Война Девяти Лун. Часть 3

Летяга Просмотров: 10 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:16 by

После разговора с Иклуром я долго не мог прийти в себя. Магия в Серре? Это же невозможно! Если бы об этом мне сказал кто-то другой, я бы рассмеялся в лицо и ушёл пить свекольное пиво. Но Иклур не станет говорить, если не будет этого знать наверняка. А значит, он и правда видел то, о чём говорит.Внезапно мне стало страшно. Если один колдун на это способен, может, есть и другие? Неужели нас ждёт поражение в этой Войне? Без города, в котором люди смогут отдыхать и набираться сил, в котором женщины и дети могут спать спокойно, мы долго не протянем. От этих мыслей мне стало жарко. Я должен найти этого колдуна.Иклур указал мне направление, куда тот ушёл. Запад. Это странно, земли колдунов на юге. Что ему там делать одному? А если он не один? Справлюсь ли я?Сомнение одолевало меня ровно до того момента, пока я не нащупал руками Щит Света. Крохотный артефакт в виде шарика с множеством маленьких игл - мечта каждого человека в Ансерроте. Стоит сжать его в руке и тебя оградит от любой магии стена чистого Света. Настолько яркая, что порой этого достаточно, чтобы обратить врага в бегство. Часто им не воспользуешься: иглы причиняют сильную боль и заживают уколы очень долго и болезненно.Щит Света вернул мне уверенность. Справлюсь.Я взял запасов на неделю. Проверил амулеты и артефакты. Вновь пожалел, что не обменял когда-то Канарейку на Ветер - артефакт, способный раз в сутки переместить человека в любое место. Полезная штука для наёмников.VIЧерез три дня пути я вышел на след колдуна. Я был уверен, что это он. И судя по следам он был один. Если бы религия до сих пор существовала - я бы воздал хвалу богам. Наши предки воздавали им хвалу и приносили жертвы по каждому поводу. И без повода.Я находил места его ночёвок. Он даже не пытался замести следы. Или он настолько глуп, что не понимает, какие могут быть от этого последствия, либо он настолько силён, что попросту не боится. Я постарался не думать о втором варианте, но эта мысль упорно не выходила у меня из головы.Ночью шестого дня я увидел свет от костра в пяти километрах от меня. Сердце бешено застучало. Это он! В последний раз я сражался с действительно сильным колдуном пару лет тому назад, и если бы не Щит Света, я бы не выжил.Я подбирался всё ближе, огонь был виден всё отчётливее. Я старательно прокручивал план действий в голове снова и снова: подойти как можно ближе и использовать Щит Света, чтобы напугать. Следом Лист Иллюзий, колдун не заметит и обрушит все силы на иллюзию. Я смогу воспользоваться этим, обойти его и нанести удар сзади. В случае чего, прикрыться Щитом.VIIЯ был в 20 метрах от колдуна. Он по-прежнему сидел перед костром и задумчиво шевелил в нём угли своим посохом. Я шёл очень осторожно и тихо, он и не подозревал обо мне. Колдун был настолько поглощён своими мыслями, что, когда я наступил на сухую ветку и она предательски хрустнула - он не пошевелился. Я подходил всё ближе и ближе. В двух метрах от него я остановился и сжал рукоять меча. Всё может быть проще. Один удар.Я занёс меч и прыгнул в его сторону. Один точный удар и жизнь покинет тело моего врага. Не промахнись.Меч мягко остановился в сантиметре от шеи колдуна. Он даже не повернул головы. Я не верил своим глазам.- Кто ты такой? - только и успел спросить я, и потерял сознание.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Колдун человек свет не такая сказка

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