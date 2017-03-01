Кошмарный незнакомец в плаще

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:57

Причина: Изменен раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:57 by

Десять лет назад в моей жизни произошла кошмарная история, о которой я почти никому не рассказывал. Не хотелось, чтобы меня сочли сумасшедшим или сказочником, ибо любой нормальный человек подумал бы именно так. Но вот, спустя десять долгих лет, я почему-то решил поделиться ею с вами в сети. Может быть, мне станет легче. А может, мне наконец-то удастся убедить самого себя, что всё это было игрой воображения, бредом.Так как это было давно, диалоги и некоторые детали я воспроизвожу так, как позволяет память, но многое помню, будто это случилось вчера.Началось всё незадолго до знаменитой Оранжевой революции в Киеве, откуда я родом и живу до сих пор. На дворе стояла осень 2005-го года, но было еще тепло. Я гулял по Крещатику в обществе двух близких друзей детства. Кирилл и Настя поженились как раз чуть больше месяца назад и недавно вернулись из свадебного путешествия.Мы были чуток навеселе, рабочий день закончился, и мы беззаботно предавались очарованию осеннего вечера, перекидываясь шуточками. Тут Настя пальцем указала на что-то в глубине одной из арок. Вначале я не понял, что её там заинтересовало, и вдруг увидел. В тени балконов неподвижно стоял человек, прислонившись к стене. Сказать, что его внешность была странной – ничего не сказать. Высокий, лысый, чрезвычайно худой, как жертва концлагеря или дистрофик. Одет он был в длинный темный плащ с торчащим воротником. Но особенно меня поразило его лицо: кожа была неестественно бледной, почти как у мертвеца. Под низким, широким лбом прятались очень глубоко и широко посаженные глаза. Их я рассмотреть не мог, так как у меня с детства слабое зрение, и мне казалось, что там зияют две пустые глазницы.Длинный, крючковатый нос между впалыми щеками, узкие губы и острый подбородок придавали лицу хищное выражение. Такое лицо не каждый день увидишь. Встреть я его где-нибудь в темном переулке, обошел бы десятой дорогой. Но, похоже, на моих друзей он не произвел такого впечатления.Настя начала подначивать Кирилла подойти поближе и сфотографировать его на мобильный. У меня не было никакого желания приближаться к этому «мертвецу» в плаще, так что они вдвоем двинулись к нему, хихикая, и сделали пару снимков со вспышкой, пока я наблюдал с расстояния. Не стоило им этого делать. Странный человек внезапно повернулся к ним и уставился на них. Настя пискнула, Кирилл встал в «боевую» стойку, но незнакомец не двигался. Он просто неотрывно смотрел прямо на них. Я нехотя решил подойти, но они сами развернулись и пошли ко мне, постоянно оглядываясь. Человек в плаще так и остался там, но смотрел уже на нас (или на них, что не имело особого значения).Мы двинулись дальше, еще минут 10 обсуждая страшного бледного человека под аркой, но вскоре забыли о нём, так как подошло время сеанса в кино, билеты на который были куплены заранее.Посмотрев фильм под попкорн с пивом, мы вышли в холл кинотеатра. Кирилл с Настей пошли в туалет, а я – на улицу курить. Опершись на перила, я задумчиво пускал дым и размышлял о чем-то. Первым, как всегда, вышел Кирилл. Он начал увлеченно рассказывать что-то о своей работе, но я не особо слушал, только кивал для виду, как я обычно делаю в таких случаях. Вдруг он замолчал на полуслове. Я посмотрел на него. Он смотрел куда-то в другую сторону. Было уже темно, но проследив направление его взгляда, я увидел на противоположной стороне улицы в тусклом свете фонаря фигуру. Это был тот самый человек в плаще. Лица я не разобрал с такого расстояния, но рост и необычная худоба не оставляли сомнений. Тут подошла Настя.— Куда вы смотрите? — спросила она.Я молча показал на фигуру, которая без движения смотрела в нашу сторону. Поискав глазами, она увидела. Я ясно увидел промелькнувшее замешательство с долей страха в ее глазах.— Вот гад! Он что, следил за нами? – удивленно произнесла она.