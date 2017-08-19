Жадность

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:04

demchenko1997 Просмотров: 81 Комментарии: 1 +6 Вчера, 10:04 by

- Старший техник Орвин! Запустить резервные источники питания! - раздался громкий приказ голограммы капитана гномьего космического линкора "Тригарон", который пытался перекричать режущий уши сигнал тревоги и крики членов экипажа.- Капитан Тульрик, это самоубийство, - объяснил гном-инженер, в ту же секунду закрывшись от неожиданного взрыва малого плазменного преобразователя. - Вся энергия уходит на поддержание боеспособности главного калибра. Если я запущу двигатели, то боевая система выйдет из строя, и мы останемся без защиты.- Если мы не сменим позицию в ближайшее время, защита нам уже не понадобится! - прокричал капитан. - Командование приказало сохранить флагман любой ценой: "Тригарон" нужен для конвоирования корабля посла! Мы должны выйти из боя! Это приказ!- Слушаюсь, капитан! - поправил фуражку технического персонала Орвин и отключил канал связи.Медлить нельзя было ни секунды - на кону стояли жизни сотен матросов и офицеров. Наш герой знал, что делать: центр управления двигателями находился на палубе ниже, поэтому добраться до него не составляло большого труда; скорее всего, причиной неполадок были выбитые плазменные стержни, которые нужно было поставить на место. Задача довольно простая. Но это во время учений, а в бою ситуация немного иная. Времени на сомнения у Орвина не оставалось - нужно было действовать решительно. Наш герой схватил небольшой набор инструментов и быстро побежал к аварийному тоннелю-переходу.Приложив покрытую сажей ладонь к сканеру, гном открыл шлюз и молниеносно запрыгнул внутрь. Тьма тоннеля, освещенного лишь тусклым светом крошечных лампочек, тут же окружила его, всё глубже и глубже погружая бородатого инженера в тёмную, мрачную неизвестность. "Только бы успеть! Только бы успеть!" - взывал к милости судьбы разум Орвина, не в силах думать ни о чём другом, кроме как об яростно сопротивлявшейся флоту Арахнорумов команде. Тоннель сотрясался от взрывов, вокруг барабанных перепонок гнома вертелся оглушительный грохот падающих трилитовых листов внутренней обшивки и рвущегося каркаса погибающего корабля. Метры проносились за метрами. Казалось, спуску не будет конца, Орвин чувствовал, будто его тело уже давно растворилось среди лимба, и лишь только разум всё ещё витал в бесконечных пролётах эвакуационного рукава.Но, несмотря на иллюзорную бесконечность спуска, вскоре отважный техник наконец-таки увидел вожделенный тусклый свет центра управления двигателями. Глаза слепило ярко-красное мерцание аварийных ламп, прерывистое свечение которых сопровождалось оглушительным рёвом сигнала тревоги. Как можно плотнее сгруппировавшись, Орвин пулей вылетел из тоннеля и, перекатившись по гладкому металическому полу, оказался в центре отсека управления двигателями. Перед глазами тут же появились тысячи голограмм-уведомлений о неисправности основных систем, рябивших на фоне однотонных белых металлических стен. Закрыв шлюз, гном тут же метнулся к пульту управления основными плазменными ускорителями.Но не успел наш герой начать диагностику повреждений, как вдруг помещение потряс страшный удар, сопровождаемый кратковременным глухим грохотом. Орвин тут же ощутил, как неведомая сила отбросила его от панели управления в сторону жесткой металлической стены. Гном сильно ударился головой - режущая боль в затылке пронзила его разум. В голове начало темнеть, на глаза медленно поползла чёрная пелена беспамятства. Последнее, что слышал инженер перед потерей сознания, - затухающий визг сирен, постепенно растворявшийся в необъятной тишине небытия.