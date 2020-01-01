Закрывайте двери!

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:11

4fi Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:10 by

История произошла давно примерно 2 года назад,произошло это в старой квартире я стой квартиры уже давно, правда переехал, но не суть.Вообщем ехал я с работы домой, значит я приезжаю и иду на 5 этаж я на нём живу шёл, шёл и вдруг выключился свет в подъезде.Я подумал то что это просто Ошибка в электро-щетке так что я зашёл домой, положил сумку с которой я шёл на роботу и пошёл на первый этаж там был электро-щиток как раз.Спускаюсь значит и тут бац слышу из мусора-провода вонью так сильно несёт аж тошнило.Захожу на первый этаж, чиню электро-щиток уже собираюсь домой идти как вдруг вижу передомной что-то пробежало такой силуэт карлика с длинными конечностями я испугался так что на 5 этаж побежал без оглядки.Быстро захожу домой и закрываю дверь.Так я ещё и слышал как кто-то бежал за мной с таким скрежетом словно ножом по металлу резали, это наверно и был тот карлик.Вообщем захожу домой закрываю дверь на замок и смотрю в глазок, а там сново этот силуэт только на этот раз шепчет там под нос себе что-то там, не разобрать.И ещё скрежёт толи когтями, толи пальцами по двери.Я успокоившись вызвал Полицию.Когда она приехала оказалось что из мусора-провода воняло 2 трупоми моих соседей, тогда я понял что хорошо что я закрыл дверь.

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