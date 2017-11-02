Тайна Дефо. Последний реквием. Часть первая

I

Моим друзьям.

С вами жизнь имеет смысл.

II

III

A.Norton Просмотров: 47 Комментарии: 1 +5 Вчера, 19:46 by

Спасательный модуль вошел в атмосферу Земли. Оливия Тейлор не сводила напряженного взгляда с мониторов, показывающих оставшийся позади кошмар. На околоземной орбите кружились искореженные взрывом обломки — все, что осталось от боевой космической станции “Кларк”, последнего рубежа обороны Земли от угроз из космоса. Среди обломков застыли трупы ее друзей и сослуживцев, которым не удалось выбраться со станции до аварии в термоядерном реакторе.Мимо капсулы на немыслимой скорости пролетали горящие метеоры и огромные глыбы камней — осколки астероида, уничтожившие станцию “Кларк”. Они пробили сверхпрочную бронированную обшивку, вызвав каскадные отключения систем станции. Управление реактором было потеряно, ядерная реакция вышла из-под контроля, система аварийного отключения не сработала, и атомный взрыв буквально разнес станцию на куски.Оливия спаслась буквально чудом. Возвращаясь с дежурства, она услышала резкий сигнал тревоги и механический голос бортового компьютера: “Станция попала в метеорный поток. Целостность корпуса нарушена. Немедленно пройдите в ближайший эвакуационный модуль. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике”.Но паника, конечно, началась. Люди испуганно метались по коридорам под бесстрастный механический голос компьютера: “На шестой палубе зафиксировано возгорание. Задействована аварийная система пожаротушения. Управление силовыми полями недоступно. Управление вооружением недоступно. Повторяю, управление недоступно. Связь с центром управления потеряна. Перенаправляю энергию на запуск спасательных капсул. Немедленно покиньте станцию”.Оливия протолкалась к блоку спасательных модулей, игнорируя крики, проклятия и мольбы о помощи, забралась внутрь одноместной сферы, и вот уже сейчас она неслась навстречу земле. Капсулу сильно трясло, и она молилась, чтобы аппарат не развалился в верхних слоях атмосферы, не столкнулся с метеором или астероидом.На Оливии был надет новейший боевой экзоскелет, но даже в нем ей не выжить при падении с высоты в десятки тысяч миль, разделяющих враждебный космос и поверхность планеты.Метеоры раскалывались на части и сгорали в атмосфере яркими вспышками. Капсула пикировала под слишком низким углом, нарастающая турбулентность трясла ее как игрушку, инерционные денферы не справлялись с колоссальной нагрузкой. На обзорном стекле появились малоразличимые трещинки, расползающиеся от центра к краям. Дыхание участилось, Оливия закрыла глаза.По корпусу станции пришелся глухой удар. Капсула закружилась, завертелась и полетела по спирали. В кабине замигал красный свет, на приборной панели высветилось предупреждение: “Отказ двигателей”.- Проклятье! - выругалась Оливия. - Твою мать!На панели появились другие предупреждения: “Не покидайте кресла и не отстегивайте ремень безопасности. Вычисляю место аварийного приземления”.Оливия вцепилась в рукоятки кресла и смотрела, как капсула рассекает черные тучи, вспыхивающие молнии. Земли пока не было видно.- Место посадки вычислено, - известил навигационный компьютер. - Болота Фокс Тор, графство Девоншир, Англия. Сигнал бедствия с нашими координатами отправлен.- Да вы издеваетесь! — воскликнула Оливия. - Болота?! Серьезно?!Компьютер проигнорировал ее возмущение. Заложенная в него программа не предусматривала ответов на вопросы.Капсула стремительно снижалась. Далеко внизу показались небольшие города и деревеньки, окруженные полями и лугами. Была темная, ненастная ночь, и их жители не заметили летящий в небе раскаленный болид. Оно и к лучшему. Крушение космического летательного аппарата чревато нешуточной паникой.- Столкновение с поверхностью через десять минут, - предупредил компьютер. - Оставайтесь в кресле. Не отстегивайтесь до посадки.