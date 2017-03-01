Тысяча

Mr.Nos Просмотров: 19 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:33 by

– Раскидывай! – проговорил Женька. Он сидел, немного развалившись в кресле. Взгляд его был уже слегка затуманен от количества выпитого сегодня, но глаза горели азартом. – Давай, Макс! Иначе мы так до утра играть будем.Смуглый парень, к которому была обращена просьба, взял карты в руки и стал монотонно мешать колоду...– Не забываем, кто первый – тот и загадывает желание, – улыбался Лёнька. У него уже было 913 очков, и он лидировал в игре.– Да помним мы, помним – уже не в первый раз успокаивал порыв «выпендриться», ответил ему парень в яркой голубой рубашке. Это был Артур – хозяин дома, где собралась данная компания.– Эх, попался бы мне прикуп хороший, нарисовать вам по "баранке" и загадать желание! – потирал руки Лёнька.– Не забывай, что я тоже недалеко от тебя – у меня 890 очков! – похвастался Артур. – И даже у Макса 800 – тоже теоретически есть шансы. Одному Женьке ничего не светит – у него минус 400.После этих слов ребята рассмеялись. Женька же совершенно безразлично тыкал вилкой в сковородку, нанизывая жареных лисичек с картошкой.– Но выиграю все ровно я! – огрызнулся Лёнька.– Посмотрим-посмотрим, – не соглашался Артур.Идея сыграть на желание всем сразу понравилась, как только Артур предложил, особенно Лёньке, он всячески хотел почувствовать себя господином положения в компании, так как в реальной жизни ему не часто, а можно сказать, что и никогда не удавалось быть в роли лидера, которого все слушают.Прошло еще совсем немного времени, и игра в "тысячу" была завершена. В последней партии у Артура осталось три козыря, он обошел Лёньку по очкам, но когда всё внимательно посчитали то, оказалось, что победил вообще Макс.– Черт!!! Черт бы тебя побрал! Ну как же так... – расстроился Лёнька. – Я так хотел, чтобы вы пробежали голышом по деревне. Черт, возьми! Эх, обидно...– Пробежать по деревне голышом, говоришь? – улыбался Артур. – Неплохая идейка, если бы не было так поздно уже... Все ж спят. Вся изюминка теряется... Я придумал кое-что поинтереснее... – загадочно сощурив глаза, говорил парень с черными, как смоль, волосами и карими глазами. – Я бы заставил Вас сходить на кладбище и сфотографироваться. Вот это было бы гораздо интереснее. Но, увы, Макс загадывает – у него больше очков.– Да, Макс?! Что он может нам загадать? Прокукарекать на столе? – улыбался Лёнька.– Ага... По фофану всем и спать! – поддержал его Артур.– Точно! – рассмеялся Женька. – Он Вам загадает сходить еще за пивом. Кончилось же всё. – вылавливая жаренную лисичку из сковородки и опуская ее в свой рот, продолжал парень.Ребята хохотали, и никто не ожидал того, что загадает молчаливый смуглый парень с серыми глазами. Он словно задумался над чем-то, а потом, подняв голову, посмотрел на ребят, которые смеялись, хватаясь за животы и, едва слышно проговорил:– Вы вызовите "тысячницу"...Ребята замолкли и с удивлением посмотрели на Макса.– Что ты сказал? – спросил Артур.– Вы вызовите "тысячницу" – так же тихо повторил Макс.– Это кто вообще? – икнув, спросил Женька.– Да ты не знаешь, что ли? – почти шепотом пояснил Лёнька. – Это жена полковника – Агния Родионовна Тысяцкая. Прозвище у нее такое при жизни было. От мужа досталось – его тысячником называли, а она как его жена – «тысячница» стала. Только почему ее?– Я подумал... – сказал Макс – Играли мы в "тысячу", вот и вызывать будем «тысячницу».– А почему ее? Давай лучше Мерлин Монро? Или вообще, давай Пиковую Даму там... ну или хотя бы…– Нет! – отрезал Макс. – Это мое желание! Я ее застал при жизни, а Ваших пиковых дам и Мерлин Монро не видал никогда. Пусть будет дух этой не упокоенной.