Записки Арчибальда Пигсингтона

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:23

Причина: Авторская стилистика сохранена

kIllplay Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:23 by

Четыре дня назад моя дочь Элиза привезла ко мне деревянный ящик, плотно запечатанный гвоздями. На боку ящика красовался логотип местной почтовой службы, и в комплекте с ящиком шло письмо.Не буду врать, для меня эта посылка стала весьма неожиданной. Отец любил море больше родной семьи и часто отправлялся в далёкие плавания, в которых находился месяцами. Для мамы не стало неожидаеностью то, что однажды судно, на котором служил отец, так и не вернулось в порт. Арчибальд любил хвастаться передо мной тем, как ловко он обходил штормы и грозы, как плавал по неизученным водам, в которых его на каждому шагу подстерегали охочущие до богатств пираты. Повзрослев, я понял, что все это были не более, чем сказки, а все его приключения заканчивались в объятиях кубинских девок.Посему я совершенно не расстроился и не обрадовался пришедшей новости. Вскоре мне должно было исполнится пятьдесят пять, и мне было вовсе не интересно разгребать отцовский хлам. Но и оставлять громоздкий ящик в доме мне тоже не хотелось, поэтому, вооружившись ломиком, я вскрыл посылку и стал перебирать "сокровища" моего непутевого папаши.Как я и ожидал, ничего симпатичного или ценного внутри не оказалось. Остановившиеся наручные часы с порванным ремешком, компас с ржавым корпусом, устаревшие морские карты, полные заметок, засаленная матросская форма.Из всего этого мусора я извлёк лишь одну полезную вещь - дешёвый дневник, от которого невыносимо несло алкоголем и солью. В детстве я часто видел, как папа сидел в своём кабинете и с интересом заполнял жёлтые страницы своими каракулями. Он никому не позволял читать эту книгу, но сейчас отец вряд ли мог что-то сказать мне.Я поудобнее устроился в кресле, попросил дочь помочь моей супруге с цветами, которыми она засадила почти весь задний двор, и открыл дневник, который одарил меня зловонием, скопившимся между страниц за столько лет. Некоторые листы бумаги развалились в труху от одного только прикосновения к ним. Дневник был крайне хрупким, будто его специально вымачивали в бочке с водой. На некоторых страницах чернила размылись, и прочитать текст на них не представлялось возможным. Те же записи, которые все же можно было разобрать, были скучны и безынтересны. Меня заинтересовали лишь последние пометки, которые, судя по всему, были сделаны в то самое роковое плавание, которое и сгубило старика. Я быстро нашёл начало этой истории и принялся читать то, что было возможно прочесть.На этом дневник заканчивался. Я просто не мог пошевелиться. Ужас овладел мною полностью. Мозг отказывался понимать этот кошмар. А особенно он не хотел осознавать факт того, что я держал в руках предмет, который принадлежал зараженному.

Ключевые слова: Корабль дневник опухоль кокон заражение авторская история

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