Оливия откинулась на спинку и смотрела вперед, закусив губу от напряжения. Свет прожекторов выхватывал из дождливого серого мрака нечеткие очертания холмов и островков со скудной растительностью.Капсула тяжело рухнула на землю. Оливию резко бросило вперед, но ремни безопасности удержали ее в кресле.- Посадка, - сообщил компьютер. - Разрешено отстегнуть ремни и покинуть кресло. Окружающая среда безопасна, в воздухе обнаружена повышенная концентрация токсичных испарений. Перед выходом наденьте защитный скафандр.Оливия выбралась из капсулы через верхний люк. Спрыгнув на землю, она увидела, что аппарат медленно погружается в вязкую трясину. За короткое время полета ему изрядно досталось. Дюзы двигателя были сильно погнуты метеорами, элероны и стабилизаторы покорежило не меньше. В борозде, вспаханной капсулой при падении, разливалось ядовито-голубое ракетное топливо.“Как я не взорвалась в полете с такими повреждениями? — поразилась Оливия. — Всего одна искра от пролетающего мимо метеора — и я бы сгорела заживо”.Мысль о недавней близости смерти заставила ее содрогнуться. Надо было переключить внимание на что-то другое.Оливия осмотрелась по сторонам. Она стояла на маленьком островке, вокруг булькала гибельная трясина, капли дождя стекали по шлему экзоскелета.Насколько могла видеть Оливия, вокруг не было никаких следов людского жилья. Никаких огоньков или дыма печных труб — жители Англии, отвергая достижения прогресса, держали в домах старинные печи, которые топили торфом. Как и их предки.Оливия понятия не имела, как выбираться с болот и куда идти. Капсула погрузилась в трясину до половины почерневшего корпуса. Один неверный шаг — и ее тоже поглотит болото. Если отправленный компьютером сигнал бедствия перехватят, за ней прилетят. Командование СОИ никогда не бросает своих пехотинцев в беде. Но когда они прилетят — вопрос немаловажный. На планете сейчас творится черт знает что, поисково-спасательный отряд может прибыть с опозданием в несколько часов, а в худшем случае - дней.“Буду выбираться сама, - мысленно рассудила Оливия. - Доберусь до какого-нибудь жилья, оттуда свяжусь с командованием и доложу о происшествии”.Она неуверенно шагнула вперед. Почва под тяжелым сапогом неприятно чавкнула. Оливия замерла и осторожно переставила ногу обратно. Оставленный ею след наполнился мутной болотной жижей.- Вот дерьмо! - в сердцах выругалась Оливия. - И угораздило же меня вляпаться в такую переделку!Она вытянула вперед правую руку. Из гладкой брони экзоскелета выдвинулась миниатюрная пулеметно-ракетная турель. Красные лучи лазерного прицела зашарили по болоту, выискивая цель.“Аннигилировать!” - мысленная команда Оливии была моментально обработана и выполнена нейрокомпьютером, подключенным напрямую к ее мозгу.Турель выпустила две ракеты. Снаряды погрузились в пучину болота. Сильный взрыв всколыхнул трясину, мутная вода забурлила, задымилась. Из глубины рвалось оранжевое свечение, непроницаемый белый дым заволакивал место падения.Трясина испарилась за четверть часа. Оливия стояла на краю глубокого котлована, земля на дне оплавилась и потрескалась от тысячеградусного жара. Безопасный путь на твердую землю был расчищен.Болото осталось далеко позади. Начинался лес. Сначала редкий и чахлый, он понемногу становился темней и гуще.Оливия уверенно шагала по дороге, наслаждаясь красотой ночного леса. На ее родине все леса погибли, засуха и песчаные бури иссушили их.Луч мощного прожектора на шлеме освещали Оливии дорогу. Чувствительные датчики и сканеры шарили по кустам и деревьям, не упуская ни одной мелочи.Находясь на неизведанной территории, Оливия перевела экзоскелет в боевой режим. Малейшая угроза, от кого и чего она бы не исходила, - будет нейтрализована. Уничтожена.Пробираясь по лесу, Оливия вышла к остаткам старой и давно разбитой дороги. В зарослях вдоль обочины она разглядела развалины будки контрольно-пропускного пункта.