– Да уж, выбрал, так выбрал. Репутация у Агнии не из простых. Говорили, что это она своих детишек утопила в озере, за то, что они хотели с папкой остаться, когда он с ней развелся. Да и куда потом детей схоронила – никто не ведает, – рассказывал Артур.– Да она и утопила! – подтвердил Лёнька. – Ее говорят, так и нашли в воде с дочками у берега озера! Кто ж еще, если не она?! Ее потому все и избегали, как прокаженную после этого. Вот повесилась оттого, что камнем на душе грех лежал. Не случайно все это!– Ну, так что? Будете лясы точить или мое желание исполнять? – остановил всех Макс.– Ну, раз, решили на желание играть – давайте! Исполнять, – усаживаясь за стол, сказал Женька.Ребята расселись за столом. Макс сел в сторонке около окна в кресло. На стол положили листок, на него поставили блюдце, вокруг которого Артур нарисовал по кругу буквы. На краю блюдца, сверху от места, где он будет сидеть, Артур маркером вывел стрелку. Чуть выше стрелки слева и справа нарисовал два квадрата «ДА» и «НЕТ». В центр стола поставил свечку.– Что это за буквы? – удивился Женька.– Ты что? Никогда не вызывал духов? – ответил Лёнька – Вот, что значит городской! Блюдце будет крутиться и стрелкой указывать на буквы или на квадраты вверху.– Бред какой-то, – ковыряясь вилкой в сковороде, засмеялся Женька. – А вот лисички со свежей картошкой – это вещь!– Не мешай, если бред! Ну, Макс? Что мы будем спрашивать у твоей "тысячницы"? – спросил Артур.– А надо что-то спрашивать?– А зачем мы тогда потревожили дух умершей, если ничего от нее не хотим?– Ну… я даже не знаю… – замялся Макс.– Ну ладно, тогда пусть ответит – она сама убила своих детей или они утонули, и где она их похоронила? – вмешался в разговор Женька.– Может что-то попроще спросим? – спросил с испугом, Лёнька.– А зачем проще? Я вообще, не особо верю, что хоть что-то у нас получится. Пусть так будет! – усмехнулся Женька.– Пусть так, – согласился Артур и зажег свечу. Он накапал воска на блюдце и поставил в быстро застывающую лужицу свечку. – Макс! Выключи свет!Максим встал с кресла, и подошел к выключателю. – Ну, что ж... – сказал он. – Начинайте...Свет в комнате погас. Ребята взялись обеими руками за край блюдца, и Артур зашептал.– Иди к нам, дух. Явись к нам тот, кого боятся, к кому обращаются за помощью! Услышь нас, не отвергай нас, ибо не просто ради любопытства твой покой тревожим. Мы призываем тебя, Агния Родионовна Тысяцкая. Явись к нам тот, кого мы зовем.Все замерли. Тишина окутала комнату. Слышно было, как тикают часы в дальней комнате. Ребята боязливо переглядывались и прислушивались.– Мы призываем тебя, Агния Родионовна Тысяцкая. Явись к нам тот, кого мы зовем, – снова проговорил Артур.Тишина. Слышно было даже нервное дыхание ребят. Настороженное, молчаливое, выжидающее. Макс всматривался в темноту за окном, в отблески от свечи на стенах комнаты. Казалось, что-то крадется и медленно проникает в углы комнаты. Что-то безликое окутывает тело и холодит своими призрачными прикосновениями.– Мы призываем тебя, Агния Родионовна Тысяцкая. Явись к нам тот, кого мы зовем! – последний раз проговорил Артур.Затем он выждал небольшую паузу. Все замерли в ожидании чего-то таинственного и загадочного. Никто не смел нарушать эту тишину. Ребята затаили дыхание, боясь даже сделать какое-то слабое движение. Наконец, Артур заговорил– Агния Родионовна, ты тут?Словно эхом где-то в голове отражалось последнее слово, сказанное парнем с карими глазами. Все смотрели на блюдце, но оно не шевелилось.– Агния Родионовна, ты тут?Снова тишина. Сердца ребят замерли в ожидании. Потихоньку, чтобы не создавать ни единого звука, крутились только головы и с ужасом и страхом всматривались в темноту комнаты.