Кирилл скрутил дулю и смачно тыкнул ее в сторону незнакомца. Настя, вторя ему, показала средний палец. Что до меня – мне стало не по себе, хотя человек я не пугливый. Силуэт в плаще оставался таким же неподвижным. Ни дать ни взять – статуя.Тут Кирилл рассвирепел.— Ну всё! – говорит. – Сейчас я ему объясню, что к чему.Кирилл был крепким парнем, он много кому мог объяснить его неправоту и не только словами. Он рванул к пешеходному переходу метрах в пятнадцати от нас. Не желая пропустить такое зрелище (мой друг всегда умел превратить разборку в спектакль), мы поспешили за ним. Перебегая дорогу, я краем глаза заметил, что силуэт отделился от стены и завернул за угол. Добежали мы туда всего секунд за десять. За углом была темная подворотня, в которую мы и свернули, ибо человек в плаще никуда больше спрятаться не мог – освещенная улица просматривалась далеко.Двор оказался глухим тупиком, с трех сторон окруженным домами. Дверей в домах не было, зато была лестница, которая вела в подвал. Дверь подвала была приоткрыта – он наверняка спустился туда. Освещения там, конечно же, не было. Остановившись, мы прислушались. Из мрака подвала доносились глухие шорохи, скрипящие металлом звуки труб и капающей воды. Кирилл достал мобильник, включил фонарик, но Настя схватила его за руку.— Не надо. Пусть убегает, он же ничего нам не сделал, — попросила она.Несколько раз переведя взгляд с нее на кромешную тьму в дверном проёме подвала, он посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой.Прокричав в темноту: «Не дай бог, я еще раз тебя увижу», Кирилл выключил фонарик, и мы направились обратно.Остаток вечера мы провели, прогуливаясь в сторону дома, возбужденные погоней, и обсуждали странного человека. На следующий день Кирилл позвонил мне и пригласил в гости.Закончив работу и купив немного продуктов, я не спеша подошел к их дому. Дверь мне открыла Настя, и я сразу заметил волнение в ее глазах.В общих чертах все было обычно – мы вместе приготовили разных вкусностей (я в основном смотрел, кулинария никогда не была моим козырем). Но атмосфера была какой-то напряженной, чувствовалась тревога моих друзей.Я долго терпел и, когда мы наконец сели за стол, спросил:—Ну что? Рассказывайте.Они переглянулись, словно не знали как начать. Первой нарушила молчание Настя.— Сегодня на работе во время обеда я увидела через окно своего офиса того урода. Он стоял через дорогу, спиной к дереву, смотрел прямо на меня. Откуда он знал, где моё окно? – посмотрев на меня и уловив недоверие, продолжила с волнением в голосе. — Игорь, я не шучу. Я позвала коллег, они тоже его видели. Мы даже вышли из здания, чтоб пригрозить ему вызвать милицию, если он не уйдет. Но его там уже не было. И Кирилл тоже…— Видел его, — продолжил за неё Кирилл, — но в другом месте. Я ехал по работе на встречу в районе Позняков и случайно заметил «того» в толпе. Он стоял и пялился на мою машину. Я спешил, и там нельзя было паркануться, иначе я бы разбил ему морду. А через пять минут позвонила Настя и рассказала, что он был возле её офиса. Тоже минут пять-десять назад. Понял, да? Как же я жалею, что не остановился тогда… Я не сразу, но понял, о чем он говорит.Дело в том, что офис Насти находился в центре города, за километров десять от Позняков.— Вы меня разыгрываете, да? Сегодня не 1 апреля, – с ухмылкой произнес я.По их взглядам я понял, что шутками здесь и не пахнет.— Вы не думали заявить в органы? Преследование и всё такое.— Наши менты с таким даже возиться не станут, — махнув рукой, ответил Кирилл. — Надо разобраться самому. Буду носить с собой пневмат, если увижу – поймаю, а если опять будет убегать – подстрелю как собаку.— Видимо, ничего больше не остается, — кивнул я, — дерзай. Только смотри, никого другого случайно не подстрели.Настя вышла за чем-то на кухню, мы продолжили разговор. Но не прошло и минуты, как мы услышали её истерический визг.Мы мгновенно вскочили и бросились в коридор. Она сидела перед входной дверью, дрожа, и смотрела на глазок.— Что, опять он?! – вскричал Кирилл, схватив пневмат.— Д-да, о-он там, — заикаясь, прошептала Настя.Я подбежал к глазку и посмотрел туда. В парадном никого не было, ярко светила в глаза лампочка. Сзади подскочил Кирилл, резко распахнул дверь и выбежал на площадку. Оглядевшись, он замер.