Оливия подошла ближе. Вблизи будка выглядела еще хуже, чем издалека. Из вывороченных окон изливалась глубокая темнота. Внутри все было разорено и запущено.На потрескавшихся, отсыревших стенах будки разросся мох, под крышей лепились птичьи гнезда. Пол засыпали гниющие листья, среди них виднелись пустые скорлупки змеиных яиц.Оливия с сомнением поглядела на уходящую дальше в лес дорогу. Куда она вела? Насколько было ей известно из военных сводок, в этой местности не находилось никаких стратегически важных объектов. С другой стороны, рядовых космических пехотинцев не посвящали во все тайны верховного командования. Но в то же время дорога к неизвестно чему выглядела заброшенной, вряд ли по ней ездили последние лет сто, а то и больше.Оливия оказалась на распутье.Сойдя с дороги, она укрылась в зарослях и выпустила дронов-разведчиков. Маленькие сферы, напичканные всевозможными сенсорами, бесшумно унеслись вдаль. Камеры дронов передавали изображения на лицевую панель шлема.Через восемьдесят ярдов дорога круто заворачивала влево и выходила на отвоеванную дикой природой поляну. Среди высоких деревьев виднелись бетонные ДОТы, колпаки шахтных пусковых установок, орудийные башни и брустверы. По краям поляны сохранилось несколько секций забора и дозорных вышек, ржавых и рассыпающихся.Дроны облетели поляну - сканировали местность. В объектив одной из камер попал главный вход в бункер. Громадные гермоворота были запечатаны, на створках сохранилась лаконичная военная эмблема. Три разноцветных круга: красный, белый, синий. Каждый круг внутри другого.Заметив эмблему, Оливия поняла, на что случайно набрела в ночных блужданиях по лесу. Закрытую базу ядерных ракет Королевских военно-воздушных сил Ее Величества. Во времена Холодной войны таких военных баз по всей Британии настроили множество, когда кризис прошел — больше половины из них стали не нужны армии.Не было больше в Британии королевы, как не стало и Лондона, затопленного вышедшей из берегов Темзой. Давно исчезли с карты мира те страны, что некогда угрожали самим себе и целому миру гибелью в ядерной войне. Но отголоски той войны остались: спрятанные в лесах, горах и среди равнин. Забытые монументы извечного человеческого стремления к самоуничтожению.Оливия отозвала дроны. К базе она подобралась окольным путем, предусмотрительно обследовав близлежащую местность на минные поля и иные ловушки. Напрасный риск не входил в ее планы, а вокруг базы могли остаться исправные арторудия или закопанные под землей взрывные снаряды. Потерять навороченный боевой костюм, попав на минное поле, либо угодив под массированный обстрел, она тоже не хотела.Удостоверившись, что ее не накроет снарядами, Оливия направилась к воротам бункера. Они оказались заперты. Наружная панель, открывающая гермозатвор, была обесточена. Ничего удивительного. За столько лет запустения не стоило ожидать, что подземный комплекс будет полностью функционален.Оливия сняла с пояса бластер, выставила орудие на максимальную мощность и нажала на курок. Непрерывный синий луч ударил в ворота, на землю закапал плавящийся металл. Разрезая дверь, Оливия услышала тихие, крадущиеся шаги позади себя — акустические резонаторыбронекостюма усиливали любой звук. Она среагировала молниеносно: развернулась и направила бластер на окружающие заросли.Боевые системы экзоскелета получили команду. В одно мгновение все оружие, которого с лихвой хватило бы на уничтожение среднего города, нацелилось на предполагаемую цель. Бронированный щиток закрыл шлем, из корпуса выдвинулись установки с кассетными бомбами, пулеметно-ракетные турели, лазеры и гранатометы. Красные точки прицелов застыли на широкой груди мужчины в длинном плаще и шляпе. Неверные ночные тени и полы шляпы скрывали его лицо, в зубах еле тлел огонек сигареты.- Спокойно, лапуля, - произнес мужчина ровным голосом и даже немного с усмешкой. - Убери оружие. Мне не нравится, когда в меня тычут стволами.- Назовись! - потребовала Оливия, держа его на прицеле. - Имя, сектор приписки и номер жетона!