– Агния Родионовна, ты тут?После этих слов в комнате наступила абсолютная тишина. Даже пропал звук тиканья часов. Будто что-то потустороннее накрыло комнату, как куполом. И тут блюдце начало медленно крутиться, ведя корявую черную стрелку на блюдце, указывая на знак "ДА". В этот момент лицо Лёньки стало бледным, глаза округлились от испуга. Только ухмылка Женьки разряжала обстановку, благодаря которой Лёнька не закричал от испуга. Городской мальчик, приезжающий к бабушке на лето, с недоверием наблюдал за всем происходящим.– Мы тебя побеспокоили? – вновь заговорил Артур.Блюдце медленно закрутилось к значку «НЕТ», но в последний момент резко вернулось на квадрат с надписью «ДА».– Извините нас, Агния Родионовна. Мы отпускаем Вас... – хватая блюдце, сказал Артур, но Женька не дал ему это сделать.– Подожди, Артур! Мы же не спросили то, чего хотели?!– Она не хочет с нами разговаривать, надо перевернуть блюдце, чтобы разорвать связь с потусторонним миром! Не мешай, Женька!Но изрядно выпивший друг оттолкнул руки Артура от блюдца. Улыбка на его лице в бликах пламени свечи в тот момент показалась какой-то зловещей.– Это же ты его крутишь, Артур? Я же знаю! Меня-то ты не обманешь!– Перестань! – закричал Артур и потянул руки к блюдцу, но Женька отодвинул ото всех листок к себе, убрал руки от блюдца и спросил:– Ты тут, "тысячница"?! Как ты убила своих детей?!!Блюдце лежало неподвижно. Увидев это, Женька заулыбался во весь рот. Ребята были напуганы действиями Женьки и просто ждали, что будет дальше. Лёнька вопросительно посмотрел на Артура, а Максим встал с кресла, и подошел к столу.– Ну? Что я и говорил?!! – победоносно глядел на ребят парень.– Отдай блюдце, Жека! – сказал Артур. – Нельзя злить духов! Ты не понимаешь!!!– Рассказывай свои сказки малышам или вон... – он указал на Лёньку – этому!Все ждали чего-то, но понимали, что ничего и не будет. Женька взял в руки вилку и, хватая со сковороды очередной гриб, с взглядом разоблачителя фокусов, запихал его в рот.– Блюдце!!! – вдруг сказал Макс.Ребята увидели, как блюдце медленно закрутилось по листу, проезжая стрелкой буквы и, наконец, остановилось напротив буквы "Я".– Что это? – оторопел Женька. Он ясно видел, что никто не держится за блюдце и крутить никак не мог. Его теория о заговоре ребят против него – разрушилась. – Что это? Что это значит?– Что ты спросил? – пытаясь вспомнить, спросил Артур.– Ты тут... – ответил Женька, но вспомнив всю фразу целиком, почти онемевшими от страха губами добавил – Как ты убила своих... – он не успел договорить, потому что блюдце завертелось, останавливаясь на буквах, которые ребята со страхом складывали в слова, Я, П, О, К, А, Ж, У, В, А, М...Ребята застыли в оцепенении. На их бледных лицах читался страх и ужас от всего произошедшего только что. Словно как от огня, все вжались в спинки стульев, отодвигаясь от блюдца как можно дальше, не сводя взгляда с застывшей стрелки возле буквы «М». Послышался скрип стекла по листу бумаги и стеклянные от ужаса глаза наблюдали, как стрелка чертила новое послание духа Я, У, Ж, Е, И, Д, У…Артур нагнулся над столом к блюдцу и перевернул его. Потом постучал три раза по нему и застыл, прислушиваясь к звукам.– Что ты сделал? – дрожащим голосом спросил Макс.– Так обычно завершают сеанс... Разрывают связь между мирами. Надеюсь, это поможет.– Скажите, а я правильно прочитал? – спросил Лёнька – Она написала, что придет к нам?– Да, бред это всё... – сказал Женька, но голос его уже не был так тверд, как раньше. Видно было, что он очень напуган. Вдруг все услышали скрип калитки за окном. Все замерли и прислушались. Макс тихонько припал лицом к окну.