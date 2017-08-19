Война Девяти Лун. Часть 2

Летяга Просмотров: 11 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:12 by

Серра - город спокойствия и безмятежности. Единственный, кто простоит тысячу лет - вне зависимости от исхода Войны. В самом его центре находится Камень - с виду ничем не примечательный и размером с детёныша мамонта. Это самый мощный артефакт из всех, известных людям. Благодаря ему в стенах города невозможно никакое колдовство.Вот уже несколько лет ведутся разговоры о том, что камень следует разбить на тысячи кусков и снарядить ими лучшую армию, чтобы положить конец Войне. Но никто, даже Иклур, не уверен, что каждый из осколков камня сохранит свои магические свойства. Рисковать огромным городом с сотней тысяч жителей ради призрачного шанса слишком глупо.У меня не было дел в Серре, несмотря на то, что я здесь родился и вырос. Осталось буквально несколько человек, которых я знаю с детства. Остальные либо погибли, либо пропали, что, в общем-то, считается одним и тем же. Воспоминания о них - прямой путь в лапы к унынию.Но от чего я не мог отказаться, так это от кружки превосходного свекольного пива. Впервые я его попробовал в 9 лет и с тех пор не знаю напитка лучше. Поэтому я направился в трактир “У камня” - у владельца было плохо с фантазией, но его пиво и свинина были выше всяких похвал.В трактире было немноголюдно, что вполне нормально для этого времени. Я попросил принести мне пиво и свинину с капустным луком, и сел за свободный стол, скинув с него крошки на пол. К моему сожалению, пообедать мне не удалось: в трактир вошёл один из стражей города, огляделся и направился ко мне.- Туссео? - сурово спросил он.- Да, - ответил я, стараясь скрыть волнение, - Что угодно?- Иклур просит тебя посетить его, если у тебя будет время.Я предполагал, что Иклур слышал обо мне, как о владельце Щита Света. Но никогда не думал, что он пригласит меня к себе. Зачем? Люди месяцами ждут своей очереди.- Ты уверен, что он говорил именно про меня?- Он сказал, где тебя искать.Это было уже удивительно. Любопытство взяло верх, и я кивнул стражу. Направившись к выходу, я грустно взглянул на поднос со свининой в руках трактирщика и виновато развёл руками.Иклур принимал людей в доме на восточной стороне города. Где он жил на самом деле не знал, пожалуй, никто, но этот вопрос ему вряд ли когда-то задавали. Вокруг дома разместились сотни людей: каждый из них терпеливо ждал своей встречи с живой мудростью. Я прошёл сквозь толпу следом за стражем, он приоткрыл дверь и пропустил меня, оставшись за дверью.- Мир Ансерроту, - приветствовал меня Иклур.- Вечный свет, - ответил я, - Зачем я здесь?Иклур тяжело опустился в единственное кресло в комнате. Он выглядел гораздо старше своего возраста: пропускать через себя такое количество эмоций - это тяжкий труд для любого человека. Он был худ и абсолютно безволосый, многие нищие имели вид более благородный.- Ты должен найти одного колдуна, - проговорил Иклур.Сразу к делу. Это хорошо, быстрее закончим.- Я не наёмник, - я поморщился, - На площади у Камня ты можешь найти десяток отличных…- Ты владелец Щита Света, - перебил меня Иклур, - Только у тебя есть шанс убить его.Ну понятно. Щит Света. Интересно, что такого особенного в этом колдуне, что Иклур хочет его смерти.- Я видел его вчера, - он словно прочитал мои мысли, - Ночью. Он колдовал.- Колдуны это умеют, - язвительно ответил я, не понимая, что он хочет этим сказать.- Он делал это здесь, Туссео. В стенах города.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Город камень артефакт колдовство не такая сказка

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