над головами Оливии и Константина раскрылись широкие купола парашютов.Неуправляемый глайдер падал в крутом пике. Ракета неслась за ним и наконец настигла. В небе алым цветком расцвел взрыв. Превратившись в пылающий болид, глайдер рухнул на землю и второй взрыв окончательно уничтожил его.Оливия и Константин благополучно приземлились на городской площади. Девушка первой отстегнулась от кресла и сканировала лес на наличие признаков жизни. Датчики экзоскелета ничего не улавливали. Кто же тогда сбил ее истребитель?Вглядываясь в лес за забором, Оливия заметила, что экран шлема зарябил, пошел волнистыми помехами. Подсистема раннего предупреждения просигнализировала об обнаружении фатальной неисправности. На экране замигал тревожный сигнал, предупреждая о сбое систем вооружения и прекращении подачи кислорода. Оливия сорвала шлем, и как раз вовремя - боевой костюм отключился.Оливия от досады заскрежетала зубами. Технологически продвинутая машина войны превратилась в бесполезный механизм - без работающих сервоприводов она не могла пошевелить ни ногой, ни рукой. Все вооружение тоже было не включить, она стояла перед неизвестным врагом, неспособная защищаться. Идеальная мишень. Идеальная жертва.- Константин, - сказала она как можно спокойней, - времени мало. Слушай и запоминай: сейчас ты должен найти укрытие, залечь там и не высовываться, что бы не услышал.Константин посмотрел на нее растерянно: он еще не отошел от шока, вызванного случившимся с глайдером, и не осознавал происходящее здраво.- А как же ты? Я не оставлю тебя здесь одну!- Не время геройствовать! Беги отсюда, найди укрытие и спрячься!- Зачем?!- Мою броню отрубили электромагнитным импульсом. Это ловушка. Вот зачем!В парке раздались торжествующие крики. Из зарослей на площадь выскочили десятка два оборванцев, вооруженных примитивными плазменными ружьями. Улюлюкая с неистовством пещерных дикарей, они окружили Оливию. Их лица закрывали тряпичные маски, бесформенные, потрепанные и грязные одежды сглаживали изгибы фигуры, не позволяя понять, были ли это мужчины или же женщины.- Враг! - проорал один из них, указывая на эмблему СОИ на груди экзоскелета девушки. - Убийца!Он подскочил к Оливии и наотмашь ударил ее. Константин рванулся к ней на выручку, но его грубо ударили прикладом в живот, скрутили и силой потащили с площади. Он видел, как толпа налетчиков набрасывается на Оливию и бьет ее по лицу, как она падает на землю и не может подняться, скованная, обездвиженная немалым весом бронированного костюма.Потом ему на голову надели плотный черный мешок, и больше он ничего не видел.

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