– Никого. Ветер, похоже, – сказал он.– Да, бред это... Как она придет, она же мертвая! – сказал Женька. Глаза его бегали, он чувствовал, что это он совершил что-то, о чем, может быть, придется пожалеть. Он как-то неестественно дернулся на стуле, повернулся и нечаянно задел вилку на столе, которая с жутким металлическим звоном упала на пол. От такой продолжительной тишины этот звук словно эхом застыл в головах ребят.– Упала вилка, – с застывшим ужасом на лице, произнес Артур. – Ждите гостью...– Включите свет, – почти плача, прошептал Лёнька.Макс шагнул к выходу, чтобы нажать выключатель, расположенный у двери, но чей-то едва слышный стук в дверь остановил его. Откуда-то из-под двери потянуло смрадом и холодом. Все застыли на местах, боясь совершить любой звук. В этот момент каждый думал лишь о том, чтобы всего это не было сейчас. Чтобы с ним не происходило то, что творилось в данный момент времени. Ребята переглянулись – все слышали этот едва различимый стук в дверь дома. Но никто не осмелился затушить пламя свечи и остаться со своими страхами наедине в темноте. «Тук-тук-тук» – стук стал громче и требовательней, будто бы издававший его терял терпение. Затем еще и еще, звук нарастал, пока не перерос в нечто более страшное. От ударов заскрипели петли дверей, затряслись наличники. Кто-то едва не выбивал дверь. Казалось, что еще несколько ударов и доски вылетят вместе с косяком. Ребята жались к столу, теряя рассудок. Артур закрыл глаза и стал читать «Отче наш». Лёнька встал на колени и стал рыдать, Макс словно тисками вжался рукой в спинку стула. Женька испуганно смотрел на происходящее. Казалось, что весь его хмель в едином порыве улетучился из пробиваемого дрожью тела.Но вдруг резко все затихло, а потом ребята услышали из-за двери, как кто-то страшно прошипел:– Я пришшшшла…Первым не выдержал Лёнька и заорал что было сил. Артур дрожащей рукой схватил соль и стал сыпать ее на пол, постоянно бормоча лишь одну фразу– Они боятся соли… они боятся соли…Женька упал с кресла и попятился по полу к дальней стене. Макс застыл в оцепенении. Его тело онемело от страха, даже не моргая, он смотрел на входную дверь.– Шшшшто покажуууууу, как накажуууу – послышалось из-за стены. Входная дверь слетела с петель и из темноты, паря над полом, влетела человеческая фигура в черной фате и длинном старом и грязном черном платье. Дыханием смерти окутало всю комнату. Только сейчас Макс вышел из оцепенения и отскочил к окну. Сквозь прозрачную черную фату были видны белые глаза без радужной оболочки и маленькими черными зрачками. Страшный оскал гнилых зубов и неестественно свисавшей нижней челюстью, лицо с наполовину сползшей кожей и черными проплешинами. Носа почти не было. Тонкие серые пальцы потянулись к лежащему на полу Женьке, который вынул из-под футболки крестик и кричал, тыча в лицо духу «Изыди». Бесполезная болтовня против мертвого праха. Призрак схватил его и поднял в воздух. Остальные ребята лишь с ужасом смотрели на женщину в черном платье, не рискуя сделать и шага на помощь Женьке. Наконец, Артур вышел из оцепенения. Он швырнул соль в женщину, которая пролетела сквозь «тысячницу», но, тем не менее, она ее явно почувствовала. Обернувшись в злом оскале, не отпуская Женьку, она, махнула рукой и откинула Артура в дальнюю стенку. Он влетел в буфет, стоящий там, посыпалась посуда.– Да воскреснет Бог, и растают враги его и да бегут от лица его невидящий его. Как тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица, любящих Бога! Спаси и сохрани… – шептал Лёнька, но все это было напрасно.У входа стояла бочка с питьевой водой, женщина подлетела к ней и опустила Женьку головой в воду.