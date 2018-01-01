Рукопись, найденная под прилавком. Часть тринадцатая

Рукопись, найденная под прилавком. Часть тринадцатаяЯ бреду по улице наугад.
Город пуст. Дважды длинные серебряные лимузины бесшумно пролетают мимо. Долго не встречается никто.
Сворачиваю за угол. На обочине дороги сидит девочка лет пятнадцати; она обнимает тонкими пальцами колени, обтянутые джинсовой тканью, бесформенный пуховик велик для хрупкой фигурки.
Девочка смотрит вдоль улицы, в электрическое марево, смешанное в дрожащее желе с ночным мраком. Я вижу в профиль ее остренькое личико, бледное, с синяками под глазами, выражающее боль ожидания и холода. Светлые волосы собраны на затылке в пучок — пучок торчит из-под вязаной шапочки.
Я подхожу. Она удивленно смотрит на меня. Глаза громадные, синие.
- Ждешь одного из них? - спрашиваю я.
- А то, - кивает она. - Закурить есть?
- Не курю, - говорю я с сожалением. - Замерзла?
- Придет и согреет, - улыбается она. Передние зубы еще заострены снизу меленькой пилочкой, как у школьницы.
- Почему здесь? - спрашиваю я.
- А где? - усмехается она. Все закрыто, кроме заведений для чумных. Не домой же его звать. Родичи убьют.
- Его убьют?
- Меня. Но его тоже есть кому убить. Упокоить, в смысле. Мать позвонит в контору охотников — мне это надо? Он меня любит.
- А почему ты живая, если любит? - спрашиваю я.
Она устало пожимает плечами.
- У него тоже много всего… Кодекс, Старшие, Зов… Так и мыкаемся. Смотри.
Гордо подтягивает вверх рукав пуховика, потом — рукав тоненького пуловера. Рука до локтя в шрамах — старых, свежих и едва закрывшихся. Девочка лижет кровоточащую ранку.
- Поцелуи? - спрашиваю я.
- Ага, - кивает она радостно. Он поцелует — и потом ходишь как по облаку. Не надо есть, не надо пить, чувствуешь себя такой легкой-легкой… Родичи придираются, училки в школе всем листовки раздают, все время болтают по ящику… Эта передача, «Вера против Смерти», каждый день в восемь вечера, знаешь? Мои каждый выпуск смотрят. Если уж очень счастливой выглядишь, задирают рукава, под воротник заглядывают или пытаются накормить. А жратва такой мерзкой кажется… Ничего, скоро помру им назло — вот мы с моим зайчиком поржем тогда!
- Ад? - говорю я. - Да?
- Брось, - смеется девочка. У нее чудесный смех. Я почти завидую ему. - Неужели ты не знаешь, - говорит девочка, - что в начале времен Творец создал мир-абсолют и людей по собственному образу и подобию. Вообще-то Он хотел, чтобы в этом мире царило вечное добро. Но у людей была свобода воли, а по образу и подобию — значит, как сам Творец, они заключали в себе Все. Вообще Все, понимаешь?
- И зло? - спрашиваю я.
- Брось, - говорит она. - Тогда это злом не называлось. Да и не было злом, вообще-то. Просто такой способ бытия. Альтернативный. У людей же всегда была тяга к творчеству… страсть к самопознанию там… и некоторые из них начали всякие рискованные эксперименты…
- И Бог выгнал их из рая? - спрашиваю я. Улыбаюсь.
- Ничего Он не выгнал, - говорит она сердито. - Вот всегда мы мыслим своими критериями. Если сами бы выгнали тех, кто не угодил, так и Богу готовы приписать нашу дурную мелочность. Ни фига подобного. Ему просто показалось, что таким… экстремистам в раю не интересно. Или они не могут там совершенствоваться… и тогда Он создал для них другой мир.
- Поплоше, - уточняю я.
- Да нет, - говорит она с досадой. - Просто в этом новом мире было побольше места для разрушения. И для… всякого такого. На грани греха. Хотя тогда о таком понятии никто не слыхал.
- И что?
- И там тоже нашлись такие, которым захотелось солененького. А Творец создал для них еще один мир… еще ниже. По их вкусу. И некоторые и там умудрились не ужиться… а Он и для них…
- И много вышло миров, - киваю я.
Девочка машет искалеченной рукой, подтягивает рукав на место. Ее слегка знобит.
- До фига, - говорит она. - Ступеньками. И чем дальше от рая, тем экстремальнее. Его наставники считают, что душа, чем замороченней на распаде, тем тяжелее — и это дело тянет ее вниз. А если за жизнь она набирает еще желания уничтожать — то еще дальше вниз. А если наоборот — ей надоедает зло и хочется созидания — то вверх. И так — вверх до рая или вниз до преисподней… Вот и вся система.
- И к чему ты клонишь? - спрашиваю я.
- Да ни к чему особенно, - вздыхает девочка. - Просто многие считают, что наш мир — это предпоследняя ступенька.
- Я слышал такое про свой, - говорю я.
- Ну, не знаю, - говорит девочка. Дышит на свои руки, стеклянные от холода. И я дышу на ее прозрачные пальцы. Я злюсь на того, другого, которого она зовет зайчиком. Где он бродит?
Я слышу шаги многих людей, слишком громкие в ледяной тишине. И понимаю, кого увижу, когда обернусь.
Автор - Максим Далин.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:51
Вчера, 20:51 by КосмонастьПросмотров: 27Комментарии: 0
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