Темнота, которая опасна...

Серебряный призрак Просмотров: 446 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 07:26 by

Итак, начну с того, что история действительна реальная. Она может показаться вам нестрашной, но это всё правда.Но сначала небольшое предисловие. Живу в уютном домике в небольшой деревушке. В метрах 200 от дома речка, в другой стороне – слабый намёк на болото (слабый, потому что место топкое, но не до такой степени, чтобы называться болотом). По соседству два дома заброшены, а в остальных проживают лишь пожилые люди. Родился тут, тут и живу уже 16 лет. А теперь история. Так получилось, что я с детства боюсь темноты. Но не просто темноты, а именно темноты СВОЕГО дома. Я не мог спать без света, а выходить на улицу ночью тем более. Вроде нормальный рациональный страх, что не так? Дело в том, что такое происходит только в моём доме. Ночевать у бабушки или друзей? Свободно. Лазить по разрушенному клубу и ходить по ночам на дискотеки? Без проблем. Но как только я возвращаюсь домой, меня начинает бросать в дрожь, охватывает какой-то непонятный панический страх. Объяснить его не могу. Может, это из-за неудачного местоположения дома, а может, влияние заброшенных домов.Но это не всё. ЭТО впервые началось, когда мне было лет 8. Время было то ли канун Нового года, то ли перед Рождеством. Точно не помню. Помню лишь большую нарядную ёлку в гирляндах. Я сидел и что-то рисовал. Свет был выключен, но гирлянды горели так ярко, что мне их хватало. Вдруг что-то невидимое коснулось моей руки. То прикасание я никогда не забуду. Это была рука, гораздо больше моей, вся в морщинах, как у стариков. А ещё… ещё она была прохладной. Не холодной, а именно прохладной. Тогда я подумал, что ко мне приходил Дед Мороз. Но как я ошибался.Долгое время со мной ничего мистического не происходило. До сегодняшнего времени. Примерно год назад ЭТО снова началось. Сначала просто не мог заснуть из-за чувства, как будто кто-то на меня смотрит. Потом такое чувство стало появляться и днём. А позже случилась такая история. Перед сном я просто лежал с закрытыми глазами и осмысливал происходящее за день. Я так часто делаю. Вдруг понимаю, что практически не чувствую тела, как будто оно стало невесомым. Почему-то я не паниковал. Но внезапно раздался противный мужской смех. Я резко вскочил, стал расспрашивать домашних, слышали они что-нибудь. Но никто ничего не слышал. Телек работал тихо, домашние тоже не шумели. Неужели я схожу с ума? Через некоторое время история повторилась, только голос сказал: «Ты будешь моим». Что происходит со мной? Что это такое? Мне страшно. Это моя фантазия, шизофрения или что-то ещё? Недавно я проснулся ночью и понял, что не могу пошевелиться. Но чувствовал, что надо мной кто-то наклонился. Я ощущал ЕГО тяжёлое дыхание на моём лице. Оно было холодным. Я лежал, вцепившись в простынь, не открывая глаза. В голове я утешал себя, что этого просто не может быть на самом деле, что это сон или что-то ещё. Но, господи, как мне было страшно тогда.В последнее время появилось чувство, как будто кто-то постоянно находится за моей спиной. Когда я куда-нибудь иду, слышу позади тихие шаги. Ночью, когда иду попить воды или в туалет, сзади слышу скрип половиц. Мне действительно страшно. Может, кто-нибудь встречался с подобным?

Ключевые слова: Темнота неизвестность дом авторская история

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