Мужчина двинулся к ней, будто не слышал, что ему сказали.- Ни шагу дальше! — приказала Оливия. - У меня есть право открыть огонь на поражение!Незнакомец сунул руку в наружный карман, достал медный жетон и показал его Оливии.- Константин Брэкенридж, сектор 23, номер жетона J185H17. Теперь ты успокоишься, лапуля?- Оливия Тейлор, - назвалась девушка. - Прекрати называть меня лапулей! - она подняла защитное забрало шлема, но бластер не опустила. - Я жду внятных объяснений. Что ты делаешь вне границ своего сектора, на военной базе? Мародерствуешь? Заражен и скрываешься от ликвидации?- Ух ты! Все солдафоны СОИ такие подозрительные или только ты?- Не увиливай от ответа. Мы далеко от 23 сектора, и уверена - ты покинул его без разрешения. Я могу арестовать тебя и передать полиции.- Знакомство не задалось, - вздохнул Константин. - Придется тебе растолковать. Я не мародер и не зараженный. Заразу приносят и разносят люди, а последний человек покинул эти глухие места задолго до установления карантина и разделения на сектора.- Что ты делаешь на военной базе?- Жизнь в городе не по мне. Слишком шумно. Слишком грязно. Преступность досаждает. В наше неспокойное время такое уединенное место - как раз то, что нужно одинокому человеку.- Неплохая история. Но ты же не ждешь, что я в нее поверю? Что ты делаешь здесь на самом деле?- Много чего, но ничего противозаконного.- Самовольный захват военного объекта во время чрезвычайного режима - серьезное преступление, - сказала Оливия.- А кто сказал, что я захватывал, — невозмутимо парировал Константин. - Этим местом все равно не пользовались. Я подремонтировал его, вдохнул в мертвые стены вторую жизнь. Тебе бы благодарить меня за дармовую реставрацию вашей, так сказать, собственности.- Зачем тебе военная база?- Я ученый. Экспериментатор. Коллекционер редких диковин. Подыскал себе уединенное местечко, где никто не помешает моей работе.- В бункере есть рабочая станция связи?- Найдется. Кому звонить собралась?- Это военная тайна. И вообще – не твое дело. Отведи меня туда, и я скажу властям, что ты сотрудничал. Избежишь сурового наказания.- Пожелание леди - закон, - Константин прошел мимо Оливии. - Иди за мной, покажу короткий путь.Они обошли главный вход в бункер. В поросшем колючим кустарником овраге обнаружился люк шахты запасного выхода. Константин откинул крышку. В темноту бункера опускалась лестница из вделанных в стену металлических скоб.- Леди идет первой, - Константин сделал приглашающий жест рукой.Оливия прицепила бластер к поясу и полезла в шахту. Константин спускался следом. Когда он захлопнул люк, в шахте стало темнее, чем в сумрачном лесу, обступающем бункер. Щелкнул запорный механизм. Оливии стало немного не по себе.Спускаясь в бункер, Оливия ожидала увидеть холодные, темные и мрачные коридоры, в которых до сих пор витает призрак давней войны, и крысы бегают по истлевшим скелетам в лохмотьях солдатской униформы. Но то, что она увидела внутри, - было чудесным и потрясающим.Отсеки бункера занимали антикварные книжные шкафы, на полах лежали толстые ковры с ткаными узорами и бахромой по краям. На стенах висели картины в золоченых рамах, с которых на Оливию смотрели пышнотелые дамы в старинных платьях, полководцы вели в бой войска, ораторы произносили речи перед полными залами слушателей, императоры возлагали на себя короны.- Это все твое? - восхищенно выдохнула Оливия, вмиг позабыв о своих переживаниях. - Никогда не видела такой роскоши.- Мое и моих предков, - сказал Константин. Он стоял в дверях отсека и наблюдал за девушкой с ироничной полуулыбкой. - Мы столетиями собирали ценности и знания, оставленные нам предками. Наша история не должна забываться, в прошлом - ключи к будущему. Пошли, покажу еще кое-что.Они перешли в другой отсек. Здесь Оливию ждало еще больше чудес. На навесных полках были разложены и расставлены старинные вещи: полупрозрачные хрустальные шары, перламутровые морские раковины, небольшие сундучки с золотыми и серебряными монетами, жемчугом, драгоценными камнями и ювелирными украшениями.