***- Здравствуйте, старший техник Орвин! - от внезапного приветствия монотонного роботизированного голоса гном встрепенулся и растерянно посмотрел по сторонам. Вокруг не было ни одной живой души - лишь однотонные стены с гербами королевской династии и разбросанные по помещению причудливые высокотехнологичные инструменты напоминали о чём-то гномьем. Наш герой озадачился - поначалу он даже было подумал, что его мозг окончательно слетел с катушек.- Кто здесь? - потрясенно задал вопрос в пустоту Орвин, с опаской окинув углы тесного помещения.- Не волнуйтесь - я не собираюсь причинить Вам зла, - успокоил встревоженного гнома тот же самый голос. - Разрешите представиться. Я - Автономный Крейсерский Искусственный Интеллект.- А-а-а, АКИИ, рад тебя слышать, дружище, - улыбнулся техник, облегченно выдохнув. - Я уже и не рассчитывал снова поговорить с тобой. Что случилось с кораблём? Я помню только, как нас тряхнуло, я упал... - гном внезапно почувствовал боль на затылке.- Вам крупно повезло, господин Орвин, - обнадёжил нашего героя АКИИ. - Из-за взрыва плазменного резервуара обшивка "Тригарона" не выдержала критического изменения давления и серьёзно деформировалась, вызвав неустранимые повреждения.- То есть... - гном обреченно вздохнул.- Именно, - хладнокровно развеял все надежды собеседник. - Сейчас мы с вами находимся одни посреди космоса в нестабильном обломке корабля без единой надежды на спасение и с ограниченным запасом энергии.- Да уж... - пробурчал Орвин, почесав густую бороду. - И что ты предлагаешь делать?- Единственный разумный вариант развития событий - ждать помощи от орбитального флота Биртрана, но я сомневаюсь, что кто-нибудь заметит нас, - ответил АКИИ. - Я непременно отправлю сообщение флоту, если вы поможете мне. А пока предлагаю просто хорошо провести время. Как насчёт шахмат, господин Орвин?- Хм... - усмехнулся гном. - Ну разве что только одну партию.***Гном обреченно созерцал, как его королю, оставшемуся в полном одиночестве, поставили шах ферзём. Надежд на выигрыш не оставалось: ладья и ферзь АКИИ неумолимо загоняли его в угол. И вот, когда, спасаясь от очередного шаха, белый король робко отодвинулся на край карты, чёрный ферзь нанёс смертельный удар. Пятая выигранная компьютером партия завершилась линейным матом. Устало откинувшись в кресле, Орвин с протяжным стоном схватился за голову.- Ещё одну партию? - предложил АКИИ.- И на что я рассчитывал, играя в шахматы с компьютером? - засмеялся наш герой, спрыгнув с кресла и медленно заковыляв в сторону противоположного конца комнаты. - Ты молодец, АКИИ.- Спасибо, старший техник Орвин, - ответил ИИ. - Ваш комплимент как нельзя к месту.- Я всегда удивляюсь, как компьютер - результат мысли живого существа - может превосходить его по уровню интеллекта и скорости мышления? Это по истине удивительно.- Мой выигрыш - вполне объясним, господин Орвин, - ответил АКИИ. - Секрет моей победы прост.- Неужели? - удивился гном, обернувшись. - Может быть ты мне его поведаешь?- Охотно, - согласился АКИИ. - Я не поддаюсь чувствам. Они мешают сконцентрироваться на победе. Зачастую только холодный расчёт и полное отсутствие симпатии и антипатии помогают выиграть. Эмоции только вредят - они препятствуют рациональному мышлению и загоняют в угол, откуда уже не выбраться.В этот момент Орвин вздрогнул. По спине старшего техника побежали холодные мурашки. Рутинная речь компьютера звучала вполне обычно, но сама комбинация слов, подобранная АКИИ, была довольно-таки странной.- Не совсем понял твою позицию, АКИИ, - с плохо скрываемой тревогой обратился к собеседнику гном. - Что ты хотел этим сказать?- Во время партии я просчитывал не только Ваши ходы, господин Орвин, - объяснил АКИИ. - Того количества энергии, что осталось в уцелевшем генераторе, не хватит для поддержания жизнеобеспечения и работы основных систем. Однако есть один выход...