— Тихо, — приложив палец к губам, прошипел он.Я прислушался: никаких звуков кроме шума моторов на улице.— Ты давай вверх, я вниз, — скомандовал я, — далеко уйти не мог.Сбежав на этаж вниз, я вспомнил, что у меня с собой нет ничего нет для самозащиты. Но, поколебавшись секунду, я попрыгал по ступенькам дальше. Сверху доносился топот Кирилла и всхлипывания Насти. Я добежал до первого этажа – дверь наружу закрыта, никого нет. Поплелся обратно (лифт у них в то время был сломан). Когда я поднялся обратно, Кирилл уже, сидя на корточках, успокаивал жену.— Никого? Я так и понял… Вверху тоже, — повернувшись в мою сторону, пробурчал Кирилл. – Давайте зайдем обратно.— Разве он звонил в дверь? – спросил я Настю, когда мы закрылись. – Я ничего не слышал.Она отрицательно покачала головой.— Стучал? – спросил Кирилл.Тот же жест в ответ.— Тогда зачем ты вообще пошла смотреть в глазок? – недоумевая спросил я.— Не знаю, что-то почувствовала. Увидела, что кто-то закрывает свет лампы в глазке, решила посмотреть, – она снова заплакала.Кирилл достал чекушку водки, и мы распили её на двоих, Настя ушла в свою комнату.Почти не разговаривали, оставшееся время прошло мрачно. Меня так и подмывало спросить, не ели ли они каких-то грибов или еще чего, но знал, что это только разозлит друга.На следующий день я уехал в командировку в Австрию на две недели. Договорились списываться в ICQ, телефон я оставил дома. Я несколько раз писал оттуда, но Кирилл не отвечал. Тревожным было моё возвращение, но, придя домой, я первым делом набрал друга, и, к моему облегчению, он ответил. Телефонный разговор меня ошеломил. Кирилл обреченным голосом рассказал, что «тот» (именно так он стал так его называть) в последнее время появляется все чаще, в самых неожиданных местах, но до него никак не получается добраться. Настя в ужасной депрессии, взяла больничный, не выходит из дома, завесила окна. Они уже подали заявление в милицию, но, как и ожидалось, оно не было принято всерьез.Выслушав всё, я предложил им зайти к себе, не особо надеясь на успех, впрочем. Но Кирилл неожиданно согласился, сказал, что и Настю заставит. Через полчаса они уже были у меня дома. Я еле успел убрать бардак, оставленный перед отъездом. Когда я открыл дверь, у меня отвисла челюсть. Я с трудом узнал в двух измученных, осунувшихся и похудевших людях с блуждающими глазами своих друзей.— Ты говорил, один твой знакомый знает кое-кого, кто может достать серьезные игрушки. Мне нужен толковый ствол, а лучше винтовка, – с порога огорошил меня Кирилл. — Заплачу столько, сколько скажет. Можешь сейчас позвонить?Я даже не знал, что ответить. Я даже не был уверен, что тот знакомый не приврал насчет оружейного торговца.— Хорошо, сейчас поищу номер. А что с вами… – не зная, как продолжить, я жестом обвел их рукой. — Неужели все так плохо? И где твой пневмат?— Я не могу в него попасть из этой пукалки. Пару раз выдался случай на стоянке. Раз даже ночью увидел его с балкона, выпустил хрен знает сколько… С седьмого этажа даже не разобрать, попал я в него или нет. В любом случае, ему хоть бы хны. Стоит столбом и всё.— Ну что, идемте за стол, там все подробно расскажете, – развел я руками.Не обращая внимания на протесты, я провел их в гостиную. Никто почти ничего не ел. Я напряженно слушал их рассказ, чувствуя смесь тревоги, недоверия и страха. Не успели они закончить, как раздался звонок в дверь. Настя так и подскочила.— Неужели и ко мне приперся? – съязвил я и сразу понял, что шутка неудачная.Захватив со стола ножик, я пошел к двери. Кирилл сделал то же. В глазке я увидел… соседа сверху, вопреки моим ожиданиям. Не могу забыть, как меня тогда отпустило. Спрятав нож за спину, я на всякий спросил «кто там?» перед тем, как открыть. Голос знакомый, ничего.— Здорово, Игорёк. У тебя случайно нет ключа-десятки? (имелся в виду гаечный ключ)— Нет, на даче инструменты забыл, — соврал я.Не было никакого желания искать ему ключ, не до того было совсем.— Добро, спокойной ночи тогда, — попрощался сосед.Настя не находила себе места, металась по комнате кругами. Кирилл раздраженно попросил её сесть – никакой реакции. Потом зазвонил мой телефон. Знакомый перезвонил сказать, что сможет устроить встречу с «серьезным дядей» не ранее, чем через 3-4 дня. Повесив трубку, я посмотрел на своих друзей. Они стояли рядом у окна и смотрели куда-то.