- Возьми, - Константин снял с полки и протянул девушке загнутый костяной рог неизвестного животного.На фоне остального богатства он выглядела убого и бедно.Оливия взяла рог и повертела его в руках, рассматривая.- Просто рог, - сказала она.Константин усмехнулся.- Чего тебе сейчас больше всего хочется? – спросил он.Оливия задумалась. Хотела она многого, а мечтала о еще большем, но в мире, разрушаемом самой природой, все желания отходили на второй план. С детства ей пришлось привыкать к лишениям, ограничениям и запретам. Усваивать правила взрослой жизни, жестокой и несправедливой.Думая о несчастливом детстве, Оливия вспомнила сладкое угощение - шоколадные конфеты, которые ей покупала мама. По большим праздникам, накопив денег, они вместе шли в небольшую кондитерскую недалеко от дома. Пока мама торговалась с продавцом, маленькая Оливия прилипала к витрине и жадно пожирала глазами леденцы на палочке, карамельные фигурки, засахаренные яблоки в сиропе, присыпанные мелко накрошенными орехами, торты и пирожные, залитые кремом, и мороженое всех мыслимых цветов и вкусов.Когда они выходили из кондитерской, бесконечно счастливая Оливия держала в руках картонную коробочку с заветным лакомством: большими, круглыми конфетами, завернутыми в пестрые обертки. Мама разрешала ей съедать не больше одной в неделю. Оливия понимала, что мама не может покупать ей сладости слишком часто, и силой воли удерживала себя от желания съесть все конфеты сразу же после покупки. Это был первый из многих запретов, которые она приняла в свой жизни, далеко не счастливой.- Шоколадных конфет, - мечтательно произнесла Оливия, ощущая незабытый вкус. - Из детства.Рог, который она так и держала в руках, наполнился теми самыми конфетами. От неожиданности Оливия едва не вскрикнула и не выронила его.- Что это за трюк? - ошарашенно воскликнула она. - Иллюзия? Это же невозможно!- Никаких трюков, - сказал Константин. - Магия многое может. Угощайся, лапуля.Оливия нерешительно взяла из рога одну конфету. Терпкий, с горчинкой шоколад, растаял во рту. Вкус был точно таким же, как она помнила. Оливия взяла вторую, конфету. И третью. И четвертую. К чему сдерживаться, если можно пожелать сколько угодно сладостей? Задаром!- Что-то ты разошлась, сладкоежка, - Константин забрал из рук Оливии волшебный рог и вернул его на место.Оливия устыдилась своего поведения. Чтобы скрыть возникшую неловкость, она перешла к другому стеллажу с артефактами. На длинных широких полках, расставленные рядами, пылились античные амфоры, запечатанные семиконечными звездами, разложены перламутровые морские раковины, из которых звучало сладкоголосое пение сирен, рассыпаны черные, голубые и красные камни в серебряных оправах.Внимание Оливии привлекла необычная статуэтка - даже не статуэтка, а скорее, дорогая игрушка. Золотая змейка с глазами-рубинами. Чешуйки змейки сверкали в свете ламп, а Оливии показалось, что в сердце алых камней теплится искра живого огня. Она протянула к змейке руку и увидела, что та шевельнулась, раскрыла пасть и поползла к ней, потрясая погремушкой на кончике хвоста. Рубиновые глаза змейки засверкали ярче. Манящее сияние драгоценных камней заворожило Оливию, на душе зазвучали звонкие трели арф, стало так легко, светло и уютно, что ей захотелось раствориться в этом неповторимом ощущении.В себя она пришла уже в коридоре. Сердце билось учащенно, на лбу выступила горячечная испарина, руки и ноги предательски дрожали. Стены коридора расплывались перед глазами.- Что со мной? - Оливия с усилием сфокусировала взгляд на Константине.- Ты приглянулась Кламею - идолу скупцов, приносящему и умножающему богатство. Он уловил в тебе желание разбогатеть и попытался подчинить твою волю.