Мои записи о незабываемых ночах

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07

Причина: Изменен раздел.

Slenderman31243 Просмотров: 98 Комментарии: 0 -1 Вчера, 21:07 by

Я слышу как кто-то дышит в моей комнате и ходит так легко, тихо по ковру, это уже не в первый бл*** раз!В принципе эти пришествия можно легко избежать если заснуть по раньше, есть нюанс оно действует пока утро не дасто себе знать с помощью солнца (проверенно сегодня 24.06.2021)Самый страшный случай произошел совсем недавно, я лежал в постели пытаясь заснуть и тут вздохи, я лежал пытаясьизобразить из себя спящего. И тут я услышал как это коснулось моей кровати, а потом всхлип. Далее я уснул. (этот случай был далеко не самым страшным)Быть может мозг решил так пошутить и намекнуть что мне пора прекратить смотреть страшные истории? Или все-же в мире естькакое-то подобие мистики с которой, я быть может столкнулся (хоть я и слушаю страшные истории у меня нет желания оказатьсяв одной из них)24.06.2021Сегодня снова были тихие шажки и вздох у кроватиК слову это произошло за ЧАС ДО РАССВЕТА УТРОМ... похоже моя теория подтвердиласьЯ слышал вздох будто оно... ОНО СИДЕЛО НА МОЕЙ КРОВАТИ!Но главное изображать спящего да? Во всяком случае меня уже это не пугает, привык похоже хах... надо принять меры ложитьсяспать как можно раньше30.06.2021Сегодня заходя домой я услышал в подъезде ГОЛОС все звучало так будто кто-то сорвал голос и пытается выговорить что-то(предположительно это слово "голос") быть может что-то хочет имитировать чел. голос чтобы...29.06.2021 (да, я написал это уже 30-го просто, забыл)Я увидел в глазке кого-то в подъезде (тут ведь понятно все верно? Голос появился как раз после того как я что-то увиделв подъезде)Дополнение: врать не буду сейчас когда проверял закрыта ли дверь я посмотрел в глазоки увидел тень будто что-то подошло к двери.05.07.2021Эти дни выдались довольно спокойными... затишье перед бурей?23.07.2021Нет оно не приходит, но бывает иногда слышу как кто-то дышит в моей комнате (это случается редко)(не судите строго по оформлению)

Ключевые слова: Случаи из жизни вздохи мистика в жизни ночной гость авторская история

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