IMG_DARKGLOBE.webp

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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:34

Lex__Blunt Просмотров: 139 Комментарии: 0 +1 24-08-2021, 02:55 by

Добрый вечер, читатель.Я не знаю, что со мной произойдет этой ночью. Но, как бы то ни было, я хочу, чтобы здесь осталась хоть какая-то информация.Сегодня я лег спать раньше обычного, делать было нечего, а от скуки меня всегда в сон клонит. К одиннадцати вечера я уже лежал в своей кровати, укрытый лёгкой простыней. Ветер сегодня дул сильнее обычного, поэтому я решил закрыть окна в доме перед сном и на всякий случай проверил входную дверь. Хочу отметить, что живу я в собственном одноэтажном доме, с железной дверью и решетками на окнах, пробраться сюда бесследно без ключа просто невозможно. Дубликатов ключей ни у кого, кроме моих родителей, нет.Заснул я ближе к двенадцати, но уже через два часа я проснулся - меня охватило необъяснимое чувство тревоги. Ощущение, словно кто-то совсем недавно вышел из дома. Уже через полсекунды, осознав всю глупость ситуации, я решил проверить телефон на наличие новых сообщений в мессенджерах. Но стоило мне взглянуть на экран блокировки, и я был готов завизжать как ребенок. На обоях стояла моя фотография, только вот таких фотографий у меня никогда не было, ничего даже близко похожего. Фотография сделана под каким-то красным тусклым свечением, или обработана так.Открыв галерею я увидел, что фотография была сделана буквально за пару минут до моего пробуждения - в 1:56. Это меня напугало ещё сильнее. Я не мог просто взять и во сне сфотографировать себя, да ещё и с такой жуткой гримасой. Лунатизм за мной не наблюдался никогда. Дома не слышно ни единого шороха, я даже нашел в себе силы включить свет в комнатах. Никого за окнами, дверь заперта. Значит, я сам сфотографировал себя? Но как?***Сегодня утром я проснулся в достаточно неестественной позе, и увидел перед собой включенный компьютер с набранным текстом в форме для публикации на форуме. Только я не могу понять, почему я не помню, как писал этот текст, и как я забыл, что сделал эту фотографию и поставил на обои, чтобы напугать друзей на предстоящей сегодня вечеринке?

Ключевые слова: Дом сон страх фото авторская история

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