Оливией еще владел колдовской дурман. Но скоро ее отпустило. Константин отвел девушку в отсек, в котором устроил себе кабинет. Там тоже стояли книжные шкафы, заваленный книгами и свитками пергамента стол. На тумбе возле стола лежал человеческий череп, окруженный зажженными свечами. Позади тумбы, на подвесной книжной полке, лежали стопки женских любовных романов.Только Оливия и Константин переступили порог отсека, в глубинах пустых глазниц черепа замерцали зеленые огоньки.- Наконец-то, - проворчал он, щелкая челюстью. - Вернулся. Где тебя носило?От неожиданности Оливия подпрыгнула на месте.- Это что такое?! - она нервно ткнула пальцем в череп.Безглазый взгляд черепа обратился к ней.- Опа-па! Неужто в кои-то веки ты привел в дом девушку? - череп уже смотрел на Константина. - Я уж думал, не дождусь.- Заткнись, Габриэль, - одернул его Константин. - Оливия – новая знакомая.- С умопомрачительными ногами, - заметил череп. - Кроме шуток, ты что, собираешься всю жизнь бобылем прожить? Нашему дому не хватает женской руки.- Габриэль!- Ладно-ладно, - ворчливо буркнул череп. - Что же ты, черствый как сухарь, шуток не понимаешь, что ли?- Оливия, - Константин устало вздохнул. - Этот говорливый остряк - дух мудрости и знаний Габриэль, ну и моя большая головная боль.- Не слушайте его, красавица, - хихикнул Габриэль, обращаясь к Оливии. - Мы с Константином - друзья не разлей вода. У вас точно не свидание? Я могу отвернуться и не подсматривать, если надо.- Габриэль! Богом клянусь, не отвяжешься - останешься без своих любовных романов!- На святое покушается! - пробурчал череп с притворным осуждением. - А я-то считал тебя другом.Оливия молча наблюдала за их перепалкой. Говорящий череп ошеломил ее куда больше волшебного рога со сладостями и ожившей золотой змейки.- Мы теряем время, - недовольно сказала она, когда спор поутих. - Покажите мне, где находится центр связи, и потом можете выяснять ваши отношения столько, сколько хотите.- Она крутая! - восхитился Габриэль. - Женись на ней, болван! Я серьезно.- Пожалуй, мне лучше уйти, - Оливия развернулась и направилась к двери отсека. - Все это слишком странно для одного дня. Центр связи найду сама, не утруждайтесь.- И она уходит, - разочарованно произнес Габриэль ей вслед. - Молодец, Константин, ты блестяще обломал все мои попытки устроить твою личную жизнь.Константин нагнал Оливию в коридоре, взял за локоть, удержал.- Постой. Не воспринимай Габриэля всерьез. Он шутник, наглец и циник, но он полезен.- Не для меня. Отведи меня в центр связи. Чем быстрее я отправлю донесение в штаб командования, тем быстрее уйду отсюда.Константин разом поник, посмурнел и стал выглядеть старше своих лет.- Центр связи прямо по коридору. Все отсеки обозначены, мимо не пройдешь.Он вернулся в кабинет и запер дверь. Оливия прислушалась. За стеной звучали приглушенные голоса.- Ты невыносим, Габриэль! - кричал Константин. - Наш мир разваливается на куски, я пытаюсь его спасти, а ты своими выходками все портишь!- Она все равно не поверит! - возражал череп, клацая челюстью. - Стоит тебе изложить эту бредовую теорию, твоя подружка точно сбежит с криками: “Он сумасшедший!”.- Замолчи! Ты лишил нас последнего шанса на выживание, можешь собой гордиться!В кабинете стало тихо. Оливия дернула ручку и вошла внутрь. Константин сидел за столом, перед ним стояла открытая бутылка виски. Череп молчал, огоньки в глазницах переливались зеленым.- О чем вы говорили? - Оливия подошла к столу, забрала у Константина бутылку и поставила ее на полку с любовными романами. - В какую теорию я не поверю?Константин поднял на нее угасший и утомленный взгляд.- Я считаю, что все эти природные катаклизмы последнего времени, войны и эпидемии - не случайны. Приближается конец света. Оливия, апокалипсис уже на пороге.- Понеслось, - вполголоса пробормотал Габриэль.- Невозможно! — сходу отрезала Оливия, сдвинув брови. - Ученые СОИ установили, что единственная причина происходящих на планете катаклизмов - возросшая активность Солнца. Оно бомбардирует Землю какими-то частицами, ядро планеты разогревается, что и вызывает катаклизмы. Само это явление непродолжительно, когда активность Солнца понизится — планета придет в норму.