Я подошел:— Что там?— Окно третьего этажа напротив. Слева от белого балкона, — прозвучал упавший голос Кирилла.В полутемной комнате за тем окном я увидел темный силуэт, но толком не различил ничего. Огляделся в поисках очков, которые, как назло, затерялись куда-то. Тут мой взгляд упал на отцовскую подзорную трубу на шкафу. Я направил трубу в ту сторону, сфокусировал изображение — вроде ничего.— Высоко смотришь. Ниже, — полушепотом сказал Кирилл.И тут я явственно, крупным планом увидел ЕГО. Я окаменел. На спине мгновенно выступил холодный пот. Это… существо стояло возле окна полутемной комнаты дома напротив. Оно неподвижно смотрело на нас, хотя глаз я почти не различал – так глубоко они были посажены. Я прямо чувствовал на себе взгляд из этих страшных глазниц. Я простоял так вечность, как мне показалось. Ни один мускул не дрогнул на том белом лице, в котором было что-то невыносимо жуткое. И тут кошмарная гримаса исказила его узкий рот, в котором я не увидел (или не заметил) зубов или языка. Черная дыра, бывшая его ртом, расплылась в полуухмылке-полуоскале. Я инстинктивно попятился и, споткнувшись о стул, чертыхаясь упал на пятую точку. Настя начала истерически рыдать и бросилась ничком на диван.— Ты это видел? Звонить в милицию? – спросил я Кирилла, уже идя за телефоном.— Бесполезно. Пока они приедут, «тот» уже исчезнет, — безнадежно махнул рукой друг. — Да он уже исчез, — посмотрев в окно, добавил он, когда я вернулся с телефоном.Я взял трубу и посмотрел туда опять. Пусто. А за окном белого балкона рядом безмятежно играла в куклы маленькая девочка. Не хотелось мне отпускать их домой, они были совершенно подавлены.На следующий день Кирилл позвонил и предложил придумать что-то после работы. Отвлечься хоть как-то. Я согласился без лишних вопросов. Но вечером мой друг сообщил, что «очень занят» чем-то и встретиться придется позже. До поздней ночи я сидел перед компом, копаясь во всяких сайтах про подобную чертовщину. Сказали бы мне такое раньше – засмеял бы.В два часа ночи зазвонил телефон. Настя. Подняв трубку, я услышал только рыдания. Пытаясь её успокоить, я через какое-то время разобрал сквозь плач два слова: «Кирилл… разбился». У меня внутри всё обрушилось. Не помню, как доехал, уже в больнице нашел Настю. Тело Кирилла уже успели забрать в морг. Мне так и не дали тогда на него посмотреть. Я просидел с ней до утра, только с рассветом мне удалось уговорить её отвезти её домой. То был самый угрюмый день в моей жизни.Не спав ни минуты, я всё же пошел на работу – там приехала комиссия, черт её дери. У меня всё валилось из рук, завтра похороны лучшего друга, что может быть хуже? Под конец рабочего дня позвонил Насте. Она не ответила. Я начал звонить еще и еще — ничего. С работы пошел сразу к ним домой.Несколько раз позвонив в дверь и не дождавшись ответа, я начал стучать и звать Настю. Никто не отвечал. Я спустился вниз и посмотрел на их окна. Свет был во всех до единого. Не раздумывая ни секунды, я набрал номер милиции. Приехал участковый с группой, я все разъяснил (про несчастный случай с её мужем, естественно). Взломать дверь не получилось – Кирилл поставил хорошие замки. Пришлось ждать группу аварийного вскрытия. Пока они приехали и резали замки, я не находил себе места. Выкурил пачку за полчаса, это точно. Когда дверь наконец открыли, милиционеры зашли первыми. Настя не отзывалась. Участковый открыл дверь её спальни, и я увидел, как гримаса боли исказила его лицо. Рванувшись туда, я оттолкнул его. Настя лежала на кровати на спине, вся белая. В ее открытых глазах застыл ужас. Я впервые в жизни потерял сознание. Экспертиза констатировала смерть от инфаркта у 25-летней здоровой женщины.Сейчас, заканчивая эту историю, я вышел на балкон покурить. Я живу там же. Уже десять лет, выходя на балкон, я против своей воли смотрю на то самое окно. Что-то внутри меня хочет убедиться, что я не увижу там силуэт в плаще.

Ключевые слова: Незнакомец испуг преследование смерть друзья потеря

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