– Ты так хотел узнать, шшшшшшшшшшшто случилось с моими детьми…. Я покажууууууууу…Макс схватил со стола нож и кинулся к «тысячнице», чтобы помочь Женьке. Он решил, что сможет таким образом навредить духу? Очень глупо. Подбежав к ней, он видел, как обездвиженное бессознательное тело друга упало на пол. Женщина в черном платье отпихнула его ногой в сторону и развернулась к оставшимся подросткам. Она схватила Макса за шею и опустила головой в воду. Хватка у Тысяцкой была непоколебима. Как не пытался Макс вырваться, как не брыкался, пытаясь перевернуть бочку с водой, как не махал всеми конечностями – ничего не получилось. Дыхание покидало его, сознание превращалось в пустоту, тьма накрывала разум – в тот же момент «тысячница» вынула его и отбросила в сторону, видимо решив, что он уже утонул. Макс лежал у окна, притворяясь мертвым и видел, как на его глазах, женщина схватила Лёньку, а следом и Артура и потащила к бочке с водой. Тут парень обратил внимание, что Женька сидит, прижавшись к стене дома, и молча смотрит на всё, что происходит вокруг. Живой, так же, как и он – Макс. Но его взгляд, словно стеклянный, что-то словно высматривавший в темноте дома. В тот момент в его голове ясно вырисовывалась картина произошедшего, в котором он сам становится невольным участником тех событий… Поздняя осень. Агния Родионовна с дочерями Златой и Ольгой пришли на озеро полоскать белье. Пока Агния развешивала на угоре белье, дети бегали по мосткам, идущим от берега вглубь озера. Злата была младшей и бежала впереди, но доски мостков были очень скользкие, девочка упала в воду. В три года она еще не умела плавать. Оле было семь, она окрикнула мать и сама прыгнула вслед за сестрой, чтобы спасти… Но вода была очень холодная… Хоть там было и не глубоко – пока Агния сбежала вниз к дочерям, пока залезла в прямо-таки ледяную воду – спасть уже было некого… Она отыскала тела и приподняла из воды, страшные крики разнесло эхо над осенним озером. Агния сидела прямо на берегу у самой воды и разговаривала с мертвыми дочками, лежащими на ее ногах. Так ее и нашли. И обвинили в том, чего она не совершала. Тела ее дочек она похоронила в собственном саду, а после, спустя три месяца после трагедии, не вынеся горя и шепотов за спиной, – Агния Родионовна повесилась в гостиной своего дома.– Она не убивает нас. Она не может убить, потому что она не убивала своих дочерей, – закричал Женька. – Стой! – крикнул он Тысяцкой. – Я все знаю…«Тысячница» бросила Артура в сторону и обернулась.– Шшшшшто?! Шшшто ты сказал?– Я все знаю, я видел тебя на озере тогда! Я видел, как твоя младшая дочь упала с мостков и начала тонуть, а старшая сестра прыгнула ее спасать – но вода была слишком холодная…– Шшшшшто?! Ты всё видел?!– Да. Я был там. Но я испугался и никому не рассказал об этом… Я испугался, что если всем расскажу, то меня сочтут трусом – ведь я бы мог им помочь – но я испугался… Но теперь…. Теперь я расскажу! Я обещаю тебе – я расскажу!!! Пусть все узнают, что ты не убивала своих дочерей!– Яяяяя… – захрипела старуха… Она подлетела к Женьке и ее холодная рука коснулась его головы… – Яяяя…Прощщщщаю…тебя, мальчик…. Ты был еще мал… И страх завладел тобой… Но ты... Ты освободил меня… – проговорила «тысячница». – Пусть все узнают…как я любила своих дочерей… Женщина в чёрном платье стала растворяться в темноте комнаты, пока не исчезла полностью. Вновь скрипнула калитка, парни зажгли в доме свет и убрали со стола блюдце, свечи и листок бумаги. Макс смотрел в окно, всматриваясь в темноту леса. Где-то там вдалеке зажегся и погас ночной огонек, возможно, это так не упокоившаяся душа навсегда обретала покой…

Ключевые слова: Игра желание дух авторская история

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