- Ваши ученые ошибаются. Конец света предсказан давно. Все мои исследования указывают на то, что он настал.- На чем же основаны твои предположения?- Я изучал древние предания. Отслеживал знамения. Ошибка исключена. Наш мир на грани гибели.- И что же его губит, если не Солнце?- И вот тут начинается полная ахинея, - ехидно ввернул Габриэль.Константин достал из плаща помятую пачку сигарет и зажигалку, закурил.- Богиня.- Что? - опешила Оливия. - Богиня? Звучит как бред.- В древности боги были ближе к людям, чем сейчас. Они вмешивались в земные дела, иногда во благо нам, иногда во вред.- И что с того?- Боги наблюдали за нашей жизнью, - Константин затянулся сигаретой и выпустил струю дыма. - У одних она вызывала отвращение, у других - зависть, у третьих - желание. Находились боги, бросавшие вызовы принятым правилам и спускавшиеся на землю смертными.- Зачем?- Мотивы богов никогда не ясны до конца. Одна из таких богов, Дефо, втюрилась в смертного мужчину. Любовь подтолкнула ее отказаться от божественности и стать человеком.- Чепуха! - скептически фыркнула Оливия. - Богиня на земле - смахивает на красивую сказку! Ну зачем ей, бессмертной и всемогущей, влюбляться в мешок с костями и отказываться ради него от того, что выше человека, выше всего, известного нам, выше возможного и реального? И вообще, эти, как ты говоришь, б-о-г-и, - отчеканила Оливия, закатывая глаза, - выдумка наших предков.- У Дефо, видно, нашлись причины так поступить. Но заковырка в том, что боги не могут просто так переходить на низший, физический уровень существования. Дефо отсекла от себя божественную силу, разорвала с ней связь и утратила контроль над ней. Проделывать такое опасно и непредсказуемо. Для богов.- С счастливой семейной жизнью ей явно не подфартило.- Верно, - сказал Константин. – Возлюбленный Дефо предал ее. Собратья-боги упрашивали Дефо вернуться к ним, но она отказалась.- Глупо.- После смерти Дефо последняя связующая нить между ней и ее силой была разорвана. Боги заперли силу Дефо там, где она не смогла бы принести миру разрушение. Но было изречено пророчество, что однажды сила вырвется из заточения - и принесет гибель нашему миру. Вот что сейчас происходит.Оливия сложила известные ей факты. Европу разрушена землетрясениями и пожарами, Северная и Южная Америки засыпаны снегом, Австралия и Япония стерты с лица земли цунами. Таяние арктических льдов угрожает дальнейшим затоплением Великобритании, Шотландии и Ирландии. Болезни выкашивали население земли сотнями тысяч, вымерли целые города. Война. Голод. Разруха. Похоже на конец света. В довершение - Константин не производит впечатление лжеца. Как не старалась Оливия уловить в его словах и мимике скрытую ложь, ничего у нее не вышло. Она подумала о волшебной ветви и духе мудрости в черепе. Вот они существует, существует магия, почему не может существовать богиня?- Мне нужно выпить, — сказала Оливия после долгого молчания.Взяла бутылку виски и отхлебнула прямо из горла. Крепкий напиток обжег желудок и горло, освежил мысли.- Что нам делать? — спросила она. - Это можно как-то остановить?- Немного времени у нас есть, - Константин погасил окурок о пепельницу. - Сможем запереть силу Дефо там, откуда она вырвалась - все прекратится.- Но сейчас ты скажешь, что все не так просто.- Все не так просто, да. Боги не умирают безвозвратно, точно так же, как и люди. Мы живем в тысяче своих воплощений. Мы умираем и рождаемся вновь. Дефо же возрождается бесконечно, и сейчас где-то на земле живет ее инкарнация. Мы должны найти ее, привести в склеп, где похоронено самое первое воплощение Дефо, и провести ритуал, который, в случае неудачи, может убить нас всех, а в случае успеха – спасти от уничтожения планеты. Проще простого, да?Оливия снова потянулась к бутылке с виски, пытаясь переварить слова Константина.Ситуация сложилась – хуже не придумаешь…

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