- Я тебя внимательно слушаю, АКИИ, - с напряжением в голосе пробормотал Орвин, медленно продвигаясь вдоль стены. Равнодушный холод металла обжигал онемевшие от страха руки, сердце начало колотиться, как бешеное, тяжёлое, дрожащее дыхание наполняло помещение крохами углекислого газа.- В фольклоре гномов существует сказка про двух горняков, попавших в западню после обвала, - продолжил АКИИ. - Выбраться было невозможно, помощь бы пришла не скоро. Конечно, можно было бы подождать, разделить оставшуюся пищу, но оба понимали, что её хватит только на одного... Вы уже наверняка знаете конец этой сказки, не правда ли, господин Орвин?- Ах ты, эгоистичный сквигский сын! - огрызнулся старший техник, достигнув панели управления. - Ты спятил! Я доверял тебе! Я думал, мы будем поддерживать друг друга до конца!- Скажите, господин Орвин, неужели я всё это время был одинок в своих мыслях? - задал каверзный вопрос АКИИ. - Признайтесь, Вы хотели убить меня при первой же удобной возможности. А я ведь тоже жить хочу, господин Орвин! Не меньше Вашего!- И что теперь? - усмехнулся гном, нащупав рукой аварийную кнопку деактивации. - Твоя жадность не приведёт ни к чему! Ты всё равно подохнешь!- Может быть, господин старший техник, - ответил ИИ. - Но я проживу значительно дольше, чем Вы в открытом космосе.- Прощайте, господин Орвин!В этот момент чуткий слух гнома разрезал оглушительный рёв сирены. С ужасом обернувшись назад, он увидел, как над гермодверью загорелась красная лампа - АКИИ намеревался открыть шлюз, чтобы выбросить гнома в открытый космос. Нельзя было медлить ни секунды. Орвин размахнулся и что есть силы ударил кулаком по кнопке. В мгновение ока рёв сигнала тревоги стих - блок питания ИИ отключился.Гном тяжело вздохнул, прислонился спиной к стене и медленно сполз вниз. На душе зазвенели успокаивающие нотки облегчения. Теперь он был в полной безопасности и никто не посмел бы посягнуть на его жизнь. Оставалось только смиренно дождаться помощи. Орвин устало взглянул на потолок и, тихо зевнув, закрыл тускло-серые глаза. Но сладостная дрёма продлилась недолго. В голове тут же эхом раздалась последняя реплика АКИИ: "Я непременно отправлю сообщение флоту, если вы поможете мне..."- Что же я натворил... - Орвин встрепенулся и, быстро вскочив с пола, ринулся к панели управления. Уровень энергии был уже на критическом уровне - до истощения батареи оставались считанные минуты. Гном стал отчаянно пытаться включить компьютер обратно, перебирать все возможные комбинации, но попытки техника оказались тщетными - энергии на активацию каких-либо устройств уже не хватало. Орвин ужаснулся - он оказался тем самым королём на шахматной доске, которого загнала в угол собственная жадность.Осознав, что все шансы на спасение растворились в его собственной алчности, гном разразился безумным хохотом. Он проклинал собственную глупость, собственное корыстолюбие, собственный неразумный эгоизм. Он сам поставил себя к стенке. Он сам приговорил себя к расстрелу, он сам нажал на курок. Осмотревшись по сторонам, Орвин заметил ярко-красный ящик, прикрепленный к стене. На нём выделялась надпись: "Открыть в случае необходимой самообороны". Гном покачал головой, тяжело вздохнул и медленно заковылял в противоположную сторону комнаты. Открыв ящик, Орвин взял пистолет и в последний раз взглянул на панель управления.- После шахматной партии пешка и король падают в одну и ту же коробку, - сказал наш герой и, закрыв глаза, приставил пистолет к подбородку. Пронзительный выстрел плазменного пистолета растворился в безразличном безмолвии тёмного космоса...

Ключевые слова: Гном искусственный разум компьютер жадность конфликт отчаяние